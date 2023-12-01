Бойкот гордых шпрот

Полтора года назад, 5 июня 2022 г., разные балканские братушки – Болгария, Македония (северная), Черногория – не дали самолету С. В. Лаврова воздушный коридор до Белграда. Тогда свободный западный мир и его сателлиты пребывали в эйфории. Санкции-де скоро окончательно сломят Россию, и конечно же, нет необходимости соблюдать правило о беспрепятственном транзите (laisser-passer) дипломатических агентов. Даже и через территорию нейтральных стран.

Но человек предполагает, а Бог располагает. Сейчас все кажется уже не столь однозначным, и Лавров без всяких помех – как это и предписывает международное право – полетел через Болгарию в Македонию. В столице которой, г. Скопье, проходила встреча Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Такое малодушие транзитных балканских стран вызвало скорбь прибалтийских держав. В совместном заявлении главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы Маргус Цахкна, Кришьянис Кариньш и Габриэлюс Ландсбергис выразили сожаление в связи с приездом Лаврова на мероприятие. По мнению министров, это «дает России еще одну возможность распространять свою пропаганду». И отказались приезжать в место, где С. В. Лавров пущает свою пропуганду. Из-за присутствия делегации России отказался приезжать в Скопье и глава МИД Украины Д. И. Кулеба.

Главы лимитрофных дипломатий и примкнувший к ним Кулеба явно не верят в то, что слово правды, исходящее от них, весь мир перевесит. Хотя, казалось бы, «вся ложь российской пропаганды» должна быть бессильна перед твердой прибалтийской правдой – «Яко тает воск от лица огня, тако да рассеются ненавидящие хохла».

Если бы министры приехали совещаться в Македонию, они, без сомнения, победили бы Лаврова. «Величаво и сановито выступил вперед Кулеба и сказал громким голосом, выставив против него иконы: «Пропади, образ сатаны, тут тебе нет места!». И, зашипев и щелкнув, как волк, зубами, пропал чудный старик».

Но они не использовали превосходную возможность явить всепобеждающую правду свободного мира и предпочли уйти в кусты.

Госсекретарь США Блинкен и высокий представитель ЕС Боррель, хотя и не отказались от поездки в Скопье, но тоже взяли меры, чтобы не оскверниться. Они загодя поклялись не сообщаться там с Лавровым ни в еде, ни в питье, ни в молитве.

Сокрушительная твердость налицо, но в какой мере она соответствует задачам дипломатии как таковой?





Дипломатия – в отличие от внешней и оборонной политики вообще – предполагает по мере возможности сохранение контактов между державами, тем более контактов неформальных. Дипломатические приемы, банкеты etc. для того и существуют, чтобы представители разных держав, порой весьма между собой недружественных, если не прямо воюющих (впрочем, после 1945 г. войны не объявляются) имели возможность донести свою позицию, прозондировать потенциальные возможности, пустить пробные шары etc. Эти контакты никого ни к чему не обязывают, но предварительно прощупать настроение партнера – например, его готовность к известному компромиссу – всегда полезно. Не все же угрюмо вылаивать хриплые ругательства – арсенал дипломатии более богат.

Разумеется, когда речь идет о совершенно несуверенных лимитрофах, они очень многих вещей вообще не понимают, в том числе и приемов дипломатии. Классическая формула «Мягко стелет, да жестко спать» им вовсе неизвестна – только хардкор. Хотя хардкор в исполнении эстонского Крошки Цахкнеса или литовского Гаврилы-дипломата способен вызвать только презрительный смех.

В принципе и высокий представитель Боррель, от которого, по большому счету, ничего не зависит и который специализируется на говорении чрезвычайных глупостей, недалеко ушел от лимитрофных министров. И там, и там – полное служебное несоответствие.

Но искусный дипломат – а вы что думали, служба в МИД это вам лобио кушать? – должен быть готов к неформальным контактам даже и с Боррелем. Хотя с высочайшей долей вероятности пользы от этих контактов будет, как от козла молока.

Но если представители свободного мира от прибалтийских шпрот до Блинкена с Боррелем сами себя загоняют в дипломатическое гетто – что ж, «Tu l'as voulu, Georges Dandin!».