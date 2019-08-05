Американский спецназ превращается в сборище насильников и наркоманов

Все больше сообщений о проблемах среди одной из самых элитных категорий американских военнослужащих – так называемых морских котиков (SEALs, спецназ ВМС). Сексуальное насилие, массовое употребление наркотиков, да и просто убийства мирных жителей – этим отмечаются американские спецподразделения по всему миру. Почему Пентагон бессилен остановить эту тенденцию?

Среди последних утечек на эту тему - недавняя публикация CNN. Канал со ссылкой на высокопоставленного американского военного заявляет, что нарушения дисциплины в рядах спецназа ВМС США продолжаются и носят далеко не единичный характер. Так, целый взвод команды SEALs, выполнявший задачи в Ираке, отзывается в Штаты в связи с сексуальным насилием и употреблением спиртных напитков.

Другой прецедент имел место в прошлом году в Вирджинии, где военнослужащие 10 команды SEALs были уличены в употреблении кокаина и других запрещенных веществ. А три года назад «котик» с 14-летнем стажем попался полиции, когда пытался ввезти 10 килограммов кокаина через Майами. Кстати, большую часть своей военной карьеры он посвятил как раз участию в антинаркотических операциях.

Эти и другие проблемы спецназа США мы уже описывали в начале текущего года. Тогда замначальника Главного штаба ВМС США Билл Моран оптимистично заверял, что SEALs демонстрируют способность справляться с проблемами. Для этого, в частности, здоровенным взрослым парням стали разъяснять, что… употреблять наркотики нехорошо.

Но, как видно, такое убеждение работает слабо. Многочисленные тесты на «дурь», которые сдают бойцы ВМС США, регулярно выявляют запрещенные вещества в их организмах – от марихуаны до кокаина и экстази. Командиры «тюленей» бьют тревогу, считая, что у них как минимум серьезные проблемы с дисциплиной. Употребление наркоты в элитных подразделениях спецназа носит массовый характер, что признают сами военнослужащие, считая, что это нормально.

Почему же Вооруженные силы США, при всей своей мощи, бессильны справится с этой проблемой в рядах одного из самых элитных подразделений?

Некоторые причины лежат на поверхности. В частности, нагрузка на американский спецназ очень высока. Пытаясь объять необъятное, руководство Пентагона разместило подразделения специального назначения (в том числе и SEALs) в 138 странах мира. Военнослужащие испытывают сильное физическое и моральное напряжение. Снимая снять стресс, военнослужащиие начинают употреблять наркотики.

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Скорее всего, этим же можно объяснить безобразное поведение американских военных (не только бойцов спецназа) при нахождении за пределами США. Все мы помним известные жалобы граждан прибалтийских государств на то, что пьяные американские защитники демократии среди белого дня в центре города прилюдно мочились на клумбы. Массовые жалобы поступают на поведение американских военных в Японии и Южной Корее - вплоть до изнасилования школьниц.

В любом случае налицо, как сказали бы военные специалисты, слабая воспитательная работа с личным составом, отсутствие организованной помощи в борьбе со стрессовыми состояниями. И даже можно сказать - неверная воспитательная работа.

Начнем с того, что каждому американцу со школьной статьи внушают представление об их исключительности и превосходстве. Об этом с высоких трибун вещает и руководство страны. Изъявив желание послужить Отчизне, пройдя сложнейшие испытания, бывшие школьники, попавшие в спецподразделения ВМС, получают тем самым еще одно подтверждение собственной исключительности. Это в них в дальнейшем культивируется в подразделении в течение всей службы.

А затем эти «исключительные бойцы» направляются в различные уголки мира для выполнения специальных задач. И здесь применяют оружие так, как Бог на душу положит. Стараясь не вступать в боестолкновения, они при первой же опасности вызывают авиацию и наводят ее на вероятный источник угрозы - который зачастую находится в населенном пункте. Количество при этом убитых местных жителей и состав потерь гражданского населения (старики, женщины, дети) абсолютно не волнует поборников демократии.

Командование практически никогда не сдает своих военных местному правосудию, независимо от того, виновны ли они в тех или иных преступлениях. Причем делает это вполне законно. Распространена практика, по которой США заключают с администрацией страны присутствия соглашение о том, что ни один американский военнослужащий не может быть подвергнут судебному разбирательству местными властями (наиболее известные примеры - Япония и Южная Корея). Таких военных может судить только американский военный суд.

И нельзя сказать, что не судит. Но случаи реального привлечения к ответственности американских военных преступников в сравнении с количеством совершенных преступлений (в том числе убийств мирных жителей) мизерны.

Такое положение дел выводит понимание американскими «спецами» своей «особенности» на еще более высокий уровень. Вряд ли будет большим преувеличением сделать следующую аналогию. По сути, командование США наделяет своих военных индульгенцией, подобно Гитлеру, который объявил своим солдатам, что они могут делать на территории противника все, что угодно, жечь, грабить, насиловать и убивать. Фюрер за все обещал ответить самостоятельно.

А потом эти «спецы» идут проводить специальные операции в населенных пунктах, где ночью шарахаются от собственной тени. И потому, ни чуть не раздумывая, открывают огонь по любому силуэту, встретившемуся на пути. И это не риторическая фигура, а реальный пример.

Так, 29 января 2017 года шестая команда «котиков» при поддержке авиации штурмовала деревню Якла в Йемене, проводя секретную операцию, санкционированную лично Трампом. Ориентируясь на данные разведки, они атаковали деревню в надежде захватить лидера Аль-Каеды Аравийского полуострова Касима Аль Рими, которого там на самом деле не оказалось. Но, поскольку деревня находилась в состоянии войны с хуситами, то имела вполне боеспособные отряды самообороны. Внезапно атаковав деревню, «тюлени» натолкнулись на сильное противодействие этих отрядов, которые решили, что напали хуситы. Понеся потери, американцы, как водится, вызвали авиацию. В результате авиаударов погибло шесть женщин и 10 детей в возрасте до 13 лет.

Это был не первый случай, когда жители отдаленного района Якла теряли членов семей в результате американских атак. Так, в декабре 2013 года в результате удара беспилотника по свадебному конвою погибли 12 мирных жителей. Список можно продолжать. К ответственности не привлекли никого.

Можно предположить, что

именно это ощущение исключительности и безнаказанности и является основой безобразий и преступлений американских военных за рубежом.

Все это постепенно, с наращиваем группировки спецназа США по всему миру, выстроилось в определенное мировоззрение. Более того - сложилось в устоявшуюся в подразделениях американского спецназа систему ценностей и традиций, которые противоречат и требованиям наставлений и уставов, и требованиям законов. Главное – не попадаться!

Чего же ожидать от «обдолбанного» исключительного «супермена» с правом на убийство, которое ему делегировало командование и правительство? Есть основания полагать, что таким образом воспиталось не одно поколение подразделений американских сил спецопераций (ССО), несущих по миру свободу и демократию.