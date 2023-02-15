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Россия созвала Совбез ООН по диверсиям на «Северных потоках»
Россия созвала 22 февраля Совбез ООН по диверсиям на «Северных потоках»
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Россия созывает 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.
Заседание созывается в связи с новыми данными, касающимися диверсии на газопроводах. Оно должно пройти в 15.00 по Нью-Йорку (23.00 мск) 22 февраля, сообщил Полянский.
Напомним, ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что установили взрывчатку водолазы ВМС США.
Инциденты произошли осенью 2022 года, позже президент России Владимир Путин указывал, что это является терактом.
NYT: Гибель наемника из США на Украине попала на видео
Американец Пит Рид погиб в Артемовске, предположительно, его смерть попала на видео, сообщает издание New York Times, публикуя видео.
На кадрах видно, как в группу людей попадает ракета, а рядом с местом инцидента находится машина без опознавательных знаков, передает ТАСС со ссылкой на газету.
Издание сообщает, что ракету можно идентифицировать как боеприпас от российского противотанкового ракетного комплекса «Корнет», но СМИ не подтверждает точность своих выводов.
Телеканал ABC, также разместивший сюжет, сообщает, что события произошли 2 февраля.
Пит Рид служил в американском Корпусе морской пехоты. О его гибели сообщила на прошлой неделе организация Global Response Medicine, которую основал мужчина. Там его назвали медиком-добровольцем.
Американский журналист рассказал подробности подрыва США «Северных потоков»
Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил о двух не сработавших при подрывах «Северных потоков» бомбах
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Так как президент США Джо Байден откладывал подрыв «Северных потоков», бомбы слишком долго находились под водой и взорвались только шесть из восьми, сообщил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Херш заявил, что «это была история, которую хотелось рассказать». По его словам, в сентябре у острова Борнхольм в Балтийском море должны были взорваться восемь бомб, но из-за переноса операции сработали только шесть, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.
По информации Херша, Байден перенес подрыв с июня на сентябрь, хотя заложены были бомбы в июне. По словам журналиста, «в последний момент Белый дом занервничал», Байден признался, что «боится это делать». Как сообщил Херш, Байден «передумал и издал новые приказы, дающие возможность дистанционно взорвать бомбы в любой момент». Херш заявил, что многие высокопоставленные сотрудники спецслужб, которые участвовали в операции, выступали против проекта, «считая его безумным».
Он полагает, что Байден решил взорвать «Северные потоки», поскольку для Запада ситуация на Украине складывалась «не очень хорошо», на Западе «боялись приближающейся зимы». Херш отметил, что реализация проекта «Северный поток – 2» была приостановлена не международными санкциями, а «самой Германией», в связи с чем в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
Как заявил Херш, Байден «предпочел бы, чтобы Германия замерзла, чем то, что Германия, возможно, перестанет поддерживать Украину». Он заявил, что готовность Байдена «заморозить Германию ради своих сиюминутных политических целей» ужаснула участников операции.
При этом, по словам Херша, у Байдена на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале 2022 года еще не было выработанного плана подрыва: «У нас, американцев, тогда не было разработанного плана, но мы знали, что у нас есть возможность его реализовать».
Журналист пояснил, что в США видели возможность взорвать трубопроводы с помощью C4 и дистанционного управления через подводные гидроакустические приборы. В начале января, по информации Херша, о данной опции доложили в Белый дом, а две или три недели спустя замглавы Госдепа Виктория Нуланд сообщила, что США «могли бы это сделать».
«Кажется, это было 20 января. И тогда президент, когда они проводили 7 февраля 2022 года с канцлером Германии совместную пресс-конференцию, тоже сказал, что мы могли бы это сделать», – напоминает журналист.
Херш сказал, что Шольц тогда не нашел ничего, чем мог бы возразить, и выражался очень «расплывчато». Херш заявил: «Вопрос, который я хотел бы задать Шольцу, если бы я председательствовал на парламентских слушаниях, звучит так: Джо Байден говорил вам об этом? Он говорил вам тогда, почему был так уверен, что сможет разрушить трубопровод».
По словам журналиста, Байден не должен был бы никому рассказывать о возможностях США, но «он любит поболтать и иногда говорит то, чего не должен говорить».
Херш ссылается на свой источник. Он отметил, что существует «много способов проверить малоизвестную информацию, которой поделились» с ним. «Личные нападки на меня также искажают суть», – заявил он.
Напомним, Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы.
