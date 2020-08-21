Прибалтика заманивает армию США

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21 августа, пятница  |  Последнее обновление — 18:19  |  vz.ru
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Российский бюджет получил уникальный доход

Доля нефтегазовых доходов России сократилась до рекордного уровня Алексей Козак/ТАСС
Казна России впервые на экспорте нефти и газа заработала меньше трети от всех доходов. Такая необычная ситуация сложилась первый раз за 15 лет, а причиной стал коронакризис. При этом отмечен и резкий рост ненефтегазовых доходов бюджета, которые почти полностью нивелировали потери от экспорта нефти и газа. Чем объясняется столь резкое изменение структуры доходов российского бюджета? Подробности...
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Главным врагом России в Минске считают не того человека

Владимира Макея называют правой рукой Лукашенко, прежде он возглавлял администрацию президента Kremlin Pool/Global Look Press
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей был переназначен в новое правительство и тут же провел удивительно дружелюбные переговоры с США. Этого человека называют главным русофобом в белорусской власти, «серым кардиналом» Лукашенко и одним из столпов его режима. Справедливы ли эти оценки? Так ли страшен Макей, как его малюют? Подробности...
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Зачем Россия очищает Арктику от «Хиросимы», «Нагасаки» и «Ленина»

Атомоход «Ленин» оставил часть своего «мирного атома» у побережья Новой Земли Лев Федосеев/ТАСС
Российские ядерщики взяли на себя новую миссию – ликвидацию последствий ошибок, допущенных десятилетия назад советскими предшественниками. С арктического дна поднимут «фонящие» детали установки атомохода «Ленин». Из-подо льдов извлекут реактор из знаменитой подлодки К-19 и целиком – атомную субмарину К-27, похороненную в Карском море. Но не станет ли сам подъем кораблей причиной радиационного выброса?  Подробности...
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Почему белорусские рабочие отвернулись от протеста

Программа белорусской оппозиции несовместима с интересами рабочих Виктор Драчев/ТАСС
«Забастовки зажали диктатуру в угол и ранили ее в самое сердце», – заявила Светлана Тихановская, призвав белорусских рабочих не бояться и расширять забастовочное движение. По мнению экспертов, возможная остановка предприятий действительно создает угрозу для Александра Лукашенко, однако большинство рабочих не перейдет на сторону оппозиции. По каким причинам программа оппозиции оказалась несовместимой с интересами трудящихся? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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СССР выстоял бы и без ленд-лиза

Тимур Шерзад, журналист
75 лет назад, 21 августа 1945 года, американцы объявили о завершении программы ленд-лиза – безвозмездных (почти) поставок военной техники из США в Европу и Китай. Львиную долю этой программы составила помощь СССР. Подробности...

Россия должна не потерять Монголию

Герман Садулаев, писатель, публицист
Мы по старой европоцентричной привычке слишком много внимания уделяем тому, что происходит в государствах на нашей западной границе, и почти не смотрим на Восток. А зря. Центр мира давно уже там. Подробности...
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Методички для майданов надо начинать с философии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
У нас явно недооценивают такие категории, как духовные ценности, мировоззрение, идентичность, идея. Причем делают это сознательно. Потому что как только ты признаешь эти категории в качестве данности, ситуация тут же резко осложняется. Подробности...
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Белорусская оппозиция проигрывает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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    Прибалтика заманивает армию США

    Латвии, Литве и Эстонии есть что предложить американским солдатам    21 августа 2020, 17:15
    Фото: U.S. Army/Sgt. William A. Tanner
    Текст: Андрей Винников

    В Прибалтике своего рода ажиотаж: Латвия, Литва и Эстония вступили в жесткую конкуренцию друг с другом, стремясь разместить у тебя ту часть воинского контингента США, которая в скором времени покинет Германию. Чем готовятся удивить «дорогих гостей» прибалты, чтобы придвинуть американскую армию вплотную к границам России?

    Этим летом президент Дональд Трамп решил вывести из Германии почти 12 тыс. военнослужащих (всего американских солдат в ФРГ порядка 39 тыс.). 6,4 тыс. из них вернут на родину, а 5,6 тыс. планируют разместить в других европейских странах. Вскоре после объявления об этом три республики Прибалтики выразили горячее желание принять у себя часть этого контингента, а параллельно выпросить у Вашингтона отправку в регион дополнительных сил непосредственно из США.

