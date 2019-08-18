В Афганистане произошел второй крупный теракт за день

В результате взрыва придорожной бомбы в округе Даулат Абад в провинции Балх на севере Афганистана погибли как минимум 11 мирных жителей, заявил глава округа Мухаммад Юсуф.

«Транспортное средство было поражено мощной бомбой, мы даже не можем опознать жертв. Одиннадцать мирных жителей, пятеро из которых являются членами одной семьи, погибли, когда их автомобиль был поражен сегодня придорожной бомбой в округе Даулат Абад в провинции Балх», – передает слова Юсуфа РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на свадьбе в Кабуле погибли 63 человека. Еще 180 пострадали. Подрыв устроил смертник.