Политолог: Джо Байден не оставит Израиль без денег

Американист Дудаков: Деньги для Украины и Израиля стали предметом торга Конгресса США и Белого дома

Tекст: Евгений Поздняков

«Байден не против выделения помощи Израилю. Однако американскому президенту в предложении республиканцев не нравятся два момента. Во-первых, они собираются согласовать транши только Тель-Авиву, но никак не упоминают Украину. Во-вторых, предложенные 14 млрд хотят забрать у налоговой службы США, чтобы сильно не увеличивать государственных расходы», – сказал американист Малек Дудаков.

«Данное ведомство при администрации Байдена получило дополнительное финансирование, которое идет на расширение штата сотрудников. Это вызывает критику у республиканцев, которые обвиняют нынешнего президента в том, что тот хочет усилить налоговое давление на американцев. Поэтому данный вопрос принципиален для Байдена, и он не согласится на уступки по нему», – отмечает собеседник.

«Отчеты о поступлении финансирования на Украину предоставляются, хоть и непублично. Другое дело, что эти доклады не нравятся республиканцам. Кроме того, сейчас вспыхнули скандалы, связанные с коррупцией соратников Зеленского. Скоро будет открыт торг между Конгрессом и Белым домом. Какие-то деньги ВСУ в результате выделят, но это произойдет не раньше конца ноября», – подчеркнул он.

«Я не исключаю, что на предложенный билль будет наложено вето. Однако если другого варианта выделения денег для Израиля не будет, то Байден смирится с данным решением Конгресса. В конце концов Тель-Авив также получит от США определенную сумму денег, но пока неясно в каком формате», – резюмировал Дудаков.

Ранее стало известно о готовности Джо Байдена наложить вето на отдельный проект выделения помощи Тель-Авиву. В Белом доме подчеркнули, что намерение разделить запрос для Израиля и Украины со стороны республиканцев является политизацией.

По мнению администрации США, обособление поддержки ближневосточного союзника от «других приоритетов нацбезопасности будет иметь глобальные последствия». Кроме того, было заявлено о важности выделения гуманитарной помощи для Палестины.

Тем временем бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США потребовал от администрации Байдена отчитаться до 20 ноября о предоставленном с февраля 2022 года Украине финансировании. Отмечается, что офису Зеленского было предоставлено 114 млрд дополнительных бюджетных ассигнований. При этом Конгресс не получил «даже близкого представления о том, какова стратегия администрации Байдена» относительно текущего конфликта.

Накануне в Палату представителей Конгресса США был внесен законопроект о предоставлении Тель-Авиву экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 млрд долларов. Инициатива рассматривается в отрыве от остальных запросов Джо Байдена на военную поддержку Украины и Тайваня.

Средства предлагается выделить на обеспечение дополнительных ассигнований «для ответа на атаки в Израиле». В установленную сумму будут входить и другие цели на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года.

Ранее политолог Владимир Скачко рассказал, почему США смещают фокус поддержки с Украины на Израиль.