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Лавров сравнил ложь Запада про «Северные потоки» и Минские соглашения
Лавров: Запад лжет России про теракты на «Северных потоках», как врал про Минские договоренности
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Запад лгал о Минских соглашениях, о чем свидетельствуют циничные признания бывших руководителей Германии и Франции, лжет и теперь – на этот раз о терактах на «Северных потоках», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров напомнил, что Ангела Меркель и Франсуа Олланд недавно признались, что Минский комплекс мер, одобренный Советом Безопасности ООН, был им нужен для того, чтобы выиграть время и позволить Киеву нарастить свой военный потенциал.
«Говоря по-простому, все нам лгали, лгут и сейчас, скрывая правду о терактах на «Северных потоках», – приводит его слова РИА «Новости».
Министр напомнил, что в том же ключе высказывались и экс-президент Украины Петр Порошенко, и нынешний глава украинского государства Владимир Зеленский. По словам Лаврова, эти признания означают «явку с повинной» за срыв минских договоренностей. Причем Минские соглашения провозглашались западными лидерами безальтернативной основой урегулирования в Донбассе, напомнил Лавров.
Ранее американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш провел расследование, по итогам которого сообщил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы. Он рассказал, что поскольку президент США Джо Байден откладывал подрыв «Северных потоков», бомбы слишком долго находились под водой и взорвались только шесть из восьми.
Лавров объяснил причину молчания Швеции и Дании по «Северным потокам»
Дания и Швеция не отвечают на письма премьер-министра РФ Михаила Мишустина по взрывам на «Северных потоках», они хотят молчанием скрыть провал попыток затушевать ответственность Запада и США в подрыве газопроводов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочей встречи с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в России.
Лавров назвал такое поведение хамством и подчеркнул, что оно «скрывает полный провал попыток затушевать ответственность коллективного Запада во главе с США в этой диверсии, в организации этого террористического акта», сообщает РИА «Новости».
Напомним, Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что установили взрывчатку водолазы ВМС США, а подорвали норвежцы. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
Газета ВЗГЛЯД проанализировала подробности подрыва «Северных потоков», которые раскрыл американский журналист.
Папа Римский заявил о желании встретиться с Путиным
Папа Римский Франциск заявил о желании встретиться с Владимиром Путиным
Папа Римский Франциск хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным план мирного урегулирования противостояния России и Запада в Европе, рассказал председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.
По его словам, в переписке понтифик сообщил, что имеет собственный план по мирному урегулированию конфликта России и Запада, готов приехать в Москву, чтобы обсудить этот план с Путиным, передает РИА «Новости».
Также Севастьянов процитировал фрагмент письма понтифика с аналогичной мыслью.
Ранее папа Римский Франциск высказался за встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине.
Летом Севастьянов рассказывал, что папа Римский Франциск надеется приехать в Россию весной 2023 года и посетить Москву и Петербург.
В НАТО решили создать группу по защите подводной инфраструктуры
В НАТО решили создать координационную группу по защите подводной инфраструктуры
В штаб-квартире Североатлантического альянса будет создана координационная группа по защите критической подводной инфраструктуры, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, создание группы сможет облегчить взаимодействие с промышленным комплексом, а также объединит ключевые военные и гражданские стороны для повышения ее безопасности, передает РИА «Новости».
Генсек подчеркнул, что подобное решение связано с историей о подрыве «Северных потоков», и заверил, что министры стран-членов НАТО поручили военным рассмотреть варианты защиты.
Напомним, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что установили взрывчатку водолазы ВМС США, а подорвали норвежцы. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
Газета ВЗГЛЯД проанализировала подробности подрыва «Северных потоков», которые раскрыл американский журналист.
ООН усомнилась в законности санкций США против Ирана
УВКПЧ ООН заявило о сомнениях в законности односторонних санкций США против Ирана
Законность односторонних санкций США против Ирана сомнительна с точки зрения международного права, говорится в заявлении на сайте управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Также сомнительной объявлена и законность экстерриториального применения этих санкций. Отмечается, что Ирану отказали в поставках лекарств швейцарской фармацевтической группы Novartis, а также ингредиентов для них французской Roquette Freres, передает РИА «Новости».
Эксперты ООН считают. что повторное введение санкций привело к «чрезмерному соблюдению», в результате это оказало влияние на поставки жизненно важных препаратов для пациентов с талассемией. Подобная ситуация нарушает их права, а также увеличивает число осложнений и приводит к росту смертности. Подчеркивается, что исключения для медицинской продукции в санкциях США «сложны и неясны».
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что США «освободят Иран».
