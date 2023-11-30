  • Новость часа«Укрэнерго» пожаловалась на дефицит электроэнергии на Украине
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    Зеленский выдавливает Залужного из регионов
    ВС России применили против ВСУ комплекс «Языковед»
    Ереван обратился в ЕАЭС из-за отказа России пропускать армянские товары
    Эксперт разъяснил, как ГИБДД будет штрафовать за летнюю резину зимой
    Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии
    Путин: Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада
    Эксперт: Лавров летит в Македонию спасать ОБСЕ
    Перевозчики в Словакии решили заблокировать КПП на границе с Украиной
    СМИ сообщили о гибели российского генерала Завадского
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский мир как духовное оружие стратегического назначения

    Русских называют собирателями земель, но это в первую очередь собиратели народов. Причем русские собирали букет народов, оказавшихся в их цивилизационном поле, с вниманием, заботой и любовью.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У финнов перестала действовать советская прививка

    Во внешней политике финские элиты обратили свою энергию против России. Это прекрасно откликнулось в сознании наших соседей, только казавшихся смирными молочниками.

    36 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский потребовал от США ярлык на продолжение войны

    Заявления Зеленского об угрозе третьего Майдана стоит воспринимать серьезно. Развал фронта, потеря крупного города (например, Харькова) в сочетании с непопулярными мерами вроде мобилизации подростков и стариков потенциально станут достаточными триггерами для массовых волнений уже будущей зимой.

    9 комментариев
    30 ноября 2023, 00:28

    Боррель назвал участие Лаврова в заседании ОБСЕ «сохранением мультилатерализма»

    Боррель увидел в участии Лаврова в заседании СМИД ОБСЕ способ «сохранить мультилатерализм»

    Боррель назвал участие Лаврова в заседании ОБСЕ «сохранением мультилатерализма»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Участие главы МИД России Сергея Лаврова в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ даст возможность «сохранить мультилатерализм», заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

    В Скопье Боррель сказал, что согласие ОБСЕ и Северной Македонии «позволить Лаврову принять участие соответствует общей задаче сохранить мультилатерализм». Боррель сказал, что ОБСЕ должна продолжать полноценно работать «в тяжелые времена», передает ТАСС.

    По его словам, ОБСЕ остается для ЕС «важным партнером». «ОБСЕ – это единственная платформа, где наша общая архитектура безопасности обсуждается и должна обсуждаться», – сказал глава дипломатии Евросоюза.

    Напомним, Северная Македония и Болгария решили снять запрет на пролет российского самолета для участия Лаврова в Совете министров иностранных дел ОБСЕ. Встреча пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье. Пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко заявил о бойкоте делегацией страны грядущей встречи.

    29 ноября 2023, 15:59
    Ереван обратился в ЕАЭС из-за отказа России пропускать армянские товары
    Ереван обратился в ЕАЭС из-за отказа России пропускать армянские товары
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Армения созвала срочное совещание в рамках ЕАЭС из-за непринятия Россией некоторых ее грузов через КПП «Верхний Ларс», заявил министр экономики республики Ваан Керобян.

    Керобян сказал, что Ереван изучает документы Россельхознадзора, чтобы понять, насколько продукция армянских бизнесменов не соответствует действующим российским нормам.

    Министр счел странным, что Россия в течение всего года развернула 35 машин, а потом «через два дня – еще 35 машин, при этом качество товара не меняется», передает ТАСС.

    Он также предложил армянским предпринимателям попытаться диверсифицировать экспортные рынки, чтобы «избежать подобных проблем», но отказался связать проблему с политическими причинами.

    Ранее Россельхознадзор зафиксировал резкий рост поставок из Армении зараженной вредителями продукции растениеводства и обратился к армянским коллегам незамедлительно принять меры для предотвращения нарушений.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сообщения о закрытии Россией своего рынка для армянских товаров не соответствуют реальности.

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    29 ноября 2023, 10:59
    Появились детали убийства двух россиянок в Турции

    Shot: Убитые в Турции россиянки были застрелены и вывезены в пригород

    Появились детали убийства двух россиянок в Турции
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Гражданки России 42-летняя риелтор и модель Ирина и ее 15-летняя дочь были застрелены, их тела перевезли в пригород Бодрума на юго-западе Турции, сообщают СМИ.

