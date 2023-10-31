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    Израиль уничтожает Европейский союз
    Зеленский решил уволить «командующего контрнаступлением» генерала
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    Путин назвал главных бенефициаров мировой нестабильности
    Путин: Разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи
    В ЛНР пригласили провокаторов из Дагестана участвовать в СВО
    Кадыров назвал неприемлемыми погромы из-за действий Израиля
    В США армию России назвали сильнейшей в мире
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Ближневосточный конфликт сделал цены на нефть непредсказуемыми

    Большой, но управляемый конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России. Но это как риск потерять управление на скорости 200 км/ч – большая война может сделать несостоятельными любые экономические и геополитические прогнозы в принципе.

    2 комментария
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Национальная карта – один из главных джокеров врагов

    Надо бы спросить у дагестанских бойцов в зоне СВО – как они относятся к этим погромщикам у себя на родине. Уверен, что кроме универсального русского мата, мы больше ничего не услышим. Потому что эти ребята точно знают, за что они воюют.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Боррель больше не верит Зеленскому

    Европейских лидеров сейчас интересует Ближний Восток, а не Украина. Теперь лучшее место для пиара европейских политиков – Израиль, который только готовится к большой войне, а не Украина, которая не оправдала возложенных на нее «свободным миром» надежд.

    6 комментариев
    31 октября 2023, 06:30

    В Конгресс США внесли законопроект о помощи Израилю в отрыве от Украины

    В Конгресс США внесли законопроект о выделении экстренной дополнительной помощи Израилю в отрыве от Украины и Тайваня

    Tекст: Антон Никитин

    В Палату представителей Конгресса США внесен законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 млрд долларов в отрыве от остальных запросов американского президента Джо Байдена на военную поддержку Украины, Тайваня и других статей расходов.

    Средства предлагается выделить на обеспечение экстренных дополнительных ассигнований «для ответа на атаки в Израиле» и на другие цели на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года, передает РИА «Новости».

    Общая сумма средств, которые предлагается выделить на нужды Израиля, составляет 14,3 млрд долларов, что соответствует тому объему средств, о котором просил Байден в рамках своего «пакетного» запроса к Конгрессу США, однако подготовленный республиканцами законопроект не предусматривает средств на поддержку иных союзников Вашингтона.

    В прошлую пятницу спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

    30 октября 2023, 15:44
    В ЕК отреагировали на решение Украины прекратить транзит российского газа

    ЕК: Евросоюз отложил оценку последствий решения Украины прекратить транзит российского газа

    В ЕК отреагировали на решение Украины прекратить транзит российского газа
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия считает, что пока рано предсказывать ситуацию, которая сложится после решения Киева не продлевать транзит газа из России, сообщил представитель ЕК Тим Макфи.

    Он напомнил позицию ЕС, которая заключается в том, чтобы как можно скорее снизить зависимость от российского ископаемого топлива и перейти к повышению энергоэффективности, снижению спроса, внедрению «зеленых» технологий, передает РИА «Новости».

    Ранее «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил риски Европы при прекращении транзита газа через Украину.

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    30 октября 2023, 19:05
    Time: Зеленский решил уволить «командующего контрнаступлением» генерала
    Time: Зеленский решил уволить «командующего контрнаступлением» генерала
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский якобы намеревается уволить некоего командующего контрнаступлением генерала, утверждает Time со ссылкой на источники в окружении украинского политика.

    Уволить генерала планируется, чтобы обеспечить «ответственность за медленное продвижение Украины на фронте», пишет Time со ссылкой на собеседников издания, передает ТАСС. При этом никаких фамилий не называется.

    Один из источников добавил, что ВСУ не могут продвинуться вперед, но Зеленский выступает за продолжение боевых действий в зимний период и отказывается ставить их на паузу.

    Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что ВСУ за время контрнаступления потеряли более 90 тыс. человек убитыми и ранеными.

