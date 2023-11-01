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    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

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    Олег Хавич Олег Хавич Как поляки проголосовали за ухудшение своей жизни

    Проголосовавшие за повышение своего благосостояния поляки вот уже несколько недель пребывают в положении людей, облапошенных мошенниками. Они наблюдают за словесной эквилибристикой своих избранников и переживают о том, что ждет Польшу уже в следующем году.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Здравый консерватизм исходит из простой идеи

    Консерватизм видит общество как живое тело, развитие и рост которого есть процесс органический. Даже если ваши кости неправильно срослись после прошлых страшных переломов, это еще не значит, что их надо ломать заново.

    14 комментариев
    1 ноября 2023, 17:45

    Политолог: Джо Байден не оставит Израиль без денег

    Американист Дудаков: Деньги для Украины и Израиля стали предметом торга Конгресса США и Белого дома

    Политолог: Джо Байден не оставит Израиль без денег
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Президент США Джо Байден хочет наложить вето на отдельный пакет помощи Израилю, так как он не затрагивает Украину. Сегодня финансовая поддержка других стран стала предметом торга между Белым домом и Конгрессом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее стало известно о готовности Байдена наложить вето на отдельный проект выделения помощи Тель-Авиву.

    «Байден не против выделения помощи Израилю. Однако американскому президенту в предложении республиканцев не нравятся два момента. Во-первых, они собираются согласовать транши только Тель-Авиву, но никак не упоминают Украину. Во-вторых, предложенные 14 млрд хотят забрать у налоговой службы США, чтобы сильно не увеличивать государственных расходы», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Данное ведомство при администрации Байдена получило дополнительное финансирование, которое идет на расширение штата сотрудников. Это вызывает критику у республиканцев, которые обвиняют нынешнего президента в том, что тот хочет усилить налоговое давление на американцев. Поэтому данный вопрос принципиален для Байдена, и он не согласится на уступки по нему», – отмечает собеседник.

    «Отчеты о поступлении финансирования на Украину предоставляются, хоть и непублично. Другое дело, что эти доклады не нравятся республиканцам. Кроме того, сейчас вспыхнули скандалы, связанные с коррупцией соратников Зеленского. Скоро будет открыт торг между Конгрессом и Белым домом. Какие-то деньги ВСУ в результате выделят, но это произойдет не раньше конца ноября», – подчеркнул он.

    «Я не исключаю, что на предложенный билль будет наложено вето. Однако если другого варианта выделения денег для Израиля не будет, то Байден смирится с данным решением Конгресса. В конце концов Тель-Авив также получит от США определенную сумму денег, но пока неясно в каком формате», – резюмировал Дудаков.

    Ранее стало известно о готовности Джо Байдена наложить вето на отдельный проект выделения помощи Тель-Авиву. В Белом доме подчеркнули, что намерение разделить запрос для Израиля и Украины со стороны республиканцев является политизацией.

    По мнению администрации США, обособление поддержки ближневосточного союзника от «других приоритетов нацбезопасности будет иметь глобальные последствия». Кроме того, было заявлено о важности выделения гуманитарной помощи для Палестины.

    Тем временем бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США потребовал от администрации Байдена отчитаться до 20 ноября о предоставленном с февраля 2022 года Украине финансировании. Отмечается, что офису Зеленского было предоставлено 114 млрд дополнительных бюджетных ассигнований. При этом Конгресс не получил «даже близкого представления о том, какова стратегия администрации Байдена» относительно текущего конфликта.

    Накануне в Палату представителей Конгресса США был внесен законопроект о предоставлении Тель-Авиву экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 млрд долларов. Инициатива рассматривается в отрыве от остальных запросов Джо Байдена на военную поддержку Украины и Тайваня.

    Средства предлагается выделить на обеспечение дополнительных ассигнований «для ответа на атаки в Израиле». В установленную сумму будут входить и другие цели на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года.

    Ранее политолог Владимир Скачко рассказал, почему США смещают фокус поддержки с Украины на Израиль.

    1 ноября 2023, 07:58
    Mysl Polska: Залужный бросил в бой последние резервы ВСУ
    Mysl Polska: Залужный бросил в бой последние резервы ВСУ
    @ Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был вынужден мобилизовать последние резервы из-за успехов российской армии, заявил обозреватель Кшиштоф Подгурский.

    Как пишет Подгурский, в конце сентября, когда войска России перешли к «активной обороне» почти на всех направлениях, для украинских сил «на многих участках» сложилась «кризисная ситуация». По словам Подгурского, Залужному пришлось «перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы». Подчеркивается, что «только дилетант» не признает переход инициативы к России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mysl Polska.

    Напомним, журнал The Time со ссылкой на людей из окружения президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте. СМИ заявили, что провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным.