    Россиянок могли убить на вилле, которую они снимали в Бодруме, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на данные следствия.

    По предварительной информации, преступник завернул тела убитых в простыни, погрузил в автомобиль и выехал за город. Позже тела с огнестрельными ранениями обнаружили на склоне у дороги к бухте Тавшанбурун в трех метрах друг от друга.

    По одной из версий, к убийству мог быть причастен бывший муж женщины – гражданин Финляндии, он находится в розыске.

    Как рассказала «Газете.Ru» подруга убитой, у бывшего мужа Ирины Двизовой был запрет на приближение к ней и к ее дочери, выданный полицией Турции. Пара, как рассказала подруга, давно была в разводе, у них есть общий сын. «Она была замечательным человеком: открытым, добрым, светлым», – добавила собеседница.

    Ранее Генеральное консульство России в Анталье сообщило, что проверяет данные об убийстве двух россиянок в Турции.

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    29 ноября 2023, 16:07
    Глава МИД Венгрии сообщил о решении НАТО по членству Украины

    Глава МИД Венгрии Сийярто: Украина не будет принята в НАТО в 2024 году

    Глава МИД Венгрии сообщил о решении НАТО по членству Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Страны – члены Североатлантического альянса согласны с тем, что Киев не будет принят в НАТО в 2024 году, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто по итогам совещания с коллегами из стран НАТО в Брюсселе, которое длилось два дня, сообщил, что, как ясно дали понять союзники, в нынешних обстоятельствах о том, чтобы Украина стала членом альянса, и речи быть не может.

    «Сегодня всем стало понятно, что Украина не будет приглашена в НАТО до следующего саммита и на следующем саммите», – сообщил глава венгерского внешнеполитического ведомства, отметив, что на саммите в Вашингтоне в следующем году НАТО отметит 75-летие альянса, передает ТАСС.

    При этом НАТО и Украина утвердили программу сотрудничества на 2024 году, в рамках которой альянс продолжит обучать ВСУ.

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    29 ноября 2023, 16:14
    Россию исключили из Исполнительного совета ОЗХО
    Россию исключили из Исполнительного совета ОЗХО
    @ @mfa_russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия лишилась места в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по результатам голосования.

    В ходе голосования, прошедшего в рамках 28-й Конференции государств – участников ОЗХО, Россия получила 65 голосов при необходимых 66, передает ТАСС.

    От Восточноевропейской группы места в Исполнительном совете ОЗХО получили Литва, Польша и Украина.

    Ранее российское посольство в Вашингтоне призвало США не разыгрывать антироссийскую карту и не политизировать деятельность Организации по запрещению химического оружия.

    Коментарии (37)
    29 ноября 2023, 14:41
    Российские войска освободили Артемовское

    Минобороны: Российские войска освободили Артемовское в ДНР

    Российские войска освободили Артемовское
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское (Хромово).

    Также за сутки отражены три атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 77-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад ВСУ около Шумов, Артемовского и Клещеевки ДНР, где потери противника составили 250 военнослужащих и пять танков.

    Кроме того, были поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, боевая машина РСЗО «Град», станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и склад боеприпасов для РСЗО.

    В то же время на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки (ДНР). На Купянском направлении подразделениями Западной группировки отражена атака штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады противника в районе Лимана Первого Харьковской области.

    Всего на этом направлении потери противника составили до 20 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две американские бронемашины HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

    Кроме того, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки  «Центр» отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназа ВСУ рядом с Ямполовкой ДНР и Серебрянским лесничеством.

    В Минобороны добавили, что в районах Угледара, Антоновки и Никольского ДНР нанесено поражение живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны. Противник за сутки потерял до 160 военнослужащих, две бронемашины и боевую машину РСЗО «Град».

    На Запорожском направлении нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 71-й пехотной бригад ВСУ у Каменского и Работино Запорожской области. Общие потери противника – до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины, а также артиллерийская система М777.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и два орудия Д-20.

    Ранее «Ахмат» сообщил о продвижении российских войск на западе Клещеевки.

    Коментарии (5)
    29 ноября 2023, 08:38
    Крымские татары отреагировали на планы Киева сменить названия на полуострове

    Крымские татары назвали профанацией идею Киева сменить названия на полуострове

    Крымские татары отреагировали на планы Киева сменить названия на полуострове
    @ Сергей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов назвал популизмом и профанацией идею киевских властей переименовать города в российском Крыму.