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    30 октября 2023, 16:39
    Украина вернулась к советским танкам Т-72

    В США рассказали о возврате Киева к советским танкам из-за потерь западной техники

    Украина вернулась к советским танкам Т-72
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запад восполняет потери бронетехники Киева, оплачивая модернизацию советских Т-72. Украина возвращается к эксплуатации Т-72 из-за потерь танков Leopard 2 немецкого производства, рассказал обозреватель Дэвид Экс в материале для американского издания Forbes.

    По его словам, союзники Украины выбрали простейший способ подарить ВСУ танки: заплатить чешской фирме CSG Defense, чтобы та взяла старые советские Т-72М 1980-х годов выпуска, заменила двигатели, часть электроники и установила динамическую защиту. Как пишет Экс, танки с новым литером Т-72EA готовы к отправке.

    Экс отметил, что в прошлом месяце Дания пообещала передать Киеву как минимум 15 танков Т-72ЕА. Это доведет количество танков, покупку которых для Киева оплатили западные страны, до 105 единиц.

    Ранее российские силы уничтожили четыре танка Leopard в Запорожской области.

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    30 октября 2023, 11:09
    В Польше рассказали о ненависти солдат ВСУ к Зеленскому

    Польский писатель Твардох: Солдаты ВСУ ненавидят Зеленского

    В Польше рассказали о ненависти солдат ВСУ к Зеленскому
    @ Presidential Office Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Солдаты ВСУ ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, они уважают генерала Валерия Залужного, заявил польский писатель Щепан Твардох в интервью изданию Interia Wydarzenia.

    Писатель рассказал, что в беседе с ним воюющие украинцы назвали Залужного единственной политической фигурой, которая пользуется у них уважением, а Зеленского они терпеть не могут, передает РИА «Новости».

    Кроме того, солдаты ВСУ пожаловались Твардоху на сильную нехватку вооружения и снарядов. По словам писателя, украинские военные не представляют, как можно добиться возвращения границ 2014 года в нынешних условиях при «боеприпасном голоде».

    Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что если Зеленский не остановится и не отменит военное положение, то украинцам придется «менять ситуацию», и вертолет не поможет.

    Между тем СМИ писали, что провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным.

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    30 октября 2023, 18:00
    Эксперт объяснила, почему украинцы за рубежом обращаются за помощью в посольства России

    Политолог Шеслер: Бездействие украинских дипломатов вынуждает беженцев, у которых на Западе изъяли детей, обращаться к России

    Эксперт объяснила, почему украинцы за рубежом обращаются за помощью в посольства России
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Многие украинские беженцы стали жертвами жестких действий ювенальной юстиции в западных странах. Так как их национальные посольства не помогают вернуть детей, они вынуждены обращаться к России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее в МИД России сообщили, что украинцы обращаются к ним с просьбой помочь вернуть отобранных детей.

    «За помощью в российское постпредство обратились граждане Украины, которые оказались жертвами ювенальной юстиции западных стран. Дело в том, что украинские дипломаты не помогают соотечественникам. Более того, они говорят, что беженцы в данном вопросе должны строго соблюдать правила того государства, куда они переселились», – сказала Лариса Шеслер, политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    «Детей изымают по нескольким причинам. Во-первых, стиль общения, основанный на авторитете родителей. Это не приветствуется на Западе. Во-вторых, отсутствие у беженцев средств на юриста и знаний языка для оспаривания решения местных органов власти. В-третьих, украинская молодежь европеизирована и достаточно образована, что делает ее желанной для усыновления», – отмечает она.

    «В этих условиях единственной возможностью вернуть ребенка в семью становится обращение за помощью к России. Беженцы надеются на огласку, которую может обеспечить наше внешнеполитическое ведомство. Это должно показать хотя бы части украинцев, что Москва не считает их врагами», – резюмирует Шеслер.

    Ранее директор Департамента российского МИД по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщил, что десятки украинских семей обратились в постпредство России при ООН с просьбой помочь вернуть отобранных западными спецслужбами детей.

