Почему Познер поддержал Херша

Взгляд
22 февраля, среда  |  Последнее обновление — 13:25  |  vz.ru
Разделы

Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

Россия выходит на новый цикл экономического роста Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская экономика оказалась более стабильной, чем думали на Западе, заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Несмотря на санкции, Россия выходит на новый цикл экономического роста. Как России удался такой маневр и что станет драйвером роста нашей экономики? Подробности...
Перейти в раздел…

Путин оставил Америке шанс на спасение ДСНВ

Владимир Путин считает верхом цинизма требования Запада инспектировать российские военные объекты в нынешних обстоятельствах Владимир Смирнов/ТАСС
Россия приостановила свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Этот документ остается последним из серии соглашений между Москвой и Вашингтоном, который обеспечивает глобальную безопасность. В чем заключается причина такого решения со стороны России и как на него отреагируют в США?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как «длинная рука» поможет Военно-морскому флоту России

ВМФ России получит зенитные ракеты повышенной дальности кадр из видео
Поражать воздушные цели на расстоянии до четырехсот километров! Это крайне амбициозная цель поставлена сегодня перед ВМФ России – и работы в данном направлении уже начались. Однако для успеха в этом деле необходимо решить по крайней мере две задачи – впрочем, они не слишком сложны, а эффект будет крайне высоким. Подробности...
Перейти в раздел…

Германия позорится на весь мир из-за страха перед США

Совет Безопасности ООН может собраться в ближайшие дни AP/TASS
Совбез ООН провел обсуждение одного из самых масштабных терактов последнего времени – подрыв двух газопроводов «Северный поток». Казалось бы, к этому событию должно быть приковано внимание всего мира, а особенно Германии как наиболее пострадавшей страны. Но нет – Германия молчит даже после сенсационных сообщений о прямой причастности к теракту Соединенных Штатов Америки. Почему? Подробности...
Перейти в раздел…

«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Познер поддержал Херша

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Примерно, как Талейран не совсем был благородным старцем, великий император в гневе именовал его «г…ном в шелковых чулках», но в понимании того, что данная, сейчас находящаяся у власти на Западе, группировка имеет все шансы плохо кончить – ему не было равных. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Диверсия на «Северных потоках» позволит ЕС порвать с США, сохранив лицо

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Ожидаемая ротация элит в ЕС в 2023-2024 годах на фоне кризиса потребует болезненных решений, касающихся исполнения союзнических обязательств перед США. В том числе и относительно участия Европы в разрешении украинского кризиса. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Путин намерен строить мирное будущее

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Владимир Путин провозгласил не только курс на мирное, спокойное экономическое развитие страны, без авральных мер и панических ожиданий, но и курс на социальный мир. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Перейти в раздел…

Мирный план Китая по Украине

Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

Перейти в раздел…

В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
Подробности...

Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
Подробности...

Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы печете блины на Масленицу?
  • Да

  • Нет, но покупаю готовые

  • Нет, ем в гостях

  • Не ем блины
Вас волнует прекращение поставок «Виагры» в Россию?
  • Да, волнует

  • Нет, воспользуюсь аналогичными препаратами

  • Нет, не пользуюсь такими препаратами

  • Затрудняюсь ответить
Верите ли вы в существование НЛО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска за сутки уничтожили до 490 украинских военных
    Российские силы продвинулись к центру Артемовска Эксперт: Москва и Пекин сближаются в противостоянии США Кишинев усмотрел риски госпереворота в ближайшее время Число жертв пожара в центре Москвы возросло до 11 человек
    Кремль решил не публиковать переговоры Путина с Меркель, Олландом и Порошенко Хакеры передали по радио фейк о воздушной тревоге в ряде городов России МИД Польши назвал сроки поставки танков Киеву Из машины фельдъегерской службы в Забайкалье украли 60 кг золота
    Песков не стал комментировать сообщения о нехватке боеприпасов у «Вагнера» Небензя потребовал компенсацию от устроивших взрывы «Северных потоков» стран Скотт Риттер: Россия скоро будет стоять у польских границ и смотреть на нее в бинокль Умер заслуженный артист РСФСР Борис Чунаев

    Главная тема


    Германия позорится на весь мир из-за страха перед США

    только победа


    Медведев: Россию порвут на части в случае остановки СВО

    «неготовность к урегулированию»


    Американист: Байден в Варшаве усилил ястребиную риторику по Украине

    Atomic Heart


    На Украине потребовали запретить российскую видеоигру об альтернативном СССР

    Видео

    мировой рынок СПГ


    Запад испугался силы Китая на газовом рынке

    непопулярные решения


    Макрон готовит французов к жертвам ради конфликта с Россией

    катастрофа в Огайо


    Американские СМИ: Байден бросил США ради Украины

    «Мы тут русские»


    Зеленский готовит новый обман русских жителей Украины

    обещание президента США


    Почему Байден предрек Украине «тяжелые годы»

    Первые выстрелы


    Евдокия Шереметьева: Как Украина начала войну

    Непредсказуемое десятилетие


    Геворг Мирзаян: Переживет ли мир лихие 2020-е

    Мягкая сила


    Максим Соколов: Госдеп США отправился в поход на Италию

    на ваш взгляд


    Вы печете блины на Масленицу?
    Максим Соколов

    Почему Познер поддержал Херша

    Максим Соколов
    публицист
    		22 февраля 2023, 12:02

    Бывший (до рокового февраля 2022 года) ведущий программы на Первом канале, а с этого времени просто почетный старец В.В. Познер вдруг поделился своим мнением о разоблачениях, произведенных его сверстником Сеймуром Хершем.

