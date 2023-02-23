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23 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 12:27  |  vz.ru
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Путин оставил Америке шанс на спасение ДСНВ

Владимир Путин считает верхом цинизма требования Запада инспектировать российские военные объекты в нынешних обстоятельствах Владимир Смирнов/ТАСС
Россия приостановила свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Этот документ остается последним из серии соглашений между Москвой и Вашингтоном, который обеспечивает глобальную безопасность. В чем заключается причина такого решения со стороны России и как на него отреагируют в США?  Подробности...
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Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Конфликт с Россией приводит французов к голоду

Цены на продукты во Франции радикально растут Aline Morcillo/Hans Lucas/Reuters
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    Как США выбрали исполнителей для подрыва российских газопроводов

    Американские военные водолазы были главными исполнителям теракта против российских газопроводов
    		   23 февраля 2023, 12:00
    Фото: ZUMA Press/Global Look Press
    Текст: Сергей Козлов

    Появляется все больше утечек о том, как технически ВМС США и ЦРУ совместно с ВМС Норвегии осуществили подрыв российских газопроводов в Балтийском море. Какие меры секретности были предприняты, что за подразделения были в итоге использованы - и насколько уникальной выглядит эта операция с технической точки зрения?

    Главной заботой разведки США при планировании операции по подрыву газопроводов на дне Балтийского моря были два аспекта.

    Во-первых, секретность. Она была обеспечена не в последнюю очередь тем, что сама операция проводилась под прикрытием совершенно официальных учений ВМС стран НАТО BALTOPS, которые прошли летом 2022 года в Балтийском море. В рамках учений была заявлена и открыто проводилась в том числе отработка «работ для минирования и разминирования», и как раз в районе пролегания газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Во-вторых – поиск соответствующих исполнителей. И как раз исполнители здесь наиболее примечательны.

    Почему же проведение диверсии не было поручено знаменитым бойцам морского спецназа SEALs («морским котикам», боевым пловцам ССО ВМС США)? Ведь это проверенные профессионалы, они часто привлекаются Пентагоном и Белым домом для выполнения особо секретных заданий. В их распоряжении есть и корабли, и авиация, они обучены действовать в любых условиях и в любой точке мира.

    В том числе, конечно, и в Балтийском море, и в том числе на глубинах в 80 метров, в тех районах, где произошли взрывы. Технически для погружения на такие глубины используются т.н. аппараты замкнутого цикла дыхания и специальные (совершенно секретные) газовые смеси – иначе говоря, водолазы дышат не воздухом и даже не кислородом. Конечно, «котики» оснащены всей подобной аппаратурой.

    Казалось бы, для взрыва «Северных потоков» наиболее логично для американцев было бы использовать именно данные подразделения. Однако в итоге задача была поставлена не столь широко известному центру, носящему название «водолазно-спасательного». Этот центр находится, согласно расследованию американского журналиста Сеймура Херша, «на проселочной дороге в сельском пригороде Панама-Сити. Это курортный город на юго-западе штата Флорида, в 70 милях к югу от границы с Алабамой. Внешний вид Центра столь же невзрачен, как и его местоположение – серое бетонное сооружение времен Второй мировой войны».

    «На Западе еще со времен Первой мировой появился специальный сектор развития военных глубоководных работ, связанных с извлечением документов и оборудования с потопленных кораблей, и так далее – поясняет газете ВЗГЛЯД эксперт по морскому минно-подрывному делу, капитан третьего ранга запаса Максим Климов. – Это, например, успешно реализовывали англичане. Работа и подготовка таких водолазов существенно отличается от подготовки специализированного морского спецназа, так называемых «котиков».

    Строго говоря, такие водолазные центры и специалисты есть в составе ВМС любой крупной морской державы. Однако данный центр во Флориде – один из старейших. Там тренируются и работают военные водолазы высокой квалификации. Их работа, например, очищать гавани от старых неразорвавшихся боеприпасов. Но также, как пишет Херш – не удалять, а наоборот, закладывать взрывчатку, чтобы «взрывать иностранные нефтяные вышки, забивать подводные впускные клапана электростанций, разрушать шлюзы на важнейших судоходных каналах».

    «Зона работы «морских котиков» – относительно малые глубины и суша, а тут им предстояла длительная работа на глубинах в десятки метров. – говорит Максим Климов. – Именно поэтому для закладки взрывчатки требовались опытные водолазы-глубоководники».

    Однако ряд других экспертов заверяют, что американские SEALs могут работать в том числе на таких глубинах. Поэтому имеется и еще одна (может быть, не менее важная) причина обращения в специализированным водолазам-глубоководникам. Как пишет Херш, «была важная бюрократическая причина... Водолазы были просто военнослужащими, а не членами американского командования Сил специальных операций, о тайных операциях которого необходимо сообщать Конгрессу... Администрация Байдена делала все возможное, чтобы избежать утечек».

