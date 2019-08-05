Американский спецназ превращается в сборище насильников и наркоманов

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5 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 18:11  |  vz.ru
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МВФ предложил России рискнуть деньгами

Слепо следовать рекомендациям МВФ бывает опасноФото: Yuri Gripas/Reuters
Международный валютный фонд советует России вкладывать средства Фонда национального благосостояния в зарубежные активы. Тогда будущее россиян будет защищено, считает фонд. В прошлом следование рекомендациям МВФ порой приводило страны к глубокому кризису, а их игнорирование, наоборот – к финансовому расцвету. В новых советах фонда для России экономисты тоже увидели существенные риски. Кто прав? Подробности...
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Трамп готовит ловушку для новейших вооружений России

Трамп понимает, что достигнуть превосходства в мире можно путем контроля над ядерным оружиемФото: OMER MESSINGER/EPA/ТАСС
Президент США заявил о готовности заключить с Россией и Китаем договор о сдерживании ядерных вооружений в условиях, что ДРСМД уже отменен, а продление СНВ-3 под вопросом. Эксперты уверены, что таким образом Вашингтон хочет избавиться от угрозы, которые несут новейшие разработки российского ВПК. Получится ли? И что на это скажет Китай? Подробности...
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Россия испытывает на орбите особо секретный спутник

В Советском Союзе в 1970-х годах запустили последовательно сразу пять военных космических станций проекта «Алмаз»Фото: SSL
Минобороны впервые официально признало существование российской программы специальных военных спутников-инспекторов. Аппараты «Космос-2535» и «Космос-2536», как заявляется, предназначены для «исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки, а также отработки технологий их защиты». Зачем России такие спутники и какие задачи они решают? Подробности...
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США остались без ключевых военных союзников

Германия и Франция отказались поддерживать США в Персидском заливеФото: Francois Mori/AP/ТАСС
От США отвернулись два главных союзника по НАТО – Германия и Франция. Берлин и Париж отказались создавать коалицию против «иранской агрессии» и посылать свои корабли в Персидский залив. По мнению экспертов, отказ европейцев вряд ли повлияет на военные планы США, но станет отправной точкой для возрождения Европы как самостоятельного центра силы. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Особенности революционной манипуляции

Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда люди негодуют на дубинки, но спокойно переносят «грады» – это явно не возмущение человечности против насилия. Гораздо более масштабное и жестокое насилие – когда оно совершается «своей» стороной – охотно одобряется. Подробности...

«Большая семёрка» плюс неизвестные

Дометий Завольский, историк-архивист
Президент Франции Эммануэль Макрон, принимающий у себя в августе «Большую семёрку», предложил несколько расширить её состав. Что это будет за многочлен с переменными и неизвестными? Подробности...
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В Прибалтике начинают вспоминать о правах русских

Сергей Перепелица, политический обозреватель
Со сменой руководства в Латвии, Литве и Эстонии снова вспомнили, что русские тоже имеют право на сохранение своей культуры и языка. Правда, полного восстановления прав русских в Риге, Вильнюсе и Таллине пока не обещают. Подробности...
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              Американский спецназ превращается в сборище насильников и наркоманов

              У американского спецназа регулярно изымают наркотики   5 августа 2019, 17:25
              Фото: Tim Wimborne/Reuters
              Текст: Сергей Козлов

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              Все больше сообщений о проблемах среди одной из самых элитных категорий американских военнослужащих – так называемых морских котиков (SEALs, спецназ ВМС). Сексуальное насилие, массовое употребление наркотиков, да и просто убийства мирных жителей – этим отмечаются американские спецподразделения по всему миру. Почему Пентагон бессилен остановить эту тенденцию?

              Среди последних утечек на эту тему - недавняя публикация CNN. Канал со ссылкой на высокопоставленного американского военного заявляет, что нарушения дисциплины в рядах спецназа ВМС США продолжаются и носят далеко не единичный характер. Так, целый взвод команды SEALs, выполнявший задачи в Ираке, отзывается в Штаты в связи с сексуальным насилием и употреблением спиртных напитков.

              Другой прецедент имел место в прошлом году в Вирджинии, где военнослужащие 10 команды SEALs были уличены в употреблении кокаина и других запрещенных веществ. А три года назад «котик» с 14-летнем стажем попался полиции, когда пытался ввезти 10 килограммов кокаина через Майами. Кстати, большую часть своей военной карьеры он посвятил как раз участию в антинаркотических операциях.

              Эти и другие проблемы спецназа США мы уже описывали в начале текущего года. Тогда замначальника Главного штаба ВМС США Билл Моран оптимистично заверял, что SEALs демонстрируют способность справляться с проблемами. Для этого, в частности, здоровенным взрослым парням стали разъяснять, что… употреблять наркотики нехорошо.

              Но, как видно, такое убеждение работает слабо. Многочисленные тесты на «дурь», которые сдают бойцы ВМС США, регулярно выявляют запрещенные вещества в их организмах – от марихуаны до кокаина и экстази. Командиры «тюленей» бьют тревогу, считая, что у них как минимум серьезные проблемы с дисциплиной. Употребление наркоты в элитных подразделениях спецназа носит массовый характер, что признают сами военнослужащие, считая, что это нормально.

