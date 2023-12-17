Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.0 комментариев
Путин рассказал о наивном представлении об отношении Запада к России в 2000-х
Президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1» рассказал, что в 2000-х годах был склонен списывать на инерцию мышления Запада склонность к конфронтации с Россией.
Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.
«Все-таки у меня было наивное представление о том, что весь мир – и прежде всего <…> так называемый цивилизованный, понимает, что произошло с Россией, что она совсем стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет. А значит, нет основы для конфронтации, и, если что-то происходит негативное в политике западных стран и в отношении России – ну, в частности, очевидным была поддержка сепаратизма и терроризма на территории России, – я как директор ФСБ это видел, но я по наивности своей полагал, что это просто инерция мышления и действий», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее Путин заявил, что русофобия стала одним из направлений по борьбе с Россией на Западе.