    Выбранная группа лучших водолазов длительное время готовилась исполнить это задание. Длительное время она отдельно и особым образом отрабатывала установку взрывчатки примерно на тех же глубинах и в тех же условиях, в которых в итоге она была установлена рядом с «Северными потоками».

    В любом случае в операции пришлось задействовать множество людей, и даже иностранцев. Правда, самых доверенных и надежных. Речь прежде всего идет о норвежцах – старейших и важнейших союзников США в Европе. Именно норвежские ВМС в первую очередь используются для слежения за кораблями Северного флота России.

    С одной стороны, норвежские военные, как пишет Херш, «ненавидят русских». С другой, обладают и самой современной техникой, и блестящей квалификацией для выполнения подобной работы. Специфика деятельности командования сил операций специального назначения (КССпН) ВМС Норвегии заключается в пред­упреждении терактов на объектах нефтедобычи шельфа Норвегии. Согласно официальным данным, в составе КССпН ВМС Норвегии всего око­ло 40 сотрудников.

    В итоге именно норвежцы нашли самое удобное место для подрыва газопроводов (недалеко от датского острова Борнхольм). Одним из важных условий было отсутствие в данном районе серьезных глубоководных течений. Кроме того, норвежцы выделили из состава своих ВМС тральщик класса «Альта», на котором базировалась водолазная команда. На корабле находилась специальная декомпрессионая камера, обеспечивающая возможность работы на значительных глубинах.

    Дополнительные свидетельства работы американских водолазов в этом районе и в это время стали появляться уже после публикации расследования Херша. В частности, еще один американский журналист Джон Дуган утверждает, что получил письмо от высокопоставленного участника диверсии. В письме сказано, что 15 июня 2022 года вертолет доставил в район учений американцев в гражданской с одежде с оборудованием для глубоководного погружения. Группа на надувных лодках отправилась в море с какими-то ящиками и вернулась через несколько часов.

    По другим свидетельствам, на норвежский тральщик был доставлен объемный груз взрывчатки.

    Взрывчатки требовалось много, сотни килограмм, а может быть и больше. Газопроводы – это не просто толстые трубы, предназначенные выдерживать серьезное давление и воды, и газа. Они сверху покрыты защитным слоем бетона. Устанавливать такое большое количество взрывчатки – нетривиальная задача даже на суше, не то что на глубине.

    Что же использовалось в качестве взрывчатки? Если верить источникам Херша, это была взрывчатка С4. Это пластичное взрывчатое вещество на основе гексогена (90%), которое было разработано в США в шестидесятые годы прошлого века и активно применялось американскими войсками в годы войны во Вьетнаме.

    Возможно, было применено не С4, а другие, специальные боеприпасы (может быть даже кумулятивные), предназначенные для уничтожения подводных мин, препятствий и других сооружений на глубине. Однако, скорее всего, это были мощные фугасные заряды массой в сотни килограмм.

    Отдельной успешно реализованной американскими водолазами задачей была максировка. Необходимо было скрыть установленную взрывчатку, сделать ее невидимой для любых систем обнаружения подводных мин, используемых ВМФ России.

    Можно также предположить, что взрывчатка закладывалась норвежскими специалистами заранее и довольно длительное время даже до учений – может быть, с использованием специальных подводных аппаратов. В таком случае задачей американских водолазов была окончательная сборка устройства и установка взрывателя. На это действительно достаточно только несколько часов.

    В качестве взрывателей – систем инициации взрыва – были выбраны специальные устройства, срабатывающие по особому звуковому зашифрованному сигналу. Заряда их батарей хватает на несколько месяцев. Так и произошло – взрывчатка была заложена над газопроводами в первой половине июня 2022 года, а Байден дал приказ на подрыв в конце сентября. В Балтийское море был отправлен специальный патрульный самолет НАТО, он сбросил над местом установки взрывчатки особый буй, этот буй стал излучать нужный сигнал – и через несколько часов взрывчатка сработала.

    Так эта спецоперация выглядела с технической точки зрения. Конечно, строго говоря – все вышеизложенное не более чем домыслы. Нет ни улик, ни открытых свидетельских показаний, есть только логика событий и сообщения причастных к диверсии источников. Есть и категорические опровержения американских официальных лиц («это чушь и полная выдумка»).

    Однако бесспорно одно – да, это была сложная операция, но не уникальная, не невозможная. Эта диверсия была вполне выполнима хорошо подготовленными для работе на глубине военными профессионалами. И нет сомнений, что при соответствующем приказе они сделают что-то подобное снова.

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