США подготовились перейти к следующей фазе конфликта на Украине

Размещенные в Румынии элитные подразделения 101-й дивизии воздушно-десантных войск США готовы к сражению на территории Украины «уже ближайшей ночью». Как говорят командиры, они обладают уникальными возможностями и средствами воздушного нападения. США также усилились на польской базе им. Костюшко, где на постоянной основе появился 5-й армейский корпус. Насколько реальна угроза прямого участия США в конфликте и что станет поводом для эскалации?

Командиры 101-й дивизии воздушно-десантных войск США, которую Вашингтон разместил летом в Румынии на фоне обострения отношений между Россией и НАТО, заявляют о готовности американских войск войти на территорию Украины. В интервью каналу CBS News командир боевой группы 2-й бригады полковник Эдвин Маттаидесс заявил, что солдаты «готовы к сражению уже ближайшей ночью, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО».

Замкомандира дивизии бригадный генерал Джон Любас добавил, что «мы готовы защищать каждый дюйм земли НАТО». «Мы обладаем уникальными возможностями, такими как наши средства воздушного нападения... Мы легкая пехота, но опять же, мы привносим с собой эту мобильность для наших самолетов и средств воздушного нападения», – пояснил Любас.

Бойцы 101-й воздушно-десантной дивизии, которую называют «Кричащими орлами», была переброшена на румынскую авиабазу «Михаил Когэлничану» в июле. Это одна из самых элитных десантно-штурмовых дивизий США. Переброска состоялась впервые за 80 лет и стала самым значительным развертыванием подразделения на континенте со времен Второй мировой войны, когда дивизия участвовала в крупнейшей в истории десантной высадке союзнических войск в Нормандии 6 июня 1944 года.

Подразделение обучено развертываться на любом поле боя в течение нескольких часов. Выполнять задачи на румынской базе будут около 4700 военнослужащих. Оперативным центром подразделения стала боевая группа 2-й бригады.

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош считает, что в силу малочисленности «Кричащие орлы» не представляют серьезной опасности, «но с точки зрения эскалации ситуации – это, безусловно, угроза, поскольку переход на территорию Украины автоматически ставит армию США в положение прямого контакта с Вооруженными силами РФ».

«Это значит, что может начаться война между Россией и НАТО. Болтовня и бравада, которую позволяют себе американские военные, указывает на то, что они не отдают себе отчета в том, что может последовать за теми действиями, о которых они говорят»,

– пояснил Бартош.

В то же время «Кричащие орлы» неплохо подготовлены, поэтому их непосредственное участие в боевых действиях на Украине станет «серьезным шагом в эскалации вооруженного противостояния». «Но проблема не в наращивании военных мускулов, а в создании политического прецедента, то есть практически речь будет идти о том, что Россия вступает в войну с Соединенными Штатами и другими странами НАТО», – предупредил эксперт.

По мнению Бартоша, для перехода украинской границы США могут найти «любой повод». «США уже воюют на Украине чужими руками – Вооруженные силы Украины (ВСУ) используются ими как пушечное мясо. И вот теперь эти бравые ребята собираются предложить себя в качестве пушечного мяса», – добавил собеседник.

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В том, что прямое участие США в украинском конфликте – реальная угроза, убежден военный эксперт, выпускник Высшей дипломатической академии Франции Александр Артамонов. По его словам, подобные заявления «действительно соответствуют настрою американских частей». «США показывают абсолютнейшую решимость перейти к следующей фазе конфликта. Это видно невооруженным глазом. Как правило, чем больше они кричат о мире, тем больше совершают различные провокационные действия. Эскалация продолжается несмотря на то, что несколько дней назад министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином ситуацию на Украине», – отметил Артамонов.

Прибытие американских военных на авиабазу «Михаил Когэлничану» сопровождалось торжественной церемонией, после которой состоялись совместные с румынскими солдатами учения для демонстрации огневой мощи с использованием ударных вертолетов, артиллерии, пулеметов и танков. Учения имитировали бои ВСУ против российских войск. Американская пресса называла эти учения четким сигналом России и союзникам Америки по НАТО о том, что армия США находится рядом.

О предстоящем увеличении численности войск в Румынии в виде ротационной бригады и создании постоянного гарнизона в Польше заявил президент Джо Байден во время июньского саммита НАТО в Мадриде. В связи с этим в польской Познани – восточный фланг НАТО – на базе им. Костюшко разместилось первое постоянное военное присутствие США – 5-й армейский корпус, который отвечает за управление маневрами солдат в Европе.

Участие в украинском конфликте многонационального контингента под руководством США допускает бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус. Как сообщает РИА «Новости», он заявил об этом в интервью изданию Express. Поводом для эскалации станет нападение на одного из членов альянса, для НАТО это «красная линия», пересечение которой спровоцирует активное вмешательство с его стороны. «США и другие страны могут отреагировать (на действия России) тем или иным образом, но как многонациональная сила под руководством США, а не как сила НАТО», – сказал Петреус.

По оценке Артманова, польские батальоны «уже фактически вошли на территорию Украины с разрешения Владимира Зеленского, который подписывал с Варшавой соответствующие договоры». «Польские батальоны – это силы НАТО, поэтому с точки зрения Вашингтона, вхождение на территорию Украины их братьев по оружию автоматически возлагает ответственность на США. Но как говорят американские аналитики,

в случае прямой конфронтации с Россией армия США выдержит недолго. У американцев отсутствует любой реальный боевой опыт,

все помнят недавнюю позорную эвакуацию из Афганистана», – указал собеседник.

Более того, в случае прямого военного столкновения с Россией американская армия столкнется со множеством проблем, в том числе логистическими, ей придется доставлять боеприпасы из-за океана, считает эксперт. «Американцы не смогут вести наступление при отсутствии полноценного снабжения и нехватки танкового потенциала. Но США могут устроить ядерную провокацию, потому что в Польше много пусковых установок Mk 41 для крылатых ракет «Томагавк», которые могут нести ядерную боевую часть», – не исключает Артамонов.

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