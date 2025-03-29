То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.4 комментария
Возвращенных с Украины россиян привезли в Курскую область
В Курскую область доставили возвращенных с Украины россиян, их разместили в ПВР
Россияне, возвращенные с Украины, прибыли в Курскую область и размещены в пунктах временного размещения, некоторым из них потребовалась медицинская помощь, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Возвращенные с Украины жители Курской области были доставлены в регион, где их разместили в пункте временного размещения (ПВР), следует из сообщения в Telegram-канале Москальковой.
По словам омбудсмена, волонтеры, Российский Красный Крест и социальные службы помогли расположиться возвращенным жителям в пункте временного размещения.
Москалькова уточнила, что шестеро из этих людей были перевезены на скорой помощи и находятся в больницах. Также нескольким пожилым людям потребовалась стационарная медицинская помощь по прибытии. Медицинские работники из Брянска и Курска оказывают необходимую помощь.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вместе с Москальковой посетили ПВР, где пообщались с вернувшимися. Хинштейн отметил, что среди них много пожилых людей, самой старшей из которых 92 года. Региональный уполномоченный по правам человека Владимир Фирсов также активно участвует в данной работе.
Ранее Москалькова заявила, что с украинской территории были возвращены 25 жителей Курской области.
Жители Курской области, вернувшиеся с Украины, обрели временное пристанище в Брянске при поддержке Российского Красного Креста, где им предоставили возможность отдохнуть и восстановить силы.