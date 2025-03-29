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    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

    15 комментариев
    29 марта 2025, 23:52 • Новости дня

    Капитан затонувшего в Хургаде батискафа заявил, что покинул судно последним

    Капитан батискафа в Хургаде заявил, что покинул судно последним после аварии

    Tекст: Денис Тельманов

    Капитан батискафа, затонувшего у берегов Хургады, утверждает, что покинул судно последним и видимость внутри была нулевой, что отмечает портал Al-Masry al-Youm.

    Как сообщает Al-Masry al-Youm, капитан прогулочного батискафа, затонувшего у берегов Хургады, заявил, что он был последним, кто покинул судно. Он подчеркнул: «Я был последним, кто покинул батискаф после того, как он затонул, видимость внутри него на тот момент была нулевой».

    Адвокат капитана утверждает, что его клиент неоднократно обращался к руководству с просьбой провести техосмотр плавучего средства и увеличить численность экипажа, но эти требования остались без внимания.

    27 марта около 10:00 по местному времени прогулочный батискаф начал тонуть во время посадки пассажиров, и вскоре полностью скрылся под водой. В результате инцидента погибли шестеро россиян, включая двоих детей. Причины катастрофы до сих пор выясняются.

    Генпрокуратура провинции Красное Море отпустила капитана под подписку о невыезде, а Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с трагедией, в которой погибли российские туристы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральная прокуратура египетской провинции Красное Море отпустила капитана батискафа, который затонул у берегов Хургады, под подписку о невыезде после того, как изучила рейс и технические документы.

    В Хургаде началась репатриация тел россиян, погибших при крушении батискафа, включая двоих детей. Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что утонувшая прогулочная подлодка в Египте начала затапливаться еще при посадке пассажиров.

    27 марта 2025, 14:50 • Новости дня
    Возросло число погибших в затонувшем батискафе с россиянами в Египте
    Возросло число погибших в затонувшем батискафе с россиянами в Египте
    @ sindbadclub.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число погибших в затонувшем у побережья Красного моря батискафе увеличилось до шести, пишет SkyNews.

    Как сообщает NBC News со ссылкой на российское посольство в Каире, среди погибших в результате затопления туристической подлодки Sindbad у берегов Египта оказались четыре россиянина, пишет SkyNews. Подлодка затонула в 1 км от берега неподалеку от Хургады, на борту находилось 45 пассажиров, включая детей.

    Российское посольство подтвердило NBC, что большинство пассажиров были спасены и доставлены в отели и больницы Хургады, их состояние здоровья не вызывает опасений.

    Группа туристов отправилась на морскую экскурсию к коралловым рифам Хургады. В ответ на происшествие были мобилизованы служба безопасности и экстренные службы, включая 21 карету скорой помощи, передает издание Al-Masry Al-Youm.

    Подлодка Sindbad уже несколько лет осуществляла туристические поездки в этом районе. По информации египетских властей, туристы разных национальностей находились на борту.

    Ранее сообщалось, что по меньшей мере четыре российских туриста погибли в результате аварии прогулочного батискафа у берегов египетской Хургады.

    Коментарии (6)
    27 марта 2025, 15:52 • Новости дня
    После аварии с батискафом в Египте пропали восемь российских туристов
    После аварии с батискафом в Египте пропали восемь российских туристов
    @ Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    После аварии батискафа у берегов Хургады судьба восьми российских туристов остается неизвестной, сообщил генеральный консул России Виктор Воропаев.

    В настоящий момент сотрудники консульства находятся на пирсе и контролируют ситуацию, добавил Воропаев, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что батискаф еще не был извлечен на поверхность. Однако пассажиры, находившиеся внутри в момент аварии, были эвакуированы с глубины.

    Напомним, среди шести погибших в результате затопления туристической подлодки Sindbad у берегов Египта оказались четыре россиянина.

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    29 марта 2025, 14:42 • Видео
    Дозачистка всего русского в Эстонии

    Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллинне.

    Коментарии (0)
    27 марта 2025, 17:18 • Новости дня
    Среди погибших при крушении батискафа у Хургады оказались двое детей

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате аварии батискафа в Египте погибли двое несовершеннолетних, сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев.

    По словам дипломата, в результате инцидента погибли пять человек, среди которых были двое несовершеннолетних, передает ТАСС.

    Ранее Воропаев сообщил, что после аварии батискафа у берегов Хургады судьба восьми российских туристов остается неизвестной.

    Напомним, батискаф Sindbad затонул в километре от берега неподалеку от Хургады, на борту находилось 45 российских туристов, включая детей.

    Коментарии (0)
    27 марта 2025, 18:59 • Новости дня
    Семейная пара из Татарстана погибла при крушении батискафа в Египте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Семейная пара врачей из Татарстана погибла в результате аварии прогулочного батискафа в Красном море у берегов египетской Хургады.

