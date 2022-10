Путин подтвердил завершение частичной мобилизации Путин рассказал о повреждениях на «Северных потоках» в результате теракта Путин сообщил о воронках и вырванной трубе на «Северных потоках» в результате теракта 31 октября 2022, 23:42

Газпром допущен к обследованию места подрыва «Северных потоков», причиной повреждения газопроводов стал теракт, сообщил глава российского государства Владимир Путин. По словам Путина, глава Газпрома Алексей Миллер «доложил с утра, что обследовали». На месте взрыва обнаружены две воронки три и пять метров глубиной. Как рассказал президент, «вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259 метров». Он заявил, что «это очевидный теракт», передает ТАСС. По словам Путина, в Европе «рот закрыли и молчат», а некоторые нагло заявили, что Россия якобы сама устроила подрыв, «придумывают всякую чушь», передает РИА «Новости».

New York Times указала на провал экономической блокады России 31 октября 2022, 14:50

Объемы международной торговли с участием России, несмотря на весь массив санкций, введенных Западом после 24 февраля, за этот период лишь выросли. На срыв экономической блокады Москвы обратила внимание The New York Times. Американская газета New York Times приводит статистику, согласно которой ежемесячный объем торговли с Россией увеличился с такими странами, как Турция (+198%), Индия (+310%), Китай (+64%), Бразилия (+106%) и Япония (+13%). Интересно, что в списке также фигурируют страны ЕС. Так, с Испанией объем ежемесячной торговли вырос на 57%, с Нидерландами – на 32%, а с Бельгией – на 81%. Наибольшее снижение фиксируется в торговых отношениях России с Великобританией (-79%) и Швецией (-76%). Между тем связи с США сократились не столь драматично – объем ежемесячной торговли снизился лишь на 35%. Издание пишет, что в 2020 году Россия импортировала из остального мира товаров на сумму 220 млрд долларов. Важными позициями импорта являлись автомобили и автозапчасти, компьютерная техника и лекарства. После введения санкций объем импорта в Россию резко упал, однако некоторые страны сумели нарастить данный показатель. Так, например, объем импорта Китая в нашу страну с начала СВО увеличился на 24%. Серьезные изменения произошли в торговых отношениях с Турцией: Анкара увеличила поставки в Россию на рекордные 113%. Кроме того, Россия до 24 февраля была одним из основных поставщиков нефти, газа и полезных ископаемых в Европу. При этом санкции, введенные в отношении Москвы в сфере энергетики, привели к обратному эффекту: Россия нарастила нефтегазовый экспорт в другие регионы мира. Также после начала СВО рекордный рост российского экспорта произошел в торговых отношениях с Индией: показатель объема ежемесячной торговли вырос на 430%. Следующим «перспективным» направлением стала Турция, объем экспорта с которой увеличился на 112%. Замыкает тройку лидеров Бразилия, с которой данный показатель удалось повысить на 166%. Напомним, Международное экономическое агентство (МЭА), отражающее точку зрения коллективного Запада, пророчит России колоссальные убытки от разрыва энергетических связей с Европой. По мнению главы МЭА, от этих убытков нашу страну не спасет даже Китай. Однако, как выяснила газета ВЗГЛЯД, Запад рано хоронит энергетическую мощь России.

Путин, Алиев и Пашинян согласовали совместное заявление по Карабаху 31 октября 2022, 21:27

Президент России Владимир Путин заявил, что трехсторонний формат РФ – Армения – Азербайджан показал способность договариваться о будущем. «Сегодняшняя дискуссия говорит о том, что мы можем договариваться и о будущем всех наших стран. Когда я говорю «всех наших стран», имею в виду и Россию, и Азербайджан, и Армению, и все страны региона. Потому что в нормализации отношений заинтересованы все народы, которые проживают на этой территории», – приводит его слова ТАСС. Он рассказал, что трехсторонняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном продолжалась более двух часов, в результате чего было согласовано совместное заявление. «Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно, не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста. Тем не менее я согласен с общей оценкой в том, что встреча была полезной, и это создает условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом», – рассказал Путин. Он добавил, что «Россия со своей стороны будет делать все для того, чтобы окончательное и всеобъемлющее урегулирование было достигнуто». Также он подчеркнул, что Москва остается в контакте со сторонами, чтобы продолжать диалог и поставить точку в конфликте в регионе. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время переговоров в Сочи с Путиным отметил важность вывода азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе.