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    1 ноября 2023, 10:52
    Премьер Италии раскрыла пранкерам итоги контрнаступления ВСУ

    Премьер Италии Джорджи Мелони: Контрнаступление ВСУ ничего не изменило

    Премьер Италии раскрыла пранкерам итоги контрнаступления ВСУ
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта. Об этом она заявила в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками.

    Разговор размещен в Telegram-канале пранкеров.

    По словам Мелони, многие устали – и возможно, близко к тому моменту, когда все поймут, что нужен выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право. Она добавила, что у нее есть некоторые соображения, как справиться с этой ситуацией, но она ждет подходящего момента, чтобы попытаться представить свои соображения, передает ТАСС.

    Мелони добавила, что контрнаступление Украины, возможно, идет не так, как ожидалось, то есть оно идет, но принципиально ничего не изменилось.

    По словам Мелони, все понимают, что конфликт может продлиться долгие годы, если не попытаться найти решение. «Проблема в том, какое решение приемлемо для обоих, не начиная других конфликтов», – отметила премьер-министр.

    Ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер рассказал Вовану и Лексусу о виновных в подрыве «Северных потоков».

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    31 октября 2023, 21:12
    В ГУР Украины намекнули на бесполезность «Байрактаров»

    В ГУР Украины объяснили редкое использование турецких дронов Bayraktar TB2

    В ГУР Украины намекнули на бесполезность «Байрактаров»
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Офицер Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Владимир Валюх намекнул на бесполезность беспилотников Bayraktar TB2.

    Валюх заявил, что не хотел бы использовать слово «бесполезный» в отношении турецких дронов, указав, что их применение ограничено из-за укрепления российской обороны, пишет Defense News, передает «Лента.ру».

    По словам украинского офицера, эти дроны еще применяются, но в начале конфликта в 2022 году они чаще использовались и наносили удары. Теперь же их применение становится все реже, последний полет беспилотника Bayraktar TB2, который он наблюдал, продлился полчаса.

    Ранее газета The Washington Post заявила о победе России в «битве дронов» над Украиной.


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    1 ноября 2023, 15:10
    Йемен нанес ракетный удар по Израилю
    Йемен нанес ракетный удар по Израилю
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Йемена в 12.00 (время совпадает с московским) начали ракетную атаку на израильские силы на «оккупированных палестинских территориях», сообщил представитель йеменской армии бригадный генерал Яхья Сари.

    Он заявил, что СМИ будут транслировать сцены запуска партий ракет и беспилотников, передает РБК. Позднее ресурс Минобороны Йемена на своем сайте и в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) опубликовал видео с запусками ракет.

    Ранее эсминец ВМС США «Карни», который находится в северной части Красного моря, перехватил три крылатые ракеты и несколько беспилотников, запущенные хуситами из Йемена.

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    31 октября 2023, 21:57
    В Пентагоне подсчитали остатки денег для Украины

    Пресс-секретарь Пентагона Райдер: У США осталось 5,4 млрд долларов на помощь Украине

    В Пентагоне подсчитали остатки денег для Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Остаток средств от суммы, одобренной Конгрессом США для оказания военной помощи Украине, составляет чуть более 5,4 млрд долларов, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    По словам Райдера, у США осталось около 5,4 млрд долларов, которые они могут использовать для оказания помощи Киеву через механизм PDA (Presidential Drawdown Authority), позволяющий американскому предизенту своим указом поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с конгрессом в случае ЧС, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса 106 млрд долларов для Украины и Израиля.

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    1 ноября 2023, 09:54
    При попадании ракеты в БТР на севере Газы погибли девять израильских солдат

    Haaretz: Девять израильских солдат погибли при попадании ракеты в БТР

    При попадании ракеты в БТР на севере Газы погибли девять израильских солдат
    @ Ilia Yefimovich/Global Look Press

    При попадании противотанковой ракеты в БТР на севере сектора Газа погибли девять израильских военных, пишет газета Haaretz со ссылкой на армию обороны страны.

    Как сообщило издание, девять израильских солдат погибли во вторник на севере сектора Газа, когда противотанковая ракета ударила в бронетранспортер, погибшим солдатам было от 19 до 24 лет, передает РИА «Новости».

    Ранее телеканал Al Arabiya сообщил об израильской атаке на город Газа с пяти направлений.

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    1 ноября 2023, 13:38
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    @ Вадим Савицкий//ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Истребителей F-16, которые Запад обещал передать Киеву, Украине хватит примерно на 20 дней с учетом такой работы российских систем ПВО, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

    По его словам, за прошлый месяц российскими средствами ПВО было сбито 37 самолетов ВСУ, что почти в два раза больше того обещанного Украине количества F-16, передает ТАСС. По расчетам, при такой работе ПВО самолетов Украине хватит дней на 20, заявил Шойгу.

