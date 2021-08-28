Американских военных лишат российского тепла

Взгляд
28 августа, суббота  |  Последнее обновление — 19:03  |  vz.ru
Разделы

За что Россия получила миллиарды долларов от МВФ

Зачем Россия получила помощь от МВФ REUTERS/Yuri Gripas
Россия получила от МВФ почти 18 млрд долларов. Это помощь нашей экономике в условиях пандемии. Проблема в том, что это, по сути, виртуальные деньги, которые перевести в реальные доллары и евро не так-то просто. Почему западный валютный фонд так щедр к России, и главное – зачем нам вообще понадобились эти деньги? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
Перейти в раздел…

Российским школьникам предложили новую традицию

Путин поддержал введение традиции поднятия флага России в школах Нина Зотина/РИА Новости
В российских школах могут ввести церемонию торжественного поднятия флага. Такое предложение общественников поддержал Владимир Путин. Однако эксперты предупреждают ответственных за реализацию идеи: столь важная для патриотического воспитания процедура не должна превратиться в формальность и казенщину. Как внедрить в школы новую для современной России традицию? Подробности...
Перейти в раздел…

Теракт в Кабуле нанес серьезный урон репутации Байдена

Джо Байден должен взять на себя ответственность и уйти в отставку, считают конгрессмены-республиканцы Stefani Reynolds/CNP/Global Look Press
В Кабуле произошло то, что экс-президент США Трамп назвал «самой позорной вещью, которая происходила с Америкой». За считанные дни до ухода сил западной коалиции из Афганистана ИГ совершило один из самых кровавых терактов последнего времени – погибло более ста человек, из них 13 военных США. Байден обещает нанести удар возмездия. Чем смогут ответить исламистам на пинок в спину бегущие из Афганистана американцы? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
Перейти в раздел…

Унизить Украину Запад поручил Эстонии

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Публичная выволочка от Эстонии демонстративно унизительна. Круче этого — только прислать извещение по почте. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Талибам важно показать беспомощность Байдена

Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Талибы много раз повторяли, что против массовой эвакуации афганцев. Это утечка мозгов, бегство специалистов (и денег), которые им нужны самим. К тому же паника возле аэропорта поддерживала образ ужасных талибов, от которых люди бегут любой ценой. Подробности...

Русские должны вернуться на Кавказ

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Освоение Кавказа русскими происходило не одно столетие. По большому счету, в какой-то момент это стало русской миссией. Но только за 10-е годы XXI века количество русского населения Северного Кавказа сократилось с 25,6% до 19% и продолжает сокращаться. Подробности...
Обсуждение: 82 комментария
Перейти в раздел…

Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 6 комментариев

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Перейти в раздел…

В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
Подробности...

Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
Подробности...

Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Сколько денег вы планируете потратить на сборы ребенка в школу?
  • До 10 тыс. рублей

  • 10-20 тыс. рублей

  • Более 20 тыс. рублей
Поддерживаете ли вы идею официально ввести в России новый праздник – День отца?
  • Да

  • Нет

  • Только, если его сделают выходным днем
В вашей семье принято заниматься домашним консервированием на зиму?
  • Да, регулярно

  • Да, изредка

  • Нет
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Афганистане уничтожены два боевика ИГ в результате удара США
    Меры против COVID-19 решили усилить в российских школах с 1 сентября Массовые протесты из-за закрытия банков начались в Кабуле В США захотели воссоздать советского «морского монстра» Украина решила расторгнуть контракт на поставку индийских вакцин от коронавируса
    Псаки назвала темы переговоров Байдена и Зеленского Названо число переболевших коронавирусом российских школьников Эстония призвала ЕС создать ПВО для «сдерживания России» Жителей Ростовской области атаковали миллионы зеленых комаров
    Латвия не пустила журналистов на границу для освещения ситуации с мигрантами Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины «испортить ей жизнь» Минобороны приступает к напугавшей США модернизации бомбардировщиков Ту-95 Звезда грузинского футбола оценил уровень чемпионата России

    «небо закрыто»


    Захарова поставила талибов в пример Киеву

    «греховное и малообъяснимое»


    Патриарх Кирилл счел греховным визит патриарха Варфоломея на Украину

    «зачет-незачет»


    Школам разрешили отказаться от пятибалльной системы в оценках по ряду предметов

    Видео

    «Северный поток – 2»


    Газпрому придется обхитрить Европу

    конец эвакуации


    Американцев в Афганистане ждет новое унижение

    виртуальные деньги


    За что Россия получила миллиарды долларов от МВФ

    обещания и реальность


    Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

    бывший ссср


    Эстония жестоко развеяла европейские грезы Украины и Грузии

    Новый мировой порядок


    Владимир Можегов: Однополярный мир закончился в Афганистане

    двойные стандарты


    Максим Соколов: «Стук-стук-стук» как норма сообщества

    освоение Кавказа


    Валерий Коровин: Русские должны вернуться на Кавказ

    на ваш взгляд


    Сколько денег вы планируете потратить на сборы ребенка в школу?

    Американских военных лишат российского тепла

    Поставка энергоресурсов армии – это прибыльный бизнес    28 августа 2021, 18:00
    Фото: Pavel Nemecek/Zuma/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Минобороны США запретило своим базам в Евросоюзе заключать контракты на приобретение энергоресурсов у России. Это будет касаться даже выработанного из российского газа тепла и электричества. Это навредит самим военным, предупреждают эксперты, ведь запреты вступят в силу уже этой осенью. Но есть и те, кто получит от такого решения прямую финансовую выгоду.

