То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.4 комментария
Подруга опровергла слухи о смерти Паши Техника в Таиланде
Друзья опровергли сообщения о смерти Паши Техника в Таиланде
Российский рэпер и продюсер Паша Техник (Павел Ивлев) жив и находится в стабильно тяжелом состоянии в клинике Таиланда, сообщила подруга исполнителя Кристина.
Кристина сообщила, что состояние Паши Техника остается тяжелым. По ее словам, она была с ним в субботу, он жив. Музыкант Олег Горячий, другой друг Паши, также подтвердил, что рэпер находится в больнице в Таиланде, передает ТАСС.
Музыкант Олег Горячий, другой друг Паши, также подтвердил, что рэпер находится в больнице в Таиланде.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о смерти рэпера.
Павел Ивлев, более известный как Паша Техник, родился 1 июля 1984 года и стал основателем хип-хоп группы Kunteynir в 2001 году.
Ранее лечащий врач рэпера Паши Техника сообщил о риске летального исхода.