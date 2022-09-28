Диверсия против «Северного потока» указывает на американцев

Все больше свидетельств того, что оба газопровода «Северный поток» намеренно взорваны. Целый ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США. Каким именно образом могла быть устроена диверсия и почему была оставлена неповрежденной последняя нитка газопровода «Северный поток – 2»?

Прежде всего стоит исходить из того, что украинская катастрофа идет по сценарию американской операции по подавлению Евросоюза и ликвидации одного из цивилизационных конкурентов. «Европа от Атлантики до Владивостока», предложенная в свое время еще де Голлем, была бы для США очень нежелательным сценарием. В качестве очередного инструмента сдерживания американские стратеги выбрали Украину – «мостик» между Европой и Россией, по которому еще и шла необходимая ЕС энергия в виде газа. Другой альтернативой были трубопроводы, идущие через Польшу, но это в свете русофобии Варшавы вообще не было проблемой.

Сразу после Югославии США начали инвестировать деньги в «новые украинские элиты». Возврат этих инвестиций начался в 2014 году, и нельзя не признать, что разрыв торговли между Европой и Россией сильно навредил обеим сторонам.

Однако это был еще не смертельный удар. Таким ударом по экономике ЕС выглядит подрыв обеих ниток трубопровода «Северный поток» и одной нитки «Северного потока – 2».

Угрозы Байдена и подводные взрывы

Легко найти видеозапись с угрозой Джо Байдена «Северному потоку». На видео, снятом в начале февраля 2022 года, Байден, делая заявление по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, говорит: «Если [российские] танки и войска перейдут границу, то «Северного потока – 2» не будет, мы покончим с ним». На вопрос из зала о том, как это будет сделано, Байден говорит без пояснений, что «мы сможем это сделать».

14 июня 2022 года издание Sea Power magazine опубликовало статью о том, что противоминный отряд ВМС США практикуется в широкомасштабном применении противоминных необитаемых подводных аппаратов вблизи датского острова Борнхольм, недалеко от места залегания донных газопроводов. Практиковались американцы в ходе учений BALTOPS, которые шли в тот момент на Балтике.

В чем тут специфика вопроса? В том, что мины сегодня уничтожаются с помощью необитаемых подводных аппаратов (НПА) – уничтожителей мин. Такой аппарат зачастую несет внутри заряд взрывчатки, который подрывается в непосредственной близости от мины. Есть и другие специальные аппараты, в том числе такие, с помощью которых можно установить и накладные взрывные заряды. Гипотетический подрыв НПА, дооснащенного таймером, который перед этим положили на трубопровод, или подрыв зарядов, уложенных многоразовым НПА другого типа прямо на трубу, приведет к разрушению стенки трубопровода, которое резко усугубится тем, под каким огромным давлением внутри трубопровода находится газ.

НПА, однако, сам ниоткуда не приплывет. Его надо доставить и потом управлять им до постановки на место. Нужны какие-то военно-морские силы рядом, нужно проводить разведку, нужно обеспечение.

И такие силы у американцев в регионе были – с момента начала учений BALTOPS-2022 и до 23 сентября группа американских кораблей находилась на Балтике. Три ее корабля – УДК Kerasarge, один вертолетонесущий десантный корабль-док типа «Сан Антонио» и один старый десантный корабль-док Gunston Hall – прошли пролив Большой Бельт и 25 сентября уже проходили Ла-Манш. До этого в группе находился еще и эсминец Gravely и отдельно от группы, несколько севернее, головной эсминец в своем классе Arleigh Burke.

На последнем, кстати, произошло нерядовое событие – в море пропал матрос, и его поиски ни к чему не привели. Балтика навсегда забрала себе Дэвида Спирмэна при неясных обстоятельствах. Может быть, неудачное погружение?

