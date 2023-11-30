Боррель назвал участие Лаврова в заседании ОБСЕ «сохранением мультилатерализма»

Боррель увидел в участии Лаврова в заседании СМИД ОБСЕ способ «сохранить мультилатерализм»

Tекст: Антон Антонов

В Скопье Боррель сказал, что согласие ОБСЕ и Северной Македонии «позволить Лаврову принять участие соответствует общей задаче сохранить мультилатерализм». Боррель сказал, что ОБСЕ должна продолжать полноценно работать «в тяжелые времена», передает ТАСС.

По его словам, ОБСЕ остается для ЕС «важным партнером». «ОБСЕ – это единственная платформа, где наша общая архитектура безопасности обсуждается и должна обсуждаться», – сказал глава дипломатии Евросоюза.

Напомним, Северная Македония и Болгария решили снять запрет на пролет российского самолета для участия Лаврова в Совете министров иностранных дел ОБСЕ. Встреча пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье. Пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко заявил о бойкоте делегацией страны грядущей встречи.