|
|
Эксперт Юшков: Запад скрыл от России улики на месте взрыва «Северных потоков»
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Газпром наконец смог оценить масштабы и характер повреждений «Северных потоков». Однако затяжка с допуском наших специалистов на место событий указывает на попытку западных спецслужб скрыть улики, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщения президента Владимира Путина о степени повреждения «Северных потоков».
«По прошествии большого количества времени Газпром, наконец, допустили к месту взрывов газопроводов. По всей видимости, речь идет о шведской акватории, где произошел подрыв «Северного потока – 1». Именно на него, скорее всего, и был нацелен теракт», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Нам также стало известно, что «Северный поток –2» поврежден в двух местах, но не критично, поскольку мы не видели разгерметизации труб. Причем повредился он осколками «Северного потока – 1». Возможно, повреждена бетонная обшивка, но не сам металл», – рассуждает собеседник.
«Становится ясно, что ремонтные работы будут очень долгими и дорогостоящими. И если решение о восстановлении будет принято, нам придется обследовать газопровод в шведской, датской и немецкой акваториях», – продолжил Юшков.
«Кроме того, очевидно, что европейцы совершенно не настроены на сотрудничество. Да, они допустили Газпром к обследованию, но сделано это спустя долгое время. Видимо, никаких улик мы там уже не найдем. Все придется оценивать по косвенным признакам. Нельзя исключать, что западные спецслужбы все доказательства уже собрали и скрыли. Ведь если бы им нечего было опасаться, то России бы разрешили сразу приступить к осмотру», – предполагает собеседник.
«При этом европейцы просто ничего не говорят об инциденте, заняли позицию страуса, «спрятав голову в песок». Так что рассчитывать на объективное расследование или на то, что страны захотят принять участие в восстановлении труб, пока не стоит», – заключил Юшков.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Газпром допустили к обследованию места подрыва «Северных потоков». По словам главы государства, глава Газпрома Алексей Миллер «доложил с утра, что обследовали». На месте взрыва обнаружены две воронки три и пять метров глубиной. Как рассказал президент, «вырвало трубу длиной 40 метров, всего трубы разошлись на 259 метров».
«Вот этот кусок трубы, который был вырван. Его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону «Северного потока – 2», который тоже оказался поврежденным. Видимо, и этим взрывом, и этими осколками, остатками этой трубы», – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что «это очевидный теракт». России ситуацию «трудно контролировать», поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли теракты. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявлял, что расследование ведут без взаимодействия с российской стороной, чтобы продвигать удобную для Запада версию.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто мог стоять за взрывами на «Северных потоках». Позднее, когда появились фото и видео разрушенных участков, газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия заявляет, что проще построить новый газопровод в Черном море, чем ремонтировать подорванные трубы «Северных потоков» в Балтийском море.
Позже в западных интернет-СМИ появилась информация от основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на «Северных потоках» с текстом: «Все сделано».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Конгрессмен США призвал «уничтожить Россию» из-за традиционных ценностей
Конгрессмен США Раскин заявил о необходимости уничтожить Россию из-за ее следования традиционным ценностям
Россия должна быть уничтожена, так как это православная страна и она исповедует традиционные ценности, заявил конгрессмен США Джейми Раскин.
По его словам, Россия – это православная страна, исповедующая традиционные ценности, поэтому она должна быть уничтожена любой ценой, передает Ura.ru со ссылкой на Fox News.
Ранее сообщалось, что Белый дом будет готов к переговорам с Россией, если на грядущих выборах в Конгресс победит Республиканская партия.
Путин рассказал о повреждениях на «Северных потоках» в результате теракта
Путин сообщил о воронках и вырванной трубе на «Северных потоках» в результате теракта
|
|
Газпром допущен к обследованию места подрыва «Северных потоков», причиной повреждения газопроводов стал теракт, сообщил глава Российского государства Владимир Путин.
По словам Путина, глава Газпрома Алексей Миллер «доложил с утра, что обследовали». На месте взрыва обнаружены две воронки три и пять метров глубиной. Как рассказал президент, «вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259 метров», передает ТАСС.
«Вот этот кусок трубы, который был вырван. Его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону «Северного потока – 2», который тоже оказался поврежденным. Видимо, и этим взрывом, и этими осколками, остатками этой трубы», – приводит его слова РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что «это очевидный теракт». России ситуацию «трудно контролировать», поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы». «Кто-то еще наглости набирался думать, что Россия сама взорвала. До такой бредятины трудно себе представить, что кто-то додумался, но тем не менее придумывают всякую такую чушь», – сказал он.
