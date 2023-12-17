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    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Масонское чаепитие в Бостоне

    Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    42 комментария
    17 декабря 2023, 10:32

    Путин рассказал о наивном представлении об отношении Запада к России в 2000-х

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1» рассказал, что в 2000-х годах был склонен списывать на инерцию мышления Запада склонность к конфронтации с Россией.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Все-таки у меня было наивное представление о том, что весь мир – и прежде всего <…> так называемый цивилизованный, понимает, что произошло с Россией, что она совсем стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет. А значит, нет основы для конфронтации, и, если что-то происходит негативное в политике западных стран и в отношении России – ну, в частности, очевидным была поддержка сепаратизма и терроризма на территории России, – я как директор ФСБ это видел, но я по наивности своей полагал, что это просто инерция мышления и действий», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что русофобия стала одним из направлений по борьбе с Россией на Западе.

    14 декабря 2023, 17:29
    Названы лучшие пять шуток Путина с «Итогов года»
    Названы лучшие пять шуток Путина с «Итогов года»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Газета ВЗГЛЯД выбрала пять лучших шуток президента Владимира Путина, которые он сказал во время прямой линии и пресс-конференции.

    Самый неожиданный ответ Путин дал журналисту из Магадана: он посоветовал ему заводить детей, чтобы иметь льготы на авиаперелеты. «Заводите детей, вот путь решения проблемы доступа к плоским тарифам. Вы такой энергичный, симпатичный молодой человек», – пошутил Путин.

    В ходе прямой линии и пресс-конференции с президентом один из обратившихся показал дипфейк с лицом главы государства. «Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи, и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Вот так один из наших деятелей шутил когда-то», – также пошутил Путин.

    Отвечая на вопрос о том, что он предпочитает на Новый год – селедку под шубой или оливье – президент иронично сказал: «Смотря что закусывать».

    Также президент ответил на вопрос восьмилетней Арины об опасности искусственного интеллекта и о возможности того, что ее бабушку могут заменить на робота. «Арина, могу тебе сказать одно точно совершенно, вот это абсолютно, ты можешь запомнить: бабушку никто не заменит. Вот это заменить невозможно», – ответил он.

    Кроме того, Путин решил ответить китайскому агентству Синьхуа  раньше, чем американскому изданию The New York Times. «Я видел The New York Times в зале...» – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет. Давайте сперва Синьхуа, а потом уже The New York Times», – ответил Путин.

    Напомним, встреча Путина с журналистами получила название «Итоги года», она продолжалась четыре часа и три минуты. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов. Из них 26 вопросов задали граждане в формате прямой линии и 33 вопроса – представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента. Также Путин отвечал на вопросы ведущих, на экране студии, приходящие по СМС и на блиц-вопросы.

    Коментарии (23)
    14 декабря 2023, 19:17
    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина

    Следственный комитет начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму после прямой линии Путина

    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    По факту обращений, поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, Следственный комитет (СК) России начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму.

    В частности, поводом для проверок стали жалобы на отсутствие водоснабжения в деревне Акишево Ивановской области, отсутствия транспортного сообщения в хуторе Серебрянском Волгоградской области и отсутствие ремонта в спортзале поселка Солнечная Долина в Судаке, в Крыму. По данным РБК, проверки проходят на предмет халатности уполномоченных должностных лиц.

    Военные следственные органы СК России также принимают меры в связи с обращением на прямую линию с президентом России военнослужащей Юлии Березы, которая сообщила, что в 2022 году была добровольно мобилизована в ДНР и зачислена на службу в стрелковый полк народной милиции, однако не может применить полученные ею льготы к близкой родственнице, проживающей в другом регионе, так как удостоверение участника боевых действий распространяется только на территории ДНР.

    Ранее сообщалось, что прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина длились более четырех часов. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.


    Коментарии (58)
    15 декабря 2023, 06:26
    Конгрессмен США упрекнул коллег из-за слов Путина

    Член Палаты представителей Хойер посетовал на нежелание конгрессменов США поддержать законопроект о помощи Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Американский конгрессмен Стени Хойер прокомментировал слова президента России Владимира Путина о «халяве» для Киева, которая «заканчивается помаленьку».

