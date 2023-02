Китайский шар вскрыл проблемы ПВО США Известный разоблачитель рассказал, кто и как уничтожил «Северные потоки» 9 февраля 2023, 11:42

Нитки «Северного потока» заминировали водолазы из США, сообщил американский публицист Сеймур Херш, известный тем, что разоблачал преступления своих соотечественников во Вьетнаме и Ираке. По данным Херша, приказ об уничтожении газопровода отдал лично Байден. Собственно, Белый дом с самого начала и был главным подозреваемым. К каким последствиям приведет эта публикация? В среду известный американский публицист-расследователь Сеймур Херш обнародовал на платформе Substack статью под заголовком «Как Америка уничтожила газопровод «Северный поток». По его данным, мины под трубы заложили в июне минувшего года водолазы ВМС США, а 26 сентября самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который и привел мины в действие. Автор расследования при этом ссылается на источник, обладающий непосредственной информацией о данной операции. Херш уточняет, что диверсию провели специалисты из Центра подготовки водолазов и спасателей, расположенного близ города Панама-Сити во Флориде. По его информации, центр готовит профессиональных дайверов-подрывников. Они специализируются в том числе на уничтожении нефтяных вышек и шлюзов. Журналист отмечает, что бомбы были заложены во время учений Baltops 22, в ходе которых американские водолазы практиковались в дистанционном подрыве установленных под водой зарядов. По данным публициста, решение о подрыве принял лично президент Джо Байден – по итогам девяти месяцев строго засекреченных обсуждений со своим помощником по национальной безопасности Джейком Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном и его заместительницей Викторией Нуланд. В ходе этих дискуссий офицеры ВМС предлагали применить подводную лодку, а ВВС – сбросить с самолета бомбы с дистанционным взрывателем, пишет Херш. Причем обсуждалось не то, выполнять ли миссию, а то, «как ее выполнить и замести следы», написал Херш. Как поясняет публицист, «Вашингтон с первых дней существования газопровода рассматривал его как угрозу» для доминирования Запада (цитата по «Ведомостям»), поэтому подготовка к диверсии началась еще до 24 февраля, а после этой даты в Белом доме стали опасаться, что из-за «потоков» Берлин не захочет помогать Киеву. При этом еще в начале февраля прошлого года Байден после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем публично пригрозил, что в случае начала конфликта на Украине трубопровода «больше не будет», напоминает Херш. «С самолета, конечно, можно сбросить бомбу, как предлагали Байдену офицеры ВВС, но требуется очень точное попадание, а там счет идет на сантиметры. Обеспечить такую точность бомбометания по подводной цели невозможно», – заявил газете ВЗГЛЯД доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. Версию Херша он считает лишь отчасти правдоподобной. «Для подрыва нужно было доставить на дно Балтики достаточно мощные заряды – сотни килограммов тротила. Может, даже пару тонн. Потому что разрушения огромные, а трубы обладали серьезной системой защиты из бетона. Водолазы вряд ли могли справиться с такой задачей, им пришлось бы слишком долго, постепенно все это опускать. Скорее всего, все было сделано с помощью подводного беспилотника, который способен доставить на дно такой груз», – пояснил Сивков газете ВЗГЛЯД. «А вот буй вполне могли применить. На вооружении и наших самолетов, и американских есть такой буй, предназначенный для дальней связи с подводными лодками. Он принимает радиосигнал с самолета и транслирует его дальше в виде гидроакустического сигнала. С его помощью действительно можно передать и сигнал на подрыв боеприпаса на дне», – добавил эксперт. «В любом случае однозначно ­– это была диверсия, заинтересованы в которой могли быть только американцы. России и Германии это абсолютно невыгодно», – подытожил Сивков. Стоит пояснить, что 85-летний Сеймур Херш пользуется в Америке репутацией одного из лучших журналистов-расследователей и правозащитников. Он прославился еще во время войны во Вьетнаме, когда в 1969 году раскрыл учиненную американцами резню в деревне Сонгми. После этого Херш стал лауреатом Пулитцеровской премии. Во время кампании