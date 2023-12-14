Путин: Русофобия стала одним из векторов борьбы с Россией

Tекст: Алексей Дегтярев

«Что касается русофобии, то это – один из векторов борьбы с Россией, одно из направлений. Мы у себя должны делать все, чтобы ничего подобного у нас не возникало, и пресекать должны любые попытки раскачать общество изнутри. Мы так и будем делать», – сказал глава государства.

Он отметил, что последние исследования ВЦИОМ указывают на то, что россияне считают межконфессиональное и межнациональное согласие в России огромным конкурентным преимуществом перед другими частями света.



«Так оно и есть. И это происходит, прежде всего, – сейчас с этой стороны зайду к теме наших традиционных ценностей, – потому что мы к ним обращаемся, к нашим традиционным ценностям», – сказал Путин.

Традиционные конфессии вносят огромный вклад в сохранение такой ситуации взаимоотношений представителей различных этносов и религий.

«Что касается роста исламофобии, антисемитизма, русофобии и прочих проявлений подобного рода, то – да, тенденция к росту есть. Вы знаете, связано с чем, на мой взгляд? С тем, что люди сталкиваются с какой-то несправедливостью. Смотрите, что в Газе происходит. Во всем исламском мире определенная реакция. И рост в этой связи количества людей, думающих радикально. Этот рост очевиден, количество этих людей возрастает. Ничего здесь хорошего нет. А все-таки это – результат политики определенных элит. И отсутствие справедливого решения палестинской проблемы», – добавил он.

После реакции исламского мира фиксируется рост антиисламских фобий, и это «очень плохо».



