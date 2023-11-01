С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.0 комментариев
Политолог: Джо Байден не оставит Израиль без денег
Американист Дудаков: Деньги для Украины и Израиля стали предметом торга Конгресса США и Белого дома
Президент США Джо Байден хочет наложить вето на отдельный пакет помощи Израилю, так как он не затрагивает Украину. Сегодня финансовая поддержка других стран стала предметом торга между Белым домом и Конгрессом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее стало известно о готовности Байдена наложить вето на отдельный проект выделения помощи Тель-Авиву.
«Байден не против выделения помощи Израилю. Однако американскому президенту в предложении республиканцев не нравятся два момента. Во-первых, они собираются согласовать транши только Тель-Авиву, но никак не упоминают Украину. Во-вторых, предложенные 14 млрд хотят забрать у налоговой службы США, чтобы сильно не увеличивать государственных расходы», – сказал американист Малек Дудаков.
«Данное ведомство при администрации Байдена получило дополнительное финансирование, которое идет на расширение штата сотрудников. Это вызывает критику у республиканцев, которые обвиняют нынешнего президента в том, что тот хочет усилить налоговое давление на американцев. Поэтому данный вопрос принципиален для Байдена, и он не согласится на уступки по нему», – отмечает собеседник.
«Отчеты о поступлении финансирования на Украину предоставляются, хоть и непублично. Другое дело, что эти доклады не нравятся республиканцам. Кроме того, сейчас вспыхнули скандалы, связанные с коррупцией соратников Зеленского. Скоро будет открыт торг между Конгрессом и Белым домом. Какие-то деньги ВСУ в результате выделят, но это произойдет не раньше конца ноября», – подчеркнул он.
«Я не исключаю, что на предложенный билль будет наложено вето. Однако если другого варианта выделения денег для Израиля не будет, то Байден смирится с данным решением Конгресса. В конце концов Тель-Авив также получит от США определенную сумму денег, но пока неясно в каком формате», – резюмировал Дудаков.
Ранее стало известно о готовности Джо Байдена наложить вето на отдельный проект выделения помощи Тель-Авиву. В Белом доме подчеркнули, что намерение разделить запрос для Израиля и Украины со стороны республиканцев является политизацией.
По мнению администрации США, обособление поддержки ближневосточного союзника от «других приоритетов нацбезопасности будет иметь глобальные последствия». Кроме того, было заявлено о важности выделения гуманитарной помощи для Палестины.
Тем временем бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США потребовал от администрации Байдена отчитаться до 20 ноября о предоставленном с февраля 2022 года Украине финансировании. Отмечается, что офису Зеленского было предоставлено 114 млрд дополнительных бюджетных ассигнований. При этом Конгресс не получил «даже близкого представления о том, какова стратегия администрации Байдена» относительно текущего конфликта.
Накануне в Палату представителей Конгресса США был внесен законопроект о предоставлении Тель-Авиву экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 млрд долларов. Инициатива рассматривается в отрыве от остальных запросов Джо Байдена на военную поддержку Украины и Тайваня.
Средства предлагается выделить на обеспечение дополнительных ассигнований «для ответа на атаки в Израиле». В установленную сумму будут входить и другие цели на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года.
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