«Бескультурье оккупанта» толкает солдат НАТО на преступления

Убийства, сексуальные надругательства, пытки — далеко не полный список преступлений британских военных в Ираке и Афганистане. И совершены они в отношении мирного населения. Так, если верить документам, боец спецназа в 2012 году застрелил в Афганистане четырех мирных жителей, пивших чай у себя дома. Убийцу не стали наказывать, ведь на стороне военных преступников даже премьер-министр оккупированной ими страны.

Sunday Times и Би-би-си опубликовали итоги расследования военных преступлений, совершенных британцами в Афганистане и Ираке, причем, как отмечает в понедельник ТАСС, правительство и командование вооруженных сил знали об этих фактах, но скрывали. Среди них – убийства мирных жителей, пытки и сексуальные надругательства над заключенными. Расследование основано на показаниях 11 британских детективов.

Среди фактов, упоминаемых в расследовании, убийство в Афганистане солдатом британской Специальной авиадесантной службы (SAS) трех детей и юноши, которые пили чай у себя дома. Дело было передано в военную прокуратуру, однако хода ему так и не дали. Второй случай касается предполагаемых издевательств в 2003 году шотландских пехотинцев из батальона Black Watch («Черная стража») над заключенными в тюрьме иракского города Басра. Тогда от пыток скончались два мирных жителя. В третьем случае речь идет об убийстве в 2003 году иракского полицейского.

По версии журналистов, британское командование сфальсифицировало документы об убийствах, избиениях и надругательствах над заключенными, с целью сокрытия этих преступлений.

В статье приводится заявление минобороны о том, что «служба полиции провела масштабные расследования заявлений о поведении британских сил в Ираке и Афганистане». При этом военная прокуратура приняла решение не начинать преследование ни по одному из дел, переданных ей на рассмотрение, сообщили в минобороны.

В свою очередь английский эксперт по безопасности Чарльз Шубридж отметил, что для него, как для бывшего офицера, очень тревожно то, что военные вместе с правительством покрывают откровенные убийства. «И это, конечно, бросает тень на остальных военных, которые служили и служат честно», приводит слова военного Первый канал.

Кстати, не далее как на прошлой неделе, на встрече с ветеранами премьер-министр Британии Борис Джонсон пообещал защитить военных от уголовного преследования за преступления, совершенные более 10 лет назад. Джонсон, напомним, ведет сейчас активную предвыборную кампанию – и его обещание призвано поднять его популярность в офицерском корпусе.

Скандал сразу принял политическую окраску. Представитель Шотландской национальной партии, одной из крупнейших в английском парламенте, Стюарт Макдоналд призвал лидера консерваторов отказаться от этого обещания, поскольку такие поправки в закон «могут лишить следственные органы возможности расследовать проступки находящихся на действительной военной службе военных, как бы давно они ни были совершены» (цитата по сайту Иносми.ру).

«Эти деяния являются грубым нарушением Женевской конвенции. Нужно провести бескомпромиссный крестовый поход за правду, который должен быть свободен от политического вмешательства. Общество явно заинтересовано в расследовании», – сказал Макдоналд.

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Как известно, контингент Великобритании в ходе войны в Ираке (2003–2011 годы) был вторым по численности после США и насчитывал 45 тыс. человек. В Афганистане (2001–2015 годы) британские вооруженные силы держали примерно 10 тысяч человек.

До сих пор известен только один случай преступлений британских военных, признанный официально. В сентябре 2003 года в Ираке был задержан 26-летний служащий отеля в городе Басра Баха Муса. В гостинице, где работал мужчина, были обнаружены оружие и поддельные удостоверения личности. Иракца поместили в британскую военную тюрьму, где он скончался спустя двое суток. Экспертиза показала, что причиной смерти стали многочисленные травмы, полученные в результате избиений, напоминает АиФ.

Но в 2008 году из семи военных, заподозренных в причастности к убийству Бахи Мусы, военный суд оправдал шестерых. Один подсудимый признал вину и был осужден всего на год лишения свободы. В 2011 году независимая комиссия пришла к выводу, что гибель иракца была «ужасающим эпизодом неоправданного насилия», который оставил «пятно позора» на армии. В то же время члены комиссии посчитали, что случаи пыток, хотя и имели место, но не носили систематического характера.

«Когда вокруг постоянный стресс, кровь, война – люди оказываются в критической ситуации. Они подвержены психическим изменениям, – пояснил газете ВЗГЛЯД профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. – Как показывают исследования, в боевых ситуациях особенно востребованными становятся люди с наклонностями психопата».

По словам эксперта, подобной тенденции подвержена не только английская, но и практически любая армия во время активных боев. «Мужская среда, где установлена жесткая иерархия, создает благодатные условия для всплесков жестокости – как в отношении гражданского населения, так и в отношении собственных сослуживцев», – считает Козюлин.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев обратил внимание на то, что упомянутые преступления произошли много лет назад, и предположил, что компромат в прессу «слил» тот, кто недавно уволился из вооруженных сил.

«Вояки ведь они никакие. Они привыкли к комфортным условиям. Для них армия больше как время приятного времяпрепровождения. В британской армии нет культуры защитника Родины. У них это бескультурье оккупанта. А в этом бескультурье заложены и психология, и ценности, которыми они руководствуются. Они никогда не защищали свое Отечество. Во время войны их бомбили летчики Гитлера, но даже тогда они не воевали на своей территории, как, например, советские солдаты.

Англичане всегда воевали на чужой земле. Отсюда и возникает пренебрежение к населению других стран»,

– отмечает эксперт. «Вряд ли участники событий пойдут под суд. Если ковырнуть серьезно, то можно выйти на очень высокие слои управления командования, тогда опозорена будет вся британская армия», – предполагает Перенджиев.

С ним не согласен директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин. «Наверняка военачальники, напрямую причастные к этим преступлениям, попытаются скрыть факты, объясняя это тем, что это происходило в условиях активных боевых действий. Но такие преступления портят имидж всего королевства, миссии Британии за рубежом. Репутация британской армии в целом высока, по крайней мере в рамках НАТО, – сказал газете ВЗГЛЯД Топорнин. – Очевидно, это получит негативную оценку и виновные будут привлечены к ответственности. Такая практика есть – американских военных привлекали к ответственности, теперь британских».

Перенджиев также напоминает, что агрессивность в частях английской армии бывает направлена и внутрь собственного коллектива – речь идет о дедовщине. «Дело не в национальности, тут скорее землячество. Одна группировка берет верх над другими, что-то похожее на нашу дедовщину», – говорит собеседник.

Как писала на прошлой неделе газета ВЗГЛЯД, издевательства, избиения и даже изнасилования солдат – обыденность армейской жизни в вооруженных силах самых развитых стран Запада. Причем западные СМИ тщательно игнорируют эту тему, армейская дедовщина окружена сплошным заговором молчания – и это делает ее жертв еще более беззащитными.

«Подобные преступления происходят и в гарнизонах в самой Великобритании, но там проблема не так остро стоит, как в горячих точках, где солдаты чувствуют свою безнаказанность, потому что у них есть оружие, им дают право убивать, они издеваются над мирными жителями и остаются при этом безнаказанными», – говорит Перенджиев.

Как пишет Sunday Times, из-за того, что национальные власти скрывали преступления, дела теперь может потребовать себе Международный уголовный суд. И тогда впервые в истории в Гааге начнут судить бойцов армии Ее Величества.

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