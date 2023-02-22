Германия позорится на весь мир из-за страха перед США

Совбез ООН провел обсуждение одного из самых масштабных терактов последнего времени – подрыв двух газопроводов «Северный поток». Казалось бы, к этому событию должно быть приковано внимание всего мира, а особенно Германии как наиболее пострадавшей страны. Но нет – Германия молчит даже после сенсационных сообщений о прямой причастности к теракту Соединенных Штатов Америки. Почему?

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» вышел на уровень Совбеза ООН – по инициативе Москвы прошло специальное заседание Совбеза по данной теме.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя прямо указал на организатора и исполнителя теракта – Соединенные Штаты. По словам Небензи, доказательств и прямых указаний на американский след «даже больше, чем дымящийся пистолет, который мечтают найти все американские детективы в голливудских блокбастерах». Он подверг критике «те, с позволения сказать, расследования», которые ведут Дания, Швеция и Германия. Небензя указал, что расследования «не просто не транспарентны», а проводятся с целью «замести следы и выгородить старшего американского брата».

Однако в то время, пока РФ пытается привлечь виновных к ответственности, ФРГ отмалчивается в стороне. И это удивительно, ведь Германия – вторая после России сторона, пострадавшая от взрывов «Северных потоков». Взрывов, которые лишили Германию будущего.

Во-первых, экономического. Да, Германия взяла курс на отказ от российских углеводородов и даже в этом преуспела. Однако этот курс (предусматривающий переход на уголь и СПГ) будет стоить ФРГ почти 50 миллиардов евро, и не факт, что даже с такими расходами он окажется успешным. «Потоки» же позволяли в любой момент откатить ситуацию назад. В частности, после примирения с Москвой вернуться к потреблению дешевого и надежного (то есть независимого от украинского транзита) российского газа, являющегося одной из основ немецкой промышленности.

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Во-вторых, политического. И дело даже не в том, что «Северный поток» позволял Германии стать страной-транзитером российского газа для стран Центральной Европы. И даже не в том, что газопровод являлся важнейшим символом российско-германского стратегического партнерства. А в том, что он был примером субъектности Германии. Объектом национального интереса, который та же Ангела Меркель защищала перед Трампом и Байденом – и в какой-то момент показалось, что защитила. Подтвердив тем самым свое реноме сильнейшего европейского политика.

Сейчас же, после взрывов газопроводов, американцы, как верно отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, окончательно решили германский вопрос. Сделали так, «чтобы никогда Германия не пыталась играть какую-то самостоятельную роль в обозримой исторической перспективе».

«Без доказательств»

Казалось бы, при всех этих вводных реакция ФРГ должна быть предельно жесткой. Однако она таковой не является.

Да, часть населения негодует – но лишь часть. «Сторонники «Альтернативы для Германии» и «левых» теракт осудили, – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев. – Однако сторонники «зеленых» и свободных демократов (обе партии сейчас находятся в правящей коалиции – прим. ВЗГЛЯД) взрывы, наоборот, поддержали – они изначально выступали против создания «Северного потока – 2».

Что касается ведущей немецкой прессы, то она, конечно, теракт против Германии не поддерживает – однако и американцев в нем не обвиняет.

Даже после сенсационной статьи одного из ведущих американских журналистов-расследователей Сеймура Херша. В ней он, напомним, подробно рассказывает, как по прямому приказу Байдена спецслужбы и военные США организовали и осуществили эту диверсию.

Сеймур Херш «без каких-либо доказательств и со ссылкой на единственный анонимный источник написал, что водолазы ВМС США несут ответственность за взрывы газопровода в Балтийском море», – указывает издание Westfalen-Blatt. «У Херша мало доказательств. А его статья вызвала ажиотаж не в последнюю очередь потому, что официальные органы хранят железное молчание», – пишет немецкая Die Welt.

«Слабым местом статьи является мотив. Зачем США взрывать трубопровод в то время, когда Германия уже приняла решение о поэтапном отказе от поставок российского газа?» – вопрошает Handelsblatt, игнорируя версию о том, что немцам банально не оставили возможность откатить ситуацию назад после того, как они осознают самоубийственность такого отказа. Нет, по мнению издания, мотив был как раз у России. «Тот факт, что одна труба «Северного потока – 2» осталась неповрежденной, позволило бы Москве в чрезвычайной энергетической ситуации предложить Германии спасительные поставки газа и, возможно, заставить ее запустить «Северный поток – 2», – продолжает Handelsblatt.

Такая позиция ведущих немецких СМИ не удивительна. Журналисты главных изданий ФРГ долгие годы четко следуют повестке, задаваемой их американскими коллегами. И являются мастерами интерпретации фактов в интересах кого угодно, но только не Германии.

Так, например, немецкие СМИ не могут не задаваться вопросами о том, во сколько война, устроенная Зеленским и Байденом, обошлась экономике ФРГ и Евросоюзу в целом. Для ФРГ, в частности, потери составили около 4% ВВП (или две тысячи евро на каждого гражданина).

Молчаливый Шольц

Что же касается реакции немецких властей, то они, конечно, формально начали собственное расследование. Прокуратура отчиталась о том, что взяла пробы воды и почвы, а также обломки трубопроводов на местах взрывов – и сейчас проводит все экспертизы.

Кроме того, ФРГ поучаствовала в создании в рамках НАТО специальной координационной группы для защиты морской инфраструктуры, которую возглавит отставной немецкий генерал Ханс-Вернер Вирманн. Мол, для того, чтобы не повторилась история со взрывами «Северных потоков».

Но как можно защищать инфраструктуру вместе с теми, кто ее и взорвал? Да и расследование, скорее всего, не даст никакого внятного ответа – вряд ли на обломках трубопроводов немцы найдут надпись «здесь был Джо Б.».

Такая позиция Шольца, конечно, будет стоить ему рейтинга – и без того невысокого. Так, на прошедших в феврале выборах в Законодательное собрание Берлина победу одержал ХДС, тогда как социал-демократы Шольца получили худший за несколько десятилетий результат. И если в ближайшее время в Германии пройдут досрочные выборы в Бундестаг (например, в случае развала коалиции), то вряд ли СДПГ сможет сформировать следующее правительство.

Шольц все это понимает – но все равно не рискует выступать с громкими заявлениями против США. Ни в ответ на взрывы газопроводов, ни в ответ на обман с «Абрамсами» (когда американцы заявили о поставках танков, чтобы побудить немцев последовать примеру со своими «Леопардами», а потом сказали, что «Абрамсы» будут нескоро – сделав тем самым Берлин первым, кто пересечет эту танковую красную линию), ни по другим вопросам. Просто потому, что нынешний немецкий канцлер – это не Ангела Меркель. И он не может пойти поперек американской позиции.

Впрочем, не исключено, что игра Вашингтона тут сложнее – и унизительнее для Берлина.

«У немецкого молчания есть и еще одно объяснение. Существует версия, что на самом деле «Потоки» подорвали британцы. А затем через бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского (поблагодарившего американцев за подрывы), а также сейчас через Сеймура Херша тема переводится на американцев, – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. – Логика тут понятна. На британцев немцы могут обозлиться и попытаться отомстить. А американцам мстить им будет страшно».