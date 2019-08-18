Жертвами взрыва на свадьбе в Кабуле стали 40 человек

В результате взрыва на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек, свыше 100 человек пострадали, сообщают СМИ.

Взрыв в свадебном зале произошел вечером в субботу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tolo News.

На прошлой неделе в результате взрыва в Кабуле пострадали 95 человек.

В начале июля при взрыве в дипквартале Кабула погибли более 30 человек.