    Всего, по словам Шойгу, расчеты противовоздушной обороны за прошедший месяц уничтожили свыше 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что на фоне будущих поставок Украине американских истребителей F-16 Россия должна наращивать плотность ПВО у границ.

    Минобороны РФ сообщало, что за неделю было уничтожено 12 самолетов.

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    1 ноября 2023, 10:47
    Посол Израиля оценил отношения с Россией

    Посол Израиля Бен Цви: В отношениях с Россией нет сильных изменений

    Посол Израиля оценил отношения с Россией
    @ Hubert Mathis/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В отношениях между Израилем и Россией не произошло сильных изменений после обострения конфликта на Ближнем Востоке, заявил посол еврейского государства в Москве Алекс Бен Цви.

    «Есть взлеты, есть падения. Однако сильных изменений нет», – сказал дипломат «Коммерсанту».

    По словам главы израильского дипломатического представительства в Москве, порой Израиль недоволен российской позицией, порой – наоборот. Стороны, как он отметил, высказывают друг другу свое недовольство и стараются находить точки соприкосновения, однако удается не всегда. Примером такой «неудачи» он назвал визит делегации ХАМАС в Москву.

    Бен Цви сообщил, что посольство Израиля получило от российского внешнеполитического ведомства информацию о визите представителей движения ХАМАС, однако Израиль не считает этот шаг оправданным.

    «Не надо проводить какой-то бизнес, связанный с заложниками. Это не бизнес. Обычный гуманитарный подход», – заявил дипломат в ответ на вопрос, не является ли спасение заложников достаточно значимым поводом для визита ХАМАС в Москву.

    Бен Цви добавил, что не чувствует усиления антисемитизма на организованном уровне в России. При этом он считает, что «острые заявления против Израиля» могут в будущем вылиться в такие настроения у части общества.

    Напомним, посла России Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля из-за визита делегации ХАМАС в Москву.

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    1 ноября 2023, 10:31
    ФСБ провела задержания в Ингушетии за фейки о прибытии самолета из Израиля
    ФСБ провела задержания в Ингушетии за фейки о прибытии самолета из Израиля
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Нескольких жителей Ингушетии задержали за распространение недостоверной информации о прибытии в аэропорт Магас самолета из Израиля, сообщили в региональном управлении ФСБ России.

    Задержанные призывали местных жителей к беспорядкам против прибывающих израильтян, сообщают «Известия».

    Один из задержанных рассказал, что о планах провести акцию под названием «Антиевреи» он узнал из группы в мессенджере WhatsApp. Его показания содержатся на видео ФСБ.

    Задержанный рассказал, что 31 октября представители правоохранительных органов пригласили его и рассказали о запрете проводить несанкционированные митинги. Кроме того, правоохранители сообщили, что жители Израиля в Ингушетию прилетать не собираются и не собираются жить в этом регионе. Задержанный призвал не поддаваться на провокации, отметив, что такая информация была сфальсифицирована с самого начала, поскольку аэропорт Магас вообще не принимает международные рейсы.

    Ранее сообщалось, что в ингушском аэропорту Магас усилили меры безопасности после фейков в социальных сетях о том, что в регион якобы должен прилететь самолет из Израиля.

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    31 октября 2023, 21:44
    В Израиле подтвердили авиаудар по лагерю беженцев

    В Израиле признали авиаудар по лагерю беженцев Джебалия в Газе

    В Израиле подтвердили авиаудар по лагерю беженцев
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объяснил «трагедией войны» гибель гражданского населения в результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа.

    В результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в Газе погибли и пострадали не менее 400 человек, среди них много женщин и детей, сообщило министерство внутренних дел Газы, передает РИА «Новости».

    По информации телеканала Al Jazeera, удар по лагерю повлек гибель более 100 человек.

    Ранее Израиль нанес авиаудар по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу Иордана.

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    1 ноября 2023, 04:00
    Байден собрался наложить вето на выделение помощи Израилю без Украины
    Байден собрался наложить вето на выделение помощи Израилю без Украины
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Запросы помощи для Израиля и Украины разделять нельзя, президент США Джо Байден наложит вето на отдельный проект Конгресса о выделении помощи Израилю, заявили в Белом доме. Тем временем в Палате представителей потребовали от Белого дома отчитаться о финансировании Киева.

    Намерение республиканцев разделить запрос для Израиля и Украины Белый дом считает политизацией. По мнению администрации США, «отделение помощи Израилю от других приоритетов нацбезопасности в запросе будет иметь глобальные последствия». Кроме того, Белый дом заявил о важности выделения гуманитарной помощи для Палестины, передает РИА «Новости».

    Тем временем бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США потребовал от администрации Байдена отчитаться до 20 ноября о предоставленном с февраля 2022 года Украине финансировании. Отмечается, что «Конгресс предоставил 114 млрд долларов» дополнительных бюджетных ассигнований, не считая, «возможно, еще миллионов долларов из перераспределенных из других программ средств», но не получил «даже близкого представления о том, какова стратегия администрации Байдена относительно Украины».