Путин, отвечая на вопрос, найдутся ли желающие купить российский газ, когда появится турецкий хаб, заявил, что покупатели российского газа есть всегда. Турецкий газовый хаб – реалистичный проект, который удастся достаточно быстро реализовать, заявил он, отметив, что России легче контролировать акваторию Черного моря, а с турецкой стороной «проще работать», потому что президент Реджеп Тайип Эрдоган – «человек слова». Путин не сомневается, что контракты на покупку газа через турецкий хаб будут заключены.
26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» устроили теракты. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявлял, что расследование ведут без взаимодействия с российской стороной, чтобы продвигать удобную для Запада версию.
Западные СМИ: После теракта на «Северных потоках» Трасс отправила Блинкену сообщение «все сделано»
|
|
Западные интернет-СМИ обсуждают информацию основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на «Северных потоках» с текстом: «Все сделано».
Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США». По его словам, произошло это потому, что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену. В сообщении, по словам Доткома, говорилось: «Все сделано». Он уточнил, что сообщение было отправлено через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал.
Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил информацию.
Заявления Доткома обсуждаются на платформах Reddit и на портале 19fortyfive. При этом мейнстримовские западные СМИ это никак не освещают. Официальных подтверждений этой информации не поступало.
Немецко-финский предприниматель Ким Дотком ранее попадал в поле внимания ФБР, в том числе был задержан по запросу бюро и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. США требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он сейчас проживает и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции, напоминает РИА «Новости».
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
New York Times указала на провал экономической блокады России
|
|
Объемы международной торговли с участием России, несмотря на весь массив санкций, введенных Западом после 24 февраля, за этот период лишь выросли. На срыв экономической блокады Москвы обратила внимание The New York Times.
Американская газета New York Times приводит статистику, согласно которой ежемесячный объем торговли с Россией увеличился с такими странами, как Турция (+198%), Индия (+310%), Китай (+64%), Бразилия (+106%) и Япония (+13%). Интересно, что в списке также фигурируют страны ЕС. Так, с Испанией объем ежемесячной торговли вырос на 57%, с Нидерландами – на 32%, а с Бельгией – на 81%.
Наибольшее снижение фиксируется в торговых отношениях России с Великобританией (-79%) и Швецией (-76%). Между тем связи с США сократились не столь драматично – объем ежемесячной торговли снизился лишь на 35%.
Издание пишет, что в 2020 году Россия импортировала из остального мира товаров на сумму 220 млрд долларов. Важными позициями импорта являлись автомобили и автозапчасти, компьютерная техника и лекарства.
После введения санкций объем импорта в Россию резко упал, однако некоторые страны сумели нарастить данный показатель. Так, например, объем импорта Китая в нашу страну с начала СВО увеличился на 24%. Серьезные изменения произошли в торговых отношениях с Турцией: Анкара увеличила поставки в Россию на рекордные 113%.
Кроме того, Россия до 24 февраля была одним из основных поставщиков нефти, газа и полезных ископаемых в Европу. При этом санкции, введенные в отношении Москвы в сфере энергетики, привели к обратному эффекту: Россия нарастила нефтегазовый экспорт в другие регионы мира.
Также после начала СВО рекордный рост российского экспорта произошел в торговых отношениях с Индией: показатель объема ежемесячной торговли вырос на 430%. Следующим «перспективным» направлением стала Турция, объем экспорта с которой увеличился на 112%. Замыкает тройку лидеров Бразилия, с которой данный показатель удалось повысить на 166%.
Напомним, Международное экономическое агентство (МЭА), отражающее точку зрения коллективного Запада, пророчит России колоссальные убытки от разрыва энергетических связей с Европой. По мнению главы МЭА, от этих убытков нашу страну не спасет даже Китай. Однако, как выяснила газета ВЗГЛЯД, Запад рано хоронит энергетическую мощь России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова потребовала от Британии ответа о переписке Трасс с Блинкеном после теракта на «Северных потоках»
|
|
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Великобритании ответить на вопрос о переписке экс-премьера страны Лиз Трасс с госсекретарем США Энтони Блинкеном после теракта на «Северных потоках».
