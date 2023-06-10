В ЦРУ заподозрили Украину в подрыве «Северных потоков»

De Tijd: ЦРУ информировало разведслужбы Бельгии о подозрении Украины в организации подрыва «Северных потоков»

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США вскоре после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» проинформировало разведывательные службы Бельгии о наличии подозрений в адрес украинцев в организации диверсии, сообщило издание De Tijd.

Как утверждает источник издания, вскоре после подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» военная разведка Бельгии получила от ЦРУ США информацию о возможном участии Украины в этом акте саботажа, передает ТАСС.

Ранее американские СМИ сообщили, что немецкие следователи получили улики, которые, возможно, доказывают причастность Польши к подрыву «Северных потоков».