    Как отметил дипломат, обратившиеся откровенно рассказали, что украинская сторона намекала им на наличие у них проблем некоего политического измерения. По словам Лукьянцева, подобные обращения продолжают поступать. Он заверил, что российские власти стараются разобраться в каждом конкретном случае.

    В апреле первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что воровство детей у украинских беженок в европейских странах и их эксплуатация стала системной проблемой, которую не замечает Запад, а Россия пытается решить.

    Полянский напомнил в своем Telegram-канале, что во время председательства России в ООН было проведено неформальное заседание СБ по «Формуле Арриа», по итогам которого было решено публиковать информацию с согласия заявителей о проблемах с отбором детей у украинских беженок.

    Он отметил, что за апрель было получено много обращений, причем не только от украинок, что говорит о том, что воровство детей у уязвимых слоев населения и их эксплуатация является системной европейской проблемой, которую на Западе не замечают.

    Напомним, в феврале украинские СМИ сообщили, что ювенальные службы европейских стран все чаще забирают у беженцев детей и лишают родителей родительских прав.

    Коментарии (12)
    30 октября 2023, 12:24
    В США заметили смену риторики Байдена по Украине

    The Spectator: Смена риторики Байдена может привести к катастрофе на Украине

    В США заметили смену риторики Байдена по Украине
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден сменил риторику в отношении Украины, вместо «поддерживать Украину столько, сколько потребуется», стало «мы поможем Украине защитить себя», написала обозреватель британского журнала The Spectator Светлана Моренец.

    Автор пишет, что Байден уже не в состоянии объяснить американцам необходимость оказания помощи Киеву и теперь меняет риторику, но его аргументы не совсем эффективны на фоне отсутствие прогресса в украинском контрнаступлении, передает РИА «Новости».

    Также, по словам Моренец, напряжение вызывает и назначение нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выступал за сокращение помощи ВСУ, а также возвращение экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Публицист считает, что Украине остается только молиться на то, чтобы США продолжали оказывать ей поддержку.

    Ранее известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса, США необходимо срочно изменить курс.

    Между тем, Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

    Коментарии (3)
    30 октября 2023, 19:12
    МИД заявил о прекращении действия безвизового режима с Украиной

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действие соглашения России и Украины о безвизовых поездках от 1997 года прекращено, официально объявило российское министерство иностранных дел.

    Соглашение прекратило действовать еще 1 января 2023 года, однако сообщение об этом министерство дало только 30 октября, передает РИА «Новости».

    В прошлом году Украина сообщила о введении визового режима с Россией.

    Коментарии (14)
    30 октября 2023, 13:07
    В Израиле сообщили о пытках и гибели похищенной ХАМАС немки

    МИД Израиля: Немку Шани Лук, похищенную на музыкальном фестивале боевиками ХАМАС, пытали и убили

    В Израиле сообщили о пытках и гибели похищенной ХАМАС немки
    @ Christoph Soeder/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Мать похищенной ХАМАС студентки из Германии Шани Лук, кадры с которой облетели мир, сообщила о гибели дочери. МИД Израиля также подтвердил смерть девушки.

    Рикарда Лук в интервью немецким телеканалам RTL и NTV заявила, что она получила известие о том, что дочери больше нет в живых, передает РИА «Новости».

    Министерство иностранных дел Израиля также официально подтвердило гибель похищенной в Израиле сторонниками движения ХАМАС студентки Шани Лук. В ведомстве отметили, что ее тело было обнаружено и опознано, передает ТАСС.

    В МИД Израиля сообщили, что Шани Лук была похищена с музыкального фестиваля, подвергнута пыткам и пережила невообразимые ужасы.