Захарова сообщила в своем Telegram-канале, что ей безразлично, кто и как получил эту информацию. Она призвала Лондон ответить на вопрос: «Отправляла ли премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода «Северный поток» со словами «it’s done» («с ним покончено»)?»
По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, официальный ответ на этот вопрос ожидают миллионы людей по всему миру, которые имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и какова роль англосаксов в совершенном теракте.
Напомним, по словам основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, Трасс через минуту после терактов на «Северных потоках» отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение с текстом: «Все сделано». Мейнстримовские западные СМИ никак не освещают заявление Доткома, однако его слова активно обсуждаются в интернет-пространстве, в частности, на платформах Reddit и на портале 19fortyfive.
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
В США поставили украинский флаг в один ряд с ЛГБТ-символикой
Federalist: Украина и ЛГБТ стали символами превосходства для элит США
|
|
Социальные элиты в США, а также поддерживающие их интернет-пользователи все чаще выставляют украинский флаг наряду с символами ЛГБТ, пишет научный сотрудник Дунайского института Майкл О’Ши.
В статье для издания The Federalist автор задается вопросом, отчего так происходит. Все дело в том, уверен он, что американские социальные элиты уверены в собственной правоте.
Он отметил, что при беглом взгляде на соцсети можно обнаружить бесчисленное множество украинских флагов рядом с радужными флагами и значками с местоимениями. Выставление на своей странице украинского флага стало для некоторых способом показать свое «моральное превосходство», причем даже в случае тех, кто до недавнего времени мало что знал об этой стране, передает РИА «Новости» текст статьи.
Однако, предупреждает автор, общество должно перестать размахивать флагами самомнения: это ведет к затягиванию украинского конфликта.
Между тем, как ранее отмечал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, Украина нужна американским демократам только для одной цели – удовлетворения внутриполитических амбиций.
Новый премьер Британии решил повысить налоги
Сунак решил повысить налоги из-за дыры в бюджете Британии в 57,5 млрд долларов
Глава правительства Великобритании Риши Сунак собирается закрыть дыру в бюджете в 50 млрд фунтов (57,5 млрд долларов), повысив налоги, сообщают источники в британском минфине.
Сунак и глава минфина Джереми Хант договорились об этом 31 октября. В минфине сказали, что «это будет жестко». По словам источника, «всем придется вносить больший вклад в области налогов» для сохранения госуслуг. Указывается, что из-за коронавируса и массовой поддержки населения «по счетам за электричество» потребовались «заимствования сотен миллиардов», теперь дыру в бюджете нельзя закрыть только сокращением расходов, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Напомним, 42-летний Сунак возглавил правительство Великобритании после того, как в отставку с поста премьера подали сначала Борис Джонсон, а затем и сменившая Джонсона Лиз Трасс.
США разъяснили временные рамки потолка цен на российскую нефть
Минфин США решил не распространять рамки потолка цен на нефть, которую погрузили на суда до 5 декабря
Если российскую нефть погрузили на суда до 5 декабря и выгрузят до 19 января, то на нее не будет распространяться механизм потолка цен, сообщил минфин США.
Минфин объяснил, что «ценовой предел» не распространяется на сырую нефть из России, которую «погрузили на суда до 12.01 утра 5 декабря» и выгрузят «до 00.01 19 января», передает РИА «Новости».
Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили, что Вашингтон намерен изменить условия по введению потолка цен на нефть из России в сторону смягчения. По данным СМИ, американские власти не хотят запускать механизм лимита цен до промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 8 ноября.
Госдеп не увидел оснований для приостановки «зерновой сделки» Россией
Представитель Госдепа Прайс отказался считать атаку на российские корабли основанием для приостановки «зерновой сделки»
По мнению США, украинская атака на корабли Черноморского флота не является «оправданием» для решения России приостановить «зерновую сделку», следует из заявления официального представителя Госдепа Неда Прайса.
Как заявил Прайс, США и «другие страны» полагают, что российскому решению «не может быть оправдания». По версии Вашингтона, «любые» российские аргументы якобы игнорируют «затруднение и блокировку доступа зерна» в государства, которым оно необходимо, передает РИА «Новости».
Прайс заявил, что российское решение вызывает сожаление и влияет на продовольственную безопасность в мире. Он призвал Россию вернуться к полноценному участию в сделке, а остальных участников соглашения – продлить действие инициативы, передает ТАСС.