Баку и Ереван договорились воздерживаться от применения силы 31 октября 2022, 22:04

Пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление президентов России, Азербайджана Владимира Путина, Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое было подписано по итогам трехсторонней встречи в Сочи. В документе говорится, что стороны, «отметив ключевой вклад Российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания, акцентировали востребованность его усилий по стабилизации обстановки в регионе», приводится текст заявления на сайте Кремля. «Договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года», – говорится в публикации. Также стороны «подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению всех указанных договоренностей в интересах комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа. Согласились приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов», отмечается в заявлении. Лидеры стран подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе. На основе имеющихся наработок условлено продолжить поиск взаимоприемлемых развязок. Российская Федерация будет оказывать этому всяческое содействие. «Акцентировали важность формирования позитивной атмосферы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ и религиозных лидеров при российском содействии, а также запуска трехсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами двух стран», – указывается в заявлении. Лидеры Азербайджанской Республики и Республики Армения приветствовали готовность Российской Федерации и впредь всемерно способствовать нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, обеспечению стабильности и процветания на Южном Кавказе. Ранее Путин заявил, что трехсторонний формат РФ – Армения – Азербайджан показал способность договариваться о будущем.

Песков назвал чушью заявления Украины о «двойниках Путина» Песков: Предположения главы разведки Украины о «двойниках Путина» являются чушью 31 октября 2022, 20:02

Слова начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что президент России якобы использует двойников, являются чушью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Как можно это прокомментировать? Как чушь!» – передает слова Пескова ТАСС. Буданов заявил о «двойниках Путина» в интервью Daily Mail, позже эти слова и само интервью были опубликованы в официальном телеграм-канале ГУР. Ранее Песков заявлял, что Путин знает про теорию о своих «двойниках» и смеется над этим.

Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах Российский лидер Владимир Путин поприветствовал Луиса Инасиу Лулу да Силву на посту президента Бразилии 31 октября 2022, 10:57

Президент России Владимир Путин поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер указал, что итоги голосования подтвердили высокий политический авторитет кандидата, и выразил надежду на совместные усилия по обеспечению дальнейшего развития конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях, говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля. Кроме того, Путин пожелал Лулу да Силве «успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также доброго здоровья и благополучия». Ранее Лулу да Силву поздравили президент Соединенных Штатов Джо Байден и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Напомним, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы федеративной республики, опередив действующего лидера страны Жаира Болсонару.

Алиев и Пашинян прибыли в Сочи для встречи с Путиным Глава Азербайджана Алиев и премьер Армении Пашинян прибыли в Сочи для встречи с Путиным 31 октября 2022, 12:11

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыли в Сочи для участия в трехсторонних переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным. С Паши

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время переговоров в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным отметил важность вывода азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе. По его словам, вопреки договоренностям на высшем уровне, азербайджанские войска до сих пор не ушли из зоны ответственности российских миротворцев в той местности. Пашинян выразил надежду, что по итогам встречи ситуация изменится, передает РИА «Новости». В Кремле ранее сообщали, что Путин, Пашинян и Алиев в ходе переговоров обсудят реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщал, что Москва надеется на то, что встреча поспособствует заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Путин выразил надежду на продвижение в решении карабахского урегулирования. Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным Президент Белоруссии Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером 31 октября 2022, 12:43 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вскоре встретится с главой российского государства Владимиром Путиным. По его словам, в ходе встречи они намерены окончательно подвести итоги этого года, а также на уровне глав государств спланирую задачи на следующий год, передает «БелТА». В понедельник Лукашенко принимает с докладом главу правительства Белоруссии Романа Головченко. Президент уточнил у премьера, как развивается реализация белорусско-российских интеграционных проектов. Лукашенко отметил, что он и Путин договорились, что на интеграционные проекты будет выделено около 1,5 млрд долларов. Напомним, Лукашенко и Путин встречались 14 октября в Астане во время проведения саммита СНГ они провели беседу на ногах. Новости СМИ2 Путин: Российские миротворцы в Карабахе выполняют свою миссию 31 октября 2022, 17:38 Текст: Алексей Дегтярев

