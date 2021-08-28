Американских военных лишат российского тепла

Минобороны США запретило своим базам в Евросоюзе заключать контракты на приобретение энергоресурсов у России. Это будет касаться даже выработанного из российского газа тепла и электричества. Это навредит самим военным, предупреждают эксперты, ведь запреты вступят в силу уже этой осенью. Но есть и те, кто получит от такого решения прямую финансовую выгоду.

Пентагон запретил с 30 августа своим военным базам в Европе заключать контракты на приобретение любых российских энергоресурсов, включая отопление, охлаждение и электричество. Из публикации в Федеральном реестре США (сборник официальных документов американского правительства) следует, что соответствующая правка в приложение к Федеральному положению о военных закупках (DFARS) вносится с целью обеспечить осуществление раздела оборонного бюджета на 2020 финансовый год, который начнется с 1 октября. Этот раздел запрещает «заключение контрактов на приобретение энергоресурсов, поставляемых из Российской Федерации, для военных объектов в Европе».

В американском оборонном ведомстве утверждают, что ввели запрет «в целях укрепления энергетической безопасности в Европе». Впрочем, в Пентагоне допускают возможность исключений из правила. Кроме того, как указано в документе, «запрет распространяется только на Европу, но не на Азию (например, те части Турции, которые находятся в Азии)».

Несмотря на закрытие за последние несколько лет сотен баз в Ираке и Афганистане, Соединенные Штаты по-прежнему содержат около 800 военных таких объектов в более чем 70 странах и территориях за рубежом – от гигантских «Маленьких Америк» до небольших радиолокационных станций. У Великобритании, Франции и России на всех вместе всего около 30 иностранных баз.

Военные объекты в Европе США активно размещали в годы холодной войны. Только в Германии, одном из ближайших союзников Вашингтона, их более 80, в том числе авиабаза Рамштайн. Всего на постоянной основе в Европе размещен 70-тысячный контингент, а еще 6 тыс. человек пребывают на ротационной основе. В 2017 году американские военные в целом ежедневно закупали около 269 тыс баррелей нефти (болнн 42 млн. литров). Больше всего трат приходилось на ВВС (около 4,9 млрд долларов) и ВМФ (2,8 млрд).

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин говорит, что поставки российских энергоресурсов на американские военные базы в Европе производятся не напрямую, а через дочерние предприятия крупных компаний. «Такие поставки действительно осуществляются, поэтому с точки зрения политики такой запрет логичен. Но информация о том, кто именно и сколько поставляет топлива американцам в Европе, нигде не публикуется. Но раз США решили запретить это, то такие поставки были. Но не думаю, что это сильно повлияет на прибыли российских компаний. Это больше политический жест», – считает Пикин.

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Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев обратил внимание на то, что Пентагон не стал вводить запрет тайно, а придал информацию огласке. «Я вижу в этом сигнал военным партнерам США. Задан тренд по принципу – делайте как мы и отказывайтесь от любых российских энергоресурсов», – предположил Перенджиев.

Американцы понимают абсурдность нового запрета, полагает эксперт, потому что Россия остается одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в США– в прошлом году РФ опередила Мексику и вышла на второе место среди крупнейших экспортеров нефти и нефтепродуктов в США. Так, в 2020 году Соединенные Штаты ежедневно импортировали из России в среднем 538 тысяч баррелей нефти по сравнению с 520 тысячами баррелей в 2019.

Однако новый запрет принесет неприятности европейским компаниям, уверен Перенджиев. «Переработка российских энергоносителей происходит непосредственно в Европе. Определить, российский или европейский бензин получают американские военные, не всегда просто. Поэтому удар наносится по европейским нефтеперерабатывающим предприятиям, которые будут вынуждены закупать нефть не у России, а в других странах», – отметил собеседник.

Более того, не исключена ситуация, при которой американская авиация и бронетехника просто останутся без горючего. «Топлива, которое не связано с Россией, в Европе просто не существует. Американцы ставят своих военнослужащих в Европе в глупое положение, если в нужный момент танки окажутся не заправленными из-за отсутствия дизеля», – пояснил эксперт. Перенджиев подчеркивает, что очередной инструмент геоэкономического противоборства американцев с Россией «бумерангом бьет по самой армии США за границей, они пилят сук, на котором сидят».

Вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков добавляет, что американские базы в ЕС «используют электроэнергию, которая вырабатывается за счет сжигания российского газа на европейских электростанциях».

«Военным США необходимо отопление, которое они получают от тех же самых европейцев, а те – благодаря российскому газу. Поэтому такой запрет в первую очередь наносит ущерб самим американским базам. Им придется искать другие источники энергоресурсов.

А с учетом того, что сейчас в Европе основную роль играет российский газ и энергоносители, это будет представлять весьма определенные проблемы для американских военных», – считает Сивков.

Эксперт добавил, что в таком решении были в первую очередь заинтересованы частные структуры в США, «чтобы энергоносители на эти базы поставлялись исключительно из Соединенных Штатов и стран-союзников, того же Катара или Саудовской Аравии». «Доставка из этих стран требует значительно больше ресурсов и времени, чем из России. Бизнес прибыльный, поэтому главная причина не в том, что кому-то мешают российские энергоресурсы. Американцы, напомню, спокойно закупали в Афганистане для своих сателлитов российские вертолеты Ми-17. Поэтому очевидно, что сейчас элитарные корпорации работают на свой карман и наносят огромный ущерб США как государству», – подчеркнул собеседник.