    По словам Хойера, «Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и кажется, это уже происходит». Как отметил Хойер, «Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы», передает РИА «Новости».

    Хойер посетовал, что места в Палате представителей «пустуют». Он подверг критике отказывающихся согласовывать помощь Украине республиканцев, которых, по версии конгрессмена, поддерживает российский президент.

    Напомним, Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции,  решила уйти на рождественские каникулы и собирается продолжить работу только в январе.

    Путин заявил, что цели специальной военной операции на Украине остаются прежними, в том числе демилитаризация. Он отметил, что сейчас Украина практически ничего не производит, а многое получает «на халяву», но «халява может закончиться».


    Коментарии (15)
    14 декабря 2023, 12:57
    Путин сказал, когда США начнут уважать другие страны

    Путин: Не забудем, как американские дружки устроили госпереворот на Украине

    Путин сказал, когда США начнут уважать другие страны
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона готова к восстановлению отношению с американской, это произойдет тогда, когда США начнут уважать других, сказал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг. По словам Путина, для этого необходимы внутренние фундаментальные изменения в США.

    «Когда произойдут какие-то внутренние фундаментальные изменения [в США], тогда они начнут уважать других людей, другие страны, тогда они будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы. Тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет. Но мы к этому готовы», – цитирует президента ТАСС.

    Он отметил, что государственный переворот на Украине устроили «дружки» из Соединенных Штатов, а европейские страны делали вид, что ничего не знают, передает РИА «Новости».

    До этого момента Россия десятилетиями старалась выстроить нормальные отношения с Украиной, даже «по сути, тоже госпереворота, когда Виктора Януковича не допустили к власти». Он выиграл выборы, но объявили третий тур. «Что это, как не госпереворот? В конституции не предусмотрено было никакого третьего тура», – задал риторический вопрос президент.

    Следующие выборы Янукович выиграл, но оппоненты России пошли на госпереворот.

    «Вы понимаете, в чем проблема? Я всегда говорил, и сейчас [говорю], несмотря на всю трагедию происходящих событий – все-таки русские и украинцы – это единый народ. И то, что сейчас происходит – это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями. Но в значительной степени они [украинцы] даже здесь не при чем. Весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории», – напомнил события глава государства.

    Коментарии (7)
    15 декабря 2023, 14:59
    Путин: Россию ожидают десять лет большой стройки
    Путин: Россию ожидают десять лет большой стройки
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Грядущее десятилетие в стране станет периодом «большой стройки», заявил президент Владимир Путин в ходе железнодорожного съезда в пятницу.

    «Предстоящее десятилетие станет для страны десятилетием большой стройки, больших проектов, в том числе на железной дороге», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что будущее железнодорожного транспорта России – за высокоскоростным пассажирским сообщением.

    Также он отметил, что Российские железные дороги надежно обеспечивают воинские перевозки и поставки на оборонные предприятия.

    Коментарии (53)
    15 декабря 2023, 21:57
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В последнее время зафиксирован резкий рост числа военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), сдающихся в плен, заявил президент России Владимир Путин.

    «Количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», – сказал глава государства на встрече с лидерами фракций Госдумы в пятницу, передает ТАСС.

    Ведется работа по обмену пленными между Россией и Украиной, добавил Путин.

    Как ранее сообщало Минобороны, за последнюю неделю были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских солдата, 25 из них – за прошедшие сутки.

    Коментарии (26)
    15 декабря 2023, 22:47
    Путин предложил вернуть флаг царского корабля «Александр III» на одноименную АПЛ

    Путин предложил вернуть из музея флаг дореволюционного корабля «Александр III» на одноименную АПЛ

    Путин предложил вернуть флаг царского корабля «Александр III» на одноименную АПЛ
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Флаг последнего дореволюционного российского флагмана «Александр III» следует вернуть из музея и передать на новый одноименный подводный крейсер, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что следует с «коллегами в музее договориться и вернуть его на новый атомный подводный крейсер». По его мнению, «это будет справедливо», передает РИА «Новости».

    Андреевский флаг корабля «Александр III» был спущен, когда после Гражданской войны барон Петр Врангель увел флот в Турцию, а позднее – в Африку. Флаг попал в Австралию, но несколько лет назад его удалось вернуть в Россию.