Из-за российских ракетоносцев Ту-95МС у Аляски в небо подняли истребители NORAD
NORAD сообщило о поднятых в небо истребителях из-за полета российских Ту-95МС и Су-35 у Аляски
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В связи с полетом российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и истребителей Су-35 у Аляски в небо были подняты истребители Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), сообщило ведомство.
NORAD сообщило в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что «засекло, отследило, идентифицировало и перехватило» четыре самолета, которые находились в опознавательной зоне ПВО Аляски. При этом российские самолеты не нарушали воздушное пространство США или Канады, передает ТАСС.
В NORAD подчеркнули, что не считают российские полеты в опознавательной зоне ПВО Аляски, которые происходят регулярно, угрозой или провокацией. По информации NORAD, за год происходит около шести-семи таких «перехватов». NORAD также не усматривает связи между данным появлением российских самолетов и своими операциями, вызванными «объектами в воздушном пространстве Северной Америки за последние две недели».
Напомним, США сбили в своем воздушном пространстве китайский аэростат, а также еще ряд неопознанных объектов.
Лавров назвал цель гибридной войны Запада
Лавров назвал превращение России в страну-изгоя целью гибридной войны Запада
Превращение России в страну-изгоя является целью гибридной войны Запада против Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая в Госдуме.
По его словам, США и их сателлиты готовились к гибридной войне против России долгие годы, используя в качестве тарана украинских национал-радикалов. Целью этой войны является поражение России на поле боя, разрушение российской экономики, а также окружение РФ санитарным кордоном, чтобы превратить ее в изгоя, передает РИА «Новости».
Однако, подчеркнул Лавров, попытки изолировать Россию провалились, это вынуждены признать на Западе.
Министр указал, что «утвержденный президентом внешнеполитический курс на твердое отстаивание национальных интересов и одновременно открытости для широкого, равноправного, международного сотрудничества доказывает свою эффективность».
Кроме того, продолжил Лавров, Россия и Китай работают над упрочением стратегического партнерства, которое уже достигло исторически беспрецедентно высокого уровня.
По словам главы МИД, связка Москвы и Пекина на сегодняшний день «цементирует фундамент формирующейся полицентричной архитектуры».
Также у Москвы развиваются связи с Индией, Ираном, Бразилией, ОАЭ, Турцией, Египтом, Саудовской Аравией и ЮАР.
Ранее Лавров заявил, что политическая цель США направлена против дружбы Москвы и Пекина.
Немцы возмутились молчанием СМИ после нового интервью о «Северных потоках»
Новое интервью американского журналиста Сеймура Херша для Berliner Zeitung, который продолжает расследование подрыва «Северных потоков», осталось без внимания политики и СМИ, что крайне возмутило читателей.
Пользователь Scepticus отмечает, что несмотря на то, что «версия звучит очень правдоподобно, это не доказано, однако отсутствие опровержения со стороны федерального правительства кажется странным, передает РИА «Новости».
Комментатор также добавил, что версия, согласно которой, «русские взрывают собственные трубопроводы», является абсурдом.
«Невероятно... СМИ молчат, а народ сидит дальше на диване. Яснее некуда. Марионеточное правительство», – отметил Drusini.
Многие пользователи похвалили смелость журналистов, которые решили сделать интервью с Хершем вопреки молчанию большинства.
«Я считаю, что это скандал, что США действуют против своих собственных союзников, что политики не обсуждают это, что пресса замалчивает это чудовищное событие. И еще раз говорю: мое уважение за труд газеты, спасибо», – заключил Roy Hossa.
Напомним, Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что установили взрывчатку водолазы ВМС США, а подорвали норвежцы. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
Газета ВЗГЛЯД проанализировала подробности подрыва «Северных потоков», которые раскрыл американский журналист.
Присяжные в суде США признали россиянина Клюшина виновным в киберпреступлениях
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Присяжные в суде в американском Бостоне признали учредителя IT-компании «М13» гражданина России Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях, сообщил его адвокат Максим Немцев.
Немцев сказал, что сторона защиты разочарована, но с уважением относится к вердикту присяжных. При этом планируется «обжаловать различные вопросы, включая допустимость предвзятых статистических доказательств». Вынесение приговора ожидается 4 мая, передает РИА «Новости».
Клюшину вменяется «преступный сговор с целью незаконного доступа к компьютерам, мошенничества с применением электронных средств или мошенничества с ценными бумагами», «соучастие в мошенничестве с применением электронных средств», «соучастие в незаконном доступе к компьютерам» и «соучастие в мошенничестве с ценными бумагами». Ему грозит до 30 лет тюрьмы и сотни тысяч долларов штрафа, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним,Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в США в конце 2022 года. США считают россиянина причастным к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании, он обвиняется в проведении десятков миллионов инсайдерских сделок.
