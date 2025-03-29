Врач рэпера Паши Техника сообщил о риске летального исхода

Лечащий врач Паши Техника оценил состояние рэпера как критическое с высоким риском смерти

Tекст: Вера Басилая

Лечащий врач рэпера Паши Техника заявил о высоком риске летального исхода, сообщает Ura.Ru.

Он отметил, что состояние артиста остается критическим. В сообщении, опубликованном в telegram-канале рэпера.

Медики настоятельно рекомендовали родственникам артиста приехать для обсуждения дальнейших действий.

Паша Техник был введен в искусственную кому 27 марта после отравления наркотиками в Таиланде. В настоящее время он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Менеджер Паши Техника, Марк, выразил надежду на его выздоровление, подчеркнув, что ситуация остается серьезной. Из-за состояния здоровья артиста его не могут транспортировать в Россию.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина ранее обращалась с просьбой проверить рэпера и блогера Пашу Техника по поводу распространения деструктивного контента.