    Напомним, 11 декабря в Северодвинске Путин принял участие в церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III».

    Коментарии (13)
    14 декабря 2023, 14:08
    Путин извинился за повышение цен на яйца, объяснив сбоем в работе правительства
    Путин извинился за повышение цен на яйца, объяснив сбоем в работе правительства
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения, заявил президент России Владимир Путин.

    При увеличении спроса объем производства не изменился, также не был вовремя открыт импорт в должном объеме, передает ТАСС.

    «Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, это сбой в работе правительства», – добавил Путин, комментируя ситуацию с ценами на яйца.

    Глава государства признал, что причиной роста цен на яйца стал сбой в работе правительства, но соответствующие решения приняты. Ситуация без сомнения будет улучшаться, добавил он.

    «Ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться, я очень на это надеюсь, потому что уже минимум две недели назад вот эти разговоры с министерством сельского хозяйства имели место быть», – сказал президент.

    Ранее генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить ценообразование на куриные яйца в России.

    Коментарии (30)
    14 декабря 2023, 13:17
    Путин заявил об улучшении ситуации по всей линии фронта
    Путин заявил об улучшении ситуации по всей линии фронта
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Положение ВС России в зоне СВО почти по всей линии соприкосновения улучшается, заявил президент Владимир Путин.

    «Практически по всей линии соприкосновения наши вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии действий, и на всем протяжении идет улучшение положения наших войск», – передает его слова ТАСС.

    Коментарии (33)
    14 декабря 2023, 14:14
    Путин заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ
    Путин заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ.

    Пенсионер из Новосибирска в ходе прямой линии рассказал Путину, что услуги ЖКХ планируют поднять в городе до 15%, а проиндексировать пенсии – на 7,5%. Он подчеркнул, что такая ситуация неприемлема, и попросил президента посодействовать, передает ТАСС.

    Путин пообещал разобраться с ростом тарифов на ЖКХ в Новосибирске.

    «Я посмотрю, как там. Но я вижу на экране, что с тарифами в Новосибирске. Обязательно посмотрим, проанализируем», – сказал он.

    Также Путин отметил, что рассчитывает, что предстоящая индексация пенсий 7,5% окажется не ниже инфляции. Он считает, что тарифы на услуги ЖКХ должны увеличиваться в России мягко и своевременно.

    «Конечно, нужно все делать своевременно. И тарифы должны своевременно расти, мягко. И опережающим темпом должны расти доходы граждан», – сказал Путин.

    Кроме того, президент заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ.

    «А вот разве это правильно, что за примитивную услугу (оплата ЖКХ), нужно еще платить комиссию банку?» – спросил ведущий Павел Зарубин у президента.

    «Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», – сказал Путин.

    Коментарии (8)
    15 декабря 2023, 22:30
    Зюганов предложил выпороть того, кто позволил Путину выйти на мороз без шапки

    Зюганов предложил выпороть того, кто допустил участие Путина в церемонии поднятия флага на АПЛ без шапки

    Зюганов предложил выпороть того, кто позволил Путину выйти на мороз без шапки
    @ Кирилл Иодас/пресс-служба администрации губернатора и правительства Архангельской области/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что человека, который допустил выступление президента России Владимира Путина на улице в мороз без головного убора, следует выпороть.

    «Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки», – заявил Зюганов, указав, что температура воздуха – минус 15 градусов. Лидер КПРФ сказал, что в ситуации, когда продолжается военный конфликт, здоровье главнокомандующего – «это здоровье нации». «Мы им сделаем замечание», – приводит слова Зюганова РИА «Новости».

    Глава Российского государства Владимир Путин с улыбкой сказал, что «и на свой счет принимает замечания». «Выпорем – это мы легко, это у нас не заржавеет за этим, это мы умеем», – пошутил Путин.

    Напомним, речь идет об участии Путина в церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III», которая состоялась 11 декабря в Северодвинске.


    Коментарии (15)
    16 декабря 2023, 10:16
    Bloomberg: Путин высмеял отдаление Запада от финансовых проблем Украины

    Bloomberg: Путин высмеял Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин высмеял украинского президента Владимира Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине, сообщает Bloomberg.

