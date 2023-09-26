Из диверсии на «Северных потоках» исключили украинский фактор

Tекст: Андрей Резчиков, Илья Абрамов

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал новое расследование о подрыве «Северных потоков». «Можно назвать это идеальным преступлением», – считает Херш. Он поясняет: американская администрация уничтожила все бумажные документы после этой операции.

В компьютерном виде ничего не было – вся важная информация об организации диверсии печаталась даже не на компьютерах, а на пишущих машинках. Эти документы операции по подрыву «Северных потоков» получал только глава ЦРУ, бывший посол США в России Уильям Бернс, который поддерживал связь с президентом США Джо Байденом и лицами, планировавшими теракт. По словам Херша, сейчас не осталось «никаких улик, которые позже мог бы откопать специальный прокурор или президентский историк».

Диверсия на «Северных потоках» произошла в сентябре 2022 года вблизи датского острова Борнхольм. В результате взрывов были разгерметизированы две нитки первого «Северного потока» и одна – «Северного потока – 2». В России было возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Взрывы произошли в экономических зонах Швеции и Дании. Обе страны заявили, что они были преднамеренными, но пока следственные органы этих государств не назвали виновников подрыва газопроводов. Зато называет их Херш. По его версии, водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов заложили взрывные устройства в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops. А решение о проведении операции принимал лично Джо Байден.

Согласно расследованию журналиста, диверсия на газопроводах никак не была связана с Украиной и спецоперацией России. Это произошло из-за опасений Белого дома, что Германия и вслед за ней другие страны Европы могут начать получать газ по «Северному потоку – 2» и по экономическим причинам вновь попадут под влияние России и ее нескончаемых и недорогих природных ресурсов.

Тут стоит пояснить, что на момент взрывов газопроводов Германия не получала по ним газ. «Северный поток – 2» был построен, но еще не введен в эксплуатацию. А «Северный поток – 1» оставался основным маршрутом поставок российского газа в Европу после начала СВО. Однако летом 2022 года из-за санкций возникли сложности с вывозом из Канады находящейся там на ремонте турбины для компрессорной станции «Портовая». В итоге Газпром вынужденно снизил прокачку сначала до 40% мощности газопровода, а затем до 20%. 31 августа Газпром остановил последний газоперекачивающий аппарат на «Портовой» для ремонта. После этого прокачка газа по «Северному потоку – 1» была полностью прекращена.





Тем не менее Германия до последнего пыталась сделать все возможное, чтобы турбина вернулась в Россию, а поставки газа возобновились. Канцлер ФРГ Олаф Шольц указывал, что все необходимые разрешения от Германии, Евросоюза, Великобритании и Канады уже есть, а России нужно только сказать: «Пожалуйста, пришлите ее».



Этого и опасалась Америка. Херш пишет, что главный страх Вашингтона был связан с тем, что Штаты с возобновлением поставок газа ослабят свое влияние на Берлин. Американские президенты, пишет он, со времен Джона Кеннеди были предупреждены о том, что природные ресурсы России могут быть использованы «в качестве оружия в политических целях». «Эта точка зрения по-прежнему доминирует и в окружении Байдена. Ее придерживаются его «ястребиные» советники по внешней политике: госсекретарь Энтони Блинкен, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и Виктория Нуланд, ныне исполняющая обязанности заместителя Блинкена», – пишет журналист.

«Расследование Херша круче «Уотергейта». Так глубоко американские президенты еще не заходили», – написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, американская администрация должна дать исчерпывающий ответ на расследование Херша о причастности американских спецслужб к подрыву трубопроводов.

Диверсия против «Северных потоков» стала реальным потрясением для немецкой экономики, говорит Денис Денисов, эксперт Финансового университета при правительстве РФ. «До начала СВО основным потребителем российских углеводородов являлись европейские страны. И в этом отношении бизнес, крупные предприятия, транснациональные компании, которые потребляли основную часть этой продукции, до сих пор заинтересованы в бесперебойных системных поставках российских углеводородов для своих нужд. Альтернативы по цене и качеству у них в настоящее время нет», – говорит он.



По словам Денисова, террористический акт в Балтийском море «нанес серьезный удар по нашим интересам и взаимоотношениям с европейскими партнерами по многим плоскостям». Сейчас европейцы вынуждены покупать более дорогой сжиженный газ из США, Норвегии и других стран.

Эксперт отмечает, что в ближайшее время эта ситуация вряд ли изменится. Не повлияют на нее и расследования Херша:

«Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы в нынешней геополитической ситуации Берлин активно стал бы актуализировать проблему вмешательства США в европейские дела».

Он также считает, что инициировать международное разбирательство и беспристрастное расследование по итогам расследования Херша – невозможно. «У нас нет таких ресурсов. Предпосылок к тому, что ситуация изменится быстро, тоже нет», – указал Денисов.

«Газопроводы взорвали, чтобы Германия и Европа не оглядывались на Россию, когда принимают те или иные решения. Поставки газа тормозили бы европейцев в их принятии дальнейших антироссийских санкций и решений о помощи Украине», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности



По словам эксперта, версии о том, что диверсия была совершена ради большей прокачки газа по территории Украины, была несостоятельной изначально. Юшков напомнил, что еще весной 2022 года Украина перекрыла один из газопроводов в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области под предлогом того, что территория ЛНР не контролируется Киевом.

«К сентябрю уже было понятно, что Газпром не увеличит объем прокачки через Украину... Россию хотели убрать с европейского газового рынка, чтобы она не зарабатывала. Это было выгодно США, которые призывали отказаться от «Северного потока – 1», когда он только строился. Против «Северного потока – 2» американцы вводили санкции в декабре 2019 года, когда трубопровод еще не был достроен.

Это тоже подтверждает версию о том, что американцам мешали «Северные потоки»,

– говорит Юшков.

По мнению эксперта, возобновить поставки газа по «Северным потокам» сложно, тем более в нынешней ситуации. Не стоит ждать и предъявления претензий Берлина к Вашингтону. «Чтобы Берлин что-либо предъявил США за упущенную выгоду, Германии надо стать суверенной страной, которая думает о своих национальных интересах. Пока мы не видим, чтобы у Германии появились такие политики, которые не побоятся выйти из тени. Они придерживаются «атлантической солидарности». Должна измениться политическая ситуация в отношениях с Россией, украинский конфликт должен разрешиться, заморозиться. Если в Германии начнут сейчас проводить национально ориентированную политику, то таких политиков запишут в сторонники Кремля», – подчеркнул собеседник.

С ним согласен и политолог Борис Межуев. Он считает, что хотя Херш и предоставил достаточно точную информацию о диверсии, подтвердить ее на международном уровне будет невозможно. «Поэтому ФРГ и не реагирует на появившееся расследование», – пояснил он.