По словам Прайса, помехи в реализации сделки ведут к скачкам цен на продукты, снижают доверие страховщиков и перевозчиков, приводят к новым трудностям для государств с низким уровнем доходов, которые уже страдают от тяжелого гуманитарного кризиса и продовольственной нестабильности. Прайс сказал, что уже можно видеть повышение стоимости продовольствия. «Нам нужно, чтобы цены продолжили снижаться», – сказал он.
«Все мы помним, в каком тяжелом положении находился мир до начала реализации зерновой сделки, как резко выросли цены на продовольствие и сырьевые товары. С началом реализации этой инициативы цены упали. Но весь этот прогресс висит на волоске, если Россия не возобновит свое участие в данной инициативе. Это не просто ударит по Украине, это станет болезненным ударом для всего остального мира», – заявил представитель Госдепа.
США утверждают, что 66% зерна якобы направляется в развивающиеся страны, 19% общего объема зерна – в наименее развитые страны мира. При этом Прайс бездоказательно обвинил Россию в том, что Москва «может исказить данные». Объясняя перевозку зерна в Европу, Прайс заверил, что там зерно «перерабатывают, а затем отправляют в развивающиеся страны со средним и низким уровнем дохода».
Напомним, Украина предприняла атаку на корабли Черноморского флота и портовую инфраструктуру Севастополя, которые обеспечивают безопасность гражданских судов в рамках сделки. После этого Россия объявила о решении приостановить участие в «зерновой сделке». Следует отметить, что главными бенефициарами сделки оказались не неиболее нуждающиеся страны, а страны Запада.
Президент России Владимир Путин расценил ситуацию с вывозом зерна с Украины как «сплошное надувательство». Он указал, что «зерно с Украины продолжает уходить мимо беднейших стран».
Газпром стал самой прибыльной компанией России в 2021 году
Forbes назвал Газпром самой прибыльной компанией России в 2021 году
Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских компаний по размеру чистой прибыли по итогам 2021 года.
Газпром в 2021 году заработал 2,2 трлн рублей чистой прибыли. При этом за первое полугодие 2022 года прибыль компании оказалась выше, чем за весь 2021 год. Газпром заработала 2,5 трлн рублей, пишет Forbes.
Сбербанк, который в 2020 году лидировал в рейтинге, в 2021 году занял второе место, хотя и заработал рекордные для себя 1,25 трлн рублей.
В тройку лидеров также вошла Роснефть, прибыль которой превысила 1 млрд рублей. Четвертое место занял «Лукойл» (775,5 млрд рублей), пятое – Сургутнефтегаз (513,2 млрд), передает ТАСС.
Напомним, летом Газпром отказался платить рекордные дивиденды за 2021 год. При этом позднее он снова всех удивил неожиданным решением дивиденды за первое полугодие 2022 года выплатить.
Эксперт оценил данные об отправке Трасс сообщения «все сделано» после подрыва «Северных потоков»
Политолог Бордачев: Западные политики деградировали настолько, что могут хвастаться терактами в телефонных сообщениях
|
|
Лиз Трасс действительно могла написать такое сообщение, учитывая ее уровень профессионализма, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее в западных интернет-СМИ появилась версия о том, что бывший премьер-министр Британии могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на «Северных потоках» с текстом: «Все сделано».
«Насколько мы знаем, сейчас Россия в качестве основной версии рассматривает причастность британских спецслужб к терактам на «Северных потоках». Так что, говоря о вероятности такого развития события, в первую очередь стоит отталкиваться от позиции Москвы», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Кроме того, я верю в то, что деградация множества западных политиков, в том числе в Британии, дошла до такого уровня, что о совершении теракта действительно могли писать в обычных сообщениях. Более того, все мы видим профессиональный уровень этих политиков. Так что нет оснований полагать, что сообщение с текстом «все сделано» – это такая выдумка», – подчеркнул эксперт.
Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США». По его словам, произошло это потому, что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену. В сообщении, по словам Доткома, говорилось: «Все сделано». Он уточнил, что сообщение было отправлено через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал.
Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил информацию.
Заявления Доткома обсуждаются на платформах Reddit и на портале 19fortyfive. При этом мейнстримовские западные СМИ это никак не освещают. Официальных подтверждений этой информации не поступало.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Великобритании ответить на вопрос о переписке Трасс с Блинкеном.
