Байден собрался наложить вето на проект о выделении помощи Израилю

Байден собрался наложить вето на отделенный от поддержки Украины проект об американской помощи Израилю

Tекст: Антон Антонов

Намерение республиканцев разделить запрос для Израиля и Украины Белый дом считает политизацией. По мнению администрации США, «отделение помощи Израилю от других приоритетов нацбезопасности в запросе будет иметь глобальные последствия». Кроме того, Белый дом заявил о важности выделения гуманитарной помощи для Палестины, передает РИА «Новости».

Тем временем бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США потребовал от администрации Байдена отчитаться до 20 ноября о предоставленном с февраля 2022 года Украине финансировании. Отмечается, что «Конгресс предоставил 114 млрд долларов» дополнительных бюджетных ассигнований, не считая, «возможно, еще миллионов долларов из перераспределенных из других программ средств», но не получил «даже близкого представления о том, какова стратегия администрации Байдена относительно Украины».

Напомним, в Конгресс США внесли законопроект о выделении экстренной дополнительной помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов в отрыве от Украины и Тайваня. Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, объединив запросы на оказание помощи Украине и Израилю, а также на ряд других направлений.