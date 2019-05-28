Россия призвала вывести иностранные войска из Афганистана

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что для нормализации ситуации в Афганистане иностранные войска должны покинуть республику.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии заседания, посвященного 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном, заявил, что «конфликт в Афганистане не имеет военного решения», поэтому урегулировать ситуацию можно только с помощью достижения мира политико-дипломатическими средствами, передает ТАСС.

«Выступаем за полный вывод иностранных войск из страны. Призываем все афганские стороны к скорейшему началу переговоров с участием широкого спектра общественно-политических сил», – добавил министр.

Лавров также подчеркнул, что Россия намерена продолжать сотрудничество с Афганистаном в целях искоренения таких угроз, как терроризм и наркопреступность.

«Углублению доверия и взаимопонимания между нашими странами способствует общая цель в борьбе с международным терроризмом, прежде всего с так называемым «Исламским государством*» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. ТАСС), а также с наркопреступностью», – сказал он.

Глава МИД подтвердил готовность «продолжать взаимодействие с афганскими партнерами в искоренении угроз безопасности, оказывать содействие в укреплении потенциала гражданских, силовых и антинаркотических структур».

Ранее в США заявили, что не готовы к полному выводу войск из Афганистана.