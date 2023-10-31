Большой, но управляемый конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России. Но это как риск потерять управление на скорости 200 км/ч – большая война может сделать несостоятельными любые экономические и геополитические прогнозы в принципе.2 комментария
В Конгресс США внесли законопроект о помощи Израилю в отрыве от Украины
В Конгресс США внесли законопроект о выделении экстренной дополнительной помощи Израилю в отрыве от Украины и Тайваня
В Палату представителей Конгресса США внесен законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 млрд долларов в отрыве от остальных запросов американского президента Джо Байдена на военную поддержку Украины, Тайваня и других статей расходов.
Средства предлагается выделить на обеспечение экстренных дополнительных ассигнований «для ответа на атаки в Израиле» и на другие цели на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года, передает РИА «Новости».
Общая сумма средств, которые предлагается выделить на нужды Израиля, составляет 14,3 млрд долларов, что соответствует тому объему средств, о котором просил Байден в рамках своего «пакетного» запроса к Конгрессу США, однако подготовленный республиканцами законопроект не предусматривает средств на поддержку иных союзников Вашингтона.
В прошлую пятницу спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.