    В настоящее время в Литве, Латвии и Эстонии находится по одному интернациональному батальону НАТО численностью в тысячу с небольшим каждый. Кроме того, в рамках осуществляющейся с 2014 года программы Atlantic Resolve в Прибалтике регулярно гостят американские военнослужащие, но лишь временно, в порядке ротации: проведя маневры совместно с местными армиями, они отбывают восвояси. Прибалты считают такой объем иностранного военного присутствия у себя недостаточным.

    «Важно, чтобы присутствие США в Европе сохранялось. Думаю, американские солдаты должны находиться и в Германии, и в Польше. Однако я не могу спекулировать на том, в каких странах солдаты появятся», – заявлял по этому поводу глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевич. Его коллега по правительству Артис Пабрикс, возглавляющий минобороны, высказался более однозначно:

    «Мы находимся под постоянным влиянием асимметричных угроз. Потенциальная перегруппировка американских войск дальше на восток оценивается положительно».

    Вскоре после этого Пабрикс выразил готовность заплатить за прибытие в Латвию дополнительных контингентов США, хотя, разумеется, не из собственного кармана. По его словам, Латвия готова не только принять у себя часть бывшего германского контингента, но и покрыть связанные с этим расходы.

    «Важно, чтобы общество и политики США понимали, что страны Балтии и Латвия готовы принять американские войска, так как это даст дополнительную безопасность региону и альянсу в целом. Мы готовы за это и платить. Во-первых, показывая, что для защиты отдаем по меньшей мере 2% от ВВП. Во-вторых, развивая свою военную инфраструктуру как государства пребывания. Кроме того, на нашей базе в Адажи уже сейчас в боевой группе расширенного присутствия НАТО размещено около полутора тысяч военнослужащих из девяти стран. Принимая часть находящихся в Германии американских войск, Латвия продемонстрирует поддержку США тем странам, которые серьезно думают об укреплении своих национальных оборонных способностей».

    При этом Рига согласна на любой из вариантов – и на ротацию, и на постоянное присутствие военных сил США. Письмо с соответствующей просьбой Пабрикс отправил в Пентагон, там оно, по его словам, получено и изучено. «Дальнейшее будет зависеть от дипломатических переговоров и дальнейших планов США, так как многие детали еще не ясны», – резюмировал министр обороны Латвии.

    В интервью изданию Diena Пабрикс также признал, что страны Прибалтики будут конкурировать за размещение американцев, но расценивает это в качестве «позитивного» факта.

    Со своей стороны признаем то, слова о подготовке необходимой для гостей инфраструктуры с делом у латышей не расходятся.

    Обложить Россию базами

    Недавно было анонсировано создание огромной базы в Лиепае на территории бывшего военного порта, сооруженного еще в XIX веке по приказу российского императора Александра III. Планируется, что на данной базе сконцентрируются все структуры вооруженных сил, расположенных в этом городе. В их числе окажутся 1-й региональный центр обеспечения безопасности, Служба наблюдения и связи флотилий морских сил, эскадра судов флотилий морских сил, Учебный центр морских сил (школа водолазов), штаб 4-й бригады ополчения «Земессардзе», 44-й пехотный батальон «Земессардзе», Учебный центр морских сил, отдел медицинского обслуживания Первого центра обеспечения безопасности национальных вооруженных сил, другие подразделения армии и флота.

    Но вряд ли эта база будет использоваться только местными военными, ведь в порту Лиепаи периодически выгружают тяжелую технику НАТО, прибывающую в Латвию для участия в учениях.

    Это не единственный объект, который сейчас развивает министерство обороны Латвии. Так, с 13 по 18 апреля в самый разгар эпидемии коронавируса под Даугавпилсом на полигоне Лес Мацкевичи прошли маневры «Стальной буян». В них участвовали солдаты многонациональной боевой группы НАТО, размещенной в Латвии, всего около 1400 военнослужащих из Канады Албании, Чехии, Италии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании. Полигон изначально занимал площадь в десять гектаров, но в прошлом году был анонсирован план его расширения до двух тысяч гектаров.

    Жители Даугавпилса собрали свыше 10 тысяч подписей против этой затеи. Люди опасаются, что столь крупный объект вблизи города будет мешать нормальной жизни. Но власти к их мнению не прислушались.

    Кроме того, в мае 2018 года новую базу Национальных вооруженных сил Латвии открыли в Латгалии, в населенном пункте Лузнава в комплексе зданий, принадлежавших бывшему профтехучилищу.

    Всего министерство обороны Латвии в период с 2018 по 2021 год инвестирует в развитие военной инфраструктуры примерно по 50 млн евро ежегодно. Самые большие суммы вкладываются в военную базу в Адажи под Ригой, она поглощает примерно 60% всех инвестиций.