              Почему же Вооруженные силы США, при всей своей мощи, бессильны справится с этой проблемой в рядах одного из самых элитных подразделений?

              Некоторые причины лежат на поверхности. В частности, нагрузка на американский спецназ очень высока. Пытаясь объять необъятное, руководство Пентагона разместило подразделения специального назначения (в том числе и SEALs) в 138 странах мира. Военнослужащие испытывают сильное физическое и моральное напряжение. Снимая снять стресс, военнослужащиие начинают употреблять наркотики.

              Скорее всего, этим же можно объяснить безобразное поведение американских военных (не только бойцов спецназа) при нахождении за пределами США. Все мы помним известные жалобы граждан прибалтийских государств на то, что пьяные американские защитники демократии среди белого дня в центре города прилюдно мочились на клумбы. Массовые жалобы поступают на поведение американских военных в Японии и Южной Корее - вплоть до изнасилования школьниц.

              В любом случае налицо, как сказали бы военные специалисты, слабая воспитательная работа с личным составом, отсутствие организованной помощи в борьбе со стрессовыми состояниями. И даже можно сказать - неверная воспитательная работа.

              Начнем с того, что каждому американцу со школьной статьи внушают представление об их исключительности и превосходстве. Об этом с высоких трибун вещает и руководство страны. Изъявив желание послужить Отчизне, пройдя сложнейшие испытания, бывшие школьники, попавшие в спецподразделения ВМС, получают тем самым еще одно подтверждение собственной исключительности. Это в них в дальнейшем культивируется в подразделении в течение всей службы.

              А затем эти «исключительные бойцы» направляются в различные уголки мира для выполнения специальных задач. И здесь применяют оружие так, как Бог на душу положит. Стараясь не вступать в боестолкновения, они при первой же опасности вызывают авиацию и наводят ее на вероятный источник угрозы - который зачастую находится в населенном пункте. Количество при этом убитых местных жителей и состав потерь гражданского населения (старики, женщины, дети) абсолютно не волнует поборников демократии.

              Командование практически никогда не сдает своих военных местному правосудию, независимо от того, виновны ли они в тех или иных преступлениях. Причем делает это вполне законно. Распространена практика, по которой США заключают с администрацией страны присутствия соглашение о том, что ни один американский военнослужащий не может быть подвергнут судебному разбирательству местными властями (наиболее известные примеры - Япония и Южная Корея). Таких военных может судить только американский военный суд.

              И нельзя сказать, что не судит. Но случаи реального привлечения к ответственности американских военных преступников в сравнении с количеством совершенных преступлений (в том числе убийств мирных жителей) мизерны.

              Такое положение дел выводит понимание американскими «спецами» своей «особенности» на еще более высокий уровень. Вряд ли будет большим преувеличением сделать следующую аналогию. По сути, командование США наделяет своих военных индульгенцией, подобно Гитлеру, который объявил своим солдатам, что они могут делать на территории противника все, что угодно, жечь, грабить, насиловать и убивать. Фюрер за все обещал ответить самостоятельно.

              А потом эти «спецы» идут проводить специальные операции в населенных пунктах, где ночью шарахаются от собственной тени. И потому, ни чуть не раздумывая, открывают огонь по любому силуэту, встретившемуся на пути. И это не риторическая фигура, а реальный пример.

              Так, 29 января 2017 года шестая команда «котиков» при поддержке авиации штурмовала деревню Якла в Йемене, проводя секретную операцию, санкционированную лично Трампом. Ориентируясь на данные разведки, они атаковали деревню в надежде захватить лидера Аль-Каеды Аравийского полуострова Касима Аль Рими, которого там на самом деле не оказалось. Но, поскольку деревня находилась в состоянии войны с хуситами, то имела вполне боеспособные отряды самообороны. Внезапно атаковав деревню, «тюлени» натолкнулись на сильное противодействие этих отрядов, которые решили, что напали хуситы. Понеся потери, американцы, как водится, вызвали авиацию. В результате авиаударов погибло шесть женщин и 10 детей в возрасте до 13 лет.

              Это был не первый случай, когда жители отдаленного района Якла теряли членов семей в результате американских атак. Так, в декабре 2013 года в результате удара беспилотника по свадебному конвою погибли 12 мирных жителей. Список можно продолжать. К ответственности не привлекли никого.

              Можно предположить, что

              именно это ощущение исключительности и безнаказанности и является основой безобразий и преступлений американских военных за рубежом.

              Все это постепенно, с наращиваем группировки спецназа США по всему миру, выстроилось в определенное мировоззрение. Более того - сложилось в устоявшуюся в подразделениях американского спецназа систему ценностей и традиций, которые противоречат и требованиям наставлений и уставов, и требованиям законов. Главное – не попадаться!

              Чего же ожидать от «обдолбанного» исключительного «супермена» с правом на убийство, которое ему делегировало командование и правительство? Есть основания полагать, что таким образом воспиталось не одно поколение подразделений американских сил спецопераций (ССО), несущих по миру свободу и демократию.


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