    Их дети, две дочери, госпитализированы в местную больницу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана.

    Напомним, после аварии с батискафом в Египте пропали восемь российских туристов. В результате инцидента погибли пять человек, среди которых были двое несовершеннолетних, 38 человек спасены.

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    29 марта 2025, 03:23 • Новости дня
    Маломерным судам решили запретить приближаться к пляжам в России

    МЧС предложило запретить моторным и парусным судам маневрировать на пляжах

    Маломерным судам решили запретить приближаться к пляжам в России
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Проект приказа МЧС предлагает запретить моторным и парусным судам заходить под мотором или парусом и маневрировать в акваториях пляжей и других местах массового отдыха.

    Документ, оказавшийся в распоряжении РИА «Новости», предлагает запретить маломерным судам с моторами и парусами заходить и маневрировать в пределах акваторий пляжей. Также планируется ограничить буксировку различного оборудования такими судами.

    Запрет затронет и приведение маломерных судов ближе 50 метров к границам заплыва на пляжах. Это связано с новыми мерами безопасности, предусмотренными федеральным законом «О безопасности людей на водных объектах», который вступит в силу в сентябре. Закон разрабатывается с 2022 года и включает в себя требования к объектам ГИМС МЧС.

    С сентября текущего года ГИМС начнет вести реестр всех маломерных судов. В него войдут суда длиной до 20 метров и вмещающие до 12 человек. Переходный период для коммерческих судов составит пять лет.

    На данный момент на учете ГИМС числятся более полутора млн маломерных судов. Ожидается регистрация еще около 40 тыс. судов, использующихся в коммерческих целях. Это не потребует увеличения штата инспекторов, так как сил и средств достаточно для обеспечения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сочи проводится доследственная проверка по факту наезда катера на мужчину, после чего водитель водного транспорта скрылся с места происшествия. В Новокуйбышевском районе Самарской области на реке Волге мужчина 1989 года рождения погиб в результате наезда маломерного судна.

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    27 марта 2025, 15:00 • Новости дня
    Археологи нашли гробницу неизвестного фараона в Египте

    NYT: Археологи нашли гробницу неизвестного фараона в Египте

    Tекст: Валерия Городецкая

    В месте древнего города Абидос археологи нашли гробницу фараона, относящуюся к «потерянной» династии, возраст которой может составлять 3,6 тыс. лет, пишет The New York Times (NYT).

    Как пишет The New York Times, команда египетских и американских археологов обнаружила гробницу неизвестного фараона в древнем городе Абидос на левом берегу Нила в Египте, передает ТАСС. Возраст находки составляет приблизительно 3,6 тыс. лет. Гробница расположена на глубине более 7 метров и состоит из нескольких комнат с высокими сводчатыми потолками.

    Первая подобная находка в Абидосе была совершена более 10 лет назад, и она стала доказательством существования «потерянной» царской династии. Руководитель раскопок Джозеф Вегнер отметил: «Это новая глава в исследовании этой династии. Это довольно волнительно».

    Обнаруженная гробница имеет сходство с усыпальницей царя Сенеб-Кея, найденной в 2014 году, что позволяет предположить, что неизвестный фараон мог быть одним из первых членов династии Абидоса. На стенах гробницы сохранились расписные украшения, изображающие богиню Изиду и ее сестру Нефтиду.

    Однако гробница сильно пострадала от времени и ограблений, совершенных около 1,7 тыс. лет назад. Останки, найденные в ней, неопознаваемы, а имя фараона на папирусных полосах неразборчиво. Вегнер предположил, что в гробнице могли быть похоронены царь Сенайиб или фараон Пэнтджени.

    Ранее испанская газета Marca писала, что ученые якобы обнаружили под пирамидой Хефрена в Гизе сеть подземных сооружений, включая пятиуровневые структуры и спиральные колодцы, уходящие на сотни метров вглубь.

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    27 марта 2025, 19:38 • Новости дня
    СМИ: На борту затонувшего у Египта батискафа было 20 детей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Минимум 20 несовершеннолетних были на борту батискафа, затонувшего у берегов города Хургада в Египте, сообщили местные СМИ со ссылкой на список туристов.

    Самым младшим пассажирам батискафа было по три года, самым старшим – по 62 года, передает ТАСС со ссылкой на Al-Youm as-Sabia.

    Отмечается, что у многих в списке совпадают фамилии. В Генконсульстве России пока не сообщили, соответствует ли список действительности.

    Ранее генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что в результате затопления батискафа погибли двое несовершеннолетних. При этом во время затопления судна удалось спасти 38 россиян.

