«Северный поток» может таить новую провокацию против России

Взгляд
17 марта, пятница  |  Последнее обновление — 19:21  |  vz.ru
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Экономическая система Запада затрещала

США и Европа столкнулись с серьезным банковским кризисом Stefan Kiefer/imageBROKER/Global Look Press
Вслед за США спасать свою банковскую систему вынуждена и Европа. Под угрозой банкротства оказался один из крупнейших банков – Credit Suisse. Последствия от его краха вполне сравнимы с банкротством Lehman Brothers, считает предсказавший глобальную рецессию 2008 года экономист Нуриэль Рубини. О чем предупреждает банковский кризис в США и ЕС? Подробности...
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Почему военные в США адекватнее политиков

Великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей, заявил Остин после переговоров с Шойгу Zuma, Сергей Бобылев/ТАСС
Пентагон резко снизил накал страстей вокруг упавшего в Черное море беспилотника. Его шеф Ллойд Остин лично позвонил Сергею Шойгу, назвал Россию великой державой и подчеркнул важность контактов с ней. Такое легко можно было представить десять лет назад, но для нынешней политики США это нечто невообразимое. Чем Остин отличается от тех американцев, которые засели в Госдепе и Белом доме?  Подробности...
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Планам ВСУ на Запорожском направлении помешает сама природа

ВСУ сосредотачивают технику и активизируются на южном направлении REUTERS/Oleksandr Ratushniak
В Запорожской области заявляют о наращивании сил ВСУ. В экспертной среде допускают, что в ближайшее время противник может попытаться перейти в контрнаступление, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе. О каких направлениях ударов идет речь и что может противопоставить Россия подобным замыслам?  Подробности...
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Ради пенсионной реформы Франция предала собственную историю

Массовые беспорядки на улицах французских городов вызваны пенсионной реформой Samuel Boivin/Reuters
Массовые беспорядки, поджоги и столкновения с полицией – все это в ночь на пятницу происходило в крупнейших городах Франции. Таким образом французы протестовали против потрясающего решения правительства – повысить пенсионный возраст без разрешения парламента. Оказывается, древняя французская демократия позволяет такое – и совершенно законно. Каким же образом? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Как москвичи против польского ига восстали

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
17 марта 1611 года было Вербное воскресенье. Москва подходила к этому празднику не в лучшем состоянии – в городе властвовали поляки. На праздник в столицу тянулись люди. Скрываясь в толпе, в город проникали и лидеры Первого ополчения. Настало время свергнуть власть чужеземцев. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

В «час X» Запад просто вскрыл нужный конверт

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Нарративы, связанные с «фундаментальной виной», с тем, что «российское общество представляет такую же угрозу Западу, что и государство», а сам «Запад должен быть един перед лицом ужасающей угрозы», были обкатаны сильно загодя. Подробности...

Европа использует «Северные потоки», чтобы всадить нож в спину надоевшему гегемону

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Можно предположить, что именно страх быть преждевременно вскрытыми – прямо как в покере – заставляет власти США совершать новые глупости. Так или иначе, вброс об «украинском следе» диверсии говорит о нескольких важных вещах. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Пентагон удивил адекватностью

Русофобы ли британцы

Крушение БПЛА США: главное

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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
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  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
Какой оптимальный возраст для депутата?
  • До 35 лет

  • От 35 до 55 лет

  • Старше 55 лет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
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    Почему военные в США адекватнее политиков

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    «Северный поток» может таить новую провокацию против России

    Загадочный объект рядом с российскими газопроводами требует исследования
    Взрыв на российских газопроводах уже имеет большие последствия – а может иметь еще более значительные
    		  
    17 марта 2023, 18:15
    Фото: The Swedish Coast Guard/Global Look Press
    Текст: Александр Тимохин

    Дания отказалась выдать нашей стране разрешение на участие в международном расследовании взрывов газопроводов «Северный поток». За этим отказом могут стоять не только политические предубеждения стран Евросоюза. Возможно, все обстоит гораздо серьезнее, и мы имеем дело с подготовкой грандиозной провокации против России.

    Малозамеченными прошли свежие новости, касающиеся взрывов на трубопроводах «Северный поток». Сначала, 14 марта, президент Путин сообщил о находке объекта, похожего на гидроакустическую антенну взрывного устройства вблизи стыка труб трубопровода «Северный поток».

    Объект был обнаружен судном Газпрома, судя по всему, с помощью гидроакустического оборудования. Устройство находится в 30 километрах от места основных разрушений, и это важная деталь. «Специалисты считают, что это может быть антенна для приема сигнала на приведение в действие взрывного устройства, которое может быть заложено в эту трубопроводную систему», – сказал президент.

