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1 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 14:59  |  vz.ru
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США признали провал экономической блокады России

Экономика России не оправдала ожидания Запада Владимир Сергеев/РИА Новости
В США вынуждены констатировать, что России в этом году удалось избежать изоляции. Запад старался своими санкциями лишить нашу страну доходов, а Москва не оправдала их ожидания. Об этом свидетельствуют торговые данные ряда стран с Россией. Даже с некоторыми европейскими странами торговля выросла. Не говоря уже о главных бенефициарах геополитического противостояния Запада с РФ. Подробности...
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Симпатии Москвы и Вашингтона совпали в Бразилии

Ранее считалось, что карьера Лулы закончена: суд присудил ему 12 лет тюрьмы REUTERS/Amanda Perobelli
Победу на выборах президента Бразилии одержал 77-летний Лула да Силва, он уже занимал этот пост в 2003–2011 годах и считался пророссийским политиком. Однако отрыв Лулы от действующего лидера Болсонару минимален. Тот поражения не признал, но Москва и Вашингтон уже поздравили Лулу с победой. У них разные причины болеть именно за него. Подробности...
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«Благодаря Андрею живы люди». Мать — о погибшем в СВО сыне

«Андрей мудрый был ребенок», говорит Мария Костюк t.me/kostuyk
«Могу только сказать: держитесь. И верьте в величие своих сыновей. Нет у меня других слов для коллег, у которых дети погибли... Если сведет судьба, увидимся где-то – наверное, поревем вместе, прежде всего. И разойдемся к людям, помогать им». Замглавы правительства Еврейской автономной области рассказывает о гибели своего сына-офицера в СВО и о том, что дает ей силы пережить это горе. Подробности...
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Враждебные действия Лондона требуют от Москвы новых подходов

Террористическая активность Лондона в отношении России растет Matt Dunham/AP/ТАСС
Появляется все больше данных о том, что Британия приняла активное участие в двух терактах, подорвав «Северные потоки» и организовав атаку на корабли Черноморского флота в акватории Севастополя. Причем в первом случае экс-премьер Британии Лиз Трасс, как сообщают СМИ, после взрывов написала госсекретарю США телефонное сообщение со словами «все сделано». Что враждебному поведению Лондона может противопоставить Россия? Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Нужно ли Путину сейчас договариваться с Байденом

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Как обойтись без успокоительных

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Сергей Худиев, публицист, богослов
По сравнению с нашими предками большинство из нас и сейчас живет в условиях неслыханной в прошлом сытости и личной безопасности. Но люди быстро привыкают к хорошему, и когда новости полны «войн и военных слухов», это оказывается тяжелой травмой. Подробности...
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
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Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
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    Враждебные действия Лондона требуют от Москвы новых подходов

    Террористическая активность Лондона в отношении России растет
    		   1 ноября 2022, 14:50
    Фото: Matt Dunham/AP/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Появляется все больше данных о том, что Британия приняла активное участие в двух терактах, подорвав «Северные потоки» и организовав атаку на корабли Черноморского флота в акватории Севастополя. Причем в первом случае экс-премьер Британии Лиз Трасс, как сообщают СМИ, после взрывов написала госсекретарю США телефонное сообщение со словами «все сделано». Что враждебному поведению Лондона может противопоставить Россия?

    Во вторник основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США». По его словам, произошло это потому, что экс-премьер Британии Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену.

    В сообщении, по словам Доткома, говорилось: «Все сделано». Он уточнил, что сообщение было отправлено через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал. Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил информацию.

    Заявления Доткома обсуждаются на платформах Reddit и на портале 19fortyfive. При этом мейнстримовские западные СМИ это никак не освещают. Официальных подтверждений этой информации не поступало. В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Великобритании ответить на вопрос о переписке Трасс с Блинкеном. 

    При этом накануне президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то что это реально подрывает в корне их интересы».

    Вместе с тем отношения между Москвой и Лондоном в очередной обострились в связи с терактом в акватории Севастополя, который был совершен, по предварительным данным, украинскими боевиками при поддержке британских специалистов. Известно, что Россия проработает практические меры в связи с ролью Британии в произошедшем 29 октября теракте.

