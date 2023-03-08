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В Кремле разъяснили цель публикаций в СМИ США о «Северных потоках»
Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал публикации о взрывах на «Северных потоках» попыткой отвлечь внимание
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Публикации о взрывах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ, таким образом авторы теракта хотят отвлечь внимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков выразил уверенность, что это скоординированный вброс в СМИ, авторы теракта таким образом хотят отвлечь внимание, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются СМИ, без расследования могут что-то предполагать про теракты на «Северных потоках».
Песков указал, что Россию по-прежнему не допускают к расследованию, что является чудовищным преступлением.
Ранее в посольстве РФ в США заявили, что появившиеся в американских СМИ утечки от анонимных источников о диверсиях на «Северных потоках» призваны сбить с толку пытающихся искренне разобраться в этом деле.
WSJ: Байден остудил требующих «поражения России» лидеров Прибалтики
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Президент США Джо Байден «надавил» на лидеров Прибалтики, которые требуют поражения России на Украине, сообщили СМИ.
The Wall Street Journal со ссылкой на слова источника, знакомого с ходом переговоров, пишет, что в кулуарах недавнего визита Байдена в Варшаву президент США оказал давление на лидеров Прибалтики из-за их частых призывов к поражению России на Украине.
Как уточняет издание, среди близких союзников Украины в Восточной Европе есть опасения по поводу некоторых идей, появляющихся в западных столицах, о том, что Украине на каком-то этапе следует подготовиться к переговорам с Россией.
Байден также предположил на прошлой неделе, что бремя ответственности, возможно, придется перенести на дипломатию после победы Украины «на поле боя», как надеются официальные лица США и других западных стран.
Накануне обозреватель National Interest Майкл Гай выразил мнение, что вся территория Украины превратится в руины из-за отказа Киева от переговоров до поражения ВСУ.
В четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не отбрасывает серьезные предложения о переговорном процессе по Украине.
Кроме того, американский политический аналитик Фарид Закария считает, что единственный путь разрешения украинского кризиса – мирные переговоры.
Европейская пресса тоже все чаще регулярно пишет о том, что украинский конфликт должен быть завершен за столом переговоров. Как отмечала немецкая газета Bild, западные страны намерены помочь ВСУ перейти в контрнаступление и дать шанс «возвратить территории до осени», но в случае провала потребуют от Киева перейти к мирным переговорам с Москвой.
О том, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Владимиру Зеленскому начать мирные переговоры с Россией, также писало 24 февраля издание Wall Street Journal. По данным источников, Германия, Франция и Британия предложили заключить пакт между НАТО и Украиной, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Россией.
Песков высказался о дальнейшей судьбе «Северных потоков»
Песков: Судьбу «Северных потоков» будут решать акционеры Газпрома
Дальнейшее решение о судьбе газопроводов «Северный поток» будут принимать Газпром и акционеры компании, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он указал, что решение должно приниматься коллегиально всеми акционерами, так как «потоки» – международный проект, передает ТАСС.
Песков также заявил, что рекомендаций Кремля по этому вопросу Газпрому не будет.
Ранее СМИ сообщили, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», три из четырех ниток которых повреждены взрывами, будут законсервированы, так как нет плана их ремонта.
Следствие в ФРГ установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков»
Следствие в Германии установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков»
Следствие в Германии установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков», следы ведут на Украину, сообщает газета Die Zeit.
В публикации говорится о том, что судно было арендовано в Польше, но заказчики диверсии не установлены, передает ТАСС.
Отмечается, что одна из западных спецслужб еще осенью 2022 года сообщила, что за подрывы «Северного потока» ответственна украинская группировка. На судне, использованном при подрыве газопроводов, были обнаружены следы взрывчатки, а фирма, владевшая судном, принадлежит украинцам.
Ранее собеседники издания New York Times заявили, что подрыв российских газопроводов могла произвести проукраинская группировка.
NYT: «Северные потоки» взорвала проукраинская группировка
New York Times заявила о проукраинской группировке, взорвавшей «Северные потоки»
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Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести проукраинская группировка, заявили собеседники New York Times в администрации США.
Новые разведывательные данные Соединенных Штатов говорят о том, что подрыв обоих газопроводов могли провести члены некоей проукраинской группировки, сказали источники New York Times, передает ТАСС.
Эта группа работала неофициально и якобы без ведома украинского президента Владимира Зеленского и центральных киевских властей. Однако, как пишет издание, эта тема остается открытой.
Cогласно разведданным, взрывчатку на «Северных потоках», вероятно, заложили опытные водолазы, не имеющие отношения к армии и спецслужбам.
Участники диверсии, скорее всего, были гражданами Украины или России. Представители администрации США сообщили, что американцы и британцы в подрыве не участвовали, утверждает газета.
