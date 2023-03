Херш назвал США единственными подозреваемыми в подрыве «Северных потоков»

Американский журналист Сеймур Херш признался, что с самого начала именно США считал единственными подозреваемыми в теракте на «Северных потоках», передает Центральное телевидение Китая.

Херш пояснил, что счел США единственными, кому было выгодно взорвать «Северные потоки», так как к тому времени американское правительство уже вложило 113 млрд долларов в этот конфликт, пишет ТАСС.

«Это только подсчеты правительства, не считая средств, поступивших от Германии, НАТО и других западных стран», – отметил он.

Журналист добавил, что много изучал историю трубопровода и нефтяного бизнеса по долгу службы, встречался с людьми и готовил публикации для New York Times, New York Magazine и London Review of Books.

«Занимался и по-прежнему занимаюсь этим... Когда я работал для New York Times, я написал несколько десятков публикаций о ЦРУ, перевороте в Чили, противозаконной слежке за собственными гражданами», – подчеркнул Херш.

Напомним, американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».

В свою очередь Россия 22 февраля созвала заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». На заседании СБ ООН дипломат постоянного представительства США при организации заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью». Он заверил, что «США ни в коей мере не причастны к ним».