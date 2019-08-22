Пушков ответил на призыв Трампа к России «вступить в битву» в Афганистане

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22 августа, четверг  |  Последнее обновление — 12:27  |  vz.ru
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Россиянам не советуют спешно скупать доллары

Рубль может легко уйти к 70 за долларФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Август перечеркнул все достижения рубля в первом полугодии: он достиг 67 рублей за доллар. Вся надежда теперь на российских экспортеров, которым надо продавать валюту, чтобы заплатить налоги. Мнения экспертов о будущем рубля разделились: одни ждут его возвращения к 64 за доллар, другие – наоборот, продолжения падения. И у них есть основания так полагать. Подробности...
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Хорохордин нашел для туристической жемчужины России дорогу из бедности

Олег Хорохордин предложил Алтаю «три кольца»: энергетическое, дорожное, авиационноеФото: vk.com/olegkhorokhordin
Второй в списке наиболее бедных регионов России. При этом – туристическая Мекка, где на каждого местного жителя ежегодно приходится по десять приезжих отпускников. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Республике Алтай, чтобы узнать, как и. о. губернатора Олег Хорохордин собирается преодолевать бедственное положение вверенного ему региона – и что для этого уже сделано. Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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Почему Сицилия не стала полноправным штатом США

Спецслужбы США работали в тандеме с сицилийской мафиейФото: «Крёстный отец», Paramount Pictures
Европейцы не хотят продавать Трампу Гренландию, в шутку предлагая купить Сицилию, которая в прежние годы действительно стремилась войти в состав США. Эта парадоксальная на первый взгляд история известна немногим, поскольку Вашингтон предпочел о ней забыть – слишком уж много в ней крови, грязи и подлости. Но что же помешало сицилийским мафиози стать американцами? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Все мы либералы, только очень разные

Алексей Алешковский, сценарист
Амплуа резонера мне, конечно, мило. Но никак не хотел бы я показаться человеком, который «знает, как надо». Политические предубеждения прекрасно заменяют мне убеждения, и я скорее знаю, как не надо – по крайней мере, для меня самого. Подробности...
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Митинги и империя страстей

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Участники дискуссии вокруг московских протестов как бы договорились вести разговор в моральной плоскости, взяв в качестве не требующего доказательства тезиса известную фразу «в семье не без урода». Вопрос только – кто урод. Подробности...
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Джон Болтон как пиарщик российских спецслужб

Никита Коваленко, политический обозреватель
Разведкой занимаются все страны мира, и уже не одну сотню лет. Чем могущественнее держава, тем сильнее ее разведка. Если верить русофобу Болтону, то российские разведчики работают даже лучше, чем советские. Ну и хорошо. Подробности...
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

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          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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              Пушков ответил на призыв Трампа к России «вступить в битву» в Афганистане

                 22 августа 2019, 12:12
              Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
              Текст: Алексей Нечаев

              Версия для печати  •
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              «Трамп хочет остановить бесконечную афганскую войну силами других государств. И эта идея вписывается в новую логику американского суперэгоизма, суть которой заключается в том, чтобы наслаждаться плодами деятельности других стран», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя призыв президента США к России и другим странам «вступить в битву» с терроризмом в Афганистане.

              «Вряд ли Трамп должен указывать России, что ей делать в сфере борьбы с терроризмом. В Сирии мы и так сделали многое для победы над ИГИЛ*, благодаря чему сирийское правительство контролирует более 75% территории. Это заслуга России. Потому где Россия будет сражаться с терроризмом – это будут решать в Москве, а не в Вашингтоне», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

              Он напомнил, что США ведут войну в Афганистане с 2001 года, а ее результаты – катастрофические.

              «Они там ничего не добились, кроме того, что удерживают у власти правительство и контролируют несколько городов. В остальном – местные террористические движения и группировки остаются внушительной силой», – отметил собеседник.  

              «В данном случае Трамп пытается сделать вид, что США внесли свой вклад в борьбу с терроризмом, и теперь пришла очередь других стран. Но если он так ставит вопрос – хотелось бы узнать, каковы результаты их работы. Мы видим, что политика Вашингтона там провалилась. Это понял Барак Обама, начав выводить оттуда войска. Это понимает и Трамп», – продолжил эксперт.

              «Потому есть ощущение, что своим призывом Трамп хочет остановить бесконечную афганскую войну силами других государств. Но эта идея замены США и НАТО на другие страны вписывается в новую логику американского суперэгоизма, суть которой заключается в том, чтобы наслаждаться плодами деятельности других стран», – подчеркнул Пушков.

              В то же время он отметил, что проблема Афганистана объективно существует. «Встает проблема Среднего Востока, поскольку после 20 лет американской военной политики регион абсолютно развален. И действительно назрела потребность серьезного обсуждения, как двигаться в этом регионе», – добавил сенатор.

              «И я думаю, что Россия готова играть свою политическую роль в обсуждении и принятии решений о том, как вывести регион из состояния развала. У нас есть такой опыт. Но политическое участие в этом вопросе не означает военного присутствия. Потому Россия не должна заменять США и бросаться в афганский котел, продолжая эту бесконечную войну», – резюмировал Пушков.

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил мнение, что расположенные рядом с Афганистаном страны, включая Россию, Иран, Ирак и Турцию, «в определенный момент должны будут вступить в битву» и «активизировать борьбу» с террористической группировкой «Исламское государство*».

              Накануне Трамп назвал Афганистан «Гарвардом для террористов».

              В минувшую пятницу стало известно, что Трамп созвал совещание для обсуждения с представителями своей администрации вывода войск США из Афганистана.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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