    Ранее мировые СМИ сообщили об истории девушки, после того, как мать опознала ее на опубликованных ХАМАС видеокадрах по татуировке и записала видеообращение. На записи бойцы ХАМАС держат в багажнике пикапа лежащую лицом вниз девушку с неестественно вывернутыми ногами. Сообщалось, что после этого ей была оказана медицинская помощь в одной из больниц сектора Газа.

    Коментарии (22)
    30 октября 2023, 09:17
    Глава Дагестана: Беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с Украины

    Глава Дагестана Меликов: Беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с Украины

    Глава Дагестана: Беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с Украины
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Инициаторами акции в аэропорту Махачкалы, которая переросла в беспорядки, были враги России, мероприятиями оперировали с территории Украины, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

    «Я считаю, что инициаторы этой акции, безусловно, наши враги, безусловно, те, кто оперировал этими мероприятиями с территории Украины», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом Меликов «с сожалением констатировал», что поддержку участникам беспорядков оказали в том числе и те силы в Дагестане, которым оказались «не выгодны социально-экономические преобразования» в республике. По его словам, к этому причастны те, кто лишился незаконного заработка.

    Меликов назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы цинизмом и предательством. По его словам, прошедшая акция – это «нож в спину нашим военнослужащим, которые защищают всю нашу страну в зоне СВО». «Получается, одни борются с нашим врагом, а те, кто вышел на так называемую протестную акцию, играли за врага», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее в понедельник Меликов заявил, что ситуация, произошедшая в районе аэропорта Уйташ в Дагестане, не является показателем социально-политической обстановки во всей республике. По его словам, действия участников беспорядков являются грубым нарушением закона и получат оценку правоохранителей.

    Правоохранители установили более 150 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 человек из них задержаны.

    Работа аэропорта, как ожидается, будет восстановлена в ближайшие дни.

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    30 октября 2023, 17:12
    Польские перевозчики решили перекрыть с ноября все пункты пропуска с Украиной
    Польские перевозчики решили перекрыть с ноября все пункты пропуска с Украиной
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    В ноябре польские перевозчики могут начать забастовку и перекрыть пункты пропуска на границе с Украиной, сообщает ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром».

    Уточняется, что забастовка запланирована на 3 ноября из-за растущей конкуренции международных перевозок между Украиной и ЕС. Акция планируется на два месяца, передает РИА «Новости».

    Первое собрание участников уже согласовано с местными властями вблизи пункта пропуска Корчова. Утверждается, что основная причина кроется в «чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и странами Европейского союза».

    В мае Польша приостановила въезд и выезд грузовиков через пункт пропуска «Дорогуск – Ягодин» в связи с протестами польских перевозчиков и фермеров из-за засилья украинской сельхозпродукции.

    Коментарии (7)
    30 октября 2023, 12:41
    В США сформулировали четыре ключевых условия для мира на Украине

    Экономист Сакс предложил США не расширять НАТО, признать Крым и новые регионы России

    Tекст: Вера Басилая

    Для достижения соглашения между Россией и США по Украине необходимо отказаться от расширения НАТО, признать новые российские регионы, предоставить Киеву гарантии и восстановить все связи между Россией и Западом, заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в статье для греческой газеты Kathimerini.

    Экономист назвал главным условием достижения соглашения не расширять НАТО на восток, но и не отменять предыдущее расширение. Второе условие Сакса, что новое соглашение должно распространяться на ядерные вооружения.  По его словам, односторонний выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году и из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также приостановка Россией действия Договора New Start (СНВ III) в 2023 году вызвали серьезную напряженность, передает РИА «Новости».

    В-третьих, как считает экономист, России и Украине придется договориться о новой границе, при которой Крым и новые регионы останутся в составе России, поскольку там преобладающее русское население. Сакс считает, что изменение границ будет сопровождаться гарантиями безопасности для Украины Совбеза ООН, а также Германии, Турции и Индии.

    Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о мирных переговорах.