    Произведены также вложения в авиабазу Национальных вооруженных сил в Лиелварде, где строятся новые казармы, и в инфраструктуру шести новых баз в Риге, Елгавском, Баускком, Добельском, Крустпилсском и Гулбенском краях.

    Продолжается развитие полигонов и стрельбищ. Помимо находящихся в Адажи и под Даугавпилсом, финансирование получил региональный полигон НВС в Алуксненском крае, а также один специализированный полигон в Скрунде.

    «Словно кишки вражеской пехоты»

    Американцев хотела бы видеть у себя и Эстония. «Говорить о том, что в Европе слишком много подразделений США, не приходится. Наоборот, их не хватает, и мы бы хотели видеть здесь больше американских солдат. Мы приветствовали бы увеличение американского контингента в Германии и знаем точно, сколько солдат США хотели бы видеть в Эстонии – чем больше, тем лучше. Если в регионе ощущается дефицит безопасности, то его необходимо восполнить», – говорит глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу.

    Как и в латвийском случае, слова тут не расходятся с делом – американцам обещают комфортные условия.

    В конце июня в военном городке Тапа открылся комплектационный центр, предназначенный для размещения дополнительных контингентов НАТО. Согласно решению альянса, подобные центры должны быть созданы в странах Прибалтики, а также в Польше, Болгарии и Румынии, но именно эстонцы справились со строительством первыми. По словам присутствовавших журналистов, традиционная ленточка была не разрезана, а в буквальном смысле слова намотана на гусеницы английского танка, словно «кишки вражеской пехоты».

    Новый комплектационный центр – это 11 модульных зданий, а также площадки для танков и другой бронетехники. Отдельный объект – специальная дорога, по которой боевые машины могут попадать прямо на центральный полигон Сил обороны, минуя общественные трассы.

    «Чем больше возможностей для бронетехники мы здесь создаем, тем больше у нас возможностей принимать здесь наших союзников с их бронетехникой», – сказал подполковник, начальник штаба 1-й бригады эстонских Сил обороны Антти Вильясте.

    Он пояснил, что «начинку» построенных корпусов можно менять, превращая то или иное здание в штаб, кухню, ремонтные мастерские и в казармы для личного состава. Размеры зданий позволяют расположить там крупную технику – например, в кухонный корпус могут заезжать полевые кухни. Отопление таких объемов зимой будет обходиться недешево, но все же вдвое дешевле традиционных панельных строений.

    «Эти дома спроектированы так, чтобы минимизировать расходы на их обслуживание. То есть если они пустуют, то и расходы сокращаются до минимума», – пояснил руководитель проекта компании Nordecon Прийт Мурманн.

    На ваш взгляд

     
    Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?


    Обсуждение:  23 комментария
    Литва ждет тебя

    Не отстает от соседей и Литва. Еще в позапрошлом году министр обороны Раймундас Кароблис просил у Вашингтона: «Если говорить о присутствии, то нужно, чтобы военные США бывали здесь чаще».

    Вашингтон пошел навстречу: министр армии Соединенных Штатов (гражданская должность в Пентагоне) Райан Маккарти, посетивший республику с визитом, подчеркнул: «Мы будем продолжать дислоцирование в Литве, где вооруженным силам двух наших государств полезно проводить совместные операции».

    По словам Маккарти, уже через несколько месяцев в Литву из Польши прибудет войсковое формирование численностью примерно с батальон. А на учениях 2022 года запланировано прибытие и роты непосредственно из США.

    Американцам в Литве есть где разместиться. Близки к завершению работы по реконструкции и расширению находящейся на территории этой страны авиабазы НАТО Зокняй.

    В сентябре 2018 года в республике был сдан в эксплуатацию первый в Прибалтике авиаполигон. Расположенный близ города Казлу-Руда в Мариямпольском районе (в 60 километрах от границы с Россией) объект был построен при участии инженерной роты Национальной гвардии штата Пенсильвания и предназначен для того, чтобы самолеты НАТО могли отрабатывать на нем удары по наземным мишеням. Там же производится подготовка военных кадров для военно-воздушных сил.

    Наконец, в прошлом году министерство обороны Литвы начало строительство трех военных городков – в Вильнюсском, Шилальском районах и в городе Шяуляй. Там воздвигают казармы, столовые, штабные помещения, автостоянки, склады, гаражи, заправочные, спортивные площадки и помещения и прочие строения. В общем, делается все, чтобы «дорогим гостям» было удобно.

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