Теракт на «Северных потоках» может подорвать нынешнюю Европу

История с терактом на газопроводах «Северный поток» точно не станет сериалом на один сезон. Расследование этого инцидента не только позволит задержаться ей в новостном топе, но и может стать одной из – если не главной – причиной будущего раскола трансатлантического единства. Чем более очевидными становятся трудности, с которыми уже сталкивается и только предстоит столкнуть Евросоюзу, лишенному доступа к российским энергоносителям, тем больше интересантов продолжения диалога с Москвой там появляется. Но для такого разворота нужен сильнейший повод и, кажется, именно обстоятельства подрывов «Северных потоков» такой повод могут дать.

Здесь стоит обратить внимание на две свежие новости. Первая – о том, что «Газпром» получил разрешение на проведение обследования района взрывов у датского острова Борнхольм. Обследование ведет специально оборудованное судно, зафрахтованное оператором «Северного потока» – компанией Nord Stream. А, значит, «Газпром» может получить некие свидетельства и улики, прямо или косвенно указывающие на виновников подрыва.

Понятно, что до «Газпрома» район был обследован шведскими, датскими и германскими подводниками. Понятно и то, что это обследование могло иметь целью сокрытие наиболее значимых улик теракта. И все же допуск «Газпрома» может говорить о том, что европейцы оставляют в силе опцию реанимации диалога с Россией. Как-никак одна из четырех ниток трубопроводов осталась неповрежденной, и даже по ней одной можно поставлять миллиарды кубометров газа в год, что в условиях энергетического голода уже немало.

А вот вторая новость может выступить своего рода как casus belli («поводом для войны») между ЕС и связкой США-Великобритания, так и casus belli («поводом для мира») в отношениях ЕС с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что российские спецслужбы располагают сведениями о причастности Великобритании к диверсии на «Северных потоках». По словам Пескова, Лондон также причастен к недавней атаке на военные корабли и порты в Севастополе. Более чем серьезное заявление пока не вынесено на самый высокий уровень, но вскоре может случиться и это. А когда и если это случится, то эффект может быть сравним с геополитическим эффектом событий 11 сентября 2001 года в США.

Заявлению Пескова предшествовало сообщение основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома. По го словам, экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила сообщение ”it’s done” («сделано») госсекретарю США Энтони Блинкену через считанные минуты после взрывов на газопроводах, то есть тогда, когда об этом еще не могла знать широкая общественность. Тому самому Блинкену, который утверждал, что взрывы на «Северных потоках» представляют собой прекрасную возможность для США.

Эта цепь событий может говорить о том, что Москва располагает некими доказательствами причастности Великобритании к терактам. То, что Лондон не спешит с ответом на обвинения, говорит о сложности затеянной игры: там точно понимают, что у России есть весомые доказательства, но, возможно, пока не понимают, какие именно. В этой ситуации любые избыточные слова могут обернуться против их произносящего. Не будет удивительным узнать и то, что скоропостижная отставка Трасс, помимо прочего, могла быть прямо связана с компрометирующими ее материалами по «Северным потокам». Трасс известна не самым тщательным отношением к безопасности данных: ранее британские СМИ уже сообщали о том, что сведения из ее телефона могли попасть в руки к россиянам.

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Дальнейшее выяснение обстоятельств подрыва «Северных потоков» может стать настоящим расследованием века. Оно же может послужить спусковым крючком, который выпустит наружу все накопившиеся внутри Европы противоречия. Если республиканцам удастся получить контроль на Палатой представителей США на предстоящих выборах – что более чем вероятно – обязательства европейцев перед Вашингтоном уже не будут выглядеть столь нерушимыми. Трезвые голоса политиков в Италии, Франции и даже Германии зазвучат с новой силой. Переписка Трасс с Блинкеном, данные российских спецслужб и улики, собранные на месте теракта «Газпромом», в какой-то момент могут сложиться в паззл, который уже будет просто нельзя игнорировать.

Учитывая зависимость ЕС от США и невозможность открытого конфликта между ними, «стрелочником» могут сделать именно Великобританию. Совершив немыслимое – намеренно ввергнув Европу в пучину энергетического кризиса – Лондон мог взять на себя больше риска, чем способен был переварить. Консервативные европейские элиты могут в полной мере воспользоваться этим обстоятельством, сведя на нет попытки Великобритании расширить свою зону влияния за счет ослабления Германии и Франции. Активность Великобритании может раздражать и США, которые с усилением республиканцев могут счесть возможным и важным охладить пыл чрезмерно буйного партнера.

А если к роли Великобритании в терактах присовокупят Польшу (вспомним радостный твит экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского «Спасибо, США» после взрывов), то Берлин и Париж получат все основания для того, чтобы заодно избавиться от лисы в своем курятнике. Претензии Варшавы на то, чтобы поднять выпавший из рук Германии флаг определяющей силы в ЕС, в том числе за счет контроля над значительными объемами импорта СПГ через свою порты, также будут обнулены. Так «Северные потоки», которые превратили в оружие дискредитации России, могут обернуться против самих манипуляторов.