    По его словам, любые инициативы Киева в отношении Крыма не более чем дешевый популизм и профанация, не имеющие ничего общего с реальностью, передает РИА «Новости».

    Смирнов добавил, что за 23 года пребывания Крыма под контролем Украины крымские татары вдоволь испытали на себе весь негатив украинской национальной политики.

    Он подчеркнул, что это касается отказа в праве на реабилитацию и восстановление исторической справедливости, ущемления прав на сохранение и развитие культуры, языка и духовности, и только в российском Крыму права крымских татар и всех других народов, проживающих в республике, защищены законодательно и строго соблюдаются фактически.

    Ранее министерство реинтеграции Украины заявило о намерении переименовать города в российском Крыму в рамках так называемой деколонизации, вернув им исторические наименования на крымско-татарском языке.

    Коментарии (14)
    29 ноября 2023, 06:53
    Российский фрегат нанес удар «Калибрами» по военной инфраструктуре Украины

    Фрегат Черноморского флота нанес удар «Калибрами» по объектам украинской военной инфраструктуры

    Российский фрегат нанес удар «Калибрами» по военной инфраструктуре Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Фрегат Черноморского флота поразил крылатыми ракетами комплекса «Калибр» объекты украинской военной инфраструктуры, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что экипаж корабля получил задачу поразить высокоточным оружием большой дальности объекты инфраструктуры вооруженных сил Украины. Фрегат произвел залп четырьмя ракетами, назначенные цели были поражены.

    Напомним, крылатые ракеты «Калибр» могут быть пущены и с надводных кораблей, и с подводных лодок, уничтожая особо важные цели, расположенные в сотнях километров за линией фронта. Например, аэродромы, РЛС, склады ГСМ и оружия, казармы, штабы, цеха вооружений, транспортные узлы.

    Коментарии (42)
    29 ноября 2023, 03:59
    Российские военные впервые подбили Leopard 1A5 ВСУ

    Опубликовано видео поражения танка Leopard 1A5 ВСУ российской артиллерией

    Российские военные впервые подбили Leopard 1A5 ВСУ
    @ кадр из видео t.me/boris_rozhin

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные впервые подбили немецкий танк Leopard 1A5 вооруженных сил Украины, это произошло всего через несколько недель после того, как эти танки начали применять в боях, сообщил обозреватель Дэвид Экс.

    Экс отметил, что ВСУ «впервые потеряли танк Leopard 1A5». Отмечается, что танк, вероятно, принадлежал 44-ой механизированной бригаде ВСУ. «Незащищенный танк» попал под обстрел российской артиллерии, которая «все более точно» наносила удары.

    Экс указывает, что у 1A5 самая слабая защита среди танков, которые задействованы в конфликте на Украине. Он заявил, что их уничтожение неизбежно, но все же первое поражение произошло слишком быстро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

    Танк был в рядах 44-й бригады ВСУ, добавляет «Вечерняя Москва».

    Напомним, в ноябре Forbes указывал, что украинские военные по-прежнему не умеют правильно применять немецкие танки Leopard и рискуют полностью лишиться этих боевых машин.

    Коментарии (14)
    29 ноября 2023, 09:59
    ВСУ при бегстве с позиций под Донецком оставили около 200 тел сослуживцев

    Гагин: Gри бегстве с позици онецком ВСУ оставили около 200 тел сослуживцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ при бегстве с позиций под Донецком бросили порядка 200 тел сослуживцев, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, оставленные украинские позиции под Донецком буквально усеяны брошенными телами украинских солдат, на данный момент их насчитали около 200, передает ТАСС.

    Гагин добавил, что противник, убегая, даже не пытался эвакуировать тела. По информации советника, сейчас эвакуацию тел украинских военнослужащих проводят российские силы.

    Ранее губернатор Владимир Сальдо со ссылкой на разведданные рассказал, что власти Украины отдали своим войскам приказ не забирать раненых солдат и убитых с левого берега Херсонской области.