Самое интересное в другом. Начиная со 2 сентября вертолеты MH-60S ВМС США начинают интенсивные полеты над обеими нитками трубопроводов восточнее Борнхольма. Треки есть в Сети. Что американцы там делали? Вопрос открытый. У США есть управляемые с вертолетов противоминные НПА-уничтожители, но очень маленькие. С другой стороны, мы знаем только то, что они сами сообщают о себе. Иметь более мощный сбрасываемый с вертолета НПА со взрывчаткой, управляемый по оптоволоконному кабелю с зависшего вертолета или через кабель и дрейфующую плавучую антенну, они вполне могут. Практикуют американцы и доставку лодки по воздуху, причем с экипажем. А уж с нее организовать управление НПА вообще не вопрос, как и спуск грузов (взрывчатки и детонаторов) на глубину, которая там примерно 70-100 метров. Вертолеты летали над трубопроводами до 13 сентября. Американская боевая группа покинула район, где находятся трубопроводы, 21 сентября вечером.

26 сентября в 02:03 ночи шведские сейсмодатчики зафиксировали мощный взрыв. Американцы уже ушли с Балтики в этот момент. В 19:04 произошел еще один взрыв, а чуть позже в СМИ начала просачиваться информация о падении давления в трубопроводах. Потом появились сообщения о «беспрецедентных разрушениях» на трубопроводе, а официальные лица Nord Stream AG сообщили, что обе ветки «Северного потока – 1» и одна ветка «Северного потока – 2» разрушены, а подача газа по ним невозможна.

Надо сказать, что для ЕС – это нокдаун как минимум, особенно для Германии. Для России в этом с экономической точки зрения нет ничего хорошего, но эти последствия просто ничто по сравнению с другими – с теми, которые могут стоять за оставшейся неповрежденной последней веткой «Северного потока – 2».

Сценарий провокации

Если это американцы, то почему они действуют настолько нагло? На первый взгляд, это похоже на их традиционную тактику – постоянно заставлять европейских лидеров давать клятвы верности пресловутому «атлантическому единству». В случае с трубопроводами это должна быть публичная и неопровержимая демонстрация уверенности в том, что взрыв – дело рук ужасных русских. Без разницы, что там на самом деле.

Но здесь они втыкают тем же немцам нож в спину. Что будет, если Шольц, которому только что показали, как амфибийная боевая группа ВМС США взрывает немецкое будущее навсегда, не захочет подыгрывать?

Что если он сорвется и в ответ на этот ход позиции США в Германии, наоборот, ослабнут? Ведь впереди зима! И вот тут мы и должны задать важнейший в этой истории вопрос. А для чего злоумышленники оставили последнюю ветку «Северного потока – 2» нетронутой?

Может быть, для того, чтобы на ней нашли какое-то сделанное в России взрывное устройство или что-то на него похожее? Что-то с российской маркировкой или с использованием российских или советских комплектующих? Как будто взрывное устройство сломалось и не сдетонировало. Как тогда прореагирует население в Европе и США? На какие меры придется идти европейским правительствам, чтобы удовлетворить гнев лишившихся будущего масс людей?

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Это серьезный вопрос. Если подобная провокация реально имеет место, то ее последствия могут оказаться непредсказуемы. Те же англичане уже готовят общественное мнение: одна только Telegraph успела выпустить несколько статей о том, что подрыв «потоков» – это «русская диверсия». Например, одна из них вышла под заголовком «Европа подозревает Россию в саботаже после «беспрецедентного» повреждения газопровода «Северный поток» в Европу».

Найдись на последней трубе что-то взрывоопасное и с привязкой к России, и тут уже Шольцу нельзя будет объяснить, почему он не хочет отдать Украине немецкие танки.

Придется отдать и танки, и боевые машины пехоты, и вообще всё, что будет требовать Вашингтон. Тем более, что теперь никаких других труб, кроме украинских, для газоснабжения Европы из России не осталось. И это будет верно не только для Шольца и Германии.

О том, что «Северный поток» может стать объектом атаки, газета ВЗГЛЯД предупреждала полтора года назад. Сегодня важно не дать Западу повесить эту диверсию на нас.