Генсек ООН предупредил об угрозе исхода народов в библейских масштабах
Генсек ООН предупредил об угрозе исхода народов в библейских масштабах в случае повышения уровня моря
Повышение уровня моря может привести к массовому исходу народов в библейских масштабах и еще более ожесточенной борьбе за доступ к ресурсам, выразил мнение генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
По его словам, из-за повышения уровня моря возникают новые источники нестабильности и конфликтов, а при сохранении ситуации в ближайшие десятилетия могут исчезнуть низинные поселения и целые страны, передает ТАСС.
Гутерриш добавил, что люди могут стать свидетелями, как народы будет вести ожесточенную борьбу за питьевую воду, землю и другие ресурсы.
Ранее Генсек ООН заявил, что, по его мнению, мир может скатиться в масштабную войну.
Россия ответила на обвинения США о «депортации» украинских детей
Посольство России: Россия делает все для защиты и безопасности украинских детей
Посольство России в Вашингтоне ответило на абсурдные высказывания официального представителя Госдепа США Неда Прайса о якобы имеющей место «депортации украинских детей» на территорию Российской Федерации.
В Telegram-канале диппредставительства США подчеркивается, что Россия приняла детей, вынужденных спасаться вместе со своими родными от обстрелов и зверств ВСУ. Россия, говорится в заявлении, делает все возможное для сохранения несовершеннолетних граждан в семьях. Детей в случаях отсутствия или гибели родителей и близких передают под опеку, обеспечивая их жизнь и благополучие, говорится в комментарии.
В посольстве также отметили, что американской стороне следует дать «адекватную оценку действиям киевского режима, от рук которого гибнут и получают ранения дети».
Сообщается, что в прошлом году в Донбассе погибли 153 ребенка и 279 пострадали в результате украинских обстрелов. Отмечается, что атаки ВСУ происходят с использованием западного оружия, включая американские реактивные системы HIMARS. При этом Вашингтон «бесстыдно замалчивает» эти факты, заявили в диппредставительстве.
В начале февраля сообщалось, что украинские войска беспорядочно минируют территорию подконтрольного ВСУ Снигиревского района Херсонской области, от этого страдают мирные граждане, а недавно на минах подорвались дети.
Лавров заявил о задержке оплаты взносов в ущемляющих права Москвы организациях
Москва задерживает оплату взносов в организациях, где ущемляются ее интересы, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, это коснулось Организации по запрещению химического оружия, где введен нелегитимный противоречащий конвенции механизм, передает РИА «Новости».
Лавров добавил, что Россия проводит кардинальный пересмотр всех своих обязательств перед международными организациями, которые проявили недружественное отношение.
«Эти организации грубейшим образом нарушили уставные принципы равноправия участников, лишь бы только нарушить правила консенсуса, которые существуют, и принять антироссийские резолюции», – подчеркнул министр.
Ранее Лавров заявил, что превращение России в страну-изгоя является целью гибридной войны Запада против Москвы. Также Лавров отмечал, что политическая цель США направлена против дружбы Москвы и Пекина.
Захарова объяснила нарастающую в США шумиху вокруг НЛО
Спикер МИД Захарова заявила, что шумиха в США вокруг НЛО связана с предстоящими выборами
Раскрученная тема неопознанных летающих объектов (НЛО) над территорией США связана с предстоящими выборами, так как в российско-западном конфликте все темы уже исчерпаны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, в скором времени можно будет ожидать и покемонов, передает радио Sputnik.
Захарова пояснила, что ставка на такие темы делается из-за того, что на российско-западном конфликте невозможно построить ни одну предвыборную кампанию, настолько эта тема в информационно-политическом поле США исчерпана, а других интересных ресурсов в преддверии выборов в Белом доме пока не обнаружили.
«Публику нужно чем-то удивлять», – пояснила спикер МИД.
Кроме того, Захарова отметила, что Байден в принципе не сможет вернуться к риторике борьбы с Россией, так как вызовет тем самым еще большее количество вопросов, так как «их политика на российском направлении реализована с таким катастрофическим для всего мира размахом и с катастрофическими последствиями для всего человечества».
Ранее президент США Джо Байден сообщил американскому испаноязычному телеканалу «Телемундо», что пока не готов принять решение о том, будет ли он участвовать в президентских выборах 2024 года.
До этого телеканал CNBC в конце января сообщил, что бывший президент США Дональд Трамп начал предвыборную президентскую кампанию, посетив штаты Нью-Гэмпшир и Южная Каролина.