    Коментарии (31)
    29 ноября 2023, 19:50
    СМИ сообщили о гибели российского генерала Завадского

    Коммерсант: Погиб генерал-майор ВС России Владимир Завадский

    СМИ сообщили о гибели российского генерала Завадского
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генерал-майор Вооруженных сил России Владимир Завадский погиб 28 ноября, об этом сообщила Межрегиональная общественная организация (МРОО) «Кремль», не уточнив причину.

    Между тем, по данным агентства «Новороссия», Завадский погиб в районе города Изюма Харьковской области. По версии агентства УНИАН, военный попал под обстрел БТР в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, передает «Коммерсант».

    Завадский участвовал в СВО на Украине в качестве замкомандира 14-го армейского корпуса ВС РФ.

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    29 ноября 2023, 20:32
    ВС России применили против ВСУ комплекс «Языковед»
    ВС России применили против ВСУ комплекс «Языковед»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные на Херсонском направлении применили против украинской армии специальный комплекс «Языковед» на базе бронированного автомобиля «Тигр» с громкоговорителем, через который транслируются призывы сдаться в плен.

    «Работа приносит очевидные плоды, потому что есть стабильный поток военнопленных с правого берега Днепра и с левого берега Днепра», – рассказал о работе комплекса командир подразделения группировки войск «Днепр», передает РИА «Новости».

    Вещание идет на украинском и на русском языках. Приказов вещать на английском пока не поступало, но специалисты для этого есть, отметил оператор «Языковеда».

    Ранее ВС России начали обучение по сбрасыванию с БПЛА листовок с призывом ВСУ сдаться.

    Коментарии (6)
    29 ноября 2023, 06:29
    Украинцы начали блокировать дороги в Польше

    В результате протестов украинских водителей на дорогах в польском Пшемысле возникли гигантские пробки

    Tекст: Антон Антонов

    Гигантские пробки образовались в польском Пшемысле и на подъездном пути к пункту пропуска Медика из-за того, что водители с Украины блокируют дороги в ответ на протест польских перевозчиков, сообщают СМИ.

    Украинские водители группами перекрывают дороги, выходя на пешеходные переходы, передает РИА «Новости» со ссылкой на RMF FM.

    В начале ноября польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной из-за льгот, которые ЕС ввел для украинских перевозчиков.

    Коментарии (18)
    29 ноября 2023, 08:43
    «Билайн» раскрыл новый способ телефонного мошенничества

    Tекст: Ольга Никитина

    Сотовый оператор «Билайн» предупредил о новой схеме телефонного мошенничества, при котором злоумышленники звонят жертвам под видом представителей операторов мобильной связи.

    В компании рассказали ТАСС, что мошенники звонят человеку и утверждают, что по данному номеру телефона якобы подана заявка на смену оператора связи. Далее для «обеспечения безопасности» абоненту предлагается сменить пароль в личном кабинете. Мошенникам нужен код из СМС-сообщения для сброса пароля с официального номера.

    Конечной целью является получение доступа в личные кабинеты банков, «Госуслуг» и других сервисов.

    Оператор подчеркнул, что представители телекоммуникационных компаний всегда звонят только со специального короткого номера и кодов никогда не спрашивают.

    Ранее в ВТБ предупреждали, что мошенники стали применять новую схему обмана россиян через звонки в приложениях площадок для объявлений.

    Коментарии (0)
    29 ноября 2023, 11:43
    Владислав Сурков: Украинец всегда либо заколдован, либо расколдован
    Владислав Сурков: Украинец всегда либо заколдован, либо расколдован
    @ Киностудия имени М. Горького

    Tекст: Ольга Никитина

    Сборник повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя – это настоящий «учебник укрологии», который раскрывает «хуторянский менталитет малороссов», заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков.

    Сурков в статье, опубликованной на портале «Актуальные комментарии», пишет, что главными чертами украинской души являются сказочность мировосприятия, магическое мышление, впечатлительность и избыточная поэтичность. «Украинец всегда либо заколдован, либо расколдован, третьего состояния он не знает», – уверен бывший помощник главы российского государства.

    Такой является и политическая культура украинства, считает он. «Колдуны и ведьмы майданов время от времени убеждают народ, что стоит немного пошабашить на площади, и жизнь наладится. Цеевропа, нато, безвиз, рамштайн, все эти в сущности бессмысленные для хуторян слова – на самом деле магические формулы, заклинания и заговоры, посредством которых все проблемы в одночасье должны быть решены. Должны, но не решаются», – говорится в статье.

