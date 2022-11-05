Теракт на «Северных потоках» может подорвать нынешнюю Европу

Взгляд
5 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 13:27  |  vz.ru
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Европа еще может сохранить лицо и российскую нефть

Дата полного отказа ЕС от российской нефти все ближе Егор Алеев/ТАСС
Во Франции заявили, что якобы нашли хитрый способ, как заставить Россию продавать свою нефть в рамках потолка цен. Однако их предложение выглядит странной уловкой, на которую Москва вряд ли согласится. Однако у Европы, на самом деле, есть возможности сделать шаг назад, чтобы и отказаться от введения эмбарго на российскую нефть, и при этом сохранить лицо и объемы топлива, избежав массовых протестов. Каким образом? Подробности...
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Финнов и шведов вынудили жить под прицелом России

Премьер-министр Финляндии Санна Марин и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон Vesa Moilanen/AP/ТАСС
После вступления Финляндии и Швеции в НАТО на территории этих стран могут появиться не только американские солдаты и американские военные базы, но и ядерное оружие, скорее всего, тоже американское. Тем самым жители Северной Европы обрекают себя и своих детей на довольно незавидную участь, поскольку Россия не сможет оставить такой шаг без реакции. Подробности...
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«Нам еще вместе жить». Митрополит Тихон — о единстве России и Украины

Залы выставки «Украина. На переломах эпох» Ольга Андреева
«За этим разделением и конфликтом стоят надгосударственные и бесконечно жестокие силы... для которых что афганцы, что корейцы, что украинцы – абсолютно все равно». Такими словами председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов), описал газете ВЗГЛЯД одну из идей выставки «Украина. На переломах эпох», открывающейся в Москве. Подробности...
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Грета Тунберг превращается в нового Ленина

«Мы не можем доверять элитам, которых породила капиталистическая система», - провозгласила Тунберг REUTERS/Dylan Martinez
Шведская эко-активиста Грета Тунберг призвала армию своих сторонников к свержению мировой капиталистической системы и действующих элит, ею порожденных. Это может выглядеть привлекательной трансформацией, если смотреть на Тунберг из тех стран, которые противостоят политическому Западу. Но Запад натравит «Ленина в юбке» прежде всего на Восток. Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Теракт на «Северных потоках» может подорвать нынешнюю Европу

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Выяснение обстоятельств подрыва «Северных потоков» может стать настоящим расследованием века. Оно же может послужить спусковым крючком, который выпустит наружу все накопившиеся внутри Европы противоречия. Подробности...

Чем жестче на Россию давить, тем более сплоченной она становится

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Народное единство для России является ключевым, самым важным фактором ее существования. Причем даже не государства, а народа и страны. Народное единство – залог нашего выживания в самом буквальном смысле этого слова. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Англичанка продолжает усердно гадить

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Британская внешняя политика является одной из наиболее беспримесных в своей эгоистичности. А для России это становится дополнительным раздражающим фактором. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Грета Тунберг свергает капитализм

Обсуждение: 7 комментариев

Финны и шведы как мишень для России

Иран и саудиты: будет ли война?

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Теракт на «Северных потоках» может подорвать нынешнюю Европу

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		5 ноября 2022, 12:50

    История с терактом на газопроводах «Северный поток» точно не станет сериалом на один сезон. Расследование этого инцидента не только позволит задержаться ей в новостном топе, но и может стать одной из – если не главной – причиной будущего раскола трансатлантического единства. Чем более очевидными становятся трудности, с которыми уже сталкивается и только предстоит столкнуть Евросоюзу, лишенному доступа к российским энергоносителям, тем больше интересантов продолжения диалога с Москвой там появляется. Но для такого разворота нужен сильнейший повод и, кажется, именно обстоятельства подрывов «Северных потоков» такой повод могут дать.

    Здесь стоит обратить внимание на две свежие новости. Первая – о том, что «Газпром» получил разрешение на проведение обследования района взрывов у датского острова Борнхольм. Обследование ведет специально оборудованное судно, зафрахтованное оператором «Северного потока» – компанией Nord Stream. А, значит, «Газпром» может получить некие свидетельства и улики, прямо или косвенно указывающие на виновников подрыва.

    Понятно, что до «Газпрома» район был обследован шведскими, датскими и германскими подводниками. Понятно и то, что это обследование могло иметь целью сокрытие наиболее значимых улик теракта. И все же допуск «Газпрома» может говорить о том, что европейцы оставляют в силе опцию реанимации диалога с Россией. Как-никак одна из четырех ниток трубопроводов осталась неповрежденной, и даже по ней одной можно поставлять миллиарды кубометров газа в год, что в условиях энергетического голода уже немало.

    А вот вторая новость может выступить своего рода как casus belli («поводом для войны») между ЕС и связкой США-Великобритания, так и casus belli («поводом для мира») в отношениях ЕС с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что российские спецслужбы располагают сведениями о причастности Великобритании к диверсии на «Северных потоках». По словам Пескова, Лондон также причастен к недавней атаке на военные корабли и порты в Севастополе. Более чем серьезное заявление пока не вынесено на самый высокий уровень, но вскоре может случиться и это. А когда и если это случится, то эффект может быть сравним с геополитическим эффектом событий 11 сентября 2001 года в США.

    Заявлению Пескова предшествовало сообщение основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома. По го словам, экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила сообщение ”it’s done” («сделано») госсекретарю США Энтони Блинкену через считанные минуты после взрывов на газопроводах, то есть тогда, когда об этом еще не могла знать широкая общественность. Тому самому Блинкену, который утверждал, что взрывы на «Северных потоках» представляют собой прекрасную возможность для США.

    Эта цепь событий может говорить о том, что Москва располагает некими доказательствами причастности Великобритании к терактам. То, что Лондон не спешит с ответом на обвинения, говорит о сложности затеянной игры: там точно понимают, что у России есть весомые доказательства, но, возможно, пока не понимают, какие именно. В этой ситуации любые избыточные слова могут обернуться против их произносящего. Не будет удивительным узнать и то, что скоропостижная отставка Трасс, помимо прочего, могла быть прямо связана с компрометирующими ее материалами по «Северным потокам». Трасс известна не самым тщательным отношением к безопасности данных: ранее британские СМИ уже сообщали о том, что сведения из ее телефона могли попасть в руки к россиянам.

    Дальнейшее выяснение обстоятельств подрыва «Северных потоков» может стать настоящим расследованием века. Оно же может послужить спусковым крючком, который выпустит наружу все накопившиеся внутри Европы противоречия. Если республиканцам удастся получить контроль на Палатой представителей США на предстоящих выборах – что более чем вероятно – обязательства европейцев перед Вашингтоном уже не будут выглядеть столь нерушимыми. Трезвые голоса политиков в Италии, Франции и даже Германии зазвучат с новой силой. Переписка Трасс с Блинкеном, данные российских спецслужб и улики, собранные на месте теракта «Газпромом», в какой-то момент могут сложиться в паззл, который уже будет просто нельзя игнорировать.

    Учитывая зависимость ЕС от США и невозможность открытого конфликта между ними, «стрелочником» могут сделать именно Великобританию. Совершив немыслимое – намеренно ввергнув Европу в пучину энергетического кризиса – Лондон мог взять на себя больше риска, чем способен был переварить. Консервативные европейские элиты могут в полной мере воспользоваться этим обстоятельством, сведя на нет попытки Великобритании расширить свою зону влияния за счет ослабления Германии и Франции. Активность Великобритании может раздражать и США, которые с усилением республиканцев могут счесть возможным и важным охладить пыл чрезмерно буйного партнера.

    А если к роли Великобритании в терактах присовокупят Польшу (вспомним радостный твит экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского «Спасибо, США» после взрывов), то Берлин и Париж получат все основания для того, чтобы заодно избавиться от лисы в своем курятнике. Претензии Варшавы на то, чтобы поднять выпавший из рук Германии флаг определяющей силы в ЕС, в том числе за счет контроля над значительными объемами импорта СПГ через свою порты, также будут обнулены. Так «Северные потоки», которые превратили в оружие дискредитации России, могут обернуться против самих манипуляторов.

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