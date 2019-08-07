В результате взрыва в Кабуле пострадали 95 человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на минздрав Афганистана.

Мощный взрыв прогремел в среду утром на западе Кабула. Телеканал Tolo News со ссылкой на очевидцев сообщил, что на месте инцидента слышна стрельба. По предварительным данным, целью взрыва стало управление полиции одного из столичных районов, передает РИА «Новости».

Представитель МВД Афганистана Насрат Рахими подтвердил факт взрыва.

«Мы были дома, когда произошел сильный взрыв ... Многие из нас пострадали. Слышна стрельба, но мы не понимаем, что происходит», – рассказал один из местных жителей.

Сообщается также, что ответственность за взрыв взяло на себя запрещенное в России движение «Талибан», передает ТАСС.

Напомним, 29 июля в Кабуле в результате атаки на офис кандидата в премьер-министры Афганистана Амруллы Салеха погибли 20, пострадали 50 человек.