    Издание подчеркивает, что в ходе прямой линии Путин отметил, что помощь Киеву «помаленьку заканчивается», а Зеленский сейчас находится среди множества финансовых проблем, передает РИА «Новости».

    Также в статье говорится о том, что представители Запада поменяли свое отношение к Зеленскому, после того, как стала известна правда о неудачном контрнаступлении ВСУ.

    Как ранее писал The New Yorker, отказ американского конгресса согласовывать финансовую помощь Киеву станет «рождественским подарком» российскому лидеру.

    Коментарии (3)
    15 декабря 2023, 15:55
    Путин: Решение о строительстве Крымского моста принималось еще при Николае II и Сталине
    Путин: Решение о строительстве Крымского моста принималось еще при Николае II и Сталине
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос строительства Крымского моста рассматривался еще при императоре Николае II и при лидере СССР Иосифе Сталине, заявил президент России Владимир Путин на Съезде железнодорожников.

    «Я думаю, что такое историческое решение по строительству принималось и до нас. Первое такое решение было принято Николаем II, второе решение – Иосифом Виссарионовичем Сталиным», – сказал российский лидер, комментируя слова главы РЖД Олега Белозерова о строительстве моста, передает ТАСС.

    Путин добавил, что Россия реализовала это решения «здорово, с блеском». Глава государства также поблагодарил работников железной дороги за мужество и героизм в ситуациях с атаками на Крымский мост.

    «А что касается перевозок и тех известных событий, которые были на [Крымском] мосту, то здесь, конечно, особая благодарность железнодорожникам, особая. Я не буду вдаваться в детали, но они проявили мужество и героизм в прямом смысле этого слова. И за это им отдельные слова благодарности», – сказал Путин.

    Ранее Путин отметил рост пассажиропотока в Крым.

    Коментарии (9)
    14 декабря 2023, 15:12
    Путин ответил на вопрос о росте цен на автомобили в России
    Путин ответил на вопрос о росте цен на автомобили в России
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Цены на российские автомобили будут снижаться по мере роста производства, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

    Путину задали вопрос об «экспансии» китайских автомобилей в Россию. По словам ведущей Екатерины Березовской, многих волнует стоимость как этих машин, так и отечественных, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что цены на АвтоВАЗ «не в космос улетели», а процентов на 40. Он отметил, что цены на российские автомобили будут снижаться по мере роста производства. По словам президента, самое главное создавать собственные платформы и их развивать, АвтоВАЗ и другие производители так и делают, но это требует времени.

    Путин рассказал, что китайские автомобили вытесняют другие машины с рынка не только в России, и качество растет. Кроме того, он считает, что надо создавать в России отрасль создания автокомпонентов, работа над этим идет активно.

    Также, говоря об отечественных автомобилях, Путин отметил, что считает «Аурусы» дорогими, но это связано с их количеством.

    Президент рассказал, что ОАЭ нравятся «Аурусы», которые уже начали собирать в этой стране.

    Коментарии (9)
    14 декабря 2023, 12:47
    Путин: Правительство работает над решением вопроса с обмелением Волги

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проблема обмеления Волги известна, власти работают над этим вопросом и не пустят ситуацию на самотек, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

    «Есть конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях», – отметил Путин, комментируя обмеление Куйбышевского водохранилища, с которым столкнулись жители регионов Поволжья из-за спуска воды в низовья Волги.

    «Все эти вопросы известны, и, поверьте, правительство работает над этим и не бросит это на самотек. Но проблема, конечно, есть, согласен», – заключил он.

    В 2023 году приток воды в Волгу стал минимальным за последние 25 лет – при норме 258 кубических километров он составил 213 кубических километров. Дефицит в 43 кубических километра соразмерен четырем рекам Дон или Кубань. У жителей Средней Волги отступившая вода вызывала беспокойство.

    Весной для нереста и нужд сельского в низовьях Волги обеспечивается продолжительный объемный специальный попуск. Поскольку дефицит притока на этот период составлял 27%, сразу после спецпопуска каскад был переведен в режим экономии, что позволило сохранить все гарантии для зависящих от воды сфер.

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    • Прямая линия с Владимиром Путиным

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