    Напомним, в Конгресс США внесли законопроект о выделении экстренной дополнительной помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов в отрыве от Украины и Тайваня. Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, объединив запросы на оказание помощи Украине и Израилю, а также на ряд других направлений.

    Коментарии (16)
    1 ноября 2023, 13:05
    Российские силы отразили массированный ракетный удар по Крыму

    Губернатор Сальдо: Российские силы сбили семь ракет над Херсонской областью

    Российские силы отразили массированный ракетный удар по Крыму
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В южных российских регионах отражен массированный ракетный удар киевского режима, мирные жители не пострадали, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Над Херсонской областью сбиты семь ракет, запущенных с самолетов и летевших на Крым, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    Большая часть снарядов уничтожена в воздухе, две ракеты сдетонировали на земле, в пустынном районе на Арабатской стрелке. Инфраструктура и люди не пострадали.

    Сальдо подчеркнул, что ракетная опасность не миновала, но расчеты противовоздушной обороны «в полной готовности».

    Ранее сообщалось, что киевский режим попытался атаковать Крымский полуостров с помощью крылатых ракет Storm Shadow. Российскими силами ПВО были сбиты все восемь ракет.

    Коментарии (11)
    1 ноября 2023, 04:27
    Колумбия и Чили решили отозвать послов в Израиле

    Президенты Колумбии и Чили Петро и Борич сообщили о решении отозвать послов в Израиле

    Колумбия и Чили решили отозвать послов в Израиле
    @ Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с действиями Израиля в секторе Газа президент Колумбии Густаво Петро и президент Чили Габриэль Борич сообщили, что послов этих стран в Израиле решено отозвать для консультаций.

    Петро в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) потребовал от Израиля «остановить резню палестинского народа». В противном случае, как заявил президент Колумбии, представители страны «не смогут там находиться», передает ТАСС.

    Борич в соцсети X обвинил Израиль в «неприемлемых нарушениях международного гуманитарного права» и «коллективном наказании гражданского палестинского населения». МИД Чили заявил о необходимости «незамедлительно прекратить боевые действия».

    Напомним, Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем из-за ситуации вокруг сектора Газа.


    Коментарии (7)
    1 ноября 2023, 08:42
    Британский журналист передал Западу послание от командира ВСУ

    Британский журналист Фриман передал Западу послание от командира ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский офицер призвал критикующим действия ВСУ западным политикам и экспертам самим приехать на фронт и показать себя в деле, пишет обозреватель Telegraph Колин Фриман.

    Публицист посетил позиции украинских войск и рассказал об «увязших» немецких танках «Леопард» и американских БМП «Брэдли»,а также об удрученном состоянии украинских военных и неудачах Киева, передает РИА «Новости».

    «Любой, кто думает, что может сражаться лучше нас, может приехать сюда и попробовать себя», – заявил журналисту командир артиллерии ВСУ с позывным Мирон.

    Фриман добавил, что провал украинской армии является «драмой, которая становится реальностью».

    «Неудивительно, что на этом фоне моральных дух бойцов ВСУ упал. Люди устали», – передал журналист слова другого украинского солдата.

    Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что нынешняя обстановка в зоне проведения СВО говорит о том, что у украинских вооруженных сил все меньше возможностей.

    До этого российские войска получили комплексы, в ходе применения которых было сбито 24 самолета вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние дни. Кроме того, по его словам, многие украинские военные в течение последних недель добровольно сдались или были захвачены в плен.

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    31 октября 2023, 23:07
    Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем

    Замглавы МИД Боливии Мамани сообщил о решении страны разорвать дипломатические отношения с Израилем

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Боливии приняли решение о разрыве дипломатических отношений с Израилем из-за израильских действий в секторе Газа, сообщил замглавы МИД Боливии Фредди Мамани.

    Мамани выступил с осуждением агрессивных действий Израиля в палестинском анклаве. По мнению Боливии, действия Израиля создают угрозу для мира и стабильности на международном уровне, передает РИА «Новости».

    Министр при президенте Марианела Прада сообщила, что обязанности диппредставительства страны в Палестине станет выполнять посольство Боливии в Нидерландах. Боливия направит гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на Bolivia TV.

    Напомним, Израиль сообщил, что перешел к третьему этапу войны с движением ХАМАС. Армия Израиля сообщила об ожесточенных боях в глубине сектора Газа. Власти Израиля признали существование плана по переселению жителей Газы.

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      Политический конфликт между Украиной и Польшей получил неожиданное объяснение. Судя по всему, дело не только в поставках зерна и Волынской резне, но и в том, что в одном из автомобилей, которым пользуется президент Польши Анджей Дуда, был найден шпионский «жучок». Но при чем тут Украина?

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