    Тот, будучи маститым журналистом-расследователем (не какой-нибудь чудесный болгарин Христо Грозев, а серьезный мужчина), в прошлом разоблачавшим скаредные дела Пентагона, ныне взялся за старое и опубликовал аргументы и факты, касающиеся роли американской администрации – ведущей роли – в сентябрьском подрыве трубопроводов «Северного потока».

    Удар был нанесен Хершем прямо в солнечное сплетение.

    Вопрос «Cui prodest?» не допускал иного ответа – не саудиты же и не китайцы подрывали. Тем более, что представители администрации США, включая Байдена, открытым текстом говорили, что не допустят работы газопроводов. Список стран, обладающих технической возможностью для подрыва, также весьма узок – и США среди них. Конкретные детали диверсии, приведенные Хершем, также более чем правдоподобны.

    Наконец, всегда есть вероятность, что явится какой-нибудь правдоруб, что и произошло. В соответствии с правилом «Умей работать, умей и концы хоронить» пошедшие на столь скаредное дело должны были бы предусмотреть возможность разоблачения. Если не иметь в виду прямое устранение посягнувшего на самое святое – хотя что толку убивать змею, когда она уже укусила? – то хотя бы иметь в запасе альтернативную версию. «Это не мы, это Путин, Ким Чен Ын, сионисты, исламисты, в конце концов это нечистая сила». Но не было предусмотрено даже этого.

    Иные объясняли это особенным цинизмом: «Да, взрывали, будем взрывать, и никто нам не указ». Но некоторые детали, приведенные Хершем, говорят, что все-таки желание укрыть концы в Вашингтоне имело место. Так что здесь скорее не цинизм, а неумение работать.

    Посмотрев на все это и, возможно, приметив, что желающих полагать душу и тело за вашингтонскую администрацию недостаточно много, к обсуждению решил подключиться В.В. Познер. По его мнению, на статью Херша не обратили бы внимание, если бы ее автором был несерьезный или покупаемый человек. Но он – профессионал, и если он высказывает такие вещи, значит, у него есть основание. Его будут обвинять в том, что он скатился в конспирологию, но можно точно сказать, что он не ангажирован. «Насколько я знаю, он не был связан контрактами с какой-либо газетой, радиостанцией или телевидением. Все привыкли считать, что репутация у него чрезвычайно высока. Его никто никогда не обвинял в том, что он придумывает свои истории, публикует какую-то ложную информацию, фейки». Говоря словами Ю.М. Лужкова, «нечистоты, тенёвки за Хершем нет».

    Фото: Zuma/ТАСС, Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Таким образом, два почтенных старца по очереди реализовали известный стишок:

    «Дедушка в поле гранату нашел,

    Взял он ее и к обкому (Вашингтонскому) пошел,

    Дернул колечко и бросил в окно –

    Дедушка старый, ему все равно».

    Что касается Херша, то отношение к нему и к его последним разысканиям со стороны американских нотаблей – это вопрос отдельный. Тут следует спросить опытных американистов, в совершенстве знающих подводные течения вашингтонского болота. 

    Но и внезапное великодушие Познера тоже представляет интерес, поскольку это – симптом. Телеведущий не является пылким юношей ни по возрасту, ни по душевному складу. Он скорее в высшей степени расчетливый и осторожный человек – иначе, поселившись в СССР в 1952 году (время-то какое!), он не сделал бы столь многообразную и столь долгоиграющую карьеру, которая заставляет вспомнить формулу «От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича».

    Если такой человек, причем никем не принуждаемый, сделал откровенную ставку на Херша, т. е. – disons le mot – на квалификацию нынешней американской администрации, как прямо террористической, это либо безумство храбрых (что на него мало похоже), либо дедушка старый, ему все равно, либо в США действительно пробудились такие силы – причем влиятельные, которые считают, что это уже слишком и пора унять вашингтонских молодцов. А Познер – как он всегда это делал – решил присоединиться к тем, кто имеет серьезные шансы одолеть закусивших удила Байдена – Блинкина – Нуланд.

    Примерно, как Талейран не совсем был благородным старцем, великий император в гневе именовал его «говном в шелковых чулках», но в понимании того, что данная, сейчас находящаяся у власти на Западе, группировка имеет все шансы плохо кончить – ему не было равных.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •