Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.0 комментариев
Путин: Западу такая большая Россия не нужна
Западные страны, считая, что такая большая Россия не нужна, хотят ее разделить и подчинить, заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1» президент Владимир Путин.
Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.
«Реалии таковы, позднее я в этом абсолютно на 100% убедился, что после распада Советского Союза [западные политики] считали, что надо немножко потерпеть, сейчас доразвалим Россию», – передает ТАСС слова Путина.
Он добавил, что такая достаточно большая по европейским меркам страна — с самой большой территорией в мире и достаточно большим по сравнению с другими странами Европы количеством жителей – «в общем не нужна».
«Лучше ее, как предлагал известный политический деятель в США [бывший советник президента США Збигнев] Бжезинский, разделить на пять частей и вот эти части отдельно подчинить себе и использовать ресурсы», – напомнил старые антироссийские идеи президент.
Напомним, в ходе юбилейного заседания дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок.