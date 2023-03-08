Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала по поводу сообщений в СМИ о причастности Украины к подрыву «Северных потоков».

Захарова написала в Telegram-канале, что не удивится, что «западники и их газетенки» установят, что трубопроводы «Северных потоков» уничтожил дельфин-подрывник, который сбежал из Крыма на Украину. Она с иронией отметила, что уликой в данном случае будет признан озвученный Лиз Трасс маршрут от Черноморского побережья до другого через Балтику.

Официальный представитель МИД России напомнила, что США и Британия уже использовали подобную схему утечек для формирования нужной повестки в истории вокруг Солсбери и Навального с «Новичком», подчеркнув, что правда восторжествует.

Ранее Times сообщило, что Запад знает якобы украинского спонсора подрыва «Северных потоков», который не имеет отношения к правительству Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации о взрывах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ, таким образом авторы теракта хотят отвлечь внимание.

В посольстве РФ в США заявили, что появившиеся в американских СМИ утечки от анонимных источников о диверсиях на «Северных потоках» призваны сбить с толку пытающихся искренне разобраться в этом деле.

Неназванные источники американского издания New York Times в администрации США выступили с утверждением, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести некая проукраинская группировка.