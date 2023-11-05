  • Новость часаСША попросили Израиль атаковать Газу бомбами поменьше
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США учтут разницу в воровстве между Украиной и Израилем

    @ Frank Rumpenhorst/Global Look Press

    5 ноября 2023, 11:50 Мнение

    США учтут разницу в воровстве между Украиной и Израилем

    Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.

    Максим Соколов Максим Соколов

    публицист

    Поддержка Израиля создает для Байдена проблемы внутри США
    Минобороны рассказало о результатах ракетного удара ВСУ по Керчи
    Китай и США поспорили из-за панголинов
    Зеленский разочаровался из-за утечки данных о возможном визите в Израиль

    Вопрос, чья политика – Киева или Тель-Авива – должна вызывать большее неприятие и даже негодование, можно рассматривать до бесконечности. И до нынешней палестинской войны существовали просионисты и антисионисты, не сообщающиеся между собой ни в еде, ни в питье, ни в молитве, а после 7 октября с. г. разделение только умножилось.

    Отношение к палестинцам и вообще к арабам тоже было столь же разнообразным, как и к израильтянам и вообще к евреям. Вычертить тут какую-то среднюю линию и всегда было крайне трудно, а сейчас труднее во сто крат. Сложность совсем усугубляется, если внести в уравнение Украину – там тоже антагонизм, да еще какой. А не вносить не получается, поскольку в политике, по крайней мере Запада, Киев – ко всякой бочке затычка. Если Запад с грехом пополам находит какую-то ближневосточную формулу или хотя бы пытается это сделать, тут же являются свидомые с вопросом «А как же мы?».

    Причем их можно понять. Они лезут в арабо-израильские дела не только от желания быть женихом на каждой свадьбе и покойником на каждых похоронах (хотя и это тоже), но и от понимания того, что остановившийся велосипед падает. Стоит им уйти в тень и стушеваться, про украинцев забудут. Во всяком случае прежней помощи уже не станет. А без нее каюк.

    Можно, конечно, утешать себя тем, что сердце (по крайней мере, американское) не заезжий двор: в нем тесно не бывает. Помогут и Тель-Авиву, и Киеву. Как этого желает президент Байден. Но кроме того, что сам Байден не вечен, американская казна (хотя и восполняемая всей мощью печатного станка) тоже не бездонная. И вопрос, кого следует в первую очередь снабжать ресурсами (и оружейными, и просто денежными) западного мира делается день ото дня все актуальнее. Там более, что премьер Нетаньяху уже предупредил свое министерство финансов, что кампания может быть длительной с соответствующими последствиями для казны.

    Тогда при решении проблемы, кому давать или кому больше давать – при ограниченных ресурсах, – решающим может оказаться не то, чьи силовые методы соразмерные, а чьи не очень, не соображения гуманизма etc., но совершенно грубый и отчасти даже неприличный вопрос. Где воруют больше – на Украине или в Израиле? Потому что с этим напрямую связан КПД денежных и оружейных вливаний.

    Ответ же на неприличный вопрос для Киева прямо неутешителен. Воруют, как не в себя, и даже того не слишком стесняясь. Конечно, воровали всю эпоху незалежности – вспомним забытые ныне имена премьеров Лазаренко и Тимошенко. То, что Украина за тридцать с лишним лет так и не достигла уровня 1991 г., с этим непосредственно связан. Но с началом серьезной военной кампании, как это почти всегда бывает, воровство умножилось беспредельно.

    «Хоть команда моя слабосильна,
    Зато в кармане моем обильно».

    Но скажут: «А что в Израиле? Неужто там не воруют?».

    Как не воровать – «Немножко красть, а кто не крал?». Тем более, что в Израиле почти каждый премьер ходит под статьей. Не выключая и Нетаньяху. Но есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.

    По индексу восприятия коррупции (не нами придуманном, а в западном мире) где первые места принадлежат странам, где якобы вообще не воруют (Дания, Новая Зеландия), а последние (178/180) странам типа Сомали и Южного Судана, Израиль на 2021 й г. занимает 36 место по соседству с Испанией, Италией, Литвой и Латвией. А Украина – 122-е по соседству с Нигером, Замбией и Новой Гвинеей. Причем это еще до начала СВО. Можно возразить, что знаем мы эти индексы, показывающие цену на дрова. Знаем. Но никакого резона мухлевать с украинскими показателями не было. Как установил еще Л. Д. Кучма, «Украина – не Россия». Тем более уже при Зеленском. Разумнее допустить, что украинскую картину улучшить более не получалось

    Но тогда отсюда и вывод. Помощь Израилю (или существенная ее часть) пойдет на официально заявленные цели. Хотя бы и достигаемые средствами, крайне далекими от гуманности и умеренности. Помощь Украине (или существенная ее часть) пойдет черт знает куда.

    Отсюда и решение благодетелей. «А ты не воруй», как говорил отставной подполковник С. В. Сокол-Кружкин.

    Другие материалы автора


    Главное
    Россия впервые заняла более трети мирового рынка производства алмазов
    Экс-советник Кучмы заявил о госперевороте в Киеве
    Украинский генерал заявил о планах ВСУ атаковать российские регионы зимой
    Послы Ирана и Израиля в Баку устроили словесную дуэль
    Песков описал отношения Украины и США метафорой про такси и счетчик
    АПЛ «Император Александр III» выполнила испытательный пуск «Булавы» (видео)
    Эксперт объяснил жалобы солдат ВСУ на «тихие корейские снаряды»

    У Газпрома появилось больше конкурентов внутри России

    Россия продолжает расширять список компаний, которые имеют право экспортировать российский газ. Долгие годы Газпром был единственным таким игроком. Однако десять лет назад к нему добавился «Новатэк» со своим СПГ с Ямала. Новый закон добавляет нового экспортера российского газа и расширяет возможности «Новатэка». Подробности

    Перейти в раздел

    Чем фантазии Залужного отличаются от фантазий Зеленского

    Военное командование Украины по-прежнему считает победу над Россией достижимой целью, но, в отличие от политического руководства в Киеве, признало поражение в кампании 2023 года. Перенося сроки «перемоги» на будущее, главком ВСУ Валерий Залужный, тем не менее, хочет от НАТО такого, что выдает в нем фантазера уровня Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Выставка «Россия» объединила лучшие достижения страны за 20 лет

    На ВДНХ началось одно из самых масштабных мероприятий последних лет – свои двери распахнула выставка-форум «Россия». В ней участвуют все регионы страны, а также министерства и топ-компании. Их цель – показать свои лучшие достижения с начала века. В чем еще заключаются особенности этой выставки и почему организаторы рекомендуют посетить ее несколько раз? Подробности

    Перейти в раздел

    В Европе сменились «понимающие Россию»

    Еще несколько лет назад в Германии концентрировалось наибольшее количество европейских политиков и мыслителей, призывающих строить равные и уважительные отношения с Россией, учитывать интересы Москвы. После начала СВО голоса этих людей почти не звучат. Однако внезапно все больше таких заявлений стало появляться в другой крупнейшей стране ЕС. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Францию оккупировали клопы

    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    • Израиль окружил Газу

      Зайдя в сектор Газа с трех направлений, израильская армия окружила город Газу, как когда-то войска Александра Македонского. Та осада закончилась для филистимлян катастрофой. Эта операция тоже обещает стать очень кровавой. Пока Израилю везет, но обострение грозит продлиться долго.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............