Также собеседники издания указали, что свидетельств причастности Москвы к подрыву газопроводов у Вашингтона также нет.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш, заявивший о расследовании, указывавшем на вину Вашингтона в подрыве «Северных потоков», сказал, что с самого начала считал США главным подозреваемым в этом теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что судьбу обоих газопроводов определит Газпром.
США отказали части российской делегации в ООН в визах
Американская сторона не выдала визы нескольким делегатам из России, которые должны были участвовать в сессии Рабочей группы открытого состава ООН по безопасности в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ), заявила представитель России Ирина Тяжлова.
Вашингтон отказал российским делегатам в визах безосновательно и в «вызывающей форме», это грубое нарушение обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН, заявила Тяжлова, передает ТАСС.
Она отметила, что ранее подобная мера применялась в отношении главы делегации.
Российская сторона призывает Секретариат ООН и главу заседания принять меры для пресечения такой пагубной практики.
В 2022 году официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что ситуация с выдачей США виз российским дипломатам для участия в мероприятиях ООН отвратительная.
Экс-советник главы Пентагона заявил о гибели Украины как государства
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Украина как государство мертва
Украина как национальное государство уже мертва, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube рассказал, что 40% городов и инфраструктуры Украины уничтожено, а вся промышленная база этой страны и все, что имело на Украине «реальную цену», перешло в состав России. Он отметил, что это традиционно регионы с русским населением, передает РИА «Новости».
Американский полковник также сообщил, что с Украины за год уехали миллионы жителей, население этой страны сократилось с 42 млн человек до 18–22 млн человек.
Макгрегор ранее заявлял, что сразу после военного поражения Украины США забудут про эту страну, переключившись на другой «новостной сюжет».
США анонсировали пересмотр потолка цен на российскую нефть
Помощница министра финансов США Розенберг сообщала о планах G7 пересмотреть потолок цен на российскую нефть в марте
Страны «Большой семерки» (G7) планируют в марте пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть, заявила помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.
Розенберг заявила, что G7 планирует в марте провести переоценку потолка цен на российскую нефть. При этом она уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, рассчитывают ли в Вашингтоне, что ограничение предельной стоимости российских энергоресурсов повлияет на позицию Москвы по конфликту на Украине, передает РИА «Новости».
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает никакой потолок цен на нефть, установленный странами «Большой семерки» (G7).
Политолог: Тему «Северных потоков» начали качать противоборствующие группировки в США
Американист Дробницкий рассказал, кому в США выгодна публикация New York Times о взрывах на «Северных потоках»
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Для Белого дома важно, чтобы в публичном пространстве прозвучала новая версия взрывов на «Северных потоках», которая стала бы ответом на расследование Сеймура Херша. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее New York Times сообщила, что теракт на трубопроводе – дело «проукраинской группировки».
«Попытка NYT свалить взрывы на трубопроводах на какую-то частную инициативу крайне неубедительна. Причем, тут в основе лежит даже не техническая составляющая, а мотивационная. Но для Белого дома главное, чтобы в публичном поле прозвучал ответ Сеймуру Хершу, а убедительный или нет – неважно», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.
«Версия Херша тоже основана на анонимных источниках. И она, на мой взгляд, тоже неполна. Хотя бы потому, что военные пловцы не подчиняются ЦРУ, а про Пентагон в публикации нет ни слова. Виноват якобы Джейк Салливан, но Ллойд Остин не при делах. Так что она по убедительности примерно равна публикации NYT», – пояснил собеседник.
«Другое дело, что статья NYT призвана не столько подчеркнуть неуправляемость украинской стороны, столько замаскировать неуправляемость США. Взрыв «Северных потоков» стал результатом дрязг в Белом доме. При этом авторы как бы говорят: «Мы не виноваты, это украинцы. Но Зеленский тоже не причем». И так далее», – добавил собеседник.
«Это похоже на попытку Демпартии США сгладить углы, но у них вряд ли что-то получится. Вот увидите, в ближайшее время выйдет еще несколько статей про «Северные потоки», причем одна интереснее другой. Противоборствующие группировки в США будут качать эту тему», – спрогнозировал аналитик.
«В целом, кейс «Северных потоков» используют между собой две группы: «аспенская», куда входит Энтони Блинкен; и «группа Клинтонов», куда входят Ульям Бернс и Джейк Салливан. Первая в сотрудничестве с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, скорее всего, и инициировала публикацию NYT», – считает политолог.
«К тому же, история с терактом может быть использована против Зеленского, когда он станет окончательно негодным для США активом. Поэтому, я думаю, основная информационная борьба вокруг «Северных потоков» еще впереди», – резюмировал собеседник.
«Для администрации Байдена такая повестка – способ затушевать результаты расследования Херша, обвинившего в терактах США и Норвегию. И для политического класса в Вашингтоне и Брюсселе очевидно выгоднее признать террористами абстрактных «проукраинцев» – чем искать виновных в своих рядах, что грозит сохранению евроатлантического единства», – пишет, в свою очередь, в своем Telegram-канале американист Малек Дудаков.
