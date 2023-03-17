«Северный поток» может таить новую провокацию против России

Загадочный объект рядом с российскими газопроводами требует исследования

Дания отказалась выдать нашей стране разрешение на участие в международном расследовании взрывов газопроводов «Северный поток». За этим отказом могут стоять не только политические предубеждения стран Евросоюза. Возможно, все обстоит гораздо серьезнее, и мы имеем дело с подготовкой грандиозной провокации против России.

Малозамеченными прошли свежие новости, касающиеся взрывов на трубопроводах «Северный поток». Сначала, 14 марта, президент Путин сообщил о находке объекта, похожего на гидроакустическую антенну взрывного устройства вблизи стыка труб трубопровода «Северный поток».

Объект был обнаружен судном Газпрома, судя по всему, с помощью гидроакустического оборудования. Устройство находится в 30 километрах от места основных разрушений, и это важная деталь. «Специалисты считают, что это может быть антенна для приема сигнала на приведение в действие взрывного устройства, которое может быть заложено в эту трубопроводную систему», – сказал президент.

Россия обратилась к Дании (в чьей исключительной экономической зоне обнаружена находка) для проведения совместного расследования. Спустя двое суток, 16 марта, стало известно, что Дания отказала.

Этого, конечно, следовало ожидать, потому что за всеми этими фактами может стоять подлая провокация против нашей страны. А Дания заинтересована в том, чтобы эта провокация в итоге сработала.

Фальшивый флаг и психология масс

В западной практике есть такое понятие, как false flag operations – операции под фальшивым/ложным/чужим флагом. Суть таких операций в том, что проведенная диверсия или атака обставлена так, что виновность за них перекладывается на какую-то другую страну. Нанесение опознавательных знаков не своей страны на самолеты, использование чужой военной формы – эти и иные методы пользуются в ходе таких операций. Американцы и англичане достигли в этом немалого искусства.

Теперь следующая составляющая происходящего – психологическая. На сегодня, благодаря Сеймуру Хершу, западный обыватель, интересующийся ситуацией со взрывом трубопроводов, находится в замешательстве. Ему хочется, чтобы во взрывах признали виновной Россию. Потому что он нас в лучшем случае не любит, а иногда просто ненавидит.

Но факты и логика говорят ему, что нет, не в этот раз. В данном случае радостно обвинить русских во всем и сделать из них исчадий ада не получится.

Не получится, несмотря на то что нам на Западе создана репутация иррациональных чудовищ, настолько злобных и глупых, что они способны взрывать собственные трубопроводы. Словечко «орки», которое вбросили в СМИ украинские пропагандисты, вполне отражает то, кем хочет нас видеть типовой европеец и некоторые американцы (именно так, хотя организовали все США).

Европейцу или американцу приходится делать вид, что он не в курсе, кто там все это устроил. Что доказательства прямо указывают на США. Но если бы вдруг всплыли какие-то «доказательства», что это Россия все-таки взорвала свой собственный трубопровод, то можно будет «вернуться в зону комфорта» и радостно поддержать увеличение помощи Украине.

Да и у наших друзей возникнут вопросы о том, зачем мы создали такой прецедент. Ведь взрывы «Потоков» – это действительно открытие ящика Пандоры. Никто так раньше не делал, такие акции были табуированы. А теперь любой трубопровод и любой кабель на дне океана – потенциальная мишень непонятно чьих диверсантов.

Ведь если можно одним, то можно всем – люди думают именно так. Это будет новая реальность. Нужно ли России, чтобы ее считали создателем этой новой реальности?

Доказательства на дне

А теперь несколько вопросов. Зачем размещать взрывчатку отдельно от основного места закладки взрывных устройств? Для чего нужна отдельная точка подрыва, удаленная так далеко? Чтобы затруднить восстановление трубопровода в будущем? Но тогда почему на всех ветках так не сделали?

Места подрыва труб относительно близки друг к другу, так было удобнее монтировать взрывные устройства. И тут вдруг оказалось, что одно взрывное устройство на одной нитке трубопровода зачем-то было установлено очень далеко. В удалении десятков километров от взрывов. И – о чудо! – именно оно не взорвалось и не было повреждено взрывами.

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Сразу после взрыва трубопроводов газета ВЗГЛЯД уже предупреждала о том, что на дне может быть установлено какое-то взрывное устройство, которое укажет на нашу страну. Оно там может быть именно для того, чтобы его потом «нашли». Может быть, там будут какие-то узлы российского производства или переделанное боевое зарядное отделение от похищенной ранее где-нибудь российской торпеды. Или еще что-то подобное.

Не с этим ли мы имеем дело сейчас? Не потому ли в том числе Дания категорически отказала России в совместном расследовании? Чтобы достать со дна именно то, что нужно, и презентовать это так, как скажут американские хозяева?

С некоторой степенью вероятности можно предположить, мы имеем дело с ловушкой для нашей страны. И попадать в эту ловушку нельзя. Что можно было бы сделать в такой ситуации?

Не считаясь с мнением Дании, используя необитаемые подводные аппараты, было бы логичным скрытно произвести обследование этой находки. Так можно точно понять, с чем именно мы имеем дело. Людей, конечно, непосредственно к месту расположения данного объекта посылать нельзя. Мы не знаем, какие системы защиты имеет устройство, и как их отключить.

Иначе говоря, стоит любым способом исключить риск того, что в этом месте заложено что-то, что могло бы подставить Россию, дать повод обвинить нашу страну в причастности к подрывам газопроводов. С другой стороны – если это просто не сработавшее американское взрывное устройство, то можно получить прямые доказательства причастности американских военных.