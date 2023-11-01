Сегодня единственно разумным выходом видится необходимость научиться взаимодействовать с глобальным кризисом, а не надеяться на его скорое завершение. Причина драмы не в том, что кто-то стремится потеснить Запад, а в том, что он сам в глубоком кризисе и не справляется со своим могуществом.3 комментария
Байден собрался наложить вето на проект о выделении помощи Израилю
Байден собрался наложить вето на отделенный от поддержки Украины проект об американской помощи Израилю
Запросы помощи для Израиля и Украины разделять нельзя, президент США Джо Байден наложит вето на отдельный проект Конгресса о выделении помощи Израилю, заявили в Белом доме. Тем временем в Палате представителей потребовали от Белого дома отчитаться о финансировании Киева.
Намерение республиканцев разделить запрос для Израиля и Украины Белый дом считает политизацией. По мнению администрации США, «отделение помощи Израилю от других приоритетов нацбезопасности в запросе будет иметь глобальные последствия». Кроме того, Белый дом заявил о важности выделения гуманитарной помощи для Палестины, передает РИА «Новости».
Тем временем бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США потребовал от администрации Байдена отчитаться до 20 ноября о предоставленном с февраля 2022 года Украине финансировании. Отмечается, что «Конгресс предоставил 114 млрд долларов» дополнительных бюджетных ассигнований, не считая, «возможно, еще миллионов долларов из перераспределенных из других программ средств», но не получил «даже близкого представления о том, какова стратегия администрации Байдена относительно Украины».
Напомним, в Конгресс США внесли законопроект о выделении экстренной дополнительной помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов в отрыве от Украины и Тайваня. Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, объединив запросы на оказание помощи Украине и Израилю, а также на ряд других направлений.