    Пентагон запретил с 30 августа своим военным базам в Европе заключать контракты на приобретение любых российских энергоресурсов, включая отопление, охлаждение и электричество. Из публикации в Федеральном реестре США (сборник официальных документов американского правительства) следует, что соответствующая правка в приложение к Федеральному положению о военных закупках (DFARS) вносится с целью обеспечить осуществление раздела оборонного бюджета на 2020 финансовый год, который начнется с 1 октября. Этот раздел запрещает «заключение контрактов на приобретение энергоресурсов, поставляемых из Российской Федерации, для военных объектов в Европе».

    В американском оборонном ведомстве утверждают, что ввели запрет «в целях укрепления энергетической безопасности в Европе». Впрочем, в Пентагоне допускают возможность исключений из правила. Кроме того, как указано в документе, «запрет распространяется только на Европу, но не на Азию (например, те части Турции, которые находятся в Азии)».

    Несмотря на закрытие за последние несколько лет сотен баз в Ираке и Афганистане, Соединенные Штаты по-прежнему содержат около 800 военных таких объектов в более чем 70 странах и территориях за рубежом – от гигантских «Маленьких Америк» до небольших радиолокационных станций. У Великобритании, Франции и России  на всех вместе всего около 30 иностранных баз.

    Военные объекты в Европе США активно размещали в годы холодной войны. Только в Германии, одном из ближайших союзников Вашингтона, их более 80, в том числе авиабаза Рамштайн. Всего на постоянной основе в Европе размещен 70-тысячный контингент, а еще 6 тыс. человек пребывают на ротационной основе. В 2017 году американские военные в целом ежедневно закупали около 269 тыс баррелей нефти (болнн 42 млн. литров). Больше всего трат приходилось на ВВС (около 4,9 млрд долларов) и ВМФ (2,8 млрд).

    Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин говорит, что поставки российских энергоресурсов на американские военные базы в Европе производятся не напрямую, а через дочерние предприятия крупных компаний. «Такие поставки действительно осуществляются, поэтому с точки зрения политики такой запрет логичен. Но информация о том, кто именно и сколько поставляет топлива американцам в Европе, нигде не публикуется. Но раз США решили запретить это, то такие поставки были. Но не думаю, что это сильно повлияет на прибыли российских компаний. Это больше политический жест», – считает Пикин.

    Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев обратил внимание на то, что Пентагон не стал вводить запрет тайно, а придал информацию огласке. «Я вижу в этом сигнал военным партнерам США. Задан тренд по принципу – делайте как мы и отказывайтесь от любых российских энергоресурсов», – предположил Перенджиев.

    Американцы понимают абсурдность нового запрета, полагает эксперт, потому что Россия остается одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в США– в прошлом году РФ опередила Мексику и вышла на второе место среди крупнейших экспортеров нефти и нефтепродуктов в США. Так, в 2020 году Соединенные Штаты ежедневно импортировали из России в среднем 538 тысяч баррелей нефти по сравнению с 520 тысячами баррелей в 2019.

    Однако новый запрет принесет неприятности европейским компаниям, уверен Перенджиев.  «Переработка российских энергоносителей происходит непосредственно в Европе. Определить, российский или европейский бензин получают американские военные, не всегда просто. Поэтому удар наносится по европейским нефтеперерабатывающим предприятиям, которые будут вынуждены закупать нефть не у России, а в других странах», – отметил собеседник.

    Более того, не исключена ситуация, при которой американская авиация и бронетехника просто останутся без горючего. «Топлива, которое не связано с Россией, в Европе просто не существует. Американцы ставят своих военнослужащих в Европе в глупое положение, если в нужный момент танки окажутся не заправленными из-за отсутствия дизеля», – пояснил эксперт. Перенджиев подчеркивает, что очередной инструмент геоэкономического противоборства американцев с Россией «бумерангом бьет по самой армии США за границей, они пилят сук, на котором сидят».

    Вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков добавляет, что американские базы в ЕС «используют электроэнергию, которая вырабатывается за счет сжигания российского газа на европейских электростанциях».

    «Военным США необходимо отопление, которое они получают от тех же самых европейцев, а те – благодаря российскому газу. Поэтому такой запрет в первую очередь наносит ущерб самим американским базам. Им придется искать другие источники энергоресурсов.

    А с учетом того, что сейчас в Европе основную роль играет российский газ и энергоносители, это будет представлять весьма определенные проблемы для американских военных», – считает Сивков.

    Эксперт добавил, что в таком решении были в первую очередь заинтересованы частные структуры в США, «чтобы энергоносители на эти базы поставлялись исключительно из Соединенных Штатов и стран-союзников, того же Катара или Саудовской Аравии». «Доставка из этих стран требует значительно больше ресурсов и времени, чем из России. Бизнес прибыльный, поэтому главная причина не в том, что кому-то мешают российские энергоресурсы. Американцы, напомню, спокойно закупали в Афганистане для своих сателлитов российские вертолеты Ми-17. Поэтому очевидно, что сейчас элитарные корпорации работают на свой карман и наносят огромный ущерб США как государству», – подчеркнул собеседник.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •