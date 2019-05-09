США объявили о неготовности к полному выводу войск из Афганистана

Пока нет условий для полного вывода американских войск из Афганистана, заявил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

На слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США он заявил, что американские силы должны «оказывать давление на террористические группировки», иначе сами террористы «окажут давление на Соединенные Штаты», передает ТАСС.

При этом Данфорд считает, что нет «военного решения» в урегулировании ситуации в Афганистане, но США должны «сохранять контртеррористическое присутствие», пока «продолжаются волнения».