Новак рассказал о расследовании Газпрома на месте диверсии на «Северных потоках»

Эксперт оценил данные об отправке Трасс сообщения «все сделано» после подрыва «Северных потоков»

Политолог Бордачев: Западные политики деградировали настолько, что могут хвастаться терактами в телефонных сообщениях

Лиз Трасс действительно могла написать такое сообщение, учитывая ее уровень профессионализма, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее в западных интернет-СМИ появилась версия о том, что бывший премьер-министр Британии могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на «Северных потоках» с текстом: «Все сделано».

«Насколько мы знаем, сейчас Россия в качестве основной версии рассматривает причастность британских спецслужб к терактам на «Северных потоках». Так что, говоря о вероятности такого развития события, в первую очередь стоит отталкиваться от позиции Москвы», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«Кроме того, я верю в то, что деградация множества западных политиков, в том числе в Британии, дошла до такого уровня, что о совершении теракта действительно могли писать в обычных сообщениях. Более того, все мы видим профессиональный уровень этих политиков. Так что нет оснований полагать, что сообщение с текстом «все сделано» – это такая выдумка», – подчеркнул эксперт.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США». По его словам, произошло это потому, что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену. В сообщении, по словам Доткома, говорилось: «Все сделано». Он уточнил, что сообщение было отправлено через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал.

Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил информацию.

Заявления Доткома обсуждаются на платформах Reddit и на портале 19fortyfive. При этом мейнстримовские западные СМИ это никак не освещают. Официальных подтверждений этой информации не поступало.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Великобритании ответить на вопрос о переписке Трасс с Блинкеном.

Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».

Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил, что Запад специально на протяжении месяца не допускал Газпром к обследованию места взрыва, чтобы скрыть улики.

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