Подруга опровергла слухи о смерти Паши Техника в Таиланде

Друзья опровергли сообщения о смерти Паши Техника в Таиланде

Tекст: Вера Басилая

Кристина сообщила, что состояние Паши Техника остается тяжелым. По ее словам, она была с ним в субботу, он жив. Музыкант Олег Горячий, другой друг Паши, также подтвердил, что рэпер находится в больнице в Таиланде, передает ТАСС.

Музыкант Олег Горячий, другой друг Паши, также подтвердил, что рэпер находится в больнице в Таиланде.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о смерти рэпера.

Павел Ивлев, более известный как Паша Техник, родился 1 июля 1984 года и стал основателем хип-хоп группы Kunteynir в 2001 году.

Ранее лечащий врач рэпера Паши Техника сообщил о риске летального исхода.