В результате взрыва на свадьбе в Кабуле погибли более 60 человек

Свыше 60 человек стали жертвами взрыва на свадьбе в Кабуле, число пострадавших приближается к 200, сообщили в МВД Афганистана.

Погибли 63 человека, пострадали свыше 180 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tolo News.