    Россия обратилась к Дании (в чьей исключительной экономической зоне обнаружена находка) для проведения совместного расследования. Спустя двое суток, 16 марта, стало известно, что Дания отказала.

    Этого, конечно, следовало ожидать, потому что за всеми этими фактами может стоять подлая провокация против нашей страны. А Дания заинтересована в том, чтобы эта провокация в итоге сработала.

    Фальшивый флаг и психология масс

    В западной практике есть такое понятие, как false flag operations – операции под фальшивым/ложным/чужим флагом. Суть таких операций в том, что проведенная диверсия или атака обставлена так, что виновность за них перекладывается на какую-то другую страну. Нанесение опознавательных знаков не своей страны на самолеты, использование чужой военной формы – эти и иные методы пользуются в ходе таких операций. Американцы и англичане достигли в этом немалого искусства.

    Теперь следующая составляющая происходящего – психологическая. На сегодня, благодаря Сеймуру Хершу, западный обыватель, интересующийся ситуацией со взрывом трубопроводов, находится в замешательстве. Ему хочется, чтобы во взрывах признали виновной Россию. Потому что он нас в лучшем случае не любит, а иногда просто ненавидит.

    Но факты и логика говорят ему, что нет, не в этот раз. В данном случае радостно обвинить русских во всем и сделать из них исчадий ада не получится.

    Не получится, несмотря на то что нам на Западе создана репутация иррациональных чудовищ, настолько злобных и глупых, что они способны взрывать собственные трубопроводы. Словечко «орки», которое вбросили в СМИ украинские пропагандисты, вполне отражает то, кем хочет нас видеть типовой европеец и некоторые американцы (именно так, хотя организовали все США).

    Европейцу или американцу приходится делать вид, что он не в курсе, кто там все это устроил. Что доказательства прямо указывают на США. Но если бы вдруг всплыли какие-то «доказательства», что это Россия все-таки взорвала свой собственный трубопровод, то можно будет «вернуться в зону комфорта» и радостно поддержать увеличение помощи Украине.

    Да и у наших друзей возникнут вопросы о том, зачем мы создали такой прецедент. Ведь взрывы «Потоков» – это действительно открытие ящика Пандоры. Никто так раньше не делал, такие акции были табуированы. А теперь любой трубопровод и любой кабель на дне океана – потенциальная мишень непонятно чьих диверсантов.

    Ведь если можно одним, то можно всем – люди думают именно так. Это будет новая реальность. Нужно ли России, чтобы ее считали создателем этой новой реальности?

    Доказательства на дне

    А теперь несколько вопросов. Зачем размещать взрывчатку отдельно от основного места закладки взрывных устройств? Для чего нужна отдельная точка подрыва, удаленная так далеко? Чтобы затруднить восстановление трубопровода в будущем? Но тогда почему на всех ветках так не сделали?

    Места подрыва труб относительно близки друг к другу, так было удобнее монтировать взрывные устройства. И тут вдруг оказалось, что одно взрывное устройство на одной нитке трубопровода зачем-то было установлено очень далеко. В удалении десятков километров от взрывов. И – о чудо! – именно оно не взорвалось и не было повреждено взрывами.

    Сразу после взрыва трубопроводов газета ВЗГЛЯД уже предупреждала о том, что на дне может быть установлено какое-то взрывное устройство, которое укажет на нашу страну. Оно там может быть именно для того, чтобы его потом «нашли». Может быть, там будут какие-то узлы российского производства или переделанное боевое зарядное отделение от похищенной ранее где-нибудь российской торпеды. Или еще что-то подобное.

    Не с этим ли мы имеем дело сейчас? Не потому ли в том числе Дания категорически отказала России в совместном расследовании? Чтобы достать со дна именно то, что нужно, и презентовать это так, как скажут американские хозяева?

    С некоторой степенью вероятности можно предположить, мы имеем дело с ловушкой для нашей страны. И попадать в эту ловушку нельзя. Что можно было бы сделать в такой ситуации?

    Не считаясь с мнением Дании, используя необитаемые подводные аппараты, было бы логичным скрытно произвести обследование этой находки. Так можно точно понять, с чем именно мы имеем дело. Людей, конечно, непосредственно к месту расположения данного объекта посылать нельзя. Мы не знаем, какие системы защиты имеет устройство, и как их отключить.

    Иначе говоря, стоит любым способом исключить риск того, что в этом месте заложено что-то, что могло бы подставить Россию, дать повод обвинить нашу страну в причастности к подрывам газопроводов. С другой стороны – если это просто не сработавшее американское взрывное устройство, то можно получить прямые доказательства причастности американских военных.

     
     
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