Ранее стало известно, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести «проукраинская группировка». Об этом сообщила американская газета New York Times со ссылкой на источники и данные разведки. При этом, пишет NYT, «официальные лица США заявили, что у них нет доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его помощники причастны к операции». «Или что преступники действовали по указанию украинских чиновников», – отмечается в материале.
Также собеседники NYT утверждают: взрывчатка могла быть заложена с помощью опытных водолазов, которые ранее не работали на военные или разведывательные службы, но прошли спецподготовку. Разведка полагает, что диверсию совершила некая проукраинская группировка, имеющая в своем составе как граждан Украины, так и России.
Неназванные официальные лица указали на то, что в атаке на магистрали не принимали участие граждане США и Великобритании. Также они не нашли доказательств причастности России к атакам на газопроводы. Вместе с тем, собеседники NYT указали на «огромные пробелы» в деле о диверсии на «Северных потоках» в американском и европейском разведсообществах, однако новые данные «могут стать первой существенной зацепкой». При этом, как подчеркивает газета, любое предположение о причастности к взрывам Украины, будь то прямое или косвенное, «может нарушить непростые отношения между Украиной и Германией, подорвав поддержку немецкой общественности».
Напомним, американский журналист Сеймур Херш в своей статье со ссылкой на неназванный источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Якобы в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы». Позднее Херш заявил, что с самого начала считал США главным подозреваемым в теракте.
В свою очередь Россия 22 февраля созвала заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий. На заседании американский дипломат заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью».
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Китайский журналист объяснил поведение США в вопросе «Северных потоков» легендой о драконах
В администрацию американского президента Джо Байдена вселился дух трусливого чиновника из китайской легенды, сообщил колумнист издания South China Morning Post Чжоу Сяомин, оценивая поведение США после подрыва «Северных потоков».
Чжоу рассказал легенду о китайском чиновнике Е Гуне, который очень любил драконов и украсил их изображениями жилище. Один из сказочных змеев решил лично навестить Е Гуна и поблагодарить его за почтение, но тот в страхе убежал от него.
Обозреватель пояснил, что Е Гуну больше нравились изображения драконов, чем сами сказочные существа. Он считает, что поведение администрация Байдена похоже на поведение чиновника из легенды: проявляет интерес к расследованиям, связанными с другими, но никак не с ними, передает РИА «Новости».
Китайский журналист таким образом решил проиллюстрировать поведение США в вопросе подрыва «Северных потоков»: Вашингтон активно обвинял в произошедшем Москву, но расследование Сеймура Херша раскрыло причастность Белого дома к диверсии.
Чжоу добавил, что Вашингтону есть что скрывать, раз он препятствует независимым расследованиям подрыва газопроводов.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы. Он напомнил, что Москва просила о расследовании ситуации со взрывами на «Северных потоках», однако запрос был сразу же отклонен.
До этого американский журналист Сеймур Херш признался, что с самого начала именно США считал единственными подозреваемыми в теракте на «Северных потоках».
Журналист Херш пообещал опубликовать новое расследование о диверсии на «Северных потоках»
Американский журналист Херш пообещал опубликовать новое расследование о диверсии на «Северных потоках»
Американский журналист, автор расследования о взрывах на «Северных потоках» Сеймур Херш заявил, что опубликует новое расследование по газопроводам на следующей неделе.
Об этом он рассказал «Известиям».
Между тем Херш рассмеялся в ответ на просьбу прокомментировать статью New York Times о новых разведданных по взрывам.
Журналист заявил, что не является официальным лицом, а только написал свой материал, поэтому комментировать статью не будет, передает РИА «Новости».
Херш со смехом отметил, что в своем материале NYT не называет источники публикации.
Ранее New York Times написала, что подрыв «Северных потоков» могла произвести некая проукраинская группировка.
WSJ: США не готовы к соперничеству с Россией и Китаем
WSJ: США не готовы к соперничеству с Россией и Китаем из-за сокращения производства вооружений и ракет
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США не готовы к противостоянию с Россией и Китаем из-за сокращения производства нового оружия и боеприпасов, а также внутренних противоречий в стране, пишет The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что США не производит достаточного количества вооружений для противостояния и сдерживания других мировых держав.
США не могут быстро реагировать в условиях наступления нового этапа борьбы из-за внутренних противоречий, различных оценок угрозы со стороны Китая, отвлечения внимания на текущие проблемы, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Газета пишет, что в США сократилось производство подлодок и ракет за годы борьбы с террористическими группировками на Ближнем Востоке. Учения показали, что запас американских ракет большой дальности закончится через неделю в случае конфликта на Тайване.
