Путин очертил правила нового миропорядка

Tекст: Евгений Романов

В четверг в Сочи президент России Владимир Путин участвовал в пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Оно было юбилейным – двадцатым по счету. В связи с этим глава государства отметил, что форум «вновь подтверждает высокий статус востребованной и интеллектуальной площадки».

«Валдайские дискуссии – это всегда отражение самых важных процессов мировой политики XXI века во всей их полноте и сложности», – сказал президент, добавив, что за эти годы в России и в мире «произошли серьезные, если не сказать огромные, колоссальные изменения».

Путин рассказал, что с интересом прочел доклад клуба о стремлении представить образ будущего. «Это совершенно естественно и объяснимо, особенно для интеллектуальной среды. В эпоху кардинальных перемен, когда рушится весь привычный уклад, очень важно осознать, куда мы идем, к чему хотим прийти. И безусловно, будущее создается сегодня, не только на наших глазах – нашими руками», – считает Путин.

Все цивилизации равны

В ходе вступительного слова российский лидер перечислил шесть пунктов, описывающих мир, к которому стремится Россия. Во-первых, это должен быть открытый и взаимосвязанный мир, «в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания». Во-вторых, Россия выступает за разнообразие, поэтому «навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя», должно быть запрещено.

В-третьих, должна существовать максимальная представительность – «никто не имеет права, да и не может управлять миром за других или от имени других». «Мир будущего – это мир коллективных решений», – заявил президент.

Четвертым пунктом глава государства назвал всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех: от великих, больших государств до малых стран. Пятый пункт – справедливость для всех, потому что «всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития». «Шестое: мы за равноправие, за различие потенциалов разных стран», – добавил Путин, подчеркнув, что «больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимость от кого бы то ни было, прежде всего от богатых и сильных».

В ходе выступления президент напомнил, что в принятой в этом году Концепции внешней политики России страна охарактеризована как самобытное государство-цивилизация. «В нашем понимании цивилизация – многогранное явление. Его, безусловно, трактуют по-разному. Была и откровенно колониальная интерпретация: есть некий «цивилизованный мир», который служит образцом для остальных, все должны следовать этим стандартам, образцам, а кто не согласен – тех загонят в «цивилизацию» дубинкой «просвещенного» господина. Эти времена, как я уже только что сказал, прошли, и наше понимание цивилизации совершенно иное», – сказал президент.

По мнению Путина, ни одна из цивилизаций не лучше и не хуже другой, «они равноправны как выразители чаяний своих культур и традиций, своих народов». «Для меня, например, это чаяния нашего, моего народа, частью которого мне посчастливилось стать», – подчеркнул Путин.

Среди основных качеств государства-цивилизации Путин отметил многообразие и самодостаточность. По его словам, современному миру чужда любая унификация, каждое государство и общество хотят самостоятельно выработать свой путь развития. «Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но ее нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности, в духовном и культурном богатстве. Сохранять прочное единство такого государства – непростая задача», – указал президент.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что цивилизация не универсальная конструкция, одна на всех – такого не бывает, поэтому «уважение к самим себе вытекает из уважения, безусловно, к другим, но и имеется в виду уважение со стороны других». «Если все будут придерживаться именно такого правила, это обеспечит гармоничное сосуществование и созидательное взаимодействие всех участников международных отношений», – убежден Путин.

Проблема Карабаха

Темой мероприятия дискуссионного клуба была заявлена «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». По традиции модератором встречи выступил директор по научной работе Фонда развития и поддержки «Валдая», главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

В ходе ответов на вопросы Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе, на территории которого Азербайджан установил свой конституционный порядок, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) объявила о прекращении существования. Президент напомнил, что Россия неоднократно предлагала армянским друзьям пойти на компромисс.

«Каким образом? Вернуть пять районов Азербайджану и таким образом сохранить территориальную связь между Арменией и Азербайджаном. Но каждый раз наши друзья в Нагорном Карабахе нам говорили: «Нет, это создаст для нас определенные угрозы», – указал Путин.

Российский лидер назвал странным, что Армения не признала Карабах, который в свое время объявил о своей независимости. «Но такое было решение. Однако позже на переговорах в Праге они признали принадлежность Карабаха Азербайджану», – добавил Путин. Таким образом, Армения «качественно изменила свою позицию» и «было вопросом времени, когда и каким образом Азербайджан будет наводить там конституционный порядок».

«Что скажешь-то? Как на это реагировать-то еще? Армения признала, а мы что должны делать? Сказать: нет, мы не признаем? Это же нонсенс, правильно? Ерунда какая-то. […] Мы использовали все, чем мы располагали в правовом смысле, для того чтобы обеспечить гуманитарную составляющую. Как вы знаете, у нас там люди погибли, между прочим, защищая армян Карабаха, наши миротворцы. Мы оказывали им гуманитарную помощь, оказывали медицинскую помощь, обеспечивали их выход», – напомнил Путин.

