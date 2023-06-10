В диверсии на «Северных потоках» появился польский след

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10 июня, суббота  |  Последнее обновление — 18:33  |  vz.ru
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Стратегический товар усилит притяжение соседей к России

Производство и экспорт зерна становятся стратегическим преимуществом России Александр Гальперин/РИА Новости
Особый, чрезвычайный продовольственный фонд предложила создать Россия для всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Зачем производителям продовольствия – и особенно зерна – пяти стран союза необходима эта мера, как она поможет экспансии российского сельского хозяйства и почему это имеет значение для всего мирового рынка зерна? Подробности...
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«Мозговому центру» Европы не повезло с народом

Группа сторожевых собак обеспечивает движение европейского стада за вашингтонским пастухом Wiktor Dabkowski/ZUMA/ТАСС
Влиятельная организация, состоящая преимущественно из врагов Москвы, заказала опрос общественного мнения, итоги которого оказались для нее разочаровывающими. Население Европы не верит в возможность поражения России на Украине, не хочет ссориться с Китаем и не считает, что зависимость от США – это благо. Чем ответит на этот Джордж Сорос?  Подробности...
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Российские вертолетчики начали уничтожать «Леопарды» колоннами

Армейская ударная авиация получила шанс раскрыть свой потенциал Кирилл Нортон/РИА Новости
Российские ударные вертолеты начали показывать высокую эффективность в зоне СВО. В ходе одного из вылетов два вертолета уничтожили семь единиц вражеской бронетехники. Вертолеты применяются с начала спецоперации, но только сейчас начали показывать весь свой боевой потенциал, которому мог бы позавидовать артиллерийский полк. Чем ценны вертолеты с точки зрения борьбы с танками и почему они настолько успешны после начала украинского наступления? Подробности...
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В диверсии на «Северных потоках» появился польский след

Прогулочная яхта «Андромеда» стала ключевой уликой в расследовании диверсии на «Северных Потоках» REUTERS/Oliver Denzer
Территория Польши могла быть оперативной базой для подрыва «Северных потоков». Как установили немецкие следователи, яхта «Андромеда», которая участвовала в доставке взрывчатки к трубопроводам, перед диверсией заходила в территориальные воды Польши. Варшава всегда открыто выступала против газопроводов и эксперты уверены: в Польше знали о готовящейся операции, но осуществить ее технически могли только две другие страны. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Двойной удар Красной армии отрезвил Финляндию и заставил ее воевать против немцев

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
10 июня 1944 года началась Выборгско-Петрозаводская операция. РККА нанесла по финским военным два последовательных удара. Результаты настолько хорошо прочистили мозги финляндскому государству, что оно вскоре вышло из войны, открыв боевые действия против бывших союзников – немцев. Подробности...
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Как размывается цивилизация вокруг России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если общество вступает в стадию одичания, не справляется с вызовами, которые ставит перед ним самостоятельное развитие, материальные признаки цивилизации – плотины, школы, общественные институты, образование и наука – могут достаточно быстро исчезнуть. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Прорыв плотины – многоходовка Зеленского

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Майданному режиму нужен вариант, который позволит не садиться за стол переговоров в случае неудачи или отсутствия контрнаступления. И «зеленая» повестка, ставшая на Западе почти религией, как нельзя лучше подходит для этого. Подробности...
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Военный союз России и Китая: миф или нет

Акула в Хургаде и праздник на Украине

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МЧС России эвакуирует жителей из затопленной Голой Пристани и Алешек

В Алешках и Голой Пристани сейчас самая сложная ситуация из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после прорыва ГЭС. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров. ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина
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Киев устроил на Днепре экологическую катастрофу

Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову организовать работу по помощи жителям Херсонской области в зоне затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС. Тем, кто был вынужден покинуть свои дома, передают предметы первой необходимости и обещают выплачивать компенсации
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Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    В диверсии на «Северных потоках» появился польский след

    Немецкие следователи доказали причастность Польши к диверсии на газопроводах «Северный поток»
    Прогулочная яхта «Андромеда» стала ключевой уликой в расследовании диверсии на «Северных Потоках»
    		  
    10 июня 2023, 18:20
    Фото: REUTERS/Oliver Denzer
    Текст: Андрей Резчиков

    Территория Польши могла быть оперативной базой для подрыва «Северных потоков». Как установили немецкие следователи, яхта «Андромеда», которая участвовала в доставке взрывчатки к трубопроводам, перед диверсией заходила в территориальные воды Польши. Варшава всегда открыто выступала против газопроводов и эксперты уверены: в Польше знали о готовящейся операции, но осуществить ее технически могли только две другие страны.