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил, что Запад специально на протяжении месяца не допускал Газпром к обследованию места взрыва, чтобы скрыть улики.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперты оценили угрозы Байдена нефтяным компаниям США
Американисты: Угрозы Байдена в адрес нефтяников не помогут ему на выборах
|
|
Американские нефтяники на выборах традиционно «болеют» за республиканцев, однако попытка Джо Байдена мобилизовать свой электорат с помощью угроз в адрес нефтяных компаний выглядит сомнительной. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политологи-американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков.
«Байден и так собирался ввести высокие налоги для нефтяных компаний. Это один из его давнейших планов, который укладывается в общую риторику демократов: они в очередной раз начинают разгонять тему сверхприбыли нефтяников. Тема не нова – все начиналось с Берни Сандерса, который еще весной говорил об алчности нефтяных компаний, ведущей к росту цен на бензин», – считает политолог Дмитрий Дробницкий.
«Рассматривались даже заморозки акцизов. В частности, заметно снизился федеральный акциз на бензин. Другое дело, что американские акцизы с российскими или европейскими не сравнятся. У нас, например, налоги около 80%, а у них – значительно меньше. Сейчас же среди демократов возобладала точка зрения о том, что в сложившейся ситуации виноваты не только Россия, но и нефтяники», – акцентирует эксперт.
«Американские нефтяники традиционно «болеют» за республиканцев. Конечно, никто не отменял систему «крупный бизнес дает деньги всем на всякий пожарный», но энергетические компании в большей степени симпатизируют именно республиканцам. Исключение, пожалуй, могут составить только те, кто занимаются ветрякам и солнечной энергетикой», – подчеркивает собеседник.
«Если говорить о выборах, то здесь у большинства избирателей мнение достаточно «закалено»: собирающиеся голосовать за республиканцев прекрасно понимают, в чем различие позиций по экономике между двумя партиями. Они, между прочим, текущую инфляцию с Россией уже не увязывают. Все сбрасывают на плохую политику Байдена», – считает Дмитрий.
«Ключевой вопрос состоит в неприсоединившихся избирателях. Однако для них политические тонкости не очень важны. На первом месте стоят общие психологические ощущения. И здесь, конечно, Демократическая партия достаточно сильно проигрывает республиканцам», – делится эксперт.
«Сегодня Демпартия – это организация, которая находилась у власти два года. На ее долю пришлись крупнейшие провалы в экономике. Причем для обывателя нет разницы в том, кто виноват: Россия или кто-то другой. Ключевой момент в том, что именно демократы позволили ситуации дойти до сегодняшнего состояния. С точки зрения простых эмоций, присоединиться к демократам неопределившемуся человеку сегодня крайне трудно», – подчеркивает политолог.
В свою очередь политолог Малек Дудаков считает, что желание Байдена повысить налоги для нефтяных компаний – это попытка мобилизовать электорат перед выборами в Конгресс.
«Эта новость больших проблем демократам не принесет. Байден пытается лишний раз мобилизовать свой электорат, который и так негативно относится к традиционной энергетике. В целом сторонники демократов привыкли думать, что нефтяные компании наживаются на проблемах простого народа», – считает эксперт.
«Однако не совсем понятно, насколько тема налогов для нефтяников подходит для мобилизации электората. Все-таки до выборов в Конгресс осталось не так много времени, а демократам грозит поражение. Вероятна победа республиканцев, которые никаких налогов, конечно же, вводить не собираются. Именно поэтому энергетические компании традиционно симпатизируют им», – акцентирует собеседник.
«Нефтяникам с республиканцами будет проще договориться. Возможно, что компаниям удастся добиться увеличения числа лицензий, выдаваемых на добычу нефти в пределах федеральных земель. Вероятна и разморозка некоторых проектов, которые были приостановлены администрацией Байдена», – подчеркивает эксперт.
Ранее стало известно о том, что Байден «пригрозил» нефтяным компаниям США высокими налогами на сверхприбыль за отказ снижать цены на топливо. Президент заявил, что компании должны действовать в интересах своей страны и потребителей, а не тратить сверхдоходы на обратный выкуп акций.
«Если они этого не сделают, они будут платить более высокий налог на сверхприбыль и столкнутся с другими ограничениями», – заявил Байден, добавив, что его администрация намерена начать проводить консультации с Конгрессом США по сложившейся ситуации. Байден призывает нефтяные компании «выполнять свои обязанности», передает ТАСС.
