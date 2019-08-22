США позвали Россию на афганскую войну

Дональд Трамп считает, что России надо вернуться в Афганистан. Это должно произойти после того, как американские военные покинут эту страну. Армия США находится там уже почти 20 лет, но так и не смогла переломить обстановку. Настала очередь России и других граничащих с Афганистаном стран, полагает американский президент.

Президент США Дональд Трамп считает, что расположенные рядом с Афганистаном Россия, Иран, Ирак, Индия, Пакистан и Турция «в определенный момент должны будут вступить в битву» и «активизировать борьбу» с террористической группировкой «Исламское государство*» (ИГ*). Он уточнил, что это произойдет после вывода американских войск из Афганистана. «Индия находится прямо там, она не сражается с ней (группировкой ИГ), Пакистан находится рядом, но они сражаются с ней очень мало, это несправедливо», – сказал Трамп.

Отметим, что Соединенные Штаты воюют с международным терроризмом в Афганистане без малого 18 лет, но говорить о том, что американцы полностью уничтожили исламистский очаг в этой стране, было бы явно преждевременным. Не далее, как в прошлое воскресенье в результате взрыва в Кабуле погибли 63 человека. Еще 180 пострадали. Подрыв устроил смертник. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство». Позднее в результате взрыва придорожной бомбы в округе Даулат Абад в провинции Балх на севере страны погибли как минимум 11 мирных жителей.

Похоже, явно преждевременно говорить и о том, что произойдет после ухода американских войск из этой страны. Напомним, после того, как в 2014 году завершилась 13-летняя операция США и их союзников «Несокрушимая свобода», американцы не стали полностью выводить свой контингент. Сейчас в Афганистане остается более 15 тысяч солдат США. С 2015 года в стране действует миссия НАТО «Решительная поддержка» – около 7,5 тыс военнослужащих из стран альянса помогают американцам.

Вашингтон заявляет, что пока не готов полностью вывести американские войска из Афганистана. По всей видимости, процесс ухода растянется на годы. Как говорил в конце июля госсекретарь Майк Помпео, США сократят число своих военнослужащих в Афганистане до следующих президентских выборов, которые намечены на ноябрь 2020 года.

Россия ранее неоднократно призывала вывести международные войска из Афганистана. Глава отечественной дипломатии Сергей Лавров подчеркивал: этот шаг необходим для нормализации внутренней обстановки. Конфликт в Афганистане не имеет военного решения, поэтому урегулировать ситуацию можно только с помощью достижения мира политико-дипломатическими средствами, указывал глава МИД. Россия намерена продолжать сотрудничество с Афганистаном в целях искоренения терроризма и борьбы с наркотрафиком. Москва участвует в долгом процессе политического урегулирования, в том числе с участием представителей «Талибана» (напомним, параллельно и американцы ведут переговоры с талибами). Одним словом, Россия политически присутствует в афганском вопросе.

Однако Москва явно не стремится повторить опыт 1979-89 годов, когда в Афганистане присутствовали советские войска. «Интернациональный долг», напомним, обошелся Советскому Союзу более чем в 15 тысяч погибших солдат и офицеров.

«Россия готова играть политическую роль в обсуждении и принятии решений о том, как вывести регион из состояния развала. У нас есть такой опыт. Но политическое участие в этом вопросе не означает военного присутствия. Потому Россия не должна заменять США и бросаться в афганский котел, продолжая эту бесконечную войну», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. По его мнению,

«Трамп хочет остановить бесконечную афганскую войну силами других государств... наслаждаться плодами деятельности других стран».

«Вряд ли Трамп должен указывать России, что ей делать в сфере борьбы с терроризмом. В Сирии мы и так сделали многое для победы над ИГИЛ*, благодаря чему сирийское правительство контролирует более 75% территории. Это заслуга России. Потому где Россия будет сражаться с терроризмом – это будут решать в Москве, а не в Вашингтоне», – сказал сенатор.

Пушков назвал катастрофическими результаты присутствия американцев в Афганистане: им удается удерживать у власти правительство и контролировать несколько городов, однако «местные террористические движения и группировки остаются внушительной силой». По его оценке, после 20 лет американского военного присутствия регион абсолютно развален.

Эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии Александр Князев не увидел в словах Трампа «никакого смысла, потому что США не занимаются в Афганистане борьбой с терроризмом». «Ввод войск был просто элементом американской геополитики и не более того. Есть достаточно много свидетельств того, что США поддерживают отдельные группировки и их действия в Афганистане», – сказал Князев газете ВЗГЛЯД.

Собеседник утверждает, что если США выведут войска из Афганистана, то «там найдется достаточно сил, чтобы противостоять «Исламскому государству». «Тот же «Талибан» доказал в конце 90-х годов, что способен эффективно бороться с наркопроизводством», – напомнил Князев.

По его словам, Афганистан под давлением Вашингтона превратился в арену противодействия внешних сил, среди которых американцы играют ведущую роль, поэтому «все угрозы безопасности Средней Азии и России порождаются американским влиянием в Афганистане». В связи с этим Князев прогнозирует, что «декларируемого Трампом вывода войск США из Афганистана не произойдет». «Останутся частные военные компании, останутся советники, останется финансирование того правительства, которое будет удобно США и которое будет поддерживать существующий сейчас хаос в стране», – утверждает Князев.

На эту тему

В уход американских военных не верит и член сенатского комитета по обороне, участник боевых действий в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане Франц Клинцевич. «Заявление президента США – это край лицемерия. Очевидно, американцы рассчитывают на то, что Россия при определенных обстоятельствах войдет в Афганистан и серьезно завязнет там. Это двойная игра», – сказал Клинцевич газете ВЗГЛЯД.

По его словам, в Афганистане американцы ведут не борьбу с террористами, а занимаются их подготовкой. «Без серьезной системной финансовой и силовой поддержки организовать такие структуры как ИГ и «Талибан» невозможно», – считает сенатор.

Клинцевич отметил, что часть террористов, которые бежали из Сирии под в результате операции российских ВКС, перебрались в Афганистан и начали борьбу с «Талибаном». «Сейчас в Афганистане противоборствуют две террористические организации, которые созданы американцами, и которые получают поддержку от разных институтов США, – отметил Клинцевич. – Там создан плацдарм для террористов, с которого они будут действовать против союзных нам среднеазиатских республик. И этот очаг напряжения находится на границах Российской Федерации».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД