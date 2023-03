Украинская русофобия споткнулась о праздник 8 Марта Запад захотел сделать украинцев виновными в атаке на «Северные потоки» Эксперты указали на несостоятельность версии об украинских энтузиастах, взорвавших «Северные потоки»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Дарья Волкова

Западная пресса вдруг стала раскрывать подробности теракта на «Северных потоках». Американцы, а затем немцы и англичане единодушно поддержали версию о том, что за этим стоит группа украинских энтузиастов, а страны Запада абсолютно ни при чем. Почему эту версию невозможно считать состоятельной и чем вызваны такие попытки Запада свалить все на Киев? Во вторник вечером западная пресса неожиданно разразилась материалами о «вскрывшихся подробностях» теракта на «Северных потоках» в сентябре прошлого года. Так, американская газета New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники и данные разведки, пишет, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести «проукраинская группировка». При этом, отмечает издание, «официальные лица США заявили, что у них нет доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его помощники причастны к операции». «Или что преступники действовали по указанию украинских чиновников», – пишут в материале. Также собеседники NYT утверждают: взрывчатка могла быть заложена с помощью опытных водолазов, которые ранее не работали на военные или разведывательные службы, но прошли спецподготовку. Разведка полагает, что диверсию совершила некая проукраинская группировка, имеющая в своем составе как граждан Украины, так и России. Неназванные официальные лица указали на то, что в атаке на магистрали не принимали участие граждане США и Великобритании. Также они не нашли доказательств причастности России. Вместе с тем, собеседники NYT указали на «огромные пробелы» в деле о диверсии на «Северных потоках» в американском и европейском разведсообществах, однако новые данные «могут стать первой существенной зацепкой». При этом, как подчеркивает газета, любое предположение о причастности к взрывам Украины, будь то прямое или косвенное, «может нарушить непростые отношения между Украиной и Германией, подорвав поддержку немецкой общественности». Вслед за этим немецкая газета Die Zeit сообщила, что следствие в Германии установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков», следы ведут на Украину. По информации следователей, судно было арендовано компанией, базирующейся в Польше и, вероятно, принадлежащей двум гражданам Украины. Предположительно речь идет о яхте. По версии немецкого следствия, в «секретной операции» участвовала группа из шести человек: пятеро мужчин и женщина. Как пишет Die Zeit, национальность участников группы неизвестна, а для аренды лодки они использовали поддельные паспорта. Утверждается, что оборудование для яхты было заранее доставлено к порту на грузовике. Судно вышло из немецкого города Росток 6 сентября 2022 года, а в салоне яхты были обнаружены следы взрывчатки. Кроме того, Die Zeit утверждает, что сотрудники западной разведки еще осенью передали европейским службам уведомление о причастности ко взрывам украинской стороны. Следователям пока не удалось выяснить, кто был заказчиком диверсии, однако они допускают, что улики, ведущие к Украине, могли быть фальсифицированы. После этого высказались и англичане: газета The Times выпустила материал, из которого следует, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского «спонсора» диверсий на «Северных потоках». По данным издания, спецслужбы не раскрывали эту информацию, чтобы не спровоцировать конфликт между Украиной и Германией, поскольку на тот момент ФРГ должна была поставить Украине вооружения, в том числе танки Leopard 2 и системы ПВО IRIS-T. Газета без ссылки на источники утверждает, что диверсия была осуществлена «не американцами, русскими или поляками», и являлась частной инициативой украинского предпринимателя, не связанного с правительством Владимира Зеленского. Предположительно, частный украинский спонсор финансировал операцию по взрыву газопроводов из своего кармана, в том числе аренду судна, наем элитных водолазов, поддельные паспорта и закупку кумулятивных зарядов взрывчатого вещества, доступных только для газовой и нефтяной промышленности. Автором статьи указан Максим Такер, он работает из Киева. На эту тему Напомним, американский журналист Сеймур Херш в своей статье со ссылкой на неназванный источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Якобы в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы». Позднее Херш заявил, что с самого начала считал США главным подозреваемым в теракте. В свою очередь Россия 22 февраля созвала заседание Совета безопасности ООН по поводу диверсий. На заседании американский дипломат заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью». В России на новые подробности от западной разведки отреагировали однозначно и крайне негативно. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации о взрывах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ, таким образом авторы теракта хотят отвлечь внимание. Российский дипломат Андрей Леденев, слова которого приводит посольство РФ в Вашингтоне в своем Telegram-канале, обратил внимание, что публикация NYT мгновенно получила зеленый свет в американском информационном поле, что особенно примечательно с учетом попыток откровенно замолчать резонансный материал Сеймура Херша. Леденев также напомнил о противодействии со стороны администрации США запуску независимого расследования этого акта международного терроризма против критической энергетической инфраструктуры. В свою очередь сенатор Алексей Пушков назвал статью NYT о вине проукраинской группировки в подрыве «Северных потоков» неудачной попыткой дезинформации. Пушков отметил в своем Telegram-канале, что разведка Соединенных Штатов пытается отвернуть все обоснованные обвинения против США в подрыве «Северного потока» и перенести их на некие невнятные «проукраинские группы», которые, даже существуй они, не имели бы технической способности осуществить такую операцию. Военный аналитик Михаил Онуфриенко у себя в Telegram-канале указал на степень «раскованности мысли» в западной версии «об украинских секретных любителях-дайверах», взорвавших «Северные потоки». Эксперт ставит под сомнение способность четырех мужчин и одной женщины найти на глубине 90 метров под водой трубы газопровода, залитые бетонной подушкой, установить порядка 800 кг взрывчатки и при всем этом еще остаться незамеченными. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий назвал попытку NYT «свалить взрывы на трубопроводах на какую-то частную инициативу крайне неубедительной». По его мнению, в основе тут лежит даже не техническая составляющая, а мотивационная. «Но для Белого дома главное, чтобы в публичном поле прозвучал ответ Сеймуру Хершу, а убедительный или нет – неважно», – пояснил он. «Статья NYT призвана не столько подчеркнуть неуправляемость украинской стороны, столько замаскировать неуправляемость США. Взрыв «Северных потоков» стал результатом дрязг в Белом доме. При этом авторы как бы говорят: «Мы не виноваты, это украинцы. Но Зеленский тоже не причем». И так далее, – добавил эксперт. – Это похоже на попытку Демпартии США сгладить углы, но вряд ли у них что-то получится. Вот увидите, в ближайшее время выйдет еще несколько статей про «Северные потоки», причем одна интереснее другой. Противоборствующие группировки в США будут качать эту тему», – спрогнозировал аналитик. «К тому же, история с терактом может быть использована против Зеленского, когда он станет окончательно негодным для США активом. Поэтому, я думаю, основная информационная борьба вокруг «Северных потоков» еще впереди», – полагает собеседник. В свою очередь эксперт в области энергетики Игорь Юшков отмечает, что «Соединенным Штатам, и, в частности, администрации Байдена сейчас крайне выгодно спихнуть всю вину за этот инцидент именно на Украину». «На Западе сложился некий консенсус о том, что Киев имеет моральное право делать все что угодно и бить по России там, где могут. В том числе расстреливать безоружных военнопленных, вопреки всем международным конвенциям», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. «Получается, все сводится к тому, что если обвинить в чем-то Украину, то ни у кого язык не повернется их ругать или как-то наказывать. После произошедшего Германия или любая другая европейская страна перестанут оказывать помощь Киеву? Нет не перестанут. Это абсолютно удобный вариант для США поставить точку в этой истории», – отметил он. «Вместе с тем, совершенно очевидно, что шумиха в инфополе вызванная расследованием журналиста Сеймура Херша, и наше желание созвать заседание СБ ООН, вынудили американцев искать информационный выход из ситуации. Оставлять это все без ответа нельзя было, поэтому попытались свернуть историю в русло, которое устраивало бы Белый дом», – заключил Юшков.