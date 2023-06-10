В диверсии на «Северных потоках» появился польский след

Немецкие следователи доказали причастность Польши к диверсии на газопроводах «Северный поток»

Территория Польши могла быть оперативной базой для подрыва «Северных потоков». Как установили немецкие следователи, яхта «Андромеда», которая участвовала в доставке взрывчатки к трубопроводам, перед диверсией заходила в территориальные воды Польши. Варшава всегда открыто выступала против газопроводов и эксперты уверены: в Польше знали о готовящейся операции, но осуществить ее технически могли только две другие страны.

Немецкие следователи получили доказательства того, что в качестве оперативной базы для подрыва «Северных потоков» использовалась территория Польши. Как пишет американская газета The Wall Street Journal, Польша была центром логистики и финансирования теракта на газопроводах. Прогулочная 15-метровая яхта «Андромеда», которая, как предполагается, участвовала в доставке взрывчатки к трубопроводам, заходила перед диверсией в территориальные воды Польши. Следователи обнаружили на этой яхте следы взрывчатки и человеческой ДНК, которые могут принадлежать некоему украинскому военному.

Немецким следователям удалось полностью реконструировать двухнедельный рейс «Андромеды» после изучения данных радио- и навигационного оборудования судна, а также информации со спутниковых и мобильных телефонов. Яхта базировалась недалеко от того места, где проходят трубопроводы по дну Балтийского моря. Сначала диверсионная группа заложила взрывчатку на «Северном потоке – 1», а затем на «Северном потоке – 2». Следователи пришли к выводу, что в ходе операции использовалось взрывчатое вещество октоген, подходящее для разрушения подводной инфраструктуры.

Судно, принадлежавшее немецкой компании, было арендовано варшавской турфирмой Feeria Lwowa, которая зарегистрирована на двух граждан Украины, связанных, по версии следствия, с украинской разведкой. По мнению газеты, информация о яхте подкрепляет версию следователей о том, что «за диверсией стоят украинцы». В Германии заявили, что у них нет данных о причастности польских властей к подрыву газопроводов, а в генпрокуратуре ФРГ отказались от комментариев.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого «Северного потока» и одной – «Северного потока – 2» вблизи датского острова Борнхольм. В России было возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Взрывы произошли в экономических зонах Швеции и Дании. Обе страны заявили, что они были преднамеренными, но еще не установили, кто несет ответственность. В октябре прошлого года Швеция завершила свое расследование, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», но ответственные за произошедшее так и не были названы. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, но позже от этой идеи отказались.

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Весной несколько американских СМИ со ссылкой на разведданные США сообщали о возможной причастности к диверсиям «проукраинский группировки». При этом подчеркивалось, что данных об участии в операции России у США нет. В Кремле усомнились в этой информации и назвали сообщения «скоординированным вбросом».

Однако на этой неделе вновь сообщалось об украинском следе в расследовании теракта. Как пишет бельгийское издание De Tijd, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США вскоре после взрывов на газопроводах проинформировало разведывательные службы Бельгии о наличии подозрений в адрес украинцев в организации диверсии.

«Польше было выгодно, чтобы «Северные потоки» перестали существовать. Страна при всех властях, не только нынешних, боролась с «Северным потоком – 1». Сам договор по этому проекту они называли вторым «пактом Молотова-Риббентропа». Поэтому очевидно, что польским властям была выгодна диверсия и не знать о ее подготовке они не могли», – считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

О том, что на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» готовится диверсия, также знали власти Германии, Дании и Швеции, уверен эксперт.

«Вопрос в том, что Польша – это страна, готовая на все, поэтому, в отличие от Германии и Швеции, она согласилась предоставить свою территорию американцам и англичанам, которые осуществили операцию.

На датской территории, видимо, тоже что-то делалось», – уверен собеседник.

В том, что Варшаве было выгодно прекращение работы «Северных потоков» как с экономической, так и с политической точки зрения, уверен живущий в Польше директор Института западноукраинских исследований Олег Хавич. «Варшава всегда выступала против двух этих проектов. Но непротиворечивую версию этого подрыва предоставил только Сеймур Херш. Все, что опубликовано в западной прессе после обнародования версии Херша, – это попытка прикрыть или отвести организаторов и исполнителей этого террористического акта от администрации США и лично президента Джо Байдена», – уверен Хавич.

Херш опубликовал свое исследование 8 февраля. Оно основано на данных анонимного источника. Журналист, сопоставив время диверсии и проведение НАТО учений Baltops-2022, обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной.

По словам Хавича, Польша наряду с Норвегией действительно могла быть одним из логистических центров США по проведению этой диверсии.

По мнению Трухачева, ни Польша, ни Украина не могли бы осуществить подрыв «Северных потоков» технически. «В итоге будет попытка все спихнуть на Украину, которой, дескать, это было особо выгодно. В норвежском следе я сомневаюсь. У самих норвежцев аза не хватает, чтобы «Северный поток» мог конкурировать с ними. Но англичане и американцы могли привлечь норвежских водолазов», – добавил эксперт.

Хавич тоже не исключает, что в конечном итоге виновником будет объявлена Украина, но только в случае ее военного разгрома и реализации публично заявленных целей России в ходе СВО.

«Если Запад примет решение в случае военного разгрома сдать Украину, то он с круглыми глазами скажет: «Ну, мы же не знали, что это такие плохие люди». Но в случае, если России придется довольствоваться меньшими достижениями, теракт будут вешать на Москву. Причем озадачиваться доказательствами никто не будет», – прогнозирует эксперт.