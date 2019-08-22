Пушков ответил на призыв Трампа к России «вступить в битву» в Афганистане

«Трамп хочет остановить бесконечную афганскую войну силами других государств. И эта идея вписывается в новую логику американского суперэгоизма, суть которой заключается в том, чтобы наслаждаться плодами деятельности других стран», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя призыв президента США к России и другим странам «вступить в битву» с терроризмом в Афганистане.

«Вряд ли Трамп должен указывать России, что ей делать в сфере борьбы с терроризмом. В Сирии мы и так сделали многое для победы над ИГИЛ*, благодаря чему сирийское правительство контролирует более 75% территории. Это заслуга России. Потому где Россия будет сражаться с терроризмом – это будут решать в Москве, а не в Вашингтоне», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Он напомнил, что США ведут войну в Афганистане с 2001 года, а ее результаты – катастрофические.

«Они там ничего не добились, кроме того, что удерживают у власти правительство и контролируют несколько городов. В остальном – местные террористические движения и группировки остаются внушительной силой», – отметил собеседник.

«В данном случае Трамп пытается сделать вид, что США внесли свой вклад в борьбу с терроризмом, и теперь пришла очередь других стран. Но если он так ставит вопрос – хотелось бы узнать, каковы результаты их работы. Мы видим, что политика Вашингтона там провалилась. Это понял Барак Обама, начав выводить оттуда войска. Это понимает и Трамп», – продолжил эксперт.

«Потому есть ощущение, что своим призывом Трамп хочет остановить бесконечную афганскую войну силами других государств. Но эта идея замены США и НАТО на другие страны вписывается в новую логику американского суперэгоизма, суть которой заключается в том, чтобы наслаждаться плодами деятельности других стран», – подчеркнул Пушков.

В то же время он отметил, что проблема Афганистана объективно существует. «Встает проблема Среднего Востока, поскольку после 20 лет американской военной политики регион абсолютно развален. И действительно назрела потребность серьезного обсуждения, как двигаться в этом регионе», – добавил сенатор.

«И я думаю, что Россия готова играть свою политическую роль в обсуждении и принятии решений о том, как вывести регион из состояния развала. У нас есть такой опыт. Но политическое участие в этом вопросе не означает военного присутствия. Потому Россия не должна заменять США и бросаться в афганский котел, продолжая эту бесконечную войну», – резюмировал Пушков.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил мнение, что расположенные рядом с Афганистаном страны, включая Россию, Иран, Ирак и Турцию, «в определенный момент должны будут вступить в битву» и «активизировать борьбу» с террористической группировкой «Исламское государство*».

Накануне Трамп назвал Афганистан «Гарвардом для террористов».

В минувшую пятницу стало известно, что Трамп созвал совещание для обсуждения с представителями своей администрации вывода войск США из Афганистана.

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