    Коментарии (2)
    27 марта 2025, 14:10 • Новости дня
    В аварии с батискафом в Египте погибли четверо россиян
    В аварии с батискафом в Египте погибли четверо россиян
    @ sindbadclub.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    По меньшей мере четыре российских туриста погибли в результате аварии прогулочного батискафа у берегов египетской Хургады.

    Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что большая часть пассажиров была спасена и им ничего не угрожает, передает ТАСС.

    «Большую часть туристов спасли, угрозы их жизни сейчас нет. Но четыре человека, к сожалению, погибли», – заявил Воропаев. Инцидент произошел в одном километре от берега около 10:00 по местному времени (11:00 мск).

    На борту батискафа находились 45 российских туристов, в том числе дети.

    В феврале на Шри-Ланке трагически погибла российская туристка, выпавшая из движущегося поезда во время фотосъемки.

    Ранее одна россиянка погибла, шестеро граждан России получили ранения различной степени тяжести в результате крушения скоростного катера неподалеку от таиландского острова Пхукет.

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    27 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Затонувший в Египте батискаф спроектировали в Финляндии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Батискаф, потерпевший крушение в Египте с российскими туристами на борту, был спроектирован в Финляндии.

    Судно было спроектировано в Финляндии и рассчитано на 44 пассажира и двух членов экипажа, передает РИА «Новости». Это подводное транспортное средство рекламировалось для погружений на глубину до 25 метров. При этом владелец заявляет, что батискаф способен выдерживать давление, соответствующее 75-метровой глубине.

    Напомним, после аварии с батискафом в Египте пропали восемь российских туристов. В результате инцидента погибли пять человек, среди которых были двое несовершеннолетних, 38 человек спасены.

    Сообщалось, что семейная пара из Татарстана погибла при крушении батискафа в Египте.

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    27 марта 2025, 22:27 • Новости дня
    Египет назвал число погибших и пострадавших при крушении батискафа

    В результате крушения батискафа у берегов Хургады погибли шесть человек

    Tекст: Антон Антонов

    Число жертв крушения батискафа Sindbad у берегов Хургады возросло до шести человек, 23 человека пострадали, сообщило министерство здравоохранения Египта.

    «По имеющейся у нас информации, в результате инцидента погибли шесть человек, 23 получили травмы», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Пострадавшие получили медицинскую помощь.

    Позднее генконсульство России в Хургаде подтвердило, что шестеро россиян, в том числе двое детей, погибли в результате аварии прогулочного батискафа.

    Напомним, на прогулочном батискафе, который потерпел крушение в ходе регулярной экскурсии, находились 45 российских туристов, а также граждане Египта и Индии. Сообщалось, что спасены 38 россиян, 14 из них госпитализированы. Среди погибших есть несовершеннолетние.

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    28 марта 2025, 12:57 • Новости дня
    Генконсул: Батискаф в Египте начал тонуть при посадке пассажиров

    Генконсул Воропаев: Батискаф в Египте начал тонуть при посадке пассажиров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Утонувшая прогулочная подлодка в Египте начала затапливаться еще при посадке пассажиров, сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев.

    Туристов доставили на платформу с пришвартованным батискафом, началась посадка пассажиров, и уже в этот момент в судно начала заливаться вода, сказал Воропаев, передает ТАСС.

    «Очевидцы говорят, что сначала не поняли всей серьезности положения, думали, что это розыгрыш. Но когда батискаф резко просел на полтора метра, начали поспешно эвакуироваться. Я говорил с одним из пассажиров, он вытолкнул членов своей семьи из батискафа, а сам уже выбирался из него, когда почти вся кабина уже была в воде», – добавил дипломат.

    Он отметил, что в больницах остаются восемь российских граждан, их состояние не вызывает опасений.

    Ранее сообщалось, что считавшаяся погибшей при затоплении батискафа у Хургады россиянка Кристина Валиуллина оказалась жива, ее госпитализировали.

    Сейчас известно о пяти погибших при затоплении подлодки в Египте.

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    27 марта 2025, 16:54 • Новости дня
    В Египте отменили прогулки на батискафах у Хургады

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Погружения на прогулочных подводных аппаратах у египетского берега рядом с Хургадой экстренно отменили, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Отменены все погружения прогулочных батискафов, приостановлены экскурсии и продажи билетов на них, сообщили в организации со ссылкой на три источника, передает ТАСС.

    Напомним, среди погибших в результате затопления туристической подлодки Sindbad у берегов Египта оказались четыре россиянина. Удалось спасти 38 россиян, 24 из них развезли по отелям, 14 находятся в больницах. Также сообщалось, что на борту затонувшего батискафа находилось 45 российских туристов.

