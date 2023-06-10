Эксперт объяснил заинтересованность Польши в подрыве «Северных Потоков»

Политолог Трухачев: Польша предоставила свою территорию для осуществления подрывов «Северных потоков»

Польша называла соглашение о строительстве «Северного потока» вторым «пактом Молотова-Риббентропа», поэтому власти страны не могли не знать о подготовке диверсии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Как пишут американские СМИ, немецкие следовали заподозрили Польшу в причастности к подрыву «Северных потоков».

«Польше было выгодно, чтобы «Северные потоки» перестали существовать. Страна при всех властях, а не только нынешних, боролась с «Северным потоком – 1». Сам договор по этому проекту они называли вторым «пактом Молотова-Риббентропа». Поэтому очевидно, что польским властям была выгодна диверсия и не знать о ее подготовке они не могли», – считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

О том, что на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» готовится диверсия, также знали власти Германии, Дании и Швеции, уверен эксперт. «Вопрос в том, что Польша – это страна, готовая на все, поэтому она, в отличие от Германии и Швеции, согласилась предоставить собственную территорию американцам и англичанам, которые и осуществили эту операцию. На датской территории, видимо, тоже что-то делалось», – уверен собеседник.

По мнению Трухачева, ни Польша, ни Украина вряд ли могли бы осуществить подрыв «Северных потоков» технически. «В итоге будет попытка все спихнуть на Украину, которой, дескать, все это было особо выгодно. В норвежском следе я сомневаюсь. У норвежцев самих газа не хватает, чтобы «Северный поток» мог конкурировать с ними. Но англичане и американцы могли привлечь норвежских водолазов», – добавил эксперт.

О том, что у немецких следователей появились доказательство использования Польши в качестве оперативной базы для подрыва «Северных потоков», сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ). Польша была центром логистики и финансирования теракта на газопроводах. Яхта «Андромеда», которую, как предполагает следствие, использовали для организации подрывов, зашла в воды Польши. Судно было арендовано варшавской компанией Feeria Lwowa, которая зарегистрирована на двух украинцев.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого «Северного потока» и одной – «Северного потока – 2» вблизи датского острова Борнхольм. В России возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

В октябре прошлого года Швеция завершила свое расследование, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», но ответственные за произошедшее так и не были названы.