    Немецкие следователи получили доказательства того, что в качестве оперативной базы для подрыва «Северных потоков» использовалась территория Польши. Как пишет американская газета The Wall Street Journal, Польша была центром логистики и финансирования теракта на газопроводах. Прогулочная 15-метровая яхта «Андромеда», которая, как предполагается, участвовала в доставке взрывчатки к трубопроводам, заходила перед диверсией в территориальные воды Польши. Следователи обнаружили на этой яхте следы взрывчатки и человеческой ДНК, которые могут принадлежать некоему украинскому военному.

    Немецким следователям удалось полностью реконструировать двухнедельный рейс «Андромеды» после изучения данных радио- и навигационного оборудования судна, а также информации со спутниковых и мобильных телефонов. Яхта базировалась недалеко от того места, где проходят трубопроводы по дну Балтийского моря. Сначала диверсионная группа заложила взрывчатку на «Северном потоке – 1», а затем на «Северном потоке – 2». Следователи пришли к выводу, что в ходе операции использовалось взрывчатое вещество октоген, подходящее для разрушения подводной инфраструктуры.

    Судно, принадлежавшее немецкой компании, было арендовано варшавской турфирмой Feeria Lwowa, которая зарегистрирована на двух граждан Украины, связанных, по версии следствия, с украинской разведкой. По мнению газеты, информация о яхте подкрепляет версию следователей о том, что «за диверсией стоят украинцы». В Германии заявили, что у них нет данных о причастности польских властей к подрыву газопроводов, а в генпрокуратуре ФРГ отказались от комментариев.

    В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого «Северного потока» и одной – «Северного потока – 2» вблизи датского острова Борнхольм. В России было возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

    Взрывы произошли в экономических зонах Швеции и Дании. Обе страны заявили, что они были преднамеренными, но еще не установили, кто несет ответственность. В октябре прошлого года Швеция завершила свое расследование, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», но ответственные за произошедшее так и не были названы. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, но позже от этой идеи отказались.

    Весной несколько американских СМИ со ссылкой на разведданные США сообщали о возможной причастности к диверсиям «проукраинский группировки». При этом подчеркивалось, что данных об участии в операции России у США нет. В Кремле усомнились в этой информации и назвали сообщения «скоординированным вбросом».

    Однако на этой неделе вновь сообщалось об украинском следе в расследовании теракта. Как пишет бельгийское издание De Tijd, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США вскоре после взрывов на газопроводах проинформировало разведывательные службы Бельгии о наличии подозрений в адрес украинцев в организации диверсии.

    «Польше было выгодно, чтобы «Северные потоки» перестали существовать. Страна при всех властях, не только нынешних, боролась с «Северным потоком – 1». Сам договор по этому проекту они называли вторым «пактом Молотова-Риббентропа». Поэтому очевидно, что польским властям была выгодна диверсия и не знать о ее подготовке они не могли», – считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    О том, что на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» готовится диверсия, также знали власти Германии, Дании и Швеции, уверен эксперт.

    «Вопрос в том, что Польша – это страна, готовая на все, поэтому, в отличие от Германии и Швеции, она согласилась предоставить свою территорию американцам и англичанам, которые осуществили операцию.

    На датской территории, видимо, тоже что-то делалось», – уверен собеседник.

    В том, что Варшаве было выгодно прекращение работы «Северных потоков» как с экономической, так и с политической точки зрения, уверен живущий в Польше директор Института западноукраинских исследований Олег Хавич. «Варшава всегда выступала против двух этих проектов. Но непротиворечивую версию этого подрыва предоставил только Сеймур Херш. Все, что опубликовано в западной прессе после обнародования версии Херша, – это попытка прикрыть или отвести организаторов и исполнителей этого террористического акта от администрации США и лично президента Джо Байдена», – уверен Хавич.

    Херш опубликовал свое исследование 8 февраля. Оно основано на данных анонимного источника. Журналист, сопоставив время диверсии и проведение НАТО учений Baltops-2022, обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной.

    По словам Хавича, Польша наряду с Норвегией действительно могла быть одним из логистических центров США по проведению этой диверсии.

    По мнению Трухачева, ни Польша, ни Украина не могли бы осуществить подрыв «Северных потоков» технически. «В итоге будет попытка все спихнуть на Украину, которой, дескать, это было особо выгодно. В норвежском следе я сомневаюсь. У самих норвежцев  аза не хватает, чтобы «Северный поток» мог конкурировать с ними. Но англичане и американцы могли привлечь норвежских водолазов», – добавил эксперт.

    Хавич тоже не исключает, что в конечном итоге виновником будет объявлена Украина, но только в случае ее военного разгрома и реализации публично заявленных целей России в ходе СВО.

    «Если Запад примет решение в случае военного разгрома сдать Украину, то он с круглыми глазами скажет: «Ну, мы же не знали, что это такие плохие люди». Но в случае, если России придется довольствоваться меньшими достижениями, теракт будут вешать на Москву. Причем озадачиваться доказательствами никто не будет», – прогнозирует эксперт.
     
     
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