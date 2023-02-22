Диверсия на «Северных потоках» позволит ЕС порвать с США, сохранив лицо

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22 февраля, среда  |  Последнее обновление — 08:49  |  vz.ru
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Запад испугался силы Китая на газовом рынке

Запад сам помог Китаю стать значимым игроком на рынке СПГ imago images/Global Look Press
Китай получил возможность контролировать мировой рынок СПГ, бьют тревогу западные аналитики. При этом сам Китай является импортером газа, а такую силу обычно имеют лишь экспортеры. Как Пекину удалось взять власть над газовым рынком в свои руки? Подробности...
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«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
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Как «длинная рука» поможет Военно-морскому флоту России

ВМФ России получит зенитные ракеты повышенной дальности кадр из видео
Поражать воздушные цели на расстоянии до четырехсот километров! Это крайне амбициозная цель поставлена сегодня перед ВМФ России – и работы в данном направлении уже начались. Однако для успеха в этом деле необходимо решить по крайней мере две задачи – впрочем, они не слишком сложны, а эффект будет крайне высоким. Подробности...
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Американские СМИ: Байден бросил США ради Украины

Американцы разозлились на Байдена за поездку в Киев вместо Огайо president.gov.ua
Визит американского президента Джо Байдена в Киев для многих стал неожиданностью. Однако далеко не все восприняли поездку в позитивном ключе. Как отреагировала западная пресса и почему в США встречу с Зеленским восприняли не как героический поступок, а как предательство национальных интересов? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Диверсия на «Северных потоках» позволит ЕС порвать с США, сохранив лицо

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Ожидаемая ротация элит в ЕС в 2023-2024 годах на фоне кризиса потребует болезненных решений, касающихся исполнения союзнических обязательств перед США. В том числе и относительно участия Европы в разрешении украинского кризиса. Подробности...

Путин намерен строить мирное будущее

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Владимир Путин провозгласил не только курс на мирное, спокойное экономическое развитие страны, без авральных мер и панических ожиданий, но и курс на социальный мир. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

СВО стала ответом на реальную войну

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, киевский политолог
Мы ведем оборонительную войну, а не превентивную, нанося ответные удары, а не упреждающие, принуждая агрессора, а не жертву, к справедливому миру и законности, которая была попрана еще в 2014 году. Подробности...
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Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

Обращение Путина с посланием Федеральному собранию

Обсуждение: 10 комментариев
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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Диверсия на «Северных потоках» позволит ЕС порвать с США, сохранив лицо

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		22 февраля 2023, 08:46

    Фигура умолчания, образовавшаяся после взрывов на «Северных потоках» в конце сентября 2022 года, наконец, прервалась. Еврокомиссия открыто назвала спекуляцией расследование американского журналиста Сеймура Херша, обвинившего в своей публикации США и Норвегию в организации и исполнении этой диверсии. Комментарий, данный рядом сотрудником пресс-службы ЕК – видимо с тем, чтобы еще раз подчеркнуть невысокую значимость опубликованного Хершем – тем не менее, демонстрирует официальную позицию главного исполнительного органа Евросоюза. Это заявление каленым железом будет впечатано в сводки, повествующие о самой масштабной инфраструктурной диверсии в современной истории.

    Насколько достоверны источники лауреата Пулицеровской премии Херша, который за свою долгую и резонансную карьеру был прав почти всегда, мы, конечно, не знаем. Куда важнее реакция европейской бюрократии и европейских СМИ, для которых история Херша должна была бы послужить поводом еще раз настойчиво потребовать результатов расследования от своих правительств. Но вместо этого – адовая волна дискредитации самого Херша, самые лестные оценки которого колеблются от «строителя теорий заговора» до «старого маразматика».

    На днях Сеймур Херш заявил о том, что не исключает новых публикаций по заданной теме. В конце концов, источникам журналиста ничего не мешает привести еще больше доказательств вины США. И именно по этой причине оппонентам так важно максимально девальвировать все, что сказал или может сказать этот журналист в дальнейшем.

    Вместо европейцев тщательно расследовать инцидент с «Северными потоками» потребовал Китай. Пекин открыто заявляет о том, что история с трубопроводами может повториться, если украинский конфликт затянется. Инцидент со сбитыми Соединенными Штатами аэростатами, один из которых, по утверждению Вашингтона, выполнял китайскую шпионскую миссию – по сути, второй прецедент атаки на инфраструктуру после «Северных потоков». Эти случаи имеют разную природу и стоимостное выражение, но их объединяет сам принцип безнаказанного уничтожения собственности одного государства другим. Если этот принцип утвердится, избежать масштабной инфраструктурной войны планетарного масштаба, похоже, не удастся. Будут и перебитые межконтинентальные интернет-кабели, и сбитые в космосе спутники, и многое другое.

    Но вернемся к расследованию по «Северным потокам» и его значимости для мирового геополитического расклада. В конце октября 2022 года датские и шведские правоохранительные структуры заявили о завершении предварительного расследований. Единственным его обнародованным выводом стало подтверждение самого факта преднамеренной диверсии. А дальше началось самое интересное. Командующий Королевскими ВМС Дании Йенс Кристофферсен заявил, что Дания, ФРГ и Швеция не станут разглашать результаты расследования, пока не получат неопровержимых доказательств. Обнародование же предварительных результатов, по его словам, приведет к «неконструктивной реакции». Что именно может вызвать такую реакцию, Кристофферсен, конечно, не пояснил.

    Фото: Trond Larsen/Expressen/Tt/Global Look Press

    В начале февраля генпрокурор Германии Петер Франк заявил о том, что немецкие спецслужбы на текущий момент не обладают фактами, которые бы свидетельствовали о причастности России к подрыву трубопроводов. А, напомним, именно эта версия была озвучена рядом видных европейских политиков как приоритетная сразу после известиях о взрывах. Сама постановка вопроса о доказательствах причастности России говорит о том, что любые другие версии произошедшего, собственно, не очень-то и рассматриваются, так как могут вести к той самой «неконструктивной реакции». Задача следствия не выйти на самих себя неизменно актуальна.

    Значимость же расследования объясняется тем, что именно оно в какой-то момент может послужить спусковым крючком разворота европейской внешней политики на 180 градусов (а не на 360, как представляется германской министерке иностранных дел Бербок). Сейчас в это верится с трудом. Но давление внутри ЕС быстро нарастает и ситуация может измениться. Евросоюз так и не смог ничего противопоставить атаке США на собственную промышленность. Обещанный Францией и Германией «амбициозный ответ» Соединенным Штатам на их закон о снижении инфляции (предусматривает масштабные субсидии для переезжающих в США европейских компаний, работающих с чистыми технологиями) оказался пшиком.

    Нарастает диссонанс между данными европейской статистики, которая говорит о росте экономики ЕС в четвертом квартале 2022 года, и реальным положением дел. По целому ряду показателей (долги крупнейших банков, объемы выданной ипотеки, потребительский спрос и т.п.) ситуация в европейской экономике хуже, чем в кризис 2008 года. А значит статистика и игра с цифрами может оказаться банальным очковтирательством, и лишь вопрос времени, когда правда выйдет на поверхность. Маркером дестабилизации служат учащающиеся протестные акции в ЕС и Великобритании, которые все сложнее игнорировать, даже несмотря на их замалчивание ведущими СМИ.

    От падения в пропасть европейскую экономику во много удерживает временное снижение биржевых цен на газ и сохранение нефтяных котировок на текущих позициях. И скорее, когда, а не если эти котировки вновь поползут вверх, скрывать очевидное будет уже невозможно. Хотя существует убежденность, что нынешние европейские элиты сделают все, чтобы неизбежная детонация ЕС произошла как можно позже. Почему? Хорошим ответом может служить скандал вокруг переписки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с руководителем американского фармацевтического гиганта Pfizer Альбертом Бурлой. 

    Уже несколько месяцев журналисты и аудиторы добиваются от офиса главы ЕС раскрытия содержания этой переписки, которая может касаться закупки вакцин у Pfizer на сотни миллионов евро. Пока что ЕК отказывала в доступе к этой информации, хотя сама она и сам факт ее непредоставления могут свидетельствовать о компромате на ключевого человека в системе принятия решений в ЕС. Кто может с уверенностью сказать, что такого компромата нет и на руководителей правительств важнейших государств ЕС?

    Ожидаемая ротация элит в ЕС в 2023-2024 годах на фоне кризиса потребует болезненных решений, касающихся исполнения союзнических обязательств перед США. В том числе и относительно участия Европы в разрешении украинского кризиса. Более твердую основу могут нащупать и до сих пор вялые попытки европейских лидеров найти альтернативу США в лице Китая. Но экономическая переориентация Европы на Пекин де-факто будет означать жесткий конфликт с Вашингтоном, зависимость от которого в последние месяцы сильно возросла. Если трансатлантический союз и даст трещину, то именно история с «Северными потоками» поможет ЕС избавиться от значительной части кабальных обязательств перед США, сохранив при этом лицо.

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