    Коментарии (15)
    30 октября 2023, 17:28
    На Украине заявили об окончании «цветочно-букетного периода» с Западом
    На Украине заявили об окончании «цветочно-букетного периода» с Западом
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская тематика перестает быть главной темой западной прессы после начала конфликта Израиля и Палестины, в отношениях киевского режима и Запада закончился «цветочно-букетный период», сказал источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

    У Украины и Запада закончился «цветочно-букетный период», теперь киевскому режиму предстоит внимательнее относиться к рекомендациям партнеров для получения помощи, сказал собеседник украинских СМИ, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что перечень необходимых в стране реформ занимает пять страниц А4, Украина должна стать для партнеров «донором побед», иначе ей будет сложно сохранить поддержку.

    Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что Зеленский перестает быть главной звездой Запада, вскоре его заменят.

    Коментарии (9)
    30 октября 2023, 12:19
    На Украине придумали новый способ пополнения рядов ВСУ

    На Украине запустят «смарт-мобилизацию» для пополнения рядов ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Украины планируют в течение одного-двух месяцев запустить в стране «смарт-мобилизацию», подразумевающую самостоятельный выбор человеком воинской специальности, на которой он готов служить, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

    По его словам, на Украине хотят запустить так называемую смарт-мобилизацию, когда человек самостоятельно выбирает специальность, на которой он готов служить, передает ТАСС.

    Как утверждает Федоров, в рамках «смарт-мобилизации» желающие смогут подать заявку на ту или иную воинскую специальность и пройти по ней обучение.

    «Мы будем запускать «пилот» на операторов дронов. <…> Это может быть сапер, водитель, все должности будут», – сказал он.

    Ранее в Раде анонсировали усиление мобилизации на Украине из-за потерь в ВСУ.

    Коментарии (13)
    30 октября 2023, 06:49
    Шойгу: ВСУ за время «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных

    Глава Минобороны Шойгу: ВСУ за время «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных и около 600 танков

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины за время щедро спонсируемого Западом «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных убитыми и ранеными, порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин, не достигнув значимых успехов, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    В своем выступлении на X Сяншаньском форуме по безопасности Шойгу заявил, что только с 4 июня – то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом украинского контрнаступления – Киев потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    Глава российского оборонного ведомства также отметил, что ВСУ понесли потери и в технике: было уничтожено порядка 600 танков, а также 1,9 тыс. бронемашин различного класса, при этом достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось.

    Шойгу подчеркнул, что Вооруженные силы России «продолжат методично и уверенно выполнять поставленные задачи, обеспечивать безопасность мирных жителей».

    В прошлую субботу бывший американский военный разведчик Скотт Риттер заявил, что российские войска уничтожают в котлах последние резервы ВСУ.

    Коментарии (25)
    30 октября 2023, 17:04
    ХАМАС опубликовало видеообращение заложниц к властям Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео, на котором запечатлены три израильские заложницы, требующие своего обмена на палестинцев.

    В видео заложницы обвиняют премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и израильские власти в трагедии 7 октября, передает РИА «Новости». Одна из удерживаемых женщин говорит, что они находятся в заложниках у ХАМАС 23 дня.

    Заложница обвинила руководство еврейского государства в том, что в день нападения ХАМАС на Израиль никто не пришел им на помощь, и заявила о необходимости прекращения огня для организации обмена пленными.

    «Освободи нас сейчас, освободи их граждан, освободи их заключенных, освободи нас, освободи всех нас, дай нам вернуться к нашим семьям, сейчас!» – обратилась заложница к израильскому премьеру.

    Ранее Израиль отверг возможность переговоров с ХАМАС.

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    • Минус 50 млрд евро для Зеленского

      Евросоюз не смог пересмотреть свой трехлетний бюджет и выделить для Киева дополнительные 50 млрд евро. Причина – вето со стороны Венгрии и Словакии, причем венгерский премьер Виктор Орбан особо подчеркнул, что власти ЕС просто боятся признать уже случившееся поражение в конфликте вокруг Украины.

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