Байден заявил о своем недовольстве тем фактом, что сверхприбыль нефтяных компаний тратится на выплаты акционерам, а не на инвестиции в США или на улучшение ситуации для потребителей. Президент также назвал «возмутительным» размер прибыли шести крупнейших нефтяных компаний, который оценивается в 100 млрд долларов.
Байден подчеркнул, что «справедливая прибыль» – это нормальная ситуация для любого крупного бизнеса, однако в текущих реалиях нефтяники зарабатывают «на войне». «Их прибыль – это прибыль не от того, что они сделали что-то инновационное. Их прибыль – это прибыль от войны», – считает президент.
Напомним, что еще при прошлой администрации Дональда Трампа бензин стоил 2,38 доллара за галлон (около 3,8 литра). Однако уже при Байдене цена достигла рекордных 5 долларов, однако снизилась до 3,78. Для снижения стоимости администрации Байдена понадобилось потратить половину стратегического резерва нефти США. Тем не менее цены на бензин падают с достаточно низкой скоростью.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В МИД сочли голословными заявления Госдепа о работе Арктического совета без России
Представитель МИД Корчунов: Слова советника Госдепа о работе Арктического совета без России голословны
Заявления Госдепа о том, что Арктический совет может работать без участия России, в Москве считают голословными, США необходимо выучить уставные документы организации, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
Советник Госдепа США Дерек Шолле заявил, что Арктический совет может реализовывать большую часть своих проектов без участия России. По словам Корчунова, все решения Арктического совета принимаются всеми странами-членами совета, если нет консенсуса, то решение принято не будет. Посол указал на недостаточность степени проработки Шолле устава Арктического совета, передает радио Sputnik.
Корчунов также напомнил, что большинство проектов в Арктическом регионе реализуются двумя-тремя странами, нет таких программ, в которых участвуют все члены совета.
Ранее США выразили обеспокоенность «по поводу стабильности и безопасности» в Арктике.
Американский сенатор Ангус Кинг назвал Арктику потенциальным центром конфликта с Россией. Он указал на критическую важность региона для внешней политики Америки и ее национальной безопасности.
До этого в сентябре в Пентагоне усомнились в стабильности и безопасности в Арктике.
Между тем командующий Северным флотом (СФ) адмирал Александр Моисеев заявил о нарастании негативных тенденций в военно-политической обстановке в Российской Арктике.
Также Моисеев заявил, что Северный флот России даст адекватный ответ на возрастание военной активности стран НАТО и США и в Арктическом регионе Европы.
Экоактивисты облили краской здания МВД, MI5 и Банка Англии в Британии
Здания британского МВД, службы контрразведки MI5, Банка Англии и штаб-квартиру медиахолдинга News Corp облили оранжевой краской, ответственность взяло на себя экологическое движение Just Stop Oil.
Распылением оранжевой краски на здания занимались шесть активистов Just Stop Oil, говорится в заявлении организации, передает РИА «Новости».
Отмечается, что здания были выбраны, поскольку они олицетворяют поддержание экономики «ископаемых видов топлива».
Ранее в октябре активисты Just Stop Oil кинули шоколадный торт в восковую фигуру короля Карла III в лондонском Музее мадам Тюссо. После этого они принялись рассказывать посетителям об изменении климата, и потребовали прекратить добычу нефти и газа.
Глава «Нафтогаза Украины» подал в отставку
Директор компании «Нафтогаз Украины» Витренко написал заявление об уходе
Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко написал заявление об отставке и в ближайшее время покинет свою должность, сообщают источники в компании и в Верховной раде.
По данным украинских СМИ, по процедуре Витренко должен уволить наблюдательный совет компании, однако при его отсутствии это может сделать кабинет министров, выполняющий функции совета. Место Витренко должен занять действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает ТАСС со ссылкой на издание «Экономическая правда».
В середине октября «Нафтогаз Украины» совместно с американскими компаниями заключал контракты по разработке украинских газовых месторождений.
Дефолт «Нафтогаза» и отсутствие денег на газ для подготовки к зимнему сезону – лишь одна из проблем украинской энергетики.
На самом деле Украина может выйти на самообеспечение газом. Как это возможно и чья алчность может все испортить, писала ранее газета ВЗГЛЯД.