При взрыве в дипквартале Кабула погибли более 30 человек

В столице Афганистана в понедельник прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 34 и пострадали 68 человек, сообщили СМИ.

Как передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа, взрыв произошел в дипквартале Кабула неподалеку от здания министерства национальной обороны Афганистана. Пострадавшие доставлены в больницы города, место теракта оцепили представители спецслужб.

Напомним, 21 марта 2019 года в результате взрыва в Кабуле во время празднования Ноуруза – наступления весны и нового года – погибли шесть человек, еще 23 человека получили ранения.