Канадский негодяй и украинский нацист

Президент ответил на вопрос о громком скандале в канадском парламенте, где чествовали украинского нациста, участника дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньку. Все заявления о том, что в парламенте не знали историю Гуньки, звучат неубедительно, считает глава государства. Путин зачитал цитату уже бывшего спикера парламента Канады во время чествования нациста. «Если спикер канадского парламента не знает, что против России сражался Гитлер и его приспешники – он идиот», – заявил Путин.

Но если Энтони Рота намеренно оправдывал действия СС, называя нациста героем Украины и Канады, то тогда «он негодяй». «Вот с такими людьми нам приходится иметь дело, таковы наши оппоненты сегодня со стороны некоторых западных стран», – посетовал президент.

«Но что еще важно, на мой взгляд. Он, по сути, поставил на одну доску гитлеровских коллаборационистов, войска СС и сегодняшние украинские боевые части, сражающиеся, как он сказал, против России – он поставил их на одну доску. Это только подтверждает наш тезис о том, что одна из наших целей на Украине – это денацификация. Значит, она все-таки там есть и признается – эта нацификация Украины. И наша общая цель, считаю, общая, – добиться денацификации», – подчеркнул Путин.

Ядерное сдерживание

Политолог Сергей Караганов спросил президента, не пора ли России поменять Концепцию ядерного сдерживания в сторону «понижения ядерного порога» для «отрезвления наших партнеров». «Зачем? Все можно поменять, я просто не вижу необходимости в этом. Нет такой ситуации, при которой, допустим, сегодня что-то угрожало российской государственности и существованию российского государства. Ну, и никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России», – сказал Путин.

«Другое дело, например, я слышу уже призывы, допустим, начать испытания ядерного оружия, вернуться к испытаниям. Здесь вот что бы сказал. Соединенные Штаты подписали соответствующий международный акт, документ, договор о запрете на испытания ядерного оружия, и Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала, а Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали», – указал президент.





Он напомнил, что «сейчас мы практически закончили работу над современными видами стратегического оружия, о которых я говорил и которые я анонсировал еще несколько лет назад». «Проведено последнее успешное испытание «Буревестника» – крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой. Мы фактически закончили работу над «Сарматом», над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно уже просто чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры, перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство. Мы сделаем это в ближайшее время», – анонсировал Путин.

«Как правило, специалисты говорят, что это новое оружие и нужно убедиться в том, что специальный боезаряд будет работать без сбоев, и надо проводить испытания. Я сейчас не готов сказать, нужно нам действительно или не нужно проводить испытания. Но повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами, повторю еще раз, когда Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали, а мы подписали и ратифицировали, – в принципе зеркально повести себя с теми же Соединенными Штатами можно. Но это вопрос депутатов Государственной Думы. Теоретически можно отозвать эту ратификацию. Если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно», – подытожил президент.

Судьба «Северных потоков»

На вопрос о том, кто виноват в терактах на «Северных потоках», Путин заявил, что сначала надо ответить на вопрос, кто в этом заинтересован. «Заинтересован, конечно, американский поставщик энергоносителей на европейские рынок. Американцы давно этого хотят, и они этого добились, а чьими руками – это уже не имеет никакого значения», – сказал Путин.

По его словам, виновные должны быть привлечены к ответственности. «Конечно, если когда-нибудь будет выявлено, кто это сделал, надо привлекать к ответственности. Это акт международного терроризма», – подчеркнул глава российского государства.

По уцелевшей ветке «Северного потока – 2» Россия может поставлять в Европу 27,5 мрлд кубометров газа. «Это только решение правительства Федеративной Республики Германия, больше ничего не надо. Вот сегодня решение – завтра вентиль мы поворачиваем и все, и газ пошел. Но они же этого не делают. Потому что, как у нас говорят, вашингтонский обком не разрешает в ущерб собственным своим интересам», – сказал президент.

На пушки тратим, про масло не забыли

В ходе дискуссии много говорилось о российской экономике. Путин заявил, что экономический рост в стране по итогам года будет 2,8-3%. «Для нашей экономики, той экономической структуры, которую имеет Россия, это хороший результат. Мы полностью преодолели спад прошлого года и набираем темп», – сказал Путин.

К концу года запланирован дефицит бюджета – всего 1%. Дефицит бюджета в районе 1% также прогнозируется на 2024 и 2025 годы. «У нас возросли расходы на оборону, но не просто на оборону, а на оборону и безопасность. Они выросли примерно в два раза – было около 3%, а сейчас около 6% ВВП», – сказал президент.

«Сказать о том, что мы чрезмерно тратим много денег на пушки и забыли про масло, это не так.

Хочу подчеркнуть, что все ранее заявленные планы развития, достижение стратегических целей и все взятые государством на себя социальные обязательства перед населением в полной мере выполняются», – добавил Путин.

Россия успешно отразила все европейские санкции и начала этап развития на новой базе. В стране рекордно низкая безработица, всего 3%. Основной рост за счет обрабатывающих отраслей – 43%. Нефтегазовые доходы упали, но все равно показывают рост – 3%. По словам президента, рост реальных доходов населения превысил 12%. Кроме того, Центробанк совместно с правительством принимают меры, чтобы нивелировать негативные последствия по поводу увеличения инфляции до 5,7%.