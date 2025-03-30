Более 50 пострадали при пожаре в доме престарелых в Ганновере

Пожар в доме престарелых в Ганновере оставил более 50 пострадавших, трое серьезно

Tекст: Денис Тельманов

Как передает Bild, более 50 человек получили травмы в результате пожара в доме престарелых в Ганновере. Трое пострадавших находятся в серьезном состоянии, один из них в критическом. Пожар произошел во второй половине дня, начавшись в одной из комнат.

Пожарным удалось остановить распространение огня, однако верхний этаж здания теперь непригоден для проживания. Представитель пожарной службы отметил, что причины возгорания пока не установлены. Точное число пострадавших также неизвестно на данный момент.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия и установить причины пожара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пожар в доме престарелых в районе Бараево недалеко от Белграда привел к гибели восьми человек и нескольким пострадавшим. В Милане в результате пожара в доме для престарелых погибло шесть человек и более 120 получили травмы.

В Коминтерновском районе Воронежа пожарные смогли быстро спасти 52 человека из горящего частного пансионата для престарелых на улице Художника Лихачева.