    В результате, по словам Суркова, наступают отрезвление и обида на несостоявшееся чудо, а рейтинги «колдунов и ведьм» рушатся, их проклинают и забывают. Но тут же украинцы попадают под влияние «свежих проходимцев», добавляет автор.

    Украинское контрнаступление, по его словам, было спланировано «не по правилам науки побеждать, а по рецептам провинциальной ворожбы», а потому предсказуемо провалилось. «И что? В меланхоличном тексте для «Экономиста» Залужный уповает на нечто, сопоставимое с «изобретением пороха». То есть на какое-то самому ему неведомое чудо-оружие. Короче, опять на чудо», – пишет Сурков. «Одни киевские верхи утверждают, что у них есть план войны, другие, что его нет. Поручается вернуть мобилизованных домой, а кем их заменить, не указывается», – добавляет он.

    В итоге украинцы начинают разочаровываться в своих «колдунах». «И правда, кто им поможет? Заживо мумифицированный Байден? Декадент Залужный? Несчастная бездетная пара Ермак/Зеленский? Вряд ли. Сумерки. Канун мрака. Чуда не будет», – подчеркнул Сурков.

    На Банковой, по его словам, «тайком мечтают о Минске-3», однако никаких третьих Минских соглашений уже не будет. Россия, как отметил Сурков, больше не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку, а «нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое».

    «Следующий год станет годом деградации и дезорганизации украинского подставного «государства». А одураченные украинцы будут говорить о Зеленском: «Сосульку, тряпку принял за важного человека!» – заключил Сурков.

    Коментарии (20)
    29 ноября 2023, 02:58
    Politico назвала Набиуллину главным «разрушителем» года

    Politico назвала Набиуллину главным «разрушителем» в рейтинге «наиболее влиятельных персон»

    Politico назвала Набиуллину главным «разрушителем» года
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина включена в рейтинг «наиболее влиятельных персон» года по версии Politico как главный «разрушитель».

    Как поясняет Politico, в категорию «разрушителей» включены те, кто «лучше всего способен переломить ход игры неожиданными способами». Говоря о Набиуллиной, издание заявило, что ее действия «не раз спасали рубль и поддерживали экономику страны на плаву», Набиуллина смогла «предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, призванных опустошить казну Кремля и продлить» украинский конфликт.

    Отмечается, что до специальной военной операции России на Украине Набиуллина «вызывала восхищение на международном уровне», но сейчас ее роль «вызывает разочарование», поскольку она не дает «отрезать Россию от мировых финансовых рынков и перекрыть ей доступ к деньгам и технологиям».

    За Набиуллиной в списке «разрушителей» следуют экс-глава Каталонии и «сотрясатель земли в испанской политике» Карлес Пучдемон, «вступивший в конфликт с институтами ЕС» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, «прямолинейная» глава МИД Германии Анналена Бербок и «убийца зеленой сделки» Манфред Вебер из Европарламента.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назван лидером в категории «мечтатели». По мнению издания, он один из тех, кто «в одиночку меняет ход истории», причем добивается этого «не силой своей армии или силой своей экономики», а «силой своего слова».

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    • Зеленский – «мечтатель года»

      Американское издание Politico выбрало «самого влиятельного человека», «главного мечтателя» и «главного разрушителя» среди европейцев в 2023 году. Победителями стали бывший глава Евросовета Дональд Туск, президент Украины Владимир Зеленский и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. За что им оказана такая «честь»?

    • Ошибки Израиля и ХАМАС

      Для того чтобы Израиль продлил перемирие с ХАМАС, на премьера Биньямина Нетаньяху давят, кажется, все, включая США, где правящая партия переживает серьезный раскол. Но шансов на более-менее длительный мир почти нет. Ошибки как Израиля, так и ХАМАС наглядно это показывают.

    • Крах Зеленского виден в Авдеевке

      Российские штурмовые части полностью заняли южную промышленную зону Авдеевки, которая стала одним из символов конфликта и контролировалась ВСУ с 2014 года. Это максимально некстати для Владимира Зеленского. Осень принесла ему множество плохих новостей. Но самые плохие еще впереди.

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