Кроме того, отмечается отставание США по разработке сверхзвуковых вооружений, а также снижение привлекательности военной службы.
Отмечается, что в случае обострения ситуации США должны будут вести войну против Китая и России, возможно, в Арктике, при том, что у американского флота нет достаточного количества ледоколов.
По данным газеты, перевооружиться и обеспечить технологическое преимущество США смогут только 2030 году. Между тем, по данным американских равзедслужб, конфликт на Тайване может произойти гораздо раньше.
В то же время, пишет издание, военный бюджет США увеличивается с каждым годом, а расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этом году составят 140 млрд долларов, что является абсолютным рекордом.
Ранее генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг намекнул, что после Украины НАТО намерено начать новый вооруженный конфликт на Тайване.
В январе генерал ВВС США Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку, в которой предположил, что в 2025 году Соединенные Штаты будут воевать с Китаем из-за попытки КНР установить контроль над Тайванем.
Ранее американский ветеран предрек США поражение в войне с Россией из-за БРИКС.
Госдеп заявил о контактах с послом России
Госдеп заявил о контактах с послом России Антоновым
Представители американского внешнеполитического ведомства в последнее время провели контакты с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Прайс отказался «вдаваться в детали», но подтвердил, что посол Антонов «провел ряд контактов, в том числе личных», с сотрудниками Госдепартамента, передает ТАСС.
3 марта Антонов в связи с выделением очередного пакета военной помощи Киеву заявил, что США несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители были вдохновлены поставками оружия Украине со стороны Вашингтона.
В Пентагоне заявили о символическом значении Артемовска
Глава Пентагона Остин: Артемовск имеет скорее символическое значение, чем стратегическое
Город Артемовск (украинское название Бахмут) имеет больше символическое значение, а не стратегическое, считает глава Пентагона Ллойд Остин, передает Reuters.
Остин находится в Иордании, где он и заявил о символическом значении Артемовска, сообщает РИА «Новости».
Остин отказался предполагать, перейдет ли город под контроль российских войск. При этом он отметил, что падение Артемовска вовсе не будет свидетельствовать о том, что Россия изменила ход сражения.
Ранее The New York Times сообщила, что Киев готовит общественность к возможности сдачи Артемовска из-за наступления российских войск.
В США рассказали, что вынудит Запад отказаться от Украины
Washington Times: Усталость от поражений ВСУ вынудит Запад прекратить помогать Киеву
Невнятная политика президента США Джо Байдена касательно Украины и неудачи ВСУ на поле боя приведут к тому, что Запад откажется от военной помощи киевскому режиму, пишет обозреватель Washington Times Майкл Маккена.
В статье утверждается, что неспособность администрации Байдена объяснить конечную цель и план действий серьезно настораживает, передает РИА «Новости».
Маккен пишет, что избиратели чувствуют отсутствие четкой линии Вашингтона, а потому в скором времени устанут от отправки десятков миллиардов долларов за границу, Россия же останется непобежденной.
Также отмечается, что мешает и отсутствие хороших новостей от ВСУ с полей сражений. Все это говорит о том, что для США настало время начать говорить о прекращении конфликта через переговоры.
Ранее сообщалось, что Байден «надавил» на лидеров Прибалтики, которые требуют поражения России на Украине.
Госдеп назвал условие продления ДСНВ после 2026 года
Спикер Госдепа Прайс: России и США пока рано работать над соглашением на смену ДСНВ
России и США преждевременно готовить соглашение смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Прайс считает, что думать о подготовке нового соглашения, значит, «забегать далеко вперед». По его словам, прежде чем начать обсуждать продление нового ДСНВ в 2026 году, США хотят сконцентрироваться на том, чтобы «вернуть Москву к соблюдению» положений договора, передает ТАСС.
Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что ответственное поведение двух стран, обладающих крупнейшими ядерными арсеналами, «отвечает интересам американского народа, отвечает интересам народа России, отвечает интересам людей во всем мире». Он добавил, что быть ответственной ядерной державой, значит, заниматься контролем над вооружениями и вести переговоры об обеспечении стабильности, как в годы холодной войны это делали Советский Союз и США.
Отметим, что российско-американские диалоги по стратегической стабильности и контролю над вооружениями свернуты по инициативе Вашингтона, а не Москвы.
Прайс добавил, что обмена ядерными ударами в годы холодной войны не было, а это означает, что созданные в те времена механизмы, позволявшие сокращать угрозу ядерной войны, оказались успешными. Теперь такая ответственность лежит на России и США, отметил он.
У России, по его словам, есть «очень несложный» способ вернуться к соблюдению ДСНВ – принять участие в инспекциях.
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключенный между Россией и США в 2010 году. Поводом для этого стало желание представителей Вашингтона проводить инспекции на ядерных объектах России в ситуации, когда несколько из них были обстреляны ВС Украины при содействии Пентагона.