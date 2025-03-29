То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
Врач рэпера Паши Техника сообщил о риске летального исхода
Лечащий врач Паши Техника оценил состояние рэпера как критическое с высоким риском смерти
Состояние рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) остается тяжелым, есть высокий риск летального исхода, следует из письма лечащего врача.
Лечащий врач рэпера Паши Техника заявил о высоком риске летального исхода, сообщает Ura.Ru.
Он отметил, что состояние артиста остается критическим. В сообщении, опубликованном в telegram-канале рэпера.
Медики настоятельно рекомендовали родственникам артиста приехать для обсуждения дальнейших действий.
Паша Техник был введен в искусственную кому 27 марта после отравления наркотиками в Таиланде. В настоящее время он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Менеджер Паши Техника, Марк, выразил надежду на его выздоровление, подчеркнув, что ситуация остается серьезной. Из-за состояния здоровья артиста его не могут транспортировать в Россию.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина ранее обращалась с просьбой проверить рэпера и блогера Пашу Техника по поводу распространения деструктивного контента.