    В посольстве России в Лондоне также констатировали, что британская разведка уже и не считает нужным скрывать, что щедро делится с ВСУ оперативными разведывательными данными. Кроме того, британский оборонно-промышленный комплекс деятельно участвует в поставках на Украину вооружений, которые используются украинскими карателями и нацистскими формированиями для убийства мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры.

    Таким образом, только за последние месяцы Британия, как полагают эксперты, была замешана сразу в нескольких крупных терактах. «Насколько мы знаем, сейчас Россия в качестве основной версии рассматривает причастность британских спецслужб к терактам на «Северных потоках». Так что, говоря о вероятности такого развития события, в первую очередь стоит отталкиваться от позиции Москвы», – сказал газете ВЗГЛЯД программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

    «Кроме того, я верю в то, что деградация множества западных политиков, в том числе в Британии, дошла до такого уровня, что о совершении теракта действительно могли писать в обычных сообщениях. Более того, все мы видим профессиональный уровень этих политиков. Так что нет оснований полагать, что сообщение с текстом «все сделано» – это такая выдумка», – подчеркнул эксперт.

    «Я тоже вполне допускаю версию о причастности британских спецслужб к подрыву газопроводов. Собственно, изначально был очевиден британский след и в других терактах, совершенных на территории России»,

    сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой. «Без «англичанки» не обошлось на Крымском мосту, в убийстве Дарьи Дугиной, множестве терактов на территории Донбасса. Меняются лица и национальности исполнителей и соучастников, неизменным остается участие Великобритании», – продолжил парламентарий.

    «Что касается «It's done», то тут был, скорее, «дембельский аккорд» Лиз Трасс. И все же она успела доложить своим подельникам об успешном завершении. Она знала, что эта операция станет для нее коронным номером. В агонии премьерства нужно было совершить поступок, чтобы войти в историю не только как самый «скоропортящийся» премьер. Было бы даже обидно, если бы мир так и не узнал о ее участии в этом теракте», – иронизирует Луговой.

    Киевский политик и блогер Анатолий Шарий в свою очередь обратил внимание на призыв Марии Захаровой к Лондону прокомментировать данные об смс-сообщениях Лиз Трасс. «Фишка в том, что к телефону доступ никто не получал. Получали к виртуальному хранилищу, это просто, если уметь. Эту тему сейчас попытаются перебить другими темами. Чем угодно, даже войной с Албанией», – отмечает Шарий в своем Telegram-канале, намекая на сюжет культового фильма «Хвост виляет собакой». 

    «Но если власть России не слезет с Британии, если удастся раструсить Германию, смирившуюся с тем, что у нее там что-то подрывают и ее оскорбляют, соврать Штатам и Британии будет трудно. Очень трудно. Это международный терроризм. Это не шутки», – добавил Шарий.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты также соглашаются с тем, что поведение Лондона в отношении России требует изменения некоторых подходов Москвы во внешней политике, которая должна стать более активной. При этом российским политикам и дипломатам следует систематически требовать от международных организаций оказывать давление на власти Британии по ключевым вопросам. В том числе – в вопросах спонсирования, поддержки и организации актов террора.

    «Сам факт, что такая версия поведения Трасс высказывается, говорит о том, насколько плачевно состояние международных отношений», – отметил политолог, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По мнению собеседника, Москве следует перейти в «информационное контрнаступление».

    «Если Россия располагает доказательной базой, что именно Великобритания и США причастны к терактам на «Северных потоках», то ее необходимо обнародовать и далее вести очень активную работу на международных площадках, включая ООН и другие организации. Эти вопросы нужно поднимать буквально везде», – считает Кортунов.

    При этом Кремль уже пообещал не оставить без ответа участие Британии в атаках на Черноморский флот и «Северные потоки». «Имеются данные, что Британия имеет отношение, говоря по-русски, к террористическому акту в отношении жизненно важной энергетической инфраструктуры, причем не российской, здесь очень важно учитывать, а международной инфраструктуры энергетической», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, Москва рассчитывает, что европейские страны не будут отмалчиваться, а проведут анализ участия Лондона в атаках на Черноморский флот и «Северные потоки». Молчание стран ЕС он назвал непозволительным.

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