в Ираке именно из его статей мир узнал о пытках в американской тюрьме «Абу-Грейб». На эту тему В 2017 году Херш доказал, что Белый дом, отдавая приказ о ракетном ударе по Сирии, знал, что власти этой страны не применяли химическое оружие. Тем самым Херш опроверг официальную версию США. Год спустя в интервью The Independent Херш призвал американцев отказаться от веры в официальные версии о «вмешательстве» России в американские выборы, отравление Скрипалей и теракты 11 сентября. Американист Малек Дудаков не верит, что после публикации начнется какое-то расследование на международном или вашингтонском уровне. «Никакого скандала не случится из-за поста 85-летнего блогера. Источник не резонансный. Да, человек получил Пулитцеровскую премию, но это случилось полвека назад. Таких отставных журналистов можно найти множество. А главное – статья не представляет из себя никакого масштабного расследования. Скорее, это просто изложение точки зрения Херша на то, что случилось тогда на дне Балтики», – сказал политолог, добавив, что республиканцам в нижней палате Конгресса тоже невыгодно требовать расследования. Ведь, как и Байден, они настроены против России. Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов предлагает не отметать с порога версию Херша. «Судя по масштабу разрушений, на дне Балтики поработали не просто профессионалы, а люди с серьезными техническими возможностями. Кроме того, известна первая реакция, прозвучавшая тогда из Польши, и она тоже наводит на мысль о причастности американцев. Сразу после взрывов бывший польский министр иностранных дел Радослав Сикорский опубликовал в Twitter слова благодарности в адрес Вашингтона, правда, потом удалил этот твит. Я Сикорского знаю – он человек эмоциональный, импульсивный, полностью ему в этом смысле доверять нельзя. Но все же такая диверсия была на руку, прежде всего, Соединенным Штатам, поэтому версия Херша имеет право на существование», – заявил Кортунов. «Какой-то небольшой скандал по этому поводу может подняться, но Белый дом его сможет спустить на тормозах. Даже если республиканцы начнут задавать вопросы, ответные аргументы будут простыми: «на войне как на войне», все средства в борьбе хороши. Раз «русские плохие», то так им и надо. Как уже сообщалось, взрыв на двух нитках «Северных потоков» произошел на дне Балтики в ночь на 26 сентября . Две утечки оказались в экономической зоне Швеции, еще две – в зоне Дании. Изначально эти страны совместно с Германией, куда и вели трубопроводы, пообещали совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В Москве инцидент охарактеризовали как «теракт на государственном уровне». Президент Владимир Путин обвинил в этой диверсии Запад. В американской прессе по этому поводу принято было говорить, что диверсия – дело рук самой России. Эту версию, в частности, активно проповедовал экс-директор ЦРУ Джон Бреннан и многие американские СМИ. В декабре ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал подобные обвинения в адрес Москвы «самой глупой ложью» года, так что Херш стал не первым видным журналистом в США, усомнившимся в точке зрения большинства своих коллег. На прошлой неделе генеральный прокурор Германии Петер Франк сообщил об отсутствии улик о причастности России к диверсии. Об этом передало РИА «Новости». Ранее газета Times со ссылкой на немецких экспертов предположила, что к взрывам может быть причастна некая западная страна. США и НАТО и раньше бахвалились «на весь мир о намерении уничтожить гражданскую инфраструктуру, по которой Европа получала российские энергоресурсы», заявила в среду представитель МИДа Мария Захарова. Все факты расследования Херша должны комментировать в Белом доме, считает она. В Белом доме действительно прокомментировали публикацию, но лаконично. Представительница Совета национальной безопасности администрации Байдена заявила ТАСС, что данные Херша – «полная фикция». Пентагон тоже выступил с опровержениями. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уверен, что выводы Херша должны стать поводом для независимого международного расследования диверсии. «США подобными действиями ставят под угрозу мировую энергобезопасность», – написал депутат. Слуцкий отметил, что теперь речь идет о настоящем «межгосударственном сговоре» с целью получения контроля над европейским газовым рынком.