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    28 марта 2025, 12:15 • Новости дня
    Российские туристы не пострадали при землетрясении в Таиланде

    Российские туристы не пострадали на курортах Таиланда после землетрясения в Мьянме

    Tекст: Вера Басилая

    Среди российских туристов в Таиланде не зафиксировано пострадавших после землетрясения в Мьянме, толчки от которого ощущались в стране, сообщили турагенты и генконсульство России на Пхукете.

    На курортах Таиланда, где произошло землетрясение, среди российских туристов не зафиксировано пострадавших, передает ТАСС.

    По данным генконсульства России на Пхукете и турагентов, толчки ощущались на верхних этажах зданий в Паттайе, однако ни один из российских граждан не обращался за медицинской помощью. Генконсул России Егор Иванов заявил, что на Пхукете толчки не ощущались.

    Туристы продолжают отдыхать в Пхукете, Паттайе и на островах, не сталкиваясь с разрушениями или паникой. Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что в Бангкоке, где находятся около 2 тыс. российских туристов, был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за последствий землетрясения в соседней Мьянме.

    Платежные системы в Таиланде продолжают функционировать, несмотря на некоторые ограничения в работе финансовых учреждений.

    Вице-президент АТОР Артур Мурадян сообщил, что запросов на досрочное прекращение отдыха от российских туристов не поступало.

    Ранее премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим чрезвычайной ситуации в Бангкоке после землетрясения в Мьянме.

    В Бангкоке началась эвакуация жителей многоэтажных домов из-за сильного землетрясения в Мьянме, которое произошло рядом с таиландской провинцией Ратчабури и достигло магнитуды 7,3.

    Затем в Мьянме произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4, следовавшее за толчком магнитудой 7,9.

    Авиарегулятор Таиланда временно запретил полеты из всех аэропортов страны после землетрясения, эпицентр которого находился в 33 км от Мандалая в Мьянме, где магнитуда достигла 7,9.

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    29 марта 2025, 02:21 • Новости дня
    Капитан затонувшего батискафа в Египте отпущен под подписку

    Капитан батискафа «Синдбад», затонувшего у Хургады, отпущен под подписку о невыезде

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральная прокуратура египетской провинции Красное Море отпустила капитана батискафа, который затонул у берегов Хургады, под подписку о невыезде после изучения рейса и технических документов.

    Капитан прогулочного батискафа «Синдбад», затонувшего у берегов Хургады 27 марта, отпущен под подписку о невыезде, сообщает Al-Masry al-Youm. Это решение было принято генеральной прокуратурой египетской провинции Красное Море после изучения всей информации о рейсе и соответствующих технических документах судна.

    Комиссия, сформированная местными властями, уже опросила технических специалистов, чтобы определить, соответствовал ли батискаф международным стандартам безопасности. Однако информация о том, что именно послужило причиной аварии, пока отсутствует.

    Событие произошло утром 27 марта, когда батискаф начал тонуть во время посадки пассажиров и быстро ушел под воду. На борту находились 45 туристов из России. В результате трагедии погибли шесть россиян, среди них два ребенка. Следственный комитет России открыл уголовное дело по факту происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на затонувшей прогулочной подлодке в Хургаде погибли мать и двое детей из Выборга. Утонувшая прогулочная подлодка в Египте начала затапливаться еще при посадке пассажиров, об этом сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев. Семейная пара врачей из Татарстана погибла в результате аварии прогулочного батискафа в Красном море у берегов египетской Хургады.

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    28 марта 2025, 13:39 • Новости дня
    На утонувшем в Египте батискафе погибла жительница Выборга и двое ее детей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На затонувшей прогулочной подлодке в Хургаде погибли мать и двое детей из Выборга, сообщили в администрации Выборгского района Ленинградской области.

    Отец семейства и один из сыновей выжили, сейчас они находятся в больнице, уточнили в администрации, передает РИА «Новости».

    Власти района ищут родственников погибших. Семье окажут всю необходимую помощь.

    Ранее сообщалось, что считавшаяся погибшей при затоплении батискафа у Хургады россиянка Кристина Валиуллина оказалась жива, ее госпитализировали.

    Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев отмечал, что утонувшая прогулочная подлодка начала затапливаться еще при посадке пассажиров.

    Коментарии (0)
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    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Почему люди воюют

      То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

      4 комментария
    • Юлия Лемарк Юлия Лемарк
      Кинодеятелям не хватает любви

      Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

      16 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      В дружбе с заграницей надо знать меру

      Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

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    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллинне.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

    • Почему Зеленский повеселел и расхамился

      Саммиту группы поддержки Владимира Зеленского в Париже предшествовали несколько событий и заявлений, которые обнажили стратегию руководства Украины, Британии и Франции. Зеленский в эту стратегию настолько верит, что как будто повеселел.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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