Российские военные в Нагорном Карабахе выполняют свою миссию согласно договоренностям, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Сочи. «Вы неоднократно указывали на то, что Россия сыграла заметную, важную роль в урегулировании конфликта. И сейчас наш миротворческий контингент выполняет свою миссию так, как он и должен это делать. За эти оценки я вам благодарен», – обратился Путин к Алиеву, передает ТАСС. Ранее президент России в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявлял, что Россия всегда поддерживала Армению в обеспечении безопасности. Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде звание гвардейской Президент Путин подписал указ о присвоении 232-й реактивной артиллерийской бригаде звания гвардейской 31 октября 2022, 14:35 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская». В документе говорится, что почетное наименование присвоено за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», сообщает Telegram-канал Минобороны России. Ранее Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 400-му самоходному артиллерийскому Трансильванскому Краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку. Новости СМИ2 Путин дал оценку встрече с участниками «Валдайского клуба» Песков: Путин дал положительную оценку встрече с участниками «Валдайского клуба» 31 октября 2022, 14:43 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин дал положительную оценку заседанию дискуссионного клуба «Валдай» и достаточно высоко ценит его работу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам Пескова, президент достаточно высоко ценит работу «Валдайского клуба» и воспринимает подобные сессии, как хорошую возможность поговорить с теми, кто интересуется Россией, специалистами, которые пытаются разобраться не в рамках информационного, оголтелого русофобского мейнстрима, а по сути в том, что происходит, какие причины, какие возможные последствия, сценарии развития и так далее, передает РИА «Новости». Ранее Песков заявил журналистам, что речь Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» войдет в золотую десятку его выступлений, она была не просто программной, но и философской и прикладной, а западные страны ее точно услышат, но не признаются, что будут анализировать. Газета ВЗГЛЯД разбирала речь Путина на Валдайском форуме, в которой он объяснил план нового мироустройства. Путин, Алиев и Пашинян начали трехстороннюю встречу 31 октября 2022, 20:48 Текст: Ольга Иванова

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали трехстороннюю встречу по урегулированию в Карабахе. Также отдельно беседуют главы МИД трех стран, сообщает ТАСС. Инициатором этой встречи, проходящей в корпусе «Империал» санатория «Русь», стала российская сторона. На саммите запланировано обсуждение дальнейших шагов по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время переговоров в Сочи с Путиным отметил важность вывода азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе. В Кремле сообщали, что Путин, Пашинян и Алиев в ходе переговоров обсудят реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Новости СМИ2 Путин прояснил позицию России по «зерновой сделке» Путин указал на решение России приостановить участие в «зерновой сделке», а не выйти из нее 31 октября 2022, 23:15 Текст: Антон Антонов

Россия не объявляла о выходе из «зерновой сделки», российская сторона лишь приостановила свое участие в ней, заявил глава российского государства Владимир Путин. По словам Путина, Украина должна гарантировать, что угрозы судам в рамках сделки не будет, а ООН – провести работу с Киевом. Как подчеркнул глава российского государства, беспилотники, атаковавшие Черноморский флот, частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно. Кроме того, как отметил президент, Москва поддержала сделку, желая помочь беднейшим странам. Однако 35% зерна попадает в страны ЕС, только от 3% до 5% шло в пользу нуждающихся, передает РИА «Новости». Путин заявил о надежде на продвижение в решении карабахского урегулирования 31 октября 2022, 14:41 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном перед трехсторонним саммитом заявил о надежде на продвижение в решении карабахского урегулирования. «Знаю, что у вас есть политическая воля к этому, и мы всячески это поддерживаем. С вами должны вот сейчас, а потом в трехстороннем формате найти ключевые моменты, которые позволят нам двинуться вперед», – цитирует его ТАСС. Он также добавил, что конфликт в Нагорном Карабахе длится уже много лет, его необходимо завершать. Пашинян в свою очередь подтвердил, что для Еревана приемлемы подходы России по вопросу Нагорного Карабаха. «На прошлой неделе на площадке Валдайского дискуссионного клуба Вы затронули вопрос о возможном мирном договоре между Арменией и Азербайджаном, подчеркивая некоторые важные параметры этого процесса, связанные с Нагорным Карабахом, утверждая, что вы поддержите выбор тех принципов, в пользу которых выразится армянская сторона. Хочу еще раз подчеркнуть, что по Нагорному Карабаху для нас приемлемы те подходы, которые предлагаются российским проектом базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном», – заявил он. Путин и Пашинян начали встречу в Сочи, передает РИА «Новости». Встреча проходит в сочинском санатории «Русь», где традиционно Путин принимает иностранных гостей. Также там запланирован трехсторонний саммит Россия-Армения-Азербайджан, на котором лидеры государств обсудят урегулирование ситуации в Карабахе. Допускается, что лидеры трех стран затронут вопрос продления мандата российских миротворцев на 10-20 лет. В Кремле ранее сообщали, что Путин, Пашинян и Алиев в ходе переговоров обсудят реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщал, что Москва надеется на то, что встреча поспособствует заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Новости СМИ2 Путин указал на отсутствие проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном 31 октября 2022, 22:59 Текст: Антон Антонов

Мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет, его составляющие – это предмет компромиссов с обеих сторон, заявил глава Российского государства Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».