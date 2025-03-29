Капитан затонувшего в Хургаде батискафа заявил, что покинул судно последним

Капитан батискафа в Хургаде заявил, что покинул судно последним после аварии

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает Al-Masry al-Youm, капитан прогулочного батискафа, затонувшего у берегов Хургады, заявил, что он был последним, кто покинул судно. Он подчеркнул: «Я был последним, кто покинул батискаф после того, как он затонул, видимость внутри него на тот момент была нулевой».

Адвокат капитана утверждает, что его клиент неоднократно обращался к руководству с просьбой провести техосмотр плавучего средства и увеличить численность экипажа, но эти требования остались без внимания.

27 марта около 10:00 по местному времени прогулочный батискаф начал тонуть во время посадки пассажиров, и вскоре полностью скрылся под водой. В результате инцидента погибли шестеро россиян, включая двоих детей. Причины катастрофы до сих пор выясняются.

Генпрокуратура провинции Красное Море отпустила капитана под подписку о невыезде, а Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с трагедией, в которой погибли российские туристы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральная прокуратура египетской провинции Красное Море отпустила капитана батискафа, который затонул у берегов Хургады, под подписку о невыезде после того, как изучила рейс и технические документы.

В Хургаде началась репатриация тел россиян, погибших при крушении батискафа, включая двоих детей. Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что утонувшая прогулочная подлодка в Египте начала затапливаться еще при посадке пассажиров.