Враждебные действия Лондона требуют от Москвы новых подходов

Появляется все больше данных о том, что Британия приняла активное участие в двух терактах, подорвав «Северные потоки» и организовав атаку на корабли Черноморского флота в акватории Севастополя. Причем в первом случае экс-премьер Британии Лиз Трасс, как сообщают СМИ, после взрывов написала госсекретарю США телефонное сообщение со словами «все сделано». Что враждебному поведению Лондона может противопоставить Россия?

Во вторник основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США». По его словам, произошло это потому, что экс-премьер Британии Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену.

В сообщении, по словам Доткома, говорилось: «Все сделано». Он уточнил, что сообщение было отправлено через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал. Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил информацию.

Заявления Доткома обсуждаются на платформах Reddit и на портале 19fortyfive. При этом мейнстримовские западные СМИ это никак не освещают. Официальных подтверждений этой информации не поступало. В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Великобритании ответить на вопрос о переписке Трасс с Блинкеном.

При этом накануне президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то что это реально подрывает в корне их интересы».

Вместе с тем отношения между Москвой и Лондоном в очередной обострились в связи с терактом в акватории Севастополя, который был совершен, по предварительным данным, украинскими боевиками при поддержке британских специалистов. Известно, что Россия проработает практические меры в связи с ролью Британии в произошедшем 29 октября теракте.

В посольстве России в Лондоне также констатировали, что британская разведка уже и не считает нужным скрывать, что щедро делится с ВСУ оперативными разведывательными данными. Кроме того, британский оборонно-промышленный комплекс деятельно участвует в поставках на Украину вооружений, которые используются украинскими карателями и нацистскими формированиями для убийства мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры.

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Таким образом, только за последние месяцы Британия, как полагают эксперты, была замешана сразу в нескольких крупных терактах. «Насколько мы знаем, сейчас Россия в качестве основной версии рассматривает причастность британских спецслужб к терактам на «Северных потоках». Так что, говоря о вероятности такого развития события, в первую очередь стоит отталкиваться от позиции Москвы», – сказал газете ВЗГЛЯД программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«Кроме того, я верю в то, что деградация множества западных политиков, в том числе в Британии, дошла до такого уровня, что о совершении теракта действительно могли писать в обычных сообщениях. Более того, все мы видим профессиональный уровень этих политиков. Так что нет оснований полагать, что сообщение с текстом «все сделано» – это такая выдумка», – подчеркнул эксперт.

«Я тоже вполне допускаю версию о причастности британских спецслужб к подрыву газопроводов. Собственно, изначально был очевиден британский след и в других терактах, совершенных на территории России»,

– сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой. «Без «англичанки» не обошлось на Крымском мосту, в убийстве Дарьи Дугиной, множестве терактов на территории Донбасса. Меняются лица и национальности исполнителей и соучастников, неизменным остается участие Великобритании», – продолжил парламентарий.

«Что касается «It's done», то тут был, скорее, «дембельский аккорд» Лиз Трасс. И все же она успела доложить своим подельникам об успешном завершении. Она знала, что эта операция станет для нее коронным номером. В агонии премьерства нужно было совершить поступок, чтобы войти в историю не только как самый «скоропортящийся» премьер. Было бы даже обидно, если бы мир так и не узнал о ее участии в этом теракте», – иронизирует Луговой.

Киевский политик и блогер Анатолий Шарий в свою очередь обратил внимание на призыв Марии Захаровой к Лондону прокомментировать данные об смс-сообщениях Лиз Трасс. «Фишка в том, что к телефону доступ никто не получал. Получали к виртуальному хранилищу, это просто, если уметь. Эту тему сейчас попытаются перебить другими темами. Чем угодно, даже войной с Албанией», – отмечает Шарий в своем Telegram-канале, намекая на сюжет культового фильма «Хвост виляет собакой».

«Но если власть России не слезет с Британии, если удастся раструсить Германию, смирившуюся с тем, что у нее там что-то подрывают и ее оскорбляют, соврать Штатам и Британии будет трудно. Очень трудно. Это международный терроризм. Это не шутки», – добавил Шарий.

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты также соглашаются с тем, что поведение Лондона в отношении России требует изменения некоторых подходов Москвы во внешней политике, которая должна стать более активной. При этом российским политикам и дипломатам следует систематически требовать от международных организаций оказывать давление на власти Британии по ключевым вопросам. В том числе – в вопросах спонсирования, поддержки и организации актов террора.

«Сам факт, что такая версия поведения Трасс высказывается, говорит о том, насколько плачевно состояние международных отношений», – отметил политолог, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По мнению собеседника, Москве следует перейти в «информационное контрнаступление».

«Если Россия располагает доказательной базой, что именно Великобритания и США причастны к терактам на «Северных потоках», то ее необходимо обнародовать и далее вести очень активную работу на международных площадках, включая ООН и другие организации. Эти вопросы нужно поднимать буквально везде», – считает Кортунов.

При этом Кремль уже пообещал не оставить без ответа участие Британии в атаках на Черноморский флот и «Северные потоки». «Имеются данные, что Британия имеет отношение, говоря по-русски, к террористическому акту в отношении жизненно важной энергетической инфраструктуры, причем не российской, здесь очень важно учитывать, а международной инфраструктуры энергетической», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва рассчитывает, что европейские страны не будут отмалчиваться, а проведут анализ участия Лондона в атаках на Черноморский флот и